Найдено 1 тур в Тарусе , цена 15 900 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году

На машине 2 дня Перезагрузка на берегу Оки: прогулки по Тарусе и поездка на ферму Неспешно гулять среди деревянных домиков, слушать колокольный звон, гладить козлят, ягнят и альпак Начало: Таруса, точное место и время встречи - по договорё... 15 900 ₽ за человека

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