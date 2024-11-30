2 дня
Перезагрузка на берегу Оки: прогулки по Тарусе и поездка на ферму
Неспешно гулять среди деревянных домиков, слушать колокольный звон, гладить козлят, ягнят и альпак
Начало: Таруса, точное место и время встречи - по договорё...
30 ноя в 10:00
3 янв в 10:00
15 900₽ за человека
Откройте для себя Тарусу в компании наших опытных гидов. Туры по городу предоставят вам возможность узнать уникальные истории и факты, которые сделают ваше пребывание здесь незабываемым. Выбирайте туры в Тарусе и позвольте городу показать свои сокровища. Бронируйте сейчас и готовьтесь к впечатляющему путешествию в сердце России!