Авторские туры в Тарусе

Найдено 1 тур в Тарусе, цена 15 900 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Перезагрузка на берегу Оки: прогулки по Тарусе и поездка на ферму
На машине
2 дня
Перезагрузка на берегу Оки: прогулки по Тарусе и поездка на ферму
Неспешно гулять среди деревянных домиков, слушать колокольный звон, гладить козлят, ягнят и альпак
Начало: Таруса, точное место и время встречи - по договорё...
30 ноя в 10:00
3 янв в 10:00
15 900 за человека
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