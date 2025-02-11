читать дальше

даже в начале июня было невыносимо жарко идти по безветренному лесу. Я человек деревенский, привыкший к нагрузке. Поэтому мне эта прогулка 6 км туда и 6 км обратно далась достаточно легко. Но даже мой муж и племянница (а они тоже привыкли к трудностям), да и все вокруг были вымотаны. К тому же это прогулка галопом. Экскурсовод достаточно жесткая женщина, но её можно понять, потому что мы не успеваем, ноем. Водопад был удивителен🔥поели макароны с тушёнкой, к ним огурцы,выпили чаю и обратно. С нами в туре были люди эдакого интеллигентного толка, которые были в шоке от длины похода, от того, что сурова была экскурсовод и от того, что столько же идти обратно. У них не было слов. Они даже не поели. Мы на всякий случай подкрепились. На следующий день нас ждал похожий день, тоже пешая прогулка. Никто не согласился. Потому что этот один день на всех убил😁через день был дендрарий. Было достаточно интересно, много нового узнали. Погода была нежаркая, невиданные ранее деревья и кустарники. Накормили греческой шаурмой. Можно было в баню. Но мои отказались. Они мне ещё долго вспоминали прогулку по лесу😂 Итог: в этом туре первые дни самые лёгкие, как раз для отдыха, остальные дни это гонка. Только для любителей активного, очень активного отдыха. Еще момент:аппартаменты на Голубых далях. Рядом инфраструктура для отдыха нулевая. Через дорогу пляж, но грязный. Нет ни кафе, ни ресторанов в шаговой доступности. Только продуктовые магазины. Соответственно, после тура и сходить некуда. Квартира (те самые аппартаменты) неплоха, приятно, что в холодильнике что-то было по приезду. Но не стоит обольщаться. Зато на общественном транспорте легко и быстро доехали до Сириуса и граница с Абхазией рядом. На день и туда съездили. Минус за несоответствие сложности тура и аппартаменты. Хотя забыла указать плюс:женщина заселила в аппартаменты нас рано утром. Мы успели привести себя в порядок и начать тур.