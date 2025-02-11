Мы познакомимся с красотой Карачаево-Черкесской Республики, насладимся панорамой горных хребтов и кряжей, а вечерами будем пить горный чай и делиться походными историями. Район популярен у туристов за счет легкости маршрутов и красоты ущелий. У многих биография походника началась именно на склонах гор Архыза.
Программа тура по дням
Заезд. Подготовка к маршруту
Приезд в Невинномысск.
Размещение в гостинице «Кубань».
Знакомство с гидом и группой.
Получение питания, группового снаряжения.
Питание в этот день самостоятельно.
Трансфер в город Теберда
Завтрак в гостинице.
Трансфер Невинномысск — Теберда.
Выход на маршрут.
Несложный переход по долине реки Муху.
Ночлег у горной реки.
Учимся устанавливать палатки, разводить костер и готовить пищу в полевых условиях.
Штурм перевала Муху. Долина реки Уллу-Марка
Первый перевал.
Первые сложности и первые восторги от маленьких побед — перевал Муху (1А, 2764).
Треккинг по долине Уллу-Марка (8 км).
Долина реки Аксаут
Красивый переход по долине реки Аксаут.
Подъем под перевал Чеге-Чат (н/к, 2840м).
Долгожданный костер.
Посиделки, болтушки, рассказы и первые впечатления.
Перевал Чегет-Чат
Перевал Чеге-Чат (н/к, 2840м).
Спуск в долину Маруха.
Разбиваем лагерь около водопада.
Попытка развести костер.
Поем песни, любуемся звездами.
Дневка
Дневка.
Гуляем по окрестностям, любуемся природой.
Отдыхаем.
Посещаем грот первобытного человека.
Перевал САО
Подход под перевал САО — 10 км.
Тебердинский заповедник
Перевал САО (н/к, 2210 м) — тропа.
Долина реки Речепста.
Особо охраняемая территория — Тебердинский заповедник.
Нижний Архыз.
Цивилизация! (12 км).
Размещение на турбазе.
Долгожданные мягкие перины.
Отъезд
Завтрак.
Прощание.
Отъезд.
Проживание
Тур предусматривает проживание:
- в г. Невинномысске — размещение в гостинице «Кубань» в 2-, 3-местных номерах с удобствами.
- в п. Архыз — размещение на турбазе, номера без удобств (за дополнительную оплату возможно расселение в более комфортных условиях).
- ночевки в туристических палатках.
Стоимость тура на 1 человека при группе от 6-х человек — 39 500 руб. /чел.
Указаны возможные варианты размещения в туре. Точное место размещения бронируется и подтверждается за 5 дней до тура.
Варианты проживания
Гостиница «Кубань»
Гостиница «Кубань» является главной гостиницей Невинномысска, которая расположена в самом сердце деловой и культурной жизни города. Гостиница работает с 1966 года и зарекомендовала себя с самой лучшей стороны. Атмосфера гостиницы наполнена домашним теплом и уютом, профессионализм сотрудником создаст максимально комфортные условия для каждого гостя. Чтобы расслабиться и восстановить силы гостям предложат посетить сауну гостиницы с зоной для отдыха. За дополнительную плату для постояльцев гостиницы и жителей города работает круглосуточная автостоянка.
Номерной фонд
Гостиница имеет 113 номеров на 5 этажах. Это 180 спальных мест, из которых 15 – номера класса «Люкс». Зал и спальня оснащены телеаппаратурой и сплит-системами. Одно и 2-х местные номера эконом-класса со всеми удобствами.
Палаточный лагерь
Проживание в туристических палатках.
Турбаза Архыз
Тур предусматривает проживание на турбазе в Архызе в номере без удобств (за дополнительную оплату возможно расселение в более комфортных условиях).
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице в г. Невинномысск (номера с удобствами)
- Проживание в гостинице в п. Архыз (номера без удобств)
- Трансфер г. Невинномысск - п. Теберда
- Питание на маршруте
- Прокат группового снаряжения
- Услуги инструктора-проводника
- Страховка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод / Невинномысска и обратно
- Дополнительные экскурсии
- Экологические сборы
- Проживание на турбазе в Архызе в более комфортных условиях
- Трансферы вне программы
- Трансфер: аэропорт (ж/д вокзал) - гостиница - аэропорт (ж/д вокзал)
- Прокат личного снаряжения
- Питание, не указанное в программе тура
- Услуги носильщика
- Охрана
- Повар
- Видеосъемка
- Организация отдыха на Чёрном море
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- теплая куртка или флисовая кофта по сезону;
- лыжная шапочка;
- перчатки флисовые;
- непромокаемые ветрозащитные куртка и брюки;
- спортивный костюм;
- спальник;
- пенополиуретановый коврик;
- треккинговая обувь;
- бахилы (фонарики) на ноги;
- сменная обувь для брода и лагеря (кроссовки);
- рюкзак 80-100 л;
- сидушка;
- треккинговые палки;
- накидка от дождя на себя и на рюкзак;
- защита от солнца: панама, крем, очки;
- рабочие перчатки;
- кружка, ложка, миска, нож (КЛМН);
- термос или фляга для воды общим объемом 1 л.;
- фонарь налобный (батарейки запасные);
- аптечка индивидуальная.
Как добраться к началу маршрута?
Начало тура – гостиница «Кубань» (расположена в центре города).
Адрес: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Менделеева, 16.
Самолётом – аэропорты Ставрополь или Минеральные Воды.
По железной дороге – железнодорожная станция Невинномысск.
Рейсовым автобусом Москва – Ставрополь, отправка ежедневно в 17:00, 19:00 и 21:00 от станции метро «Красногвардейская».
Время в пути около 22 ч.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие есть требования к участникам?
Для участия в туре требуется средняя физическая форма, отсутствие медицинских противопоказаний к занятию горным туризмом.
Численность группы от 6-х до 12-ти человек — сборная группа, от 1-го человека — индивидуальный заказ.
Минимальный возраст участников 12 лет. Допускается участие детей меньшего возраста в теплое время года (при отсутствии устойчивого снегового покрова на маршруте) — каждый участник младше 12 лет обговаривается индивидуально.
На маршрут допускаются дети младше 18 лет только в сопровождении взрослых.
Что еще мне нужно знать о туре?
- Программа проводится в теплое время года, в том числе в период межсезонья, в условиях высокогорья, температура воздуха может опускаться до -5ºС, Возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, туман. Рекомендуем, как можно ответственнее отнестись к экипировке, одежде и своему здоровью;
- профилактические мероприятия по обеспечению безопасности участников возлагаются на спасательные службы МЧС России;
- принимающая сторона в праве изменить маршрут движения согласно погодных условий и состояния группы;
- в стоимость путевки не входят: дополнительные экскурсии, трансферы вне программы, экологические сборы и т. д.;
- возможно оказание дополнительных услуг по предварительной договоренности: трансфер: аэропорт (ж/д. вокзал) – гостиница; прокат личного снаряжения; услуги носильщика; охрана; повар; видеосъёмка; организация отдыха на Чёрном море.