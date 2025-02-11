Мои заказы

Теберда - Архыз. Горный треккинг

Поход от Теберды до Архыза. Увлекательное путешествие с рюкзаками и палатками.

Мы познакомимся с красотой Карачаево-Черкесской Республики, насладимся панорамой горных хребтов и кряжей, а вечерами будем пить горный чай и делиться походными историями. Район популярен у туристов за счет легкости маршрутов и красоты ущелий. У многих биография походника началась именно на склонах гор Архыза.
4.67
3 отзыва
Ближайшие даты:
1
мая18
мая1
июн31
авг14
сен

Программа тура по дням

1 день

Заезд. Подготовка к маршруту

Приезд в Невинномысск.

Размещение в гостинице «Кубань».

Знакомство с гидом и группой.

Получение питания, группового снаряжения.

Питание в этот день самостоятельно.

2 день

Трансфер в город Теберда

Завтрак в гостинице.

Трансфер Невинномысск — Теберда.

Выход на маршрут.

Несложный переход по долине реки Муху.

Ночлег у горной реки.

Учимся устанавливать палатки, разводить костер и готовить пищу в полевых условиях.

3 день

Штурм перевала Муху. Долина реки Уллу-Марка

Первый перевал.

Первые сложности и первые восторги от маленьких побед — перевал Муху (1А, 2764).

Треккинг по долине Уллу-Марка (8 км).

4 день

Долина реки Аксаут

Красивый переход по долине реки Аксаут.

Подъем под перевал Чеге-Чат (н/к, 2840м).

Долгожданный костер.

Посиделки, болтушки, рассказы и первые впечатления.

5 день

Перевал Чегет-Чат

Перевал Чеге-Чат (н/к, 2840м).

Спуск в долину Маруха.

Разбиваем лагерь около водопада.

Попытка развести костер.

Поем песни, любуемся звездами.

6 день

Дневка

Дневка.

Гуляем по окрестностям, любуемся природой.

Отдыхаем.

Посещаем грот первобытного человека.

7 день

Перевал САО

Подход под перевал САО — 10 км.

8 день

Тебердинский заповедник

Перевал САО (н/к, 2210 м) — тропа.

Долина реки Речепста.

Особо охраняемая территория — Тебердинский заповедник.

Нижний Архыз.

Цивилизация! (12 км).

Размещение на турбазе.

Долгожданные мягкие перины.

9 день

Отъезд

Завтрак.

Прощание.

Отъезд.

Проживание

Тур предусматривает проживание:

  • в г. Невинномысске — размещение в гостинице «Кубань» в 2-, 3-местных номерах с удобствами.
  • в п. Архыз — размещение на турбазе, номера без удобств (за дополнительную оплату возможно расселение в более комфортных условиях).
  • ночевки в туристических палатках.

Стоимость тура на 1 человека при группе от 6-х человек — 39 500 руб. /чел.

Указаны возможные варианты размещения в туре. Точное место размещения бронируется и подтверждается за 5 дней до тура.

Варианты проживания

Гостиница «Кубань»

1 ночь

Гостиница «Кубань» является главной гостиницей Невинномысска, которая расположена в самом сердце деловой и культурной жизни города. Гостиница работает с 1966 года и зарекомендовала себя с самой лучшей стороны. Атмосфера гостиницы наполнена домашним теплом и уютом, профессионализм сотрудником создаст максимально комфортные условия для каждого гостя. Чтобы расслабиться и восстановить силы гостям предложат посетить сауну гостиницы с зоной для отдыха. За дополнительную плату для постояльцев гостиницы и жителей города работает круглосуточная автостоянка.

Номерной фонд

Гостиница имеет 113 номеров на 5 этажах. Это 180 спальных мест, из которых 15 – номера класса «Люкс». Зал и спальня оснащены телеаппаратурой и сплит-системами. Одно и 2-х местные номера эконом-класса со всеми удобствами.

Палаточный лагерь

6 ночей

Проживание в туристических палатках.

Турбаза Архыз

1 ночь

Тур предусматривает проживание на турбазе в Архызе в номере без удобств (за дополнительную оплату возможно расселение в более комфортных условиях).

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице в г. Невинномысск (номера с удобствами)
  • Проживание в гостинице в п. Архыз (номера без удобств)
  • Трансфер г. Невинномысск - п. Теберда
  • Питание на маршруте
  • Прокат группового снаряжения
  • Услуги инструктора-проводника
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод / Невинномысска и обратно
  • Дополнительные экскурсии
  • Экологические сборы
  • Проживание на турбазе в Архызе в более комфортных условиях
  • Трансферы вне программы
  • Трансфер: аэропорт (ж/д вокзал) - гостиница - аэропорт (ж/д вокзал)
  • Прокат личного снаряжения
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Услуги носильщика
  • Охрана
  • Повар
  • Видеосъемка
  • Организация отдыха на Чёрном море
Место начала и завершения?
Г. Невинномысск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • теплая куртка или флисовая кофта по сезону;
  • лыжная шапочка;
  • перчатки флисовые;
  • непромокаемые ветрозащитные куртка и брюки;
  • спортивный костюм;
  • спальник;
  • пенополиуретановый коврик;
  • треккинговая обувь;
  • бахилы (фонарики) на ноги;
  • сменная обувь для брода и лагеря (кроссовки);
  • рюкзак 80-100 л;
  • сидушка;
  • треккинговые палки;
  • накидка от дождя на себя и на рюкзак;
  • защита от солнца: панама, крем, очки;
  • рабочие перчатки;
  • кружка, ложка, миска, нож (КЛМН);
  • термос или фляга для воды общим объемом 1 л.;
  • фонарь налобный (батарейки запасные);
  • аптечка индивидуальная.
Как добраться к началу маршрута?

Начало тура – гостиница «Кубань» (расположена в центре города).

Адрес: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Менделеева, 16.

Самолётом – аэропорты Ставрополь или Минеральные Воды.

По железной дороге – железнодорожная станция Невинномысск.

Рейсовым автобусом Москва – Ставрополь, отправка ежедневно в 17:00, 19:00 и 21:00 от станции метро «Красногвардейская».

Время в пути около 22 ч.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие есть требования к участникам?

Для участия в туре требуется средняя физическая форма, отсутствие медицинских противопоказаний к занятию горным туризмом.

Численность группы от 6-х до 12-ти человек — сборная группа, от 1-го человека — индивидуальный заказ.

Минимальный возраст участников 12 лет. Допускается участие детей меньшего возраста в теплое время года (при отсутствии устойчивого снегового покрова на маршруте) — каждый участник младше 12 лет обговаривается индивидуально.

На маршрут допускаются дети младше 18 лет только в сопровождении взрослых.

Что еще мне нужно знать о туре?
  • Программа проводится в теплое время года, в том числе в период межсезонья, в условиях высокогорья, температура воздуха может опускаться до -5ºС, Возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, туман. Рекомендуем, как можно ответственнее отнестись к экипировке, одежде и своему здоровью;
  • профилактические мероприятия по обеспечению безопасности участников возлагаются на спасательные службы МЧС России;
  • принимающая сторона в праве изменить маршрут движения согласно погодных условий и состояния группы;
  • в стоимость путевки не входят: дополнительные экскурсии, трансферы вне программы, экологические сборы и т. д.;
  • возможно оказание дополнительных услуг по предварительной договоренности: трансфер: аэропорт (ж/д. вокзал) – гостиница; прокат личного снаряжения; услуги носильщика; охрана; повар; видеосъёмка; организация отдыха на Чёрном море.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
Алена
11 фев 2025
Добрый день! Тур предполагает средний уровень. Однако сложность тура выше среднего. Людям, которые не привыкли к пешим турам, не стоит соглашаться на этот тур. Долина реки Сочи бесспорно привлекательна. Но
читать дальше

даже в начале июня было невыносимо жарко идти по безветренному лесу. Я человек деревенский, привыкший к нагрузке. Поэтому мне эта прогулка 6 км туда и 6 км обратно далась достаточно легко. Но даже мой муж и племянница (а они тоже привыкли к трудностям), да и все вокруг были вымотаны. К тому же это прогулка галопом. Экскурсовод достаточно жесткая женщина, но её можно понять, потому что мы не успеваем, ноем. Водопад был удивителен🔥поели макароны с тушёнкой, к ним огурцы,выпили чаю и обратно. С нами в туре были люди эдакого интеллигентного толка, которые были в шоке от длины похода, от того, что сурова была экскурсовод и от того, что столько же идти обратно. У них не было слов. Они даже не поели. Мы на всякий случай подкрепились. На следующий день нас ждал похожий день, тоже пешая прогулка. Никто не согласился. Потому что этот один день на всех убил😁через день был дендрарий. Было достаточно интересно, много нового узнали. Погода была нежаркая, невиданные ранее деревья и кустарники. Накормили греческой шаурмой. Можно было в баню. Но мои отказались. Они мне ещё долго вспоминали прогулку по лесу😂 Итог: в этом туре первые дни самые лёгкие, как раз для отдыха, остальные дни это гонка. Только для любителей активного, очень активного отдыха. Еще момент:аппартаменты на Голубых далях. Рядом инфраструктура для отдыха нулевая. Через дорогу пляж, но грязный. Нет ни кафе, ни ресторанов в шаговой доступности. Только продуктовые магазины. Соответственно, после тура и сходить некуда. Квартира (те самые аппартаменты) неплоха, приятно, что в холодильнике что-то было по приезду. Но не стоит обольщаться. Зато на общественном транспорте легко и быстро доехали до Сириуса и граница с Абхазией рядом. На день и туда съездили. Минус за несоответствие сложности тура и аппартаменты. Хотя забыла указать плюс:женщина заселила в аппартаменты нас рано утром. Мы успели привести себя в порядок и начать тур.

А
Антон
15 окт 2024
Анна (гид) и организатор нашего тура оказалась знающим и профессиональным проводником. А также хорошим экскурсоводом по нашему маршруту.
А
Александр
14 мая 2022
Великолепный поход. Немного не повезло с погодой, но это не помешало получить удовольствие от прекрасных видов природы и кавказских гор. Отдельная благодарность нашему гиду Анне за прекрасный маршрут, профессионализм, проявленный в сложных ситуациях, за вкусную еду, отличное настроение и незабываемые впечатления от похода!

