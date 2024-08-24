Екатерина — ваша команда гидов в Темрюке

Провели экскурсии для 217 туристов

читать дальше только покажем интересные места в нашем любимом городе, но и с удовольствием познакомим вас со всеми достопримечательностями Черноморского побережья. С вами останутся тёплые воспоминания и красивые фотографии. Наши программы разнообразны и рассчитаны на людей разных возрастов с любой туристической подготовкой. С нетерпением ждём нашей встречи!

Всем привет! Мы, Екатерина и Елена, команда профессионалов: гид-экскурсовод и фотограф, а также просто душевные люди! С нами вы почувствуете себя комфортно в любом месте. В дружеской атмосфере мы не