Гостеприимный уголок старой Кубани будто создан для фотосессий.
В этой поездке мы собрали живописные места полуострова, чтобы сделать для вас кадры, наполненные яркими красками. В работе мы используем профессиональную фототехнику и мобильный телефон. Фотосессии проводим в дружественной атмосфере, чтобы нашим гостям было легко и комфортно.
В этой поездке мы собрали живописные места полуострова, чтобы сделать для вас кадры, наполненные яркими красками. В работе мы используем профессиональную фототехнику и мобильный телефон. Фотосессии проводим в дружественной атмосфере, чтобы нашим гостям было легко и комфортно.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание фото-прогулки
Фотоохота за лучшими кадрами пройдёт по следующему маршруту:
- «Поместье Голубицкое» — винодельня с подземными хранилищами и дегустационными залами, над интерьерами которых работали известные российские дизайнеры. Мы предлагаем не только сделать профессиональные фото на фоне винодельни, но и посетить экскурсию по ней, а также познакомиться с современным искусством в местной галерее
- Вилла Romanov — дизайнерский уголок для отдыха на побережье Азовского моря и очень красочное место для фотосессий. По желанию вы можете посетить историко-культурный центр «Русiя» на территории виллы
- Видовая площадка у Темрюкского маяка, где вы узнаете о маяках — святынях морей. И конечно, пофотографируетесь на атмосферном фоне
- Живописные виноградники. Помимо сочных кадров, бонусом получите интересные факты о российском виноделии
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида-фотографа и трансфер на автомобиле Suzuki SX4
- В течение 3 дней после прогулки вы получите 50+ фото в цветокоррекции. Пришлём ссылку на облачное хранилище
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительно оплачиваются (по желанию):
- Ретушь понравившихся кадров — 150 ₽ за шт.
- Билет на экскурсию по винодельне — 500 ₽ за 45 мин. без дегустации, 1500 ₽ за 1,5 часа с дегустацией
- Билет в центр «Русiя» — 3000 ₽ за группу 1–3 чел.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Темрюке
Провели экскурсии для 217 туристов
Всем привет! Мы, Екатерина и Елена, команда профессионалов: гид-экскурсовод и фотограф, а также просто душевные люди! С нами вы почувствуете себя комфортно в любом месте. В дружеской атмосфере мы неЗадать вопрос
Похожие экскурсии из Темрюка
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Тамань историческая и лермонтовская
Пройти по местам поэта и узнать, где была та самая Тмутаракань, куда отправляли героев в сказках
Сегодня в 16:00
27 авг в 09:00
10 000₽ за всё до 3 чел.