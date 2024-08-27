Тамань историческая и лермонтовская

Пройти по местам поэта и узнать, где была та самая Тмутаракань, куда отправляли героев в сказках
Таманский полуостров хранит много интересных историй — об античном городе Гермонассе, русском княжестве Тмутаракани и, конечно, великом поэте Лермонтове.

На нашей обзорной прогулке мы посетим главные локации полуострова — без спешки в тёплой дружеской атмосфере. И поговорим о том, чем примечателен и богат наш край.
Тамань историческая и лермонтовская
Тамань историческая и лермонтовская
Тамань историческая и лермонтовская
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Историческое

  • Вы посетите археологический музей-заповедник «Гермонасса». Познакомитесь с историей и бытом народов и этносов современной Тамани.
  • Узнаете об истории знаменитого Тмутараканского камня, который сейчас хранится в Эрмитаже, и увидите его копию.
  • Побываете на открытом археологическом раскопе «Городище Гермонасса» и увидите строения, датированные серединой 6 века до н. э.

Лермонтовское

  • Вы прогуляетесь по скверу им. Лермонтова и поймёте, как поэт относился к Тамани.
  • Пройдёте по местам, описанным в его знаменитом романе «Герой нашего времени».
  • Узнаете, где Лермонтов написал повесть «Тамань» и как чуть не погиб от рук ундины.
  • Посмотрите на хату, в которой останавливался поэт во время своего путешествия на Кавказ.
  • Побываете в доме-музее им. Лермонтова.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобиле Suzuki SX4 от п. Сенной.
  • Дополнительно оплачиваются билеты в археологический музей — от 200 ₽ за чел., в дом-музей им. Лермонтова — от 200 ₽ за чел., на раскоп — 60 ₽ за чел.
  • Можем забрать вас из других населённых пунктов за доплату по договорённости — Голубицкая, За Родину, Кучугуры, Веселовка и прочих.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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