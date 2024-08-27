Таманский полуостров хранит много интересных историй — об античном городе Гермонассе, русском княжестве Тмутаракани и, конечно, великом поэте Лермонтове.
На нашей обзорной прогулке мы посетим главные локации полуострова — без спешки в тёплой дружеской атмосфере. И поговорим о том, чем примечателен и богат наш край.
На нашей обзорной прогулке мы посетим главные локации полуострова — без спешки в тёплой дружеской атмосфере. И поговорим о том, чем примечателен и богат наш край.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Историческое
- Вы посетите археологический музей-заповедник «Гермонасса». Познакомитесь с историей и бытом народов и этносов современной Тамани.
- Узнаете об истории знаменитого Тмутараканского камня, который сейчас хранится в Эрмитаже, и увидите его копию.
- Побываете на открытом археологическом раскопе «Городище Гермонасса» и увидите строения, датированные серединой 6 века до н. э.
Лермонтовское
- Вы прогуляетесь по скверу им. Лермонтова и поймёте, как поэт относился к Тамани.
- Пройдёте по местам, описанным в его знаменитом романе «Герой нашего времени».
- Узнаете, где Лермонтов написал повесть «Тамань» и как чуть не погиб от рук ундины.
- Посмотрите на хату, в которой останавливался поэт во время своего путешествия на Кавказ.
- Побываете в доме-музее им. Лермонтова.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобиле Suzuki SX4 от п. Сенной.
- Дополнительно оплачиваются билеты в археологический музей — от 200 ₽ за чел., в дом-музей им. Лермонтова — от 200 ₽ за чел., на раскоп — 60 ₽ за чел.
- Можем забрать вас из других населённых пунктов за доплату по договорённости — Голубицкая, За Родину, Кучугуры, Веселовка и прочих.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Темрюке
Провели экскурсии для 217 туристов
Всем привет! Мы, Екатерина и Елена, команда профессионалов: гид-экскурсовод и фотограф, а также просто душевные люди! С нами вы почувствуете себя комфортно в любом месте. В дружеской атмосфере мы неЗадать вопрос
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