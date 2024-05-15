Они привлекают любителей природы, путешественников, увлекающихся геологией, а также туристов, которые охотятся за мистическими кольскими достопримечательностями у Ловозера и Сейдозера.
Программа тура по дням
Ловозерские тундры
Мы будем ждать вас в 9:00 в центральной точке города на площади «Пять углов» — у гостиницы Меридиан.
Ловозерские тундры – это одни из самых древних гор нашей планеты. На западе они граничат с живописным озером Умбозеро, на востоке прилегают к озеру Ловозеро, а с севера и юга горы обрамляет суровая русская тайга.
Эта часть кольской тундры богата не только на горы, но и на живописные озера – Сейдозеро и Ловозеро.
В поездке вас также ждут невероятные северные просторы, горный массив Ловозерские тундры, вершина Аллуайв, цирки Раслака!
Териберка пешеходная
Отправимся на экскурсию в поселок Териберка, самое старейшее рыбацкое поселение в Мурманской области!
В поездке вас ждут просторы бескрайней тундры, пляж “Яйца дракона”, сейды, песчаный пляж с заливом и гигантскими качелями, кладбище кораблей, вкусный обед и, конечно же, Северный Ледовитый океан.
Сейдозеро
На третий день мы отправимся на экскурсию в место шаманов или место силы: Сейдозеро.
Ведь с саамского оно переводится как "священное озеро".
Нас ждет пеший маршрут по тропам около 3-4 часов. На маршруте мы устроим перекус с горячим чаем.
По возвращению в Ловозеро нас будет ждать вкуснейший обед!
Мы попробуем как русские блюда, так и блюда кухни настоящих саами.
После заглянем в краеведческий музей и если нам не помешает погода, то останемся еще ненадолго и насладимся этими прекрасными местами.
Проживание
Тур предполагает проживание в отеле 4* Cosmos Murmansk (г. Мурманск) с завтраками.
Стоимость тура:
- 30 900 рублей с человека без проживания;
- 41 900 рублей с человека с проживанием в отеле Cosmos 4* (номера категории “Стандарт”, двухместное проживание с завтраком).
Доплата за одноместное размещение рассчитывается от конкретной даты по открытой цене отеля Cosmos 4*.
Варианты проживания
Гостиница Cosmos Murmansk Hotel
Гостиница Cosmos Murmansk Hotel расположена в городе Мурманск в 1,2 км от центра.
Количество звёзд: 4.
Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть телевизор, фен, утюг, чай/кофе в номерах, чайник, сейф, отопление, терраса, мини-бар. Вы можете выбрать на Яндекс Путешествиях любой из 262 доступных сейчас номеров. Уборка — каждый день.
В гостинице есть ресторан, бар, тренажёрный зал, сауна, конференц-зал.
У каждого гостя будет доступ в интернет, вы сможете выложить фотографии, отправить файл или позвонить родным по видео.
Учитывайте время заселения в гостиницу. Заезд здесь начинается с 15:00, выехать нужно до 12:00. Даже если вы прибудете поздно ночью, вас встретят на круглосуточной стойке регистрации и помогут с размещением. Лифт внутри есть. В гостинице есть и удобства для людей с ограниченными возможностями.
Если вы на машине, можете оставить её на парковке. Если вы добираетесь своим ходом, воспользуйтесь услугой трансфера.
К вашим услугам: прачечная, обслуживание номеров, камера хранения.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле 4* Cosmos Murmansk с завтраками (двухместное размещение), если выбран тариф с проживанием
- Экскурсия в Териберку с пешей прогулкой к водопаду с обедом
- Экскурсия по мистическим Ловозерским тундрам с обедом
- Экскурсия к самому живописному озеру Сейдозеру
- Вода во всех поездках
- Комфортабельные микроавтобусы до 16 человек
- Гиды, влюбленные в север
Что не входит в цену
- Авиа и/или ж/д билеты до города Мурманск и обратно
- Проживание, если выбран тариф без проживания
- Личные расходы (сувенирная продукция и т. д.)
- Питание, не указанное в программе
- Трансфер от аэропорта или ж/д вокзала (~1000 рублей с человека) или услуги такси (стоимость поездки от аэропорта за легковой автомобиль составит ~700-800 рублей)
- Страховка от несчастных случаев
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Север - это про теплые вещи даже в июне. Главный принцип подбора одежды - многослойность (обязательно шапки, шарфы, перчатки/варежки), но не переживайте, наш отдел заботы обязательно расскажет Вам, какие именно вещи потребуется под даты Вашей поездки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какой транспорт в туре?
Микроавтобус, 19 мест (кондиционер, дополнительные тепловые элементы);
Модель Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter (возможно размещение на последнем ряду сидений).
Важная информация
В связи с индивидуальными запросами групп или другими обстоятельствами, в том числе погодными условиями, время выезда, общее время тура и сама программа могут быть скорректированы.
Экскурсии могут располагаться в ином порядке в зависимости от дат.
Во все экскурсии включены обеды.
Когда и сколько длится?
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