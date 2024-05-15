Тайны севера. Тур на Кольский полуостров на 3 дня

Приглашаем вас отправиться в трехдневный тур на живописный Кольский полуостров! Вы увидите тундры, расположенные в горном массиве, которые хранят историю древних народов.

Они привлекают любителей природы, путешественников, увлекающихся геологией, а также туристов, которые охотятся за мистическими кольскими достопримечательностями у Ловозера и Сейдозера.
5
1 отзыв
Тайны севера. Тур на Кольский полуостров на 3 дня
Тайны севера. Тур на Кольский полуостров на 3 дня
Тайны севера. Тур на Кольский полуостров на 3 дня
Ближайшие даты:
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июл25
июл
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Ловозерские тундры

Мы будем ждать вас в 9:00 в центральной точке города на площади «Пять углов» — у гостиницы Меридиан.

Ловозерские тундры – это одни из самых древних гор нашей планеты. На западе они граничат с живописным озером Умбозеро, на востоке прилегают к озеру Ловозеро, а с севера и юга горы обрамляет суровая русская тайга.

Эта часть кольской тундры богата не только на горы, но и на живописные озера – Сейдозеро и Ловозеро.

В поездке вас также ждут невероятные северные просторы, горный массив Ловозерские тундры, вершина Аллуайв, цирки Раслака!

Ловозерские тундрыЛовозерские тундрыЛовозерские тундрыЛовозерские тундрыЛовозерские тундрыЛовозерские тундрыЛовозерские тундрыЛовозерские тундрыЛовозерские тундрыЛовозерские тундры
2 день

Териберка пешеходная

Отправимся на экскурсию в поселок Териберка, самое старейшее рыбацкое поселение в Мурманской области!

В поездке вас ждут просторы бескрайней тундры, пляж “Яйца дракона”, сейды, песчаный пляж с заливом и гигантскими качелями, кладбище кораблей, вкусный обед и, конечно же, Северный Ледовитый океан.

Териберка пешеходнаяТериберка пешеходнаяТериберка пешеходнаяТериберка пешеходнаяТериберка пешеходнаяТериберка пешеходнаяТериберка пешеходнаяТериберка пешеходнаяТериберка пешеходная
3 день

Сейдозеро

На третий день мы отправимся на экскурсию в место шаманов или место силы: Сейдозеро.

Ведь с саамского оно переводится как "священное озеро".

Нас ждет пеший маршрут по тропам около 3-4 часов. На маршруте мы устроим перекус с горячим чаем.

По возвращению в Ловозеро нас будет ждать вкуснейший обед!

Мы попробуем как русские блюда, так и блюда кухни настоящих саами.

После заглянем в краеведческий музей и если нам не помешает погода, то останемся еще ненадолго и насладимся этими прекрасными местами.

СейдозероСейдозероСейдозероСейдозероСейдозеро

Проживание

Тур предполагает проживание в отеле 4* Cosmos Murmansk (г. Мурманск) с завтраками.

Стоимость тура:

  • 30 900 рублей с человека без проживания;
  • 41 900 рублей с человека с проживанием в отеле Cosmos 4* (номера категории “Стандарт”, двухместное проживание с завтраком).

Доплата за одноместное размещение рассчитывается от конкретной даты по открытой цене отеля Cosmos 4*.

Варианты проживания

Гостиница Cosmos Murmansk Hotel

2 ночи

Гостиница Cosmos Murmansk Hotel расположена в городе Мурманск в 1,2 км от центра.

Количество звёзд: 4.

Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть телевизор, фен, утюг, чай/кофе в номерах, чайник, сейф, отопление, терраса, мини-бар. Вы можете выбрать на Яндекс Путешествиях любой из 262 доступных сейчас номеров. Уборка — каждый день.

В гостинице есть ресторан, бар, тренажёрный зал, сауна, конференц-зал.

У каждого гостя будет доступ в интернет, вы сможете выложить фотографии, отправить файл или позвонить родным по видео.

Учитывайте время заселения в гостиницу. Заезд здесь начинается с 15:00, выехать нужно до 12:00. Даже если вы прибудете поздно ночью, вас встретят на круглосуточной стойке регистрации и помогут с размещением. Лифт внутри есть. В гостинице есть и удобства для людей с ограниченными возможностями.

Если вы на машине, можете оставить её на парковке. Если вы добираетесь своим ходом, воспользуйтесь услугой трансфера.

К вашим услугам: прачечная, обслуживание номеров, камера хранения.

Гостиница Cosmos Murmansk HotelГостиница Cosmos Murmansk HotelГостиница Cosmos Murmansk HotelГостиница Cosmos Murmansk HotelГостиница Cosmos Murmansk HotelГостиница Cosmos Murmansk HotelГостиница Cosmos Murmansk HotelГостиница Cosmos Murmansk HotelГостиница Cosmos Murmansk HotelГостиница Cosmos Murmansk Hotel

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле 4* Cosmos Murmansk с завтраками (двухместное размещение), если выбран тариф с проживанием
  • Экскурсия в Териберку с пешей прогулкой к водопаду с обедом
  • Экскурсия по мистическим Ловозерским тундрам с обедом
  • Экскурсия к самому живописному озеру Сейдозеру
  • Вода во всех поездках
  • Комфортабельные микроавтобусы до 16 человек
  • Гиды, влюбленные в север
Что не входит в цену
  • Авиа и/или ж/д билеты до города Мурманск и обратно
  • Проживание, если выбран тариф без проживания
  • Личные расходы (сувенирная продукция и т. д.)
  • Питание, не указанное в программе
  • Трансфер от аэропорта или ж/д вокзала (~1000 рублей с человека) или услуги такси (стоимость поездки от аэропорта за легковой автомобиль составит ~700-800 рублей)
  • Страховка от несчастных случаев
Место начала и завершения?
Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Север - это про теплые вещи даже в июне. Главный принцип подбора одежды - многослойность (обязательно шапки, шарфы, перчатки/варежки), но не переживайте, наш отдел заботы обязательно расскажет Вам, какие именно вещи потребуется под даты Вашей поездки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какой транспорт в туре?

Микроавтобус, 19 мест (кондиционер, дополнительные тепловые элементы);

Модель Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter (возможно размещение на последнем ряду сидений).

Важная информация

В связи с индивидуальными запросами групп или другими обстоятельствами, в том числе погодными условиями, время выезда, общее время тура и сама программа могут быть скорректированы.

Экскурсии могут располагаться в ином порядке в зависимости от дат.

Во все экскурсии включены обеды.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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И
15 мая 2024
Организаторы понравились. Но не совсем понятно почему в каждый новый день новые организаторы. В идеале хотелось бы быть с первого по последний день с одним и тем же организатором.
Владе отдельное место в сердечке❤️
Организаторы понравились. Но не совсем понятно почему в каждый новый день новые организаторы. В идеале хотелосьОрганизаторы понравились. Но не совсем понятно почему в каждый новый день новые организаторы. В идеале хотелосьОрганизаторы понравились. Но не совсем понятно почему в каждый новый день новые организаторы. В идеале хотелосьОрганизаторы понравились. Но не совсем понятно почему в каждый новый день новые организаторы. В идеале хотелосьОрганизаторы понравились. Но не совсем понятно почему в каждый новый день новые организаторы. В идеале хотелосьОрганизаторы понравились. Но не совсем понятно почему в каждый новый день новые организаторы. В идеале хотелось

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