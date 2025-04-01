Авторские туры в Териберке

Найдено 1 тур в Териберке, цена 65 000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Путешествие по Кольскому полуострову с посещением Хибин
Пешая
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Путешествие по Кольскому полуострову с посещением Хибин
Начало: Мурманск
3 июл в 10:00
17 июл в 10:00
от 65 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

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