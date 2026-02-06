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Трекинг в Приэльбрусье: от водопадов до снежных вершин

Ваша безопасность - наш абсолютный приоритет! Ваши невероятные эмоции
Трекинг в Приэльбрусье: от водопадов до снежных вершинФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Трекинг в Приэльбрусье: от водопадов до снежных вершинФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Трекинг в Приэльбрусье: от водопадов до снежных вершинФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Ваша безопасность — наш абсолютный приоритет!

Ваши невероятные эмоции и впечатления — цель нашей работы.

Старт тура от Ж/Д вокзала Минеральных вод (11:30 Мск) и от Аэропорта Минеральных вод (12:00 Мск). Финиш тура: вокзал - 15:00 Мск; аэропорт - 15:30 Мск.

Маршрут тура: п. Терскол — Терскольское ущелье — водопад Терскол — озеро Донгуз Орун Кель — п. Тырнауз — поляна Азау — канатная дорога на Эльбрус (станции Азау, Мир и Гарабаши) — поляна Нарзанов — Когутайские водопады.

В туре Вас ждет:

Трекинги в самые живописные места Кабардино-Балкарии:

  • Поляна Нарзанов

  • Водопад Терскол

  • Озеро Донгуз Орун Кель

  • Когутайские водопады

  • Скалолазание на естественном рельефе (подходит и для новичков и для профи)

  • Подъем по канатной дороге на Эльбрус;

  • Знакомство с национальными блюдами;

  • Лицензированный инструктор-проводник, который будет сопровождать вас в туре.

Организатор оставляет за собой право вносить незначительные изменения в программу в зависимости от погодных условий, состояния группы и других обстоятельств, обеспечивая безопасность и сохранение качества программы.

  • Кавказ - это любовь с первого взгляда и на всю жизнь! Это не просто точка на карте. Это древние камни, помнящие легенды, воздух, от которого кружится голова, и гостеприимство, согревающее душу. Это край, где природа говорит с тобой на языке ветра, ледников и альпийских лугов.
  • Вы и представить себе не сможете тех эмоций, которые вас ждут. Вы проживете тут целую жизнь, пусть маленькую, но которая затмит многое, что было до нее.
  • Вам не захочется ни уезжать, ни расставаться с нами, к концу тура у вас будет ощущение, что мы стали одной семьей. Вы непременно захотите вернуться вновь, чтобы снова испытать эту невероятную гамму эмоций и впечатлений, которые подарит вам наш тур. Вы получите полную перезагрузку и жизнь заиграет новыми красками.
  • Я скажу вам одно - просто бронируйте и собирайте вещи - Вы заслужили этот тур, именно этот!

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в сердце Кавказа

Цель дня: Комфортное прибытие и первое погружение в атмосферу гор.

  • Встреча. Групповой трансфер ждет вас в 12:30 на ж/д вокзале и в 13:00 в аэропорту Минеральных Вод;

  • Трансфер и размещение. Живописный переезд (около 3 часов) в поселок Терскол. Размещение в уютных жилых апартаментах с видами на горы;

  • Вечер: Приветственный ужин и брифинг. Знакомство с гидами и группой, обсуждение программы. Наши гиды помогут сориентироваться и арендовать снаряжение при необходимости.

Добро пожаловать в сердце Кавказа
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Терскольское ущелье. Легенды и мощь водопада

Цель дня: Акклиматизационный трек, знакомство с природой и легендами Кавказа.

  • Утро: Питательный завтрак в 8:00;

  • День: Треккинг по Терскольскому ущелью. По пути вас ждут легенды, чистейшая вода родников, мосты через горные реки, и мощный Терскольский водопад, где мы устроим пикник Чабана на альпийском лугу;

  • Вечер: Возвращение. Посещение настоящего кавказского кафе на ужин, чтобы оценить щедрость и вкусы местной кухни.

Общая протяжённость маршрута около 12 км.

Набор высоты около 700 метров.

Терскольское ущелье. Легенды и мощь водопадаТерскольское ущелье. Легенды и мощь водопадаТерскольское ущелье. Легенды и мощь водопада
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Озеро Донгуз-Орун-Кёль

Это озеро настоящий драгоценный камень в ледниковой оправе.

Цель дня: Высотный трек к одному из самых живописных озер.

  • Утро: Завтрак и сборы в 8:00;

  • День: Трек к озеру Донгуз-Орун-Кёль мимо первой посторонней канатной дороги Ссср. Волшебное изумрудное озеро, питаемое ледниками, станет местом для незабываемого пикника. По возвращении — возможность заглянуть на сувенирный рынок;

  • Вечер: Традиционный ужин, игры и отдых в дружеской компании.

Общая протяжённость маршрута около 12 км.

Набор высоты около 600 метров.

Озеро Донгуз-Орун-КёльОзеро Донгуз-Орун-КёльОзеро Донгуз-Орун-Кёль
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Вертикальный мир. Скалолазание на рельефе

Цель дня: Безопасное знакомство со скалолазанием.

  • Утро: Завтрак;

  • День: Трансфер к грандиозному скальному массиву. Под руководством инструкторов вас ждет приключение на естественном рельефе — безопасно и интересно как для новичков, так и для имеющих опыт. После — пикник Чабана на природе;

  • Вечер: Возвращение, традиционный ужин, отдых и обмен впечатлениями.

Вертикальный мир. Скалолазание на рельефеВертикальный мир. Скалолазание на рельефеВертикальный мир. Скалолазание на рельефе
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Эльбрус. Царство снега и высоты

Цель дня: Акклиматизация, знакомство с высокогорьем и захватывающие панорамы.

  • Утро: Плотный завтрак в 8:00. Готовим теплую одежду, солнцезащитный крем и очки;

  • День: Подъем по канатной дороге до станции Гарабаши (3850 м). Прогулка по снежному склону, снежный привал с чаем и игрой в снежки. По желанию (за доп. плату) — подъем на ратраке до 4700 м или 5100 м;

  • Вечер: Спуск, уютные посиделки с напитками разной крепости и особенный гастрономический сюрприз-угощение от организаторов.

Эльбрус. Царство снега и высотыЭльбрус. Царство снега и высотыЭльбрус. Царство снега и высоты
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Долины, водопады и нарзаны. Заключительный аккорд

Цель дня: Расслабляющий трек к целебным источникам и праздничное завершение активной части тура.

  • Утро: Завтрак в 8:00. Берем с собой полотенца и пустые бутылки для минеральной воды.

  • День: Прогулка к поляне Нарзанов по экотропе. Наполняем бутылки водой, идем дальше мимо водопадов к цветущей альпийской поляне с видом на Эльбрус на пикник. На обратном пути освежимся в природном нарзанном источнике.

  • Вечер: Финальный праздничный ужин в уютном местном кафе. Подведение итогов, тосты и теплые воспоминания о большом приключении.

Общая протяженность маршрута около 10 км.

Набор высоты около 500 метров.

Долины, водопады и нарзаны. Заключительный аккордДолины, водопады и нарзаны. Заключительный аккордДолины, водопады и нарзаны. Заключительный аккорд
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

До новых встреч, Кавказ

Цель дня: Спокойные сборы и организованный отъезд.

  • Утро: Завтрак. Освобождение апартаментов до 10:00. У вас будет время дособрать вещи, купить последние сувениры в поселке или просто насладиться утренними видами за чашкой кофе.

  • Отъезд: Групповой трансфер в Минеральные Воды отправляется в 11:00. По пути сделаем остановку для обеда (оплата самостоятельно) и фотографий на память.

  • Прибытие. Ориентировочное время прибытия:

— на ж/д вокзал г. Минеральные Воды к 15:00.

— в аэропорт г. Минеральные Воды к 15:30.

Рекомендация: Планируйте вылет не ранее 18:00, а отъезд на поезде — не ранее 16:30, чтобы избежать стресса из-за возможных задержек в пути.

До новых встреч, Кавказ
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

4-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы: групповой встреча/проводы (вокзал/аэропорт - место проживания - вокзал/аэропорт) все переезды по программе
  • Проживание: 2-х, 3-х местное размещение (возможно и одноместное за доп плату при наличие свободных апартаментов)
  • Питание полупансион: 6 завтраков и 5 обедов (в формате пикников)
  • Сопровождение: Работа профессиональных гидов-инструкторов на всем протяжении маршрута
  • По программе все экскурсии, входные билеты, экологический сбор в нац. парке и канатная дорога на Эльбрус
  • Снаряжение: Прокат группового скалолазного снаряжения (системы, каски, веревки)
  • Прочее: Питьевая вода на пикниках, чаепития, организационные сборы
Что не входит в цену
  • Проезд: Авиа - или ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Опциональные активности: Подъем на ратраке/снегоходе (День 5)
  • Личное снаряжение: Прокат треккинговых палок, рюкзаков и т.д. (можно арендовать на месте)
  • Дополнительные траты: Обед в день отъезда, сувениры, напитки и блюда в кафе не по программе, индивидуальные расходы
О чём нужно знать до поездки

После бронирования тура мы отправим вам подробный чек-лист для подготовки к туру, так как рекомендации могут отличаться в зависимости от сезона.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Валерия
Валерия — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Привет! Я Валерия. Я родом из Питера, но уже 6 лет живу в Дагестане, создаю и провожу экскурсии и туры вместе со своей командой. Наша любовь к этому региону вызвала
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неутолимое желание делиться ей с людьми, которые сюда приезжают. За моими плечами множество путешествий по всему миру, организованных самостоятельно. Благодаря этому опыту у меня получается создавать авторские туры, отличающиеся качественным сервисом и четкой организацией, с максимальной вовлеченностью в местный колорит. Я инструктор ФСТР с навыками доврачебной МП, стажем вождения 21 год, включая горные дороги и сложные метеоусловия, плюс отлично фотографирую и вся наша команда подобрана с соответствующими навыками. Наши туры отличаются сервисом и четкой организацией, с полным погружением в дагестанский колорит. Мы будем говорить с горами на «ты», пробовать аутентичную кухню и находить те самые скрытые тропы, о которых не пишут в путеводителях. Почувствовали отклик в сердце? Тогда бронируйте и поехали!

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