Описание тура
Ваша безопасность — наш абсолютный приоритет!
Ваши невероятные эмоции и впечатления — цель нашей работы.
Старт тура от Ж/Д вокзала Минеральных вод (11:30 Мск) и от Аэропорта Минеральных вод (12:00 Мск). Финиш тура: вокзал - 15:00 Мск; аэропорт - 15:30 Мск.
Маршрут тура: п. Терскол — Терскольское ущелье — водопад Терскол — озеро Донгуз Орун Кель — п. Тырнауз — поляна Азау — канатная дорога на Эльбрус (станции Азау, Мир и Гарабаши) — поляна Нарзанов — Когутайские водопады.
В туре Вас ждет:
Трекинги в самые живописные места Кабардино-Балкарии:
Поляна Нарзанов
Водопад Терскол
Озеро Донгуз Орун Кель
Когутайские водопады
Скалолазание на естественном рельефе (подходит и для новичков и для профи)
Подъем по канатной дороге на Эльбрус;
Знакомство с национальными блюдами;
Лицензированный инструктор-проводник, который будет сопровождать вас в туре.
Организатор оставляет за собой право вносить незначительные изменения в программу в зависимости от погодных условий, состояния группы и других обстоятельств, обеспечивая безопасность и сохранение качества программы.
- Кавказ - это любовь с первого взгляда и на всю жизнь! Это не просто точка на карте. Это древние камни, помнящие легенды, воздух, от которого кружится голова, и гостеприимство, согревающее душу. Это край, где природа говорит с тобой на языке ветра, ледников и альпийских лугов.
- Вы и представить себе не сможете тех эмоций, которые вас ждут. Вы проживете тут целую жизнь, пусть маленькую, но которая затмит многое, что было до нее.
- Вам не захочется ни уезжать, ни расставаться с нами, к концу тура у вас будет ощущение, что мы стали одной семьей. Вы непременно захотите вернуться вновь, чтобы снова испытать эту невероятную гамму эмоций и впечатлений, которые подарит вам наш тур. Вы получите полную перезагрузку и жизнь заиграет новыми красками.
- Я скажу вам одно - просто бронируйте и собирайте вещи - Вы заслужили этот тур, именно этот!
Программа тура по дням
Добро пожаловать в сердце Кавказа
Цель дня: Комфортное прибытие и первое погружение в атмосферу гор.
Встреча. Групповой трансфер ждет вас в 12:30 на ж/д вокзале и в 13:00 в аэропорту Минеральных Вод;
Трансфер и размещение. Живописный переезд (около 3 часов) в поселок Терскол. Размещение в уютных жилых апартаментах с видами на горы;
Вечер: Приветственный ужин и брифинг. Знакомство с гидами и группой, обсуждение программы. Наши гиды помогут сориентироваться и арендовать снаряжение при необходимости.
Терскольское ущелье. Легенды и мощь водопада
Цель дня: Акклиматизационный трек, знакомство с природой и легендами Кавказа.
Утро: Питательный завтрак в 8:00;
День: Треккинг по Терскольскому ущелью. По пути вас ждут легенды, чистейшая вода родников, мосты через горные реки, и мощный Терскольский водопад, где мы устроим пикник Чабана на альпийском лугу;
Вечер: Возвращение. Посещение настоящего кавказского кафе на ужин, чтобы оценить щедрость и вкусы местной кухни.
Общая протяжённость маршрута около 12 км.
Набор высоты около 700 метров.
Озеро Донгуз-Орун-Кёль
Это озеро настоящий драгоценный камень в ледниковой оправе.
Цель дня: Высотный трек к одному из самых живописных озер.
Утро: Завтрак и сборы в 8:00;
День: Трек к озеру Донгуз-Орун-Кёль мимо первой посторонней канатной дороги Ссср. Волшебное изумрудное озеро, питаемое ледниками, станет местом для незабываемого пикника. По возвращении — возможность заглянуть на сувенирный рынок;
Вечер: Традиционный ужин, игры и отдых в дружеской компании.
Общая протяжённость маршрута около 12 км.
Набор высоты около 600 метров.
Вертикальный мир. Скалолазание на рельефе
Цель дня: Безопасное знакомство со скалолазанием.
Утро: Завтрак;
День: Трансфер к грандиозному скальному массиву. Под руководством инструкторов вас ждет приключение на естественном рельефе — безопасно и интересно как для новичков, так и для имеющих опыт. После — пикник Чабана на природе;
Вечер: Возвращение, традиционный ужин, отдых и обмен впечатлениями.
Эльбрус. Царство снега и высоты
Цель дня: Акклиматизация, знакомство с высокогорьем и захватывающие панорамы.
Утро: Плотный завтрак в 8:00. Готовим теплую одежду, солнцезащитный крем и очки;
День: Подъем по канатной дороге до станции Гарабаши (3850 м). Прогулка по снежному склону, снежный привал с чаем и игрой в снежки. По желанию (за доп. плату) — подъем на ратраке до 4700 м или 5100 м;
Вечер: Спуск, уютные посиделки с напитками разной крепости и особенный гастрономический сюрприз-угощение от организаторов.
Долины, водопады и нарзаны. Заключительный аккорд
Цель дня: Расслабляющий трек к целебным источникам и праздничное завершение активной части тура.
Утро: Завтрак в 8:00. Берем с собой полотенца и пустые бутылки для минеральной воды.
День: Прогулка к поляне Нарзанов по экотропе. Наполняем бутылки водой, идем дальше мимо водопадов к цветущей альпийской поляне с видом на Эльбрус на пикник. На обратном пути освежимся в природном нарзанном источнике.
Вечер: Финальный праздничный ужин в уютном местном кафе. Подведение итогов, тосты и теплые воспоминания о большом приключении.
Общая протяженность маршрута около 10 км.
Набор высоты около 500 метров.
До новых встреч, Кавказ
Цель дня: Спокойные сборы и организованный отъезд.
Утро: Завтрак. Освобождение апартаментов до 10:00. У вас будет время дособрать вещи, купить последние сувениры в поселке или просто насладиться утренними видами за чашкой кофе.
Отъезд: Групповой трансфер в Минеральные Воды отправляется в 11:00. По пути сделаем остановку для обеда (оплата самостоятельно) и фотографий на память.
Прибытие. Ориентировочное время прибытия:
— на ж/д вокзал г. Минеральные Воды к 15:00.
— в аэропорт г. Минеральные Воды к 15:30.
Рекомендация: Планируйте вылет не ранее 18:00, а отъезд на поезде — не ранее 16:30, чтобы избежать стресса из-за возможных задержек в пути.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы: групповой встреча/проводы (вокзал/аэропорт - место проживания - вокзал/аэропорт) все переезды по программе
- Проживание: 2-х, 3-х местное размещение (возможно и одноместное за доп плату при наличие свободных апартаментов)
- Питание полупансион: 6 завтраков и 5 обедов (в формате пикников)
- Сопровождение: Работа профессиональных гидов-инструкторов на всем протяжении маршрута
- По программе все экскурсии, входные билеты, экологический сбор в нац. парке и канатная дорога на Эльбрус
- Снаряжение: Прокат группового скалолазного снаряжения (системы, каски, веревки)
- Прочее: Питьевая вода на пикниках, чаепития, организационные сборы
Что не входит в цену
- Проезд: Авиа - или ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Опциональные активности: Подъем на ратраке/снегоходе (День 5)
- Личное снаряжение: Прокат треккинговых палок, рюкзаков и т.д. (можно арендовать на месте)
- Дополнительные траты: Обед в день отъезда, сувениры, напитки и блюда в кафе не по программе, индивидуальные расходы
О чём нужно знать до поездки
После бронирования тура мы отправим вам подробный чек-лист для подготовки к туру, так как рекомендации могут отличаться в зависимости от сезона.