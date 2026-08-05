Это прогулка по одному из самых необычных природных районов под Петербургом.
Вы окажетесь на камовых холмах в Токсово, увидите озёра и узнаете, как на этой земле переплелись новгородская, шведская, финская и российская истории.
Вы окажетесь на камовых холмах в Токсово, увидите озёра и узнаете, как на этой земле переплелись новгородская, шведская, финская и российская истории.
Описание экскурсии
Озёра и Петровский канал
Прогуляемся к озеру Вероярви и осмотрим Петровский канал — редкий гидротехнический объект своего времени.
Панорамы Хепоярви
Обзорные точки с видами на одно из самых живописных озёр региона.
Кирха и храм
У религиозных построек разных эпох поговорим о культурном наследии Ингрии.
Токсовские высоты
Пройдём по экотропам с характерным рельефом камовых холмов.
Спортивное Токсово
Вы увидит символы спортивной истории района — горнолыжный комплекс «Северный склон» и Кавголовские трамплины.
Необычные объекты
Отыщем памятник-антенну радара и другие нетипичные локации маршрута.
Вы узнаете:
- почему Токсово называют «чухонской Швейцарией»
- как менялась эта территория от Новгорода до современной России
- что такое камовые холмы и как они образовались
- какую роль регион играл в развитии зимних видов спорта
- какие исторические и культурные слои сохранились здесь до наших дней
Организационные детали
- Вам нужно самостоятельно добраться до Токсово
- Протяжённость маршрута — около 8 км
- Мы выдадим вам персональное радиооборудование, чтобы вы хорошо слышали гида
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|1650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д станции Токсово
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — Организатор в Токсово
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 249 туристов
Мы надёжный туроператор с многолетним опытом и нетривиальным подходом к созданию туров и экскурсий. Будем рады видеть вас в наших поездках! Гарантируем качественный сервис и высокий уровень организации.
1650 ₽ за человека