Жизнь и творчество Модеста Мусоргского в истории Торопца (на вашем авто)

Погрузиться в историю и прикоснуться к истокам великой музыки
Может быть, Торопец — это маленький провинциальный город, но он вдохновил великого композитора. Вы рассмотрите историю рода Мусоргского сквозь призму истории Торопца. Пройдёте по местам, связанным с семьёй Модеста Петровича. Посетите мемориальный музей на родине гения. И узнаете, в какие произведения вплетены впечатления от торопецкой жизни.
Описание экскурсии

Заглянем в Корсунско-Богородицкий собор — именно здесь было совершено отпевание Юлии Мусоргской, матери композитора.

Отыщем здание, на месте которого располагался дом матери Мусоргского — здесь Модест Петрович останавливался, когда приезжал в Торопец. Я покажу вам фото здания.

Пройдём по набережной реки Торопы. Пение крестьянских девушек, гуляющих вдоль реки, вдохновило поэта на цикл композиций. Прослушаем отрывки некоторых из них.

Выйдем на Советскую улицу с архитектурой 18–19 вв. Здесь вы познакомитесь с жизнью торопчан 19 века и узнаете, чем занимался Модест Петрович, когда навещал свою маму.

Отправимся на родину композитора — в деревню Карево. Вы увидите памятник Мусоргскому и потрясающий вид на озеро Жижицкое. А я расскажу о детстве Модеста Петровича.

А затем посетим единственный в мире музей Мусоргского в деревне Наумово (по желанию), где вы прикоснётесь к жизни и творчеству композитора.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей:

  • Взрослые — 150 ₽
  • Школьники и студенты — 100 ₽
  • Дети до 14 — бесплатно

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Корсунско-Богородицкого собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Торопеце
Провела экскурсии для 326 туристов
Я торопчанка и влюблена в свой город всей душой. Более 3 лет проработала научным сотрудником в Торопецком краеведческом музее и изучила историю города и его окрестностей. Люблю рассказывать о своём городе гостям и делиться интересными историями, красивыми местами и погружать в уютную провинциальную атмосферу.
