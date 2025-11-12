Может быть, Торопец — это маленький провинциальный город, но он вдохновил великого композитора. Вы рассмотрите историю рода Мусоргского сквозь призму истории Торопца. Пройдёте по местам, связанным с семьёй Модеста Петровича. Посетите мемориальный музей на родине гения. И узнаете, в какие произведения вплетены впечатления от торопецкой жизни.

Описание экскурсии

Заглянем в Корсунско-Богородицкий собор — именно здесь было совершено отпевание Юлии Мусоргской, матери композитора.

Отыщем здание, на месте которого располагался дом матери Мусоргского — здесь Модест Петрович останавливался, когда приезжал в Торопец. Я покажу вам фото здания.

Пройдём по набережной реки Торопы. Пение крестьянских девушек, гуляющих вдоль реки, вдохновило поэта на цикл композиций. Прослушаем отрывки некоторых из них.

Выйдем на Советскую улицу с архитектурой 18–19 вв. Здесь вы познакомитесь с жизнью торопчан 19 века и узнаете, чем занимался Модест Петрович, когда навещал свою маму.

Отправимся на родину композитора — в деревню Карево. Вы увидите памятник Мусоргскому и потрясающий вид на озеро Жижицкое. А я расскажу о детстве Модеста Петровича.

А затем посетим единственный в мире музей Мусоргского в деревне Наумово (по желанию), где вы прикоснётесь к жизни и творчеству композитора.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей: