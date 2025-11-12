Жизнь и творчество Модеста Мусоргского в истории Торопца (на вашем авто)
Погрузиться в историю и прикоснуться к истокам великой музыки
Может быть, Торопец — это маленький провинциальный город, но он вдохновил великого композитора. Вы рассмотрите историю рода Мусоргского сквозь призму истории Торопца. Пройдёте по местам, связанным с семьёй Модеста Петровича. Посетите мемориальный музей на родине гения. И узнаете, в какие произведения вплетены впечатления от торопецкой жизни.
Светлана — ваш гид в Торопеце
Провела экскурсии для 326 туристов
Я торопчанка и влюблена в свой город всей душой. Более 3 лет проработала научным сотрудником в Торопецком краеведческом музее и изучила историю города и его окрестностей. Люблю рассказывать о своём городе гостям и делиться интересными историями, красивыми местами и погружать в уютную провинциальную атмосферу.