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решили заказать экскурсию в этом крошечном старинном городе. Очень понравился мягкий и неспешный рассказ, не перегруженный датами и больше напоминающий интересное повествование, где исторические факты соседствуют с городскими легендами. При этом гид в исторических событиях прекрасно ориентируется и всегда подробно отвечала на вопросы. С удовольствием послушали истории о неравнодушных торопчанах прошлого и настоящего. Благодарим гида и искренне рекомендуем!