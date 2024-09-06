Экскурсии в Торопеце

Найдено 1 экскурсия в Торопеце, цена 4 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Торопец - древний город-музей под открытым небом
Пешая
13 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Торопец - древний город-музей под открытым небом
Открыть прекрасное, полное легенд и загадок место с тысячелетней историей
Начало: На улице Комсомольская
10 окт в 10:00
11 окт в 10:00
4 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Эльмира
    6 сентября 2024
    Торопец - древний город-музей под открытым небом
    Прекрасная экскурсия, отлично провели время, дети не скучали)
  • М
    Мария
    3 сентября 2024
    Торопец - древний город-музей под открытым небом
    Торопец глазами гида Светланы - это сказ о любви и доброте и об удивительных людях. Ни разу не пожалели, что
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    решили заказать экскурсию в этом крошечном старинном городе. Очень понравился мягкий и неспешный рассказ, не перегруженный датами и больше напоминающий интересное повествование, где исторические факты соседствуют с городскими легендами. При этом гид в исторических событиях прекрасно ориентируется и всегда подробно отвечала на вопросы. С удовольствием послушали истории о неравнодушных торопчанах прошлого и настоящего. Благодарим гида и искренне рекомендуем!

  • О
    Ольга
    16 августа 2024
    Торопец - древний город-музей под открытым небом
    Чудесная вечерняя прогулка по Торопцу, спасибо Светлане за интересный рассказ.
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