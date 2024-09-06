2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Торопец - древний город-музей под открытым небом
Открыть прекрасное, полное легенд и загадок место с тысячелетней историей
Начало: На улице Комсомольская
10 окт в 10:00
11 окт в 10:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭльмира6 сентября 2024Прекрасная экскурсия, отлично провели время, дети не скучали)
- ММария3 сентября 2024Торопец глазами гида Светланы - это сказ о любви и доброте и об удивительных людях. Ни разу не пожалели, что
- ООльга16 августа 2024Чудесная вечерняя прогулка по Торопцу, спасибо Светлане за интересный рассказ.
Забронируйте экскурсию в Торопеце на 2024 год, 13 ⭐ отзывов, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь