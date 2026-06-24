Мои заказы

Эндуро-девичник

Привет, красотка! Если ты устала от серых будней
Эндуро-девичникФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Эндуро-девичникФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Эндуро-девичникФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Привет, красотка! Если ты устала от серых будней, хочешь драйва, скорости, испытать себя в команде отвязных девчонок, а так же научиться мото - азам, этот тур для тебя! Опыт общения с мотоциклом не обязателен!

  • Обучение и сопровождение от опытного спортсмена
  • Красивейший маршрут на Виноградники - 25 км
  • Живописный маршрут на Маркхотский хребет - 40 км
  • Полевой обед на берегу Наберджаевского водохранилища
  • Обед на берегу моряяяяяя
  • Маршрут на гору Колдун - 30 км.
  • Шампань - день в Абрау Дюрсо
  • Душевные вечера у костра
  • Барбекю-вечеринка
  • Вкуснейший плов от тренера
  • Морской бриз и ветер в голове
  • Фото и видео после тура
  • Новые подруги
  • Прокаченный скилл
  • Заряд энергии от гор
  • Море эмоций и впечатлений

Программа тура по дням

1 день

Встреча

Встреча в Туапсе, трансфер до Новороссийска.

Размещение в домике, знакомство, совместный ужин (плов в казане от тренера))

Пьем шампанское/чай у костра. Играем в Монополию и предвкушаем Завтра

ВстречаВстречаВстреча
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Раскатка

8:00 - 9:00 Завтрак

9:00-10:00 Трансфер к месту тренировки

10:00-12:00 Тренировка на мотоциклах, обучение

12:00-14:00 Отдых и обед

14:00-17:00 Тренировка и первый выезд.

с 17:00 - свободное время, выезд в город

РаскаткаРаскаткаРаскатка
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Виноградники

  • 10:00-12:00 Тренировка на мотоциклах, обучение

  • 12:00-14:00 Отдых и обед

  • 14:00-18:00 Выезд на Виноградники, маршрут около 25 км.

  • с 18:00 - свободное время, выезд в город

ВиноградникиВиноградникиВиноградники
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Маркхотский Хребет

  • 10:00-16:00 Выезд на Маркхотский хребет - 40 км

  • Полевой обед/перекус в районе Небержаевского озера

  • 17:00 свободное время, выезд в город

Маркхотский ХребетМаркхотский ХребетМаркхотский Хребет
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Отдых. Абрау - Дюрсо

  • 10:00 Выезд в Абрау-Дюрсо

  • посещение музея Русского винного дома Абрау-Дюрсо

  • прогулка по старинным тоннелям Xix века

  • осмотр метростроевских тоннелей и галереи пюпитров

  • Едем в Chteau de Talu

  • прогулка среди виноградников и по регулярному парку в Версальском стиле

  • посещение панорамной площадки Прованс, в случае непогоды — второго этажа замка с обзором музейной коллекции и коллекции вин Шато Мутон Ротшильд

  • посещение большого бочкового хранилища (около 500 бочек) под звуки классической музыки

  • Арт-объект с легендой — Сердце Абрау

  • Посещение домика йога

  • 22:00-23:00 Возвращение домой

Отдых. Абрау - ДюрсоОтдых. Абрау - ДюрсоОтдых. Абрау - Дюрсо
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

День 5. Гора Колдун

  • 10:00-16:00 Выезд на маршрут в районе горы Колдун - с выездом и перекусом на берегу моря, сложными участками и красивыми видами - около 30 км.

  • 17:00 свободное время, прощальный вечер.

День 5. Гора КолдунДень 5. Гора КолдунДень 5. Гора Колдун
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Финишная

8:00-9:00 Завтрак

10:00 Трансфер в Туапсе.

Постим крутые фото, меряемся приобретенными скиллами, обещаем вернуться!!))

ФинишнаяФинишнаяФинишная
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

4-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Атмосферное проживание в a-frame доме на весь срок тура
  • Трансфер Туапсе-Новороссийск-Туапсе
  • Все переезды к месту тренировок/маршрутов
  • Обучение от тренера
  • Аренда мотоциклов и их обслуживание
  • Организованные обеды на маршрутах
  • Барбекю-вечеринка
  • Встреча и сопровождение турлидером во время тура 24/7
  • Сочные фото и видео
  • Приобретенный скилл - Бесценно
Что не входит в цену
  • Авиабилеты/жд билеты до города Туапсе
  • Авиабилеты/ жд билеты из Туапсе
  • Питание
  • Дополнительные расходы на трансфер, экскурсии и т. д
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Алена
Алена — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Устал(а) от поездок, после которых остаются только фото в галерее? От туров, где люди просто едут рядом, но так и остаются чужими? От отдыха, который не перезагружает, а проходит как очередной чек-лист? Я
читать дальшеуменьшить

- Алёна, создаю путешествия для тех, кому мало просто «съездить». Для тех, кто хочет проживать. Чувствовать. Вырываться из рутины. Наполняться эмоциями и возвращаться домой с ощущением: это было по-настоящему. Я люблю свободу, драйв, красивые дикие места и приключения, которые запоминаются не на неделю, а на годы. Поэтому мои туры — это не просто маршрут из точки А в точку Б. Это про рассветы, от которых мурашки. Про смех, до боли в животе. Про спонтанные моменты, которые становятся любимыми воспоминаниями. Про выход из привычного и ощущение жизни на максимум. Наша команда зародилась в Австрии, но теперь мы готовы раскачивать путешествия по России и миру. Тебя ждет с нами: • Группа единомышленников, где топят за путешествия и экстрим • Возможность проверить себя и испытать новые эмоции • Перезагрузка от работы и бытовухи • Экономия времени, которого вечно не хватает • Шикарные локации, глаза будут в восторге • Комфортные условия в трипе (мы за удобство, а не лишь бы как) ❕Для новичков в экстремальных видах спорта - безопасное и качественное обучение от опытных инструкторов, поддержка в начинаниях и респект • Горячие тусовки • И самые крутые воспоминания после трипа с желанием повторить все это!

Тур входит в следующие категории Туапсе

На нашем сайте есть и другие авторские туры в Туапсе
Все туры из Туапсе
от 70 000 ₽ за человека