Описание тура
Привет, красотка! Если ты устала от серых будней, хочешь драйва, скорости, испытать себя в команде отвязных девчонок, а так же научиться мото - азам, этот тур для тебя! Опыт общения с мотоциклом не обязателен!
- Обучение и сопровождение от опытного спортсмена
- Красивейший маршрут на Виноградники - 25 км
- Живописный маршрут на Маркхотский хребет - 40 км
- Полевой обед на берегу Наберджаевского водохранилища
- Обед на берегу моряяяяяя
- Маршрут на гору Колдун - 30 км.
- Шампань - день в Абрау Дюрсо
- Душевные вечера у костра
- Барбекю-вечеринка
- Вкуснейший плов от тренера
- Морской бриз и ветер в голове
- Фото и видео после тура
- Новые подруги
- Прокаченный скилл
- Заряд энергии от гор
- Море эмоций и впечатлений
Программа тура по дням
Встреча
Встреча в Туапсе, трансфер до Новороссийска.
Размещение в домике, знакомство, совместный ужин (плов в казане от тренера))
Пьем шампанское/чай у костра. Играем в Монополию и предвкушаем Завтра
Раскатка
8:00 - 9:00 Завтрак
9:00-10:00 Трансфер к месту тренировки
10:00-12:00 Тренировка на мотоциклах, обучение
12:00-14:00 Отдых и обед
14:00-17:00 Тренировка и первый выезд.
с 17:00 - свободное время, выезд в город
Виноградники
10:00-12:00 Тренировка на мотоциклах, обучение
12:00-14:00 Отдых и обед
14:00-18:00 Выезд на Виноградники, маршрут около 25 км.
с 18:00 - свободное время, выезд в город
Маркхотский Хребет
10:00-16:00 Выезд на Маркхотский хребет - 40 км
Полевой обед/перекус в районе Небержаевского озера
17:00 свободное время, выезд в город
Отдых. Абрау - Дюрсо
10:00 Выезд в Абрау-Дюрсо
посещение музея Русского винного дома Абрау-Дюрсо
прогулка по старинным тоннелям Xix века
осмотр метростроевских тоннелей и галереи пюпитров
Едем в Chteau de Talu
прогулка среди виноградников и по регулярному парку в Версальском стиле
посещение панорамной площадки Прованс, в случае непогоды — второго этажа замка с обзором музейной коллекции и коллекции вин Шато Мутон Ротшильд
посещение большого бочкового хранилища (около 500 бочек) под звуки классической музыки
Арт-объект с легендой — Сердце Абрау
Посещение домика йога
22:00-23:00 Возвращение домой
День 5. Гора Колдун
10:00-16:00 Выезд на маршрут в районе горы Колдун - с выездом и перекусом на берегу моря, сложными участками и красивыми видами - около 30 км.
17:00 свободное время, прощальный вечер.
Финишная
8:00-9:00 Завтрак
10:00 Трансфер в Туапсе.
Постим крутые фото, меряемся приобретенными скиллами, обещаем вернуться!!))
Варианты проживания
4-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Атмосферное проживание в a-frame доме на весь срок тура
- Трансфер Туапсе-Новороссийск-Туапсе
- Все переезды к месту тренировок/маршрутов
- Обучение от тренера
- Аренда мотоциклов и их обслуживание
- Организованные обеды на маршрутах
- Барбекю-вечеринка
- Встреча и сопровождение турлидером во время тура 24/7
- Сочные фото и видео
- Приобретенный скилл - Бесценно
Что не входит в цену
- Авиабилеты/жд билеты до города Туапсе
- Авиабилеты/ жд билеты из Туапсе
- Питание
- Дополнительные расходы на трансфер, экскурсии и т. д