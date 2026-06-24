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- Алёна, создаю путешествия для тех, кому мало просто «съездить». Для тех, кто хочет проживать. Чувствовать. Вырываться из рутины. Наполняться эмоциями и возвращаться домой с ощущением: это было по-настоящему. Я люблю свободу, драйв, красивые дикие места и приключения, которые запоминаются не на неделю, а на годы. Поэтому мои туры — это не просто маршрут из точки А в точку Б. Это про рассветы, от которых мурашки. Про смех, до боли в животе. Про спонтанные моменты, которые становятся любимыми воспоминаниями. Про выход из привычного и ощущение жизни на максимум. Наша команда зародилась в Австрии, но теперь мы готовы раскачивать путешествия по России и миру. Тебя ждет с нами: • Группа единомышленников, где топят за путешествия и экстрим • Возможность проверить себя и испытать новые эмоции • Перезагрузка от работы и бытовухи • Экономия времени, которого вечно не хватает • Шикарные локации, глаза будут в восторге • Комфортные условия в трипе (мы за удобство, а не лишь бы как) ❕Для новичков в экстремальных видах спорта - безопасное и качественное обучение от опытных инструкторов, поддержка в начинаниях и респект • Горячие тусовки • И самые крутые воспоминания после трипа с желанием повторить все это!