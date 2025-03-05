Описание тура
Авторский женский ретрит - восстановление энергии, забота о теле и терапия для души.
Дорогие, приглашаю на женский ретрит Код Женщины. Перезагрузка в Московской области!
Мы проведем выходные на природе в уютном загородном Spa-отеле с заботой о себе.
Наш йога-девичник - это то, что нужно, если вы хотите:
+ отдохнуть от бытовых дел, восстановить силы, восполнить энергию
+ вернуть состояние спокойствия, снизить уровень тревожности, почувствовать внутреннюю опору
+ узнать о себе новое, ощутить контакт с телом и своими эмоциями, пойти в глубину самопознания
+ замедлиться, услышать свое тело и позаботиться о нем
+ вернуться домой счастливой и отдохнувшей
В программе ретрита:
мягкая йога - комплексы асан для женского здоровья
дыхательные практики - сброс напряжения, баланс внутреннего состояния
практики телесно-ориентированной терапии - глубокий контакт с телом и эмоциями, навыки эмоциональной регуляции
психологические практики - медитации, арт-терапия, практики самоидентификации как набор устойчивых и надежных знаний о себе, контакт с внутренней опорой
посещение расслабляющей Spa-зоны (бассейн, джакузи, хамам, сауна, соляная комната)
прогулки на свежем воздухе, общение, теплая женская компания и вдохновляющая атмосфера
Программа подходит для всех, в том числе для начинающих.
Когда: 7-9 августа 2026 года
Где: гостеприимный комфортабельный ретритный центр (на базе Spa-отеля 4) расположен в 67 км от Москвы по Минскому шоссе в старинном графском парке на берегу реки
- Вы будете приятно удивлены результатам после посещения нашего женского ретрита: полная перезагрузка состояния, расслабление тела и спокойствие ума, расширение знаний о себе и понимания Кто я, ощущение внутренней свободы, прилив энергии на смелые изменения в жизни и новые начинания.
Программа тура по дням
Пятница 07.08.2026
с 15.00 - заезд, заселение, знакомство
19.00 - 20.30 - ужин
20.45 - 22.30 - терапевтические практики баланс энергии: снятие телесных зажимов, работа с энергетическими точками на теле, практики глубокого расслабления
Суббота 08.08.2026
09.00 - 10.20 - практика йоги, заряд энергии на целый день
10.20 - 11.00 - завтрак
11.00 - 12.30 - свободное время, отдых, прогулка
12.45 - 15.45
Психологические практики, практики телесно-ориентированной терапии, медитации-визуализации, арт-терапия, глубокая работа с телом и внутренним состоянием
15.45 - 18.30 - обед (в ресторане за доп. плату, заказ по меню), свободное время, отдых, прогулка
18.45 - 20:15 - сеанс в СПА-зоне для нашей группы (бассейн, джакузи, хамам, сауна)
20.15 - 21.15 - ужин
Воскресенье 09.08.2026
09.00 - 10.20 - практика йоги, мягкая женская практика с энергией тха, дыхательные практики
10.20 - 11.00 - завтрак
11.00 - 12.30 - свободное время, прогулка к реке и по эко-тропе
13.00 - 14.30 - практика закрытия женского круга, шеринг, общение, впечатления, приятные подарки, обнимашки
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в комфортабельных номерах со всеми удобствами (стоимость указана при двухместном размещении, при одноместном размещении (по запросу) доплата - 16 000 руб.)
- Завтраки и ужины (шведский стол, домашняя кухня)
- Один сеанс посещения расслабляющей Spa-зоны (бассейн, джакузи, хамам, сауна, соляная комната)
- Отдельный зал для практик с красивым видом на лес
- Вся программа ретрита
Что не входит в цену
- Обед (оплачивается дополнительно, заказ по меню)
- Проезд до места проведения ретрита
- Личные карманные расходы
О чём нужно знать до поездки
Полная оплата тура за 15 дней до начала тура.
Тур предназначен только для женщин.
С собой необходимо иметь:
Коврик для йоги
Маска для сна
Плед
Купальник и сланцы для посещения spa-зоны
Все остальное будет с заботой организовано для Вас на месте!