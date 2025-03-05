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Йога-ретрит «Код женщины». Перезагрузка, Подмосковье

Авторский женский ретрит - восстановление энергии
Йога-ретрит «Код женщины». Перезагрузка, ПодмосковьеФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Йога-ретрит «Код женщины». Перезагрузка, ПодмосковьеФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Йога-ретрит «Код женщины». Перезагрузка, ПодмосковьеФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Авторский женский ретрит - восстановление энергии, забота о теле и терапия для души.

Дорогие, приглашаю на женский ретрит Код Женщины. Перезагрузка в Московской области!

Мы проведем выходные на природе в уютном загородном Spa-отеле с заботой о себе.

Наш йога-девичник - это то, что нужно, если вы хотите:

+ отдохнуть от бытовых дел, восстановить силы, восполнить энергию

+ вернуть состояние спокойствия, снизить уровень тревожности, почувствовать внутреннюю опору

+ узнать о себе новое, ощутить контакт с телом и своими эмоциями, пойти в глубину самопознания

+ замедлиться, услышать свое тело и позаботиться о нем

+ вернуться домой счастливой и отдохнувшей

В программе ретрита:

  • мягкая йога - комплексы асан для женского здоровья

  • дыхательные практики - сброс напряжения, баланс внутреннего состояния

  • практики телесно-ориентированной терапии - глубокий контакт с телом и эмоциями, навыки эмоциональной регуляции

  • психологические практики - медитации, арт-терапия, практики самоидентификации как набор устойчивых и надежных знаний о себе, контакт с внутренней опорой

  • посещение расслабляющей Spa-зоны (бассейн, джакузи, хамам, сауна, соляная комната)

  • прогулки на свежем воздухе, общение, теплая женская компания и вдохновляющая атмосфера

Программа подходит для всех, в том числе для начинающих.

Когда: 7-9 августа 2026 года

Где: гостеприимный комфортабельный ретритный центр (на базе Spa-отеля 4) расположен в 67 км от Москвы по Минскому шоссе в старинном графском парке на берегу реки

  • Вы будете приятно удивлены результатам после посещения нашего женского ретрита: полная перезагрузка состояния, расслабление тела и спокойствие ума, расширение знаний о себе и понимания Кто я, ощущение внутренней свободы, прилив энергии на смелые изменения в жизни и новые начинания.

Программа тура по дням

1 день

Пятница 07.08.2026

с 15.00 - заезд, заселение, знакомство

19.00 - 20.30 - ужин

20.45 - 22.30 - терапевтические практики баланс энергии: снятие телесных зажимов, работа с энергетическими точками на теле, практики глубокого расслабления

Пятница 07.08.2026Пятница 07.08.2026Пятница 07.08.2026
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Суббота 08.08.2026

09.00 - 10.20 - практика йоги, заряд энергии на целый день

10.20 - 11.00 - завтрак

11.00 - 12.30 - свободное время, отдых, прогулка

12.45 - 15.45

Психологические практики, практики телесно-ориентированной терапии, медитации-визуализации, арт-терапия, глубокая работа с телом и внутренним состоянием

15.45 - 18.30 - обед (в ресторане за доп. плату, заказ по меню), свободное время, отдых, прогулка

18.45 - 20:15 - сеанс в СПА-зоне для нашей группы (бассейн, джакузи, хамам, сауна)

20.15 - 21.15 - ужин

Суббота 08.08.2026Суббота 08.08.2026Суббота 08.08.2026
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Воскресенье 09.08.2026

09.00 - 10.20 - практика йоги, мягкая женская практика с энергией тха, дыхательные практики

10.20 - 11.00 - завтрак

11.00 - 12.30 - свободное время, прогулка к реке и по эко-тропе

13.00 - 14.30 - практика закрытия женского круга, шеринг, общение, впечатления, приятные подарки, обнимашки

Воскресенье 09.08.2026Воскресенье 09.08.2026Воскресенье 09.08.2026
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в комфортабельных номерах со всеми удобствами (стоимость указана при двухместном размещении, при одноместном размещении (по запросу) доплата - 16 000 руб.)
  • Завтраки и ужины (шведский стол, домашняя кухня)
  • Один сеанс посещения расслабляющей Spa-зоны (бассейн, джакузи, хамам, сауна, соляная комната)
  • Отдельный зал для практик с красивым видом на лес
  • Вся программа ретрита
Что не входит в цену
  • Обед (оплачивается дополнительно, заказ по меню)
  • Проезд до места проведения ретрита
  • Личные карманные расходы
О чём нужно знать до поездки

Полная оплата тура за 15 дней до начала тура.

Тур предназначен только для женщин.

С собой необходимо иметь:

Коврик для йоги

Маска для сна

Плед

Купальник и сланцы для посещения spa-зоны

Все остальное будет с заботой организовано для Вас на месте!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Ольга
Ольга — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Меня зовут Ольга. Я – сертифицированный преподаватель йоги, дыхательных упражнений и медитаций, психолог, ведущая женских практик и выездных женских ретритов, более 15 лет изучаю восточные практики как ключ к глубокому познанию
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себя. В своих авторских программах для женщин я соединяю разные инструменты - телесные и энергетические практики, научные методики из психологии. А еще я такая же женщина, жена и мама двоих деток, и мне знакома ситуация, когда в попытке успеть всё, часто не хватает времени на себя, а к концу дня чувствуется усталость и нехватка энергии. Наши женские ретриты – это лучший способ расслабиться, перезагрузиться и восстановить энергию, это отдых для тела и терапия для души.

от 34 800 ₽ за человека