Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

от 34 800 ₽ за человека

Описание тура

Авторский женский ретрит - восстановление энергии, забота о теле и терапия для души.

Дорогие, приглашаю на женский ретрит Код Женщины. Перезагрузка в Московской области!

Мы проведем выходные на природе в уютном загородном Spa-отеле с заботой о себе.

Наш йога-девичник - это то, что нужно, если вы хотите:

+ отдохнуть от бытовых дел, восстановить силы, восполнить энергию

+ вернуть состояние спокойствия, снизить уровень тревожности, почувствовать внутреннюю опору

+ узнать о себе новое, ощутить контакт с телом и своими эмоциями, пойти в глубину самопознания

+ замедлиться, услышать свое тело и позаботиться о нем

+ вернуться домой счастливой и отдохнувшей

В программе ретрита:

мягкая йога - комплексы асан для женского здоровья

дыхательные практики - сброс напряжения, баланс внутреннего состояния

практики телесно-ориентированной терапии - глубокий контакт с телом и эмоциями, навыки эмоциональной регуляции

психологические практики - медитации, арт-терапия, практики самоидентификации как набор устойчивых и надежных знаний о себе, контакт с внутренней опорой

посещение расслабляющей Spa-зоны (бассейн, джакузи, хамам, сауна, соляная комната)

прогулки на свежем воздухе, общение, теплая женская компания и вдохновляющая атмосфера

Программа подходит для всех, в том числе для начинающих.

Когда: 7-9 августа 2026 года

Где: гостеприимный комфортабельный ретритный центр (на базе Spa-отеля 4) расположен в 67 км от Москвы по Минскому шоссе в старинном графском парке на берегу реки