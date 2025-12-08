Известно, что Тула славится пряниками, оружием, самоварами и гармонью. Эти бренды официально представлены во множестве маршрутов и экскурсионных программ. Однако мы предлагаем узнать Тулу с иной стороны, заглянув за фасад.
Экскурсовод расскажет о появлении карт, об их роли в экономике страны и предложит сыграть в штосс – одну из любимых карточных игр русских классиков и их литературных героев.
Описание мастер-класса
Экскурсия начинается на улице Советской, пройдёт по улице Фридриха Энгельса и продолжится по улице Металлистов, где в своё время располагались известные доходные дома, дворянские, купеческие и мещанские клубы. Площадкой для проведения мастер-класса выступает Универмаг тульских брендов, где туристам предложат горячий чай с пряниками. В ходе этой увлекательной экскурсии вы узнаете:
- Что такое понтировать и понтоваться, загнуть утку, прийти на бровях, играть вчистую или на мелок, мирандолем или ва-банк;
- Кто такие на жаргоне карточных игроков артисты, академики и актеры, что они исполняли, за что ими восхищались и за что ненавидели;
- Почему на карточный стол предпочитали не ставить канделябры;
- Чего боялся неустрашимый Федор Толстой-Американец;
- Почему Пушкин жаловался Вяземскому: «Судьба мечет чистый баламут»;
- Чем отличались кабак, трактир и ресторан;
- Полушка, деньга, копейка, грош, алтын, пятак, гривенник, пятиалтынный, двугривенник, полуполтинник, полтинник и целковый. Почему последовательность должна быть именно такой;
- Как связаны «Петенька», «Катенька» и пресловутый «лопатник»;
Какая связь между ломберным столом и сэндвичем, и у пеликана, символа педагогов России, с игральными картами; Все ответы – в феерическом мастер-классе Артёма Зенова «Штос изволитесь-с?»! Важная информация:.
Бонус: вы и ваши друзья сможете посидеть за настоящим ломберным столом, подержать в руках подлинные дореволюционные монеты и банкноты и даже сыграть «на них» с ведущим картами из дореволюционнной колоды.
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Улица Советская
- Улица Фридриха Энгельса
- Улица Металлистов
- Доходные дома, дворянские, купеческие и мещанские клубы
Что включено
- Услуги гида
- Мастер-класс
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Демонстрации, 1А/1
Завершение: Универмаг тульских брендов
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Бонус: вы и ваши друзья сможете посидеть за настоящим ломберным столом
- Подержать в руках подлинные дореволюционные монеты и банкноты и даже сыграть «на них» с ведущим картами из дореволюционнной колоды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Тулы
