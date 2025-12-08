Экскурсия начинается на улице Советской, пройдёт по улице Фридриха Энгельса и продолжится по улице Металлистов, где в своё время располагались известные доходные дома, дворянские, купеческие и мещанские клубы. Площадкой для проведения мастер-класса выступает Универмаг тульских брендов, где туристам предложат горячий чай с пряниками. В ходе этой увлекательной экскурсии вы узнаете:

Что такое понтировать и понтоваться, загнуть утку, прийти на бровях, играть вчистую или на мелок, мирандолем или ва-банк;

Кто такие на жаргоне карточных игроков артисты, академики и актеры, что они исполняли, за что ими восхищались и за что ненавидели;

Почему на карточный стол предпочитали не ставить канделябры;

Чего боялся неустрашимый Федор Толстой-Американец;

Почему Пушкин жаловался Вяземскому: «Судьба мечет чистый баламут»;

Чем отличались кабак, трактир и ресторан;

Полушка, деньга, копейка, грош, алтын, пятак, гривенник, пятиалтынный, двугривенник, полуполтинник, полтинник и целковый. Почему последовательность должна быть именно такой;

Как связаны «Петенька», «Катенька» и пресловутый «лопатник»;

Какая связь между ломберным столом и сэндвичем, и у пеликана, символа педагогов России, с игральными картами; Все ответы – в феерическом мастер-классе Артёма Зенова «Штос изволитесь-с?»! Важная информация:.

Бонус: вы и ваши друзья сможете посидеть за настоящим ломберным столом, подержать в руках подлинные дореволюционные монеты и банкноты и даже сыграть «на них» с ведущим картами из дореволюционнной колоды.