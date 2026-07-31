Познакомиться с городом через судьбы его жителей - интересные и сложные, увлекательные и роковые
Начало: У памятника Никите Демидову
Завтра в 11:00
22 авг в 10:00
от 6800 ₽ за всё до 5 чел.
Что посмотреть в Туле на экскурсиях?
Тула не большой город, но он полон уникальных достопримечательностей благодаря своей долгой истории, это и многочисленные музеи, и прекрасные по своей архитектуре религиозные объекты, и очаровательная зелёная зона центрального парка культуры и отдыха, а также интересные места находящиеся за пределами города
Местные экскурсоводы
Тула небольшой город и посетить его можно в рамках однодневного тура, например из Москвы. Но город богат историческими объектами, с которыми стоит познакомиться более подробнее, тут вам помогут многочисленные экскурсии, которые мы собираем в нашем каталоге, чтобы облегчить вам муки выбора. Вам остается только выбрать подходящую, забронировать ее, все остальное ложиться на плечи гидов. Приятного путешествия
Спасибо экскурсоводу Александру за интересную и содержательную экскурсию по Туле. Узнали симпатичные подробности о городе и жителях, о традициях и истории. Все в непринужденной, почти домашней беседе. Экскурсия, как и сам город, оставили самые приятные впечатления!
Экскурсовод Артём был просто неподрадаем, сразу видно, что человек любит свою профессию. Очень ярко и красочно рассказывал историю города, достопримечательности и прочее. Два часа пролетели как один миг. Большое спасибо за прекрасную экскурсию!
Нам очень понравилась экскурсия. Наш гид Светлана, это просто гид от Бога. Она погрузила нас во времена Льва Толстого, как будто познакомила с самим Львом Николаевичем. Время пролетело незаметно. Спасибо огрганизаторам и нашему гиду за великолепную экскурсию. Рекомендуем!!!
Очень хочется оставить отзыв о прекрасной работе гида Оксаны Васильевны. Мы брали экскурсию , чтобы получить обзор и детям было читать дальшеуменьшить
бы интересно, а получили занимательную прогулку с приятный и многознающим человеком. Дети не скучали и тоже сказали, что тетя мировая! Спасибо еще раз Оксане Васильевне за ее вдохновенную работу. Обязательно приедем еще.
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Всего 10551 отзыв в Туле
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Ответы на вопросы от путешественников по Туле
Самые популярные экскурсии в Туле
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