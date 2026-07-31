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Экскурсии в Туле

Найдено 168 экскурсий в Туле, цены от 750 ₽, скидки до 33%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Сборная вечерняя пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
Пешая
2 часа
173 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Сборная вечерняя пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
Погрузитесь в вечернюю атмосферу Тулы, насладитесь красотой исторических мест и узнайте уникальные истории города
Начало: Пересечение улиц Советской и Фридриха Энгельса, ря...
Расписание: ежедневно в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
950 ₽ за человека
Сборная пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
Пешая
2 часа
451 отзыв
Групповая
до 25 чел.
Сборная пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
Откройте для себя волшебство Тулы: кремль, памятники и дома пряничных королей ждут вас в этой уникальной пешеходной экскурсии
Начало: Пересечение улиц Советской и Фридриха Энгельса, ря...
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 12:00, в субботу в 11:00 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 12:00
750 ₽ за человека
О Туле - на прогулке по Старому городу
Пешая
2 часа
817 отзывов
Групповая
до 25 чел.
О Туле - на прогулке по Старому городу
Рассмотреть самые яркие сюжеты тульского прошлого, исследовав улицы и памятники исторического центра
Начало: На Советской улице
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
750 ₽ за человека
Необычная аудиопрогулка по историческому центру Тулы
Пешая
1.5 часа
16 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Лучший выбор
Необычная аудиопрогулка по историческому центру Тулы
Атмосферная прогулка в наушниках - история голосом самого города
Начало: В центре
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1300 ₽ за человека
Тула - город героев и мастеров
Пешая
2 часа
337 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Тула - город героев и мастеров
Погрузитесь в историю Тулы, города героев и мастеров. Узнайте о Тульском кремле, оружейном деле и знаменитых пряниках. Идеально для всех возрастов
Начало: В исторической части города
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 5300 ₽ за всё до 5 чел.
Тула — следуй за светом
Новое
Пешая
1 час 15 минут
Индивидуальная
Тула — следуй за светом
Аудиопрогулка с эффектом погружения по историческому центру города
Начало: Кластер «Октава», Центральный переулок, Тула, Росс...
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 1200 ₽ за человека
Тула: история для взрослых
Пешая
2 часа
43 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Тула: история для взрослых
Узнайте, какие секреты скрывает Тула! Истории о дворянах, Льве Толстом и «красных фонарях» оживут на наших улицах. Только для взрослых
Начало: В сквере Коммунаров
12 авг в 18:00
5 сен в 17:00
1534 ₽ за человека
По Туле - на автобусе и пешком: обзорная экскурсия
На автобусе
2.5 часа
115 отзывов
Групповая
до 16 чел.
По Туле - на автобусе и пешком: обзорная экскурсия
Познайте Тулу с новой стороны: от города-крепости до мастеров и оружейников. Три остановки и пешая прогулка вокруг кремля
Начало: Пересечение улиц Советской и Фридриха Энгельса, ря...
Завтра в 13:00
10 авг в 13:00
1700 ₽ за человека
Здесь продолжается Толстой: экскурсия из Тулы в «Ясную Поляну»
На машине
На поезде
5 часов
55 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Здесь продолжается Толстой: экскурсия из Тулы в «Ясную Поляну»
Пройтись по страницам жизни писателя, его усадьбе и застывшей во времени ж/д станции 19 века
Начало: В центре Тулы
14 авг в 10:30
19 авг в 10:30
от 15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Тульский кремль и Казанская набережная
Пешая
1.5 часа
118 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Тульский кремль и Казанская набережная
Погрузитесь в историю Тульского кремля и насладитесь прогулкой по Казанской набережной. Узнайте о легендах и знаменитых личностях
Начало: Около кремля
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 6400 ₽ за всё до 5 чел.
Все грани Тулы за три часа
Пешая
3 часа
273 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Все грани Тулы за три часа
О кузнечном деле, купеческом быте, военной славе и тайнах города на прогулке по его знаковым местам
Начало: У музея Оружия
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от 7000 ₽ за всё до 5 чел.
Из Тулы - на Куликово поле
На автобусе
11 часов
2 отзыва
Групповая
до 18 чел.
В тренде
Из Тулы - на Куликово поле
Однодневное путешествие к первому ратному полю России
Начало: На улице Демонстрации 1а/1 (внутри туристско-инфор...
12 авг в 09:00
15 авг в 09:00
7150 ₽ за человека
Экскурсия для всей семьи «Кто здесь притулился» (5+)
Пешая
1.5 часа
69 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия для всей семьи «Кто здесь притулился» (5+)
В окрестностях кремля найти 10 сокровищ и узнать историю города мастеров
Начало: На Менделеевской улице
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
от 5500 ₽ за всё до 10 чел.
Сердце Тулы: следы прошлого и шёпот старинных самоваров
Пешая
2 часа
85 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сердце Тулы: следы прошлого и шёпот старинных самоваров
Узнайте, как купец Платонов спас кремль, и ощутите атмосферу старинных улиц, где самовары и пряники расскажут свои истории
Начало: На площади Ленина
10 авг в 10:30
11 авг в 10:00
от 6000 ₽ за всё до 6 чел.
Тула: 1 день на семейной ферме
Пешая
1.5 часа
42 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
Тула: 1 день на семейной ферме
Групповая экскурсия на ферму в Тульской области - погружение в сельскую жизнь, знакомство с животными и вкусный обед
Начало: На ферме
Расписание: ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
1200 ₽ за человека
О Туле - с интересом и любовью
Пешая
2.5 часа
214 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
О Туле - с интересом и любовью
Взглянуть на городские символы в исторической перспективе и пройти по знаковым местам Тулы
Начало: На ул. Менделеевская
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
от 5000 ₽ за всё до 5 чел.
Из Тулы - на Куликово поле
На машине
8 часов
44 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Тулы - на Куликово поле
Исследовать живописное место великого сражения и узнать его секреты
Начало: Менделевская, д. 8
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 34 000 ₽ за всё до 6 чел.
Тульский кремль: путешествие в Средние века
Пешая
1.5 часа
120 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Тульский кремль: путешествие в Средние века
Исследовать главный символ города и погрузиться в его богатую историю
Начало: У музея Самоваров
Сегодня в 17:30
Завтра в 10:30
от 4000 ₽ за всё до 5 чел.
Из Тулы - по толстовским местам
На машине
4.5 часа
50 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Тулы - по толстовским местам
Погрузитесь в атмосферу Толстовских мест! Узнайте о жизни великого писателя, посетите его родовое имение и места, связанные с его последними днями
11 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от 17 000 ₽ за всё до 4 чел.
От оружейного кнута до медового пряника
Пешая
2 часа
16 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
От оружейного кнута до медового пряника
Неожиданные исторические сюжеты, яркие детали и разговор с городом на равных
Начало: У городского пространства «Искра»
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Сегодня в 16:00
15 авг в 08:00
1500 ₽ за человека
Обзорная экскурсия по историческому центру Тулы
Пешая
2 часа
27 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по историческому центру Тулы
Познакомиться с богатым наследием самобытного города и увидеть его главные достопримечательности
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:30
от 4800 ₽ за всё до 6 чел.
Фотосессия в Ясной Поляне
Пешая
1 час
6 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотосессия в Ясной Поляне
Сделать эффектные снимки в усадьбе, вдохновлявшей великого писателя
Начало: В музее-усадьбе Л.Н. Толстого «Ясная Поляна»
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
от 6500 ₽ за всё до 4 чел.
Два в одном: Тульский кремль и археологическое окно
Пешая
1.5 часа
39 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Два в одном: Тульский кремль и археологическое окно
Посетить главную крепость города и рассмотреть найденные на ее территории старинные артефакты
Начало: У музея Самоваров
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
от 4000 ₽ за всё до 5 чел.
Мастер-класс по выпечке и росписи тульских пряников
1 час
445 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Мастер-класс по выпечке и росписи тульских пряников
Изготовить два пряника под руководством мастерицы и узнать историю пряничного дела в Туле
Начало: В самом центре города, недалеко от кластера «Октав...
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1500 ₽ за человека
Тула - первое знакомство
Пешая
2.5 часа
307 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Тула - первое знакомство
Погрузитесь в атмосферу древнего города, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя мир тульских достопримечательностей
14 авг в 08:30
16 авг в 08:30
от 5400 ₽ за всё до 10 чел.
Мастер-класс по созданию тульского пряника с чаепитием
1.5 часа
77 отзывов
Групповая
Мастер-класс по созданию тульского пряника с чаепитием
Приготовить сладость по старинному рецепту, который когда-то держали в тайне
Начало: На Тургеневской улице
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1350 ₽ за человека
Тульская земля и Лев Толстой (на вашем автомобиле)
5 часов
51 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Тульская земля и Лев Толстой (на вашем автомобиле)
Посетите знаменитый дом-музей Льва Толстого, узнайте о его жизни и творчестве, а также о роли железной дороги в судьбе писателя
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
10 авг в 09:30
от 13 000 ₽ за всё до 5 чел.
Из Тулы - в Богородицкий дворец-музей и на экоферму с заездом в Кондуки
На машине
10 часов
24 отзыва
Мини-группа
до 4 чел.
Из Тулы - в Богородицкий дворец-музей и на экоферму с заездом в Кондуки
За один день - от погружения в тайны прошлого до умиротворяющего общения с природой
Начало: От Музея Самоваров
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
14 авг в 10:00
16 авг в 10:00
8000 ₽ за человека
Здравствуй, Тула
На машине
3 часа
88 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Здравствуй, Тула
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тулы, открывая её исторические и современные достопримечательности в одной экскурсии
Начало: На ул. Менделеевская
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от 13 200 ₽ за всё до 6 чел.
Легенды старой и новой Тулы
Пешая
2 часа
37 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Легенды старой и новой Тулы
Познакомиться с городом через судьбы его жителей - интересные и сложные, увлекательные и роковые
Начало: У памятника Никите Демидову
Завтра в 11:00
22 авг в 10:00
от 6800 ₽ за всё до 5 чел.

Что посмотреть в Туле на экскурсиях?

Тула не большой город, но он полон уникальных достопримечательностей благодаря своей долгой истории, это и многочисленные музеи, и прекрасные по своей архитектуре религиозные объекты, и очаровательная зелёная зона центрального парка культуры и отдыха, а также интересные места находящиеся за пределами города

Местные экскурсоводы

Тула небольшой город и посетить его можно в рамках однодневного тура, например из Москвы. Но город богат историческими объектами, с которыми стоит познакомиться более подробнее, тут вам помогут многочисленные экскурсии, которые мы собираем в нашем каталоге, чтобы облегчить вам муки выбора. Вам остается только выбрать подходящую, забронировать ее, все остальное ложиться на плечи гидов. Приятного путешествия

Последние отзывы на экскурсии

Е
Сборная пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
Дата посещения: 31 июл 2026
Очень понравилась экскурсия. Анастасия очень интересно, с лёгким юмором рассказывала о достопримечательностях. Большое ей спасибо. Ничего лишнего, но всё очень познавательно.
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И
Сборная вечерняя пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
Дата посещения: 26 июл 2026
Очень благодарны экскурсоводу Светлане, которая смогла не только познакомить с городом, но и поделиться своей любовью к нему.
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М
Тула и Екатерина Великая
Дата посещения: 12 июл 2026
Неплохая экскурсия. Рассказчиком была Дарья. Очень приятная эрудированная девушка.
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Я
Здравствуй, Тула
Дата посещения: 5 июл 2026
Спасибо экскурсоводу Александру за интересную и содержательную экскурсию по Туле. Узнали симпатичные подробности о городе и жителях, о традициях и истории. Все в непринужденной, почти домашней беседе. Экскурсия, как и сам город, оставили самые приятные впечатления!
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А
По стопам Льва Толстого: из Тулы в Ясную Поляну
Дата посещения: 10 июл 2026
Очень хорошо. Прекрасный гид: отменная организация, интереснейший рассказ.
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Н
Сборная вечерняя пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
Дата посещения: 1 июл 2026
Экскурсовод Артём был просто неподрадаем, сразу видно, что человек любит свою профессию. Очень ярко и красочно рассказывал историю города, достопримечательности и прочее. Два часа пролетели как один миг. Большое спасибо за прекрасную экскурсию!
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В
Сборная пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
Дата посещения: 9 июн 2026
Спасибо большое Андрею, ншему экскурсоводу , за глубокий и интересный рассказ по истории вашего города. Нам очень понравилось .Душевность и историчность чередовались с юмором и опросами.Чудно!
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Н
Тульская земля и Лев Толстой (на вашем автомобиле)
Дата посещения: 30 мая 2026
Нам очень понравилась экскурсия. Наш гид Светлана, это просто гид от Бога. Она погрузила нас во времена Льва Толстого, как будто познакомила с самим Львом Николаевичем. Время пролетело незаметно. Спасибо огрганизаторам и нашему гиду за великолепную экскурсию. Рекомендуем!!!
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Е
Мастер-класс по выпечке и росписи тульских пряников
Дата посещения: 6 мая 2026
Дарья - великолепный мастер и отличный рассказчик! Большое спасибо, нам очень понравилось ☺️
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А
Занимательная Тула: экскурсия-квест для всей семьи
Дата посещения: 2 мая 2026
Очень хочется оставить отзыв о прекрасной работе гида Оксаны Васильевны. Мы брали экскурсию , чтобы получить обзор и детям было
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бы интересно, а получили занимательную прогулку с приятный и многознающим человеком. Дети не скучали и тоже сказали, что тетя мировая! Спасибо еще раз Оксане Васильевне за ее вдохновенную работу.
Обязательно приедем еще.

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Всего 10551 отзыв в Туле

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Ответы на вопросы от путешественников по Туле

Самые популярные экскурсии в Туле
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Сборная вечерняя пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы;
  2. Сборная пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы;
  3. О Туле - на прогулке по Старому городу;
  4. Необычная аудиопрогулка по историческому центру Тулы;
  5. Тула - город героев и мастеров.
Что посмотреть в Туле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Тульский Кремль;
  2. Набережная;
  3. Успенский Собор;
  4. Музей пряника;
  5. Памятник тульскому прянику;
  6. Казанская набережная;
  7. Улица Металлистов;
  8. Всехсвятский кафедральный собор;
  9. Станция «Козлова Засека»;
  10. Романцевские горы.
Сколько стоит экскурсия по Туле в августе 2026
Сейчас в Туле можно забронировать 168 экскурсий и билетов от 750 до 34 000 со скидкой до 33%. Туристы уже оставили гидам 10551 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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