Все экскурсии в Туле
Доступно 77 экскурсий 🚌 в Туле на 2021 год, 1315 ⭐ отзывов, цены от 500₽, посетите достопримечательности: Кремль, Тульский кремль, Старый город. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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2ч
500₽
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Всем Тула хороша: обзорная экскурсия по городу в мини-группе
На нашей экскурсии в сборной мини-группе вы узнаете, чем же так особенна Тула
По субботам и воскресеньям
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 500₽
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Туле
Обзорная экскурсия по Туле - городу разнообразия, где каждый найдёт что-то себе по душе
По договоренности
2ч
500₽
за 1 чел.
О Туле — на прогулке по Старому городу
Рассмотреть самые яркие сюжеты тульского прошлого, исследовав улицы и памятники исторического центра
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 600₽
за 1-5 чел.
Истории города мастеров
У каждого города есть своя душа, про Тулу говорят: "Душа стальная, а сердце пряничное"
Суббота в 14:30
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 500₽
за 1-7 чел.
Тула для всей семьи!
Нескучное знакомство с «самоварной столицей» России
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 700₽
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Туле с посещением Кремля
Авторская обзорная экскурсия в городе, стоящем уже почти девять веков на реке Упе и Тулице,...
По запросу
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
3 500₽
за 1-5 чел.
Тула — город героев и мастеров
Обзорная экскурсия по городу, где каждый путешественник найдет что-то себе по душе
Индивидуальная экскурсия
4ч
6 000₽
за 1-5 чел.
Свет Ясной Поляны
В ходе экскурсии вы услышите историю о том, как Ясная Поляна уже при жизни Льва Толстого стала...
Ежедневно, кроме понедельника и субботы, утром и днём под запрос
Индивидуальная экскурсия
3ч
4 500₽
за 1-5 чел.
Все грани Тулы за три часа
О кузнечном деле, купеческом быте, военной славе и тайнах города на прогулке по его знаковым местам
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 000₽
за 1-10 чел.
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
4 000₽
за 1-5 чел.
О Туле — с интересом и любовью!
Взглянуть на городские символы в исторической перспективе и пройти по знаковым местам Тулы
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
2 800₽
за 1-10 чел.
Тульский кремль | индивидуальная экскурсия
Старинные русские города строились по одному плану
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
5ч
6 500₽
за 1-3 чел.
Поездка в Кондуки из Тулы
Полюбоваться голубыми озерами и сделать фотографии с другой планеты
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 000₽
за 1-10 чел.
Ночная Тула
Вечерняя авторская обзорная экскурсия по Туле с посещением Кремля
По запросу
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
3 000₽
за 1-5 чел.
Тульский кремль и Казанская набережная
Узнать о строительстве и осадах цитадели, быте горожан, воевод и героев, исследуя территорию кремля
Индивидуальная экскурсия
6ч
8 000₽
за 1-5 чел.
Тула за один день: Кремль, Музей Оружия, Ясная Поляна
"Со своим самоваром в Тулу не ездят"
Утром и днём под запрос, кроме понедельника
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 600₽
за 1-10 чел.
Тула — первое знакомство
История и главные достопримечательности города на насыщенной обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
6ч
7 000₽
за 1-10 чел.
Поленово и Бехово - места, где сбываются мечты
Имя Василия Поленова не у многих на слуху
По договорённости
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
3 000₽
за 1-5 чел.
Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс
Прогуляться по усадьбам знаменитых купцов-туляков и испечь традиционный печатный пряник
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
4 050₽
за 1-5 чел.
Душевное чаепитие в историческом центре Тулы
Многие знают о Туле по тульским пряникам
По запросу
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
3 000₽
за 1-5 чел.
Тульский кремль: путешествие в Средние века
Исследовать главный символ города и погрузиться в его богатую историю
Индивидуальная экскурсия
3ч
4 500₽
за 1-5 чел.
Очень популярно сейчас
Тула со всех сторон
На пешеходной экскурсии вы познакомитесь с главными достопримечательностями Тулы
Ежедневно с 09:00 до 18:00
1ч 30м
1 200₽
за 1 чел.
Тула: один день на действующей ферме
Пообщаться с дружелюбными животными и послушать о хозяйских буднях
ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00
2ч 30м
1 000₽
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Автобусная обзорная экскурсия «Тула - мастерская России»
Блоха в стиле стимпанк, коллекция оружия в самом большом тематическом музее и удивительные...
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Последние отзывы «Экскурсии Тулы»
- Отзыв на: Тула — первое знакомствоААлёна23 октября 2021Экскурсия очень увлекательная! Информации много, но наш проводник по Туле - Игорь, очень структурировано и легко ее преподносит. История, предания, интересные факты, прошлое и настоящее - все правильно сплелось и улеглось в красивую картину города. И действительно это было настоящее знакомство с городом, и мы с ним подружились!
- ААлексей23 октября 2021Немного не повезло с погодой, но в целом все понравилось.
- ККирилл20 октября 2021Мы - семейная пара из Москвы. Нашим гидом была Юлия. Экскурсия нам очень понравилась. В хорошем темпе, очень много интересных фактов и информации. Материал подаётся профессионально, на все вопросы мы получили чёткие ответы. Отмучу, что мы довольно привередливые экскурсанты:-) Надо сказать, и сам город не подкачал. Однозначно рекомендуем!
- Отзыв на: Все грани Тулы за три часаООльга19 октября 2021Нам страшно повезло и экскурсию проводила сама Александра. Это было восхитительно, энергично, интересно. Три часа пролетели незаметно и на одном дыхании. На нашу не маленькую группу Саша выдала наушники и это очень облегчило задачу с перемещениями и восприятием информации. Удобно, когда можно отойти на 10 метров фотографируя и при этом продолжать слышать экскурсовода. Это было здорово! И еще важный момент и залог успеха в том, что Саша очень позитивный, увлеченный человек и умеет поделиться и зарядить своей энергией окружающих. Большое спасибо за отлично проведенное время!
- Отзыв на: Из Тулы — на Куликово поле!ААнна19 октября 2021Спасибо за интересную и познавательную экскурсию! Ездили с мужем и сыном 13 лет. Всем очень понравилось! Гид Татьяна была на высоте! И хотя поездка была длительная, мы не устали! Потрясающие виды Куликова поля и прекрасный новый интерактивный музей! В музей лучше приезжать отдельно, т. к. времени было на него не очень много, а там есть что посмотреть. В целом все понравилось очень!
- ААльбина19 октября 2021Выбирали экскурсию чтобы познакомиться с городом. В целом задача выполнена. Экскурсовод рассказывала интересно, с юмором! Все было отлично пока не стемнело.
- Отзыв на: О Туле — на прогулке по Старому городуААнна18 октября 2021Спасибо за интересную экскурсию! Было весело! Много новой информации и хороший маршрут! Гид Ирина замечательный!
- Отзыв на: Из Тулы — на Куликово поле!ТТатьяна17 октября 2021На Куликово поле мы ездили с гидом Ириной Николаевичем и водителем Алексеем Васильевичем. Наша искренняя благодарность им. Очень позитивные, открытые и приятные люди. Ирина Николаевна великолепный рассказчик, так увлекательно провела экскурсию, показала интересные и красивые места. Особенно впечатлило, с какой любовью Ирина Николаевна рассказывает о Туле, туляках, об истории своего края. Алексей Васильевич прекрасный водитель (а также рассказчик) машина у него современная, комфортная, чистая и большая. Мы провели синими чудесный день! С удовольствием рекомендую экскурсию!
- ТТатьяна16 октября 2021Были приятно удивлены и одновременно очарованны городом! Если честно не ожидали, такого положительного впечатления! Ни разу не пожалели, что взяли гида и экскурсию! Благодарим гида Елизавету, очень хорошо знает город, рассказывала интересные факты, подробно отвечала на все вопросы, была очень вежливой и доброжелательной и остроумной! Нам очень понравилось!
- ТТугушева16 октября 2021Все было чудесно!