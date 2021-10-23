Отзыв на: Тула — первое знакомство А Алёна 5 Экскурсия очень увлекательная! Информации много, но наш проводник по Туле - Игорь, очень структурировано и легко ее преподносит. История, предания, интересные факты, прошлое и настоящее - все правильно сплелось и улеглось в красивую картину города. И действительно это было настоящее знакомство с городом, и мы с ним подружились!

Отзыв на: Тула — город героев и мастеров А Алексей 5 Немного не повезло с погодой, но в целом все понравилось.

Отзыв на: Тула — город героев и мастеров К Кирилл 5 Мы - семейная пара из Москвы. Нашим гидом была Юлия. Экскурсия нам очень понравилась. В хорошем темпе, очень много интересных фактов и информации. Материал подаётся профессионально, на все вопросы мы получили чёткие ответы. Отмучу, что мы довольно привередливые экскурсанты:-) Надо сказать, и сам город не подкачал. Однозначно рекомендуем!

Отзыв на: Все грани Тулы за три часа О Ольга 5 Нам страшно повезло и экскурсию проводила сама Александра. Это было восхитительно, энергично, интересно. Три часа пролетели незаметно и на одном дыхании. На нашу не маленькую группу Саша выдала наушники и это очень облегчило задачу с перемещениями и восприятием информации. Удобно, когда можно отойти на 10 метров фотографируя и при этом продолжать слышать экскурсовода. Это было здорово! И еще важный момент и залог успеха в том, что Саша очень позитивный, увлеченный человек и умеет поделиться и зарядить своей энергией окружающих. Большое спасибо за отлично проведенное время!

Отзыв на: Из Тулы — на Куликово поле! А Анна 5 Спасибо за интересную и познавательную экскурсию! Ездили с мужем и сыном 13 лет. Всем очень понравилось! Гид Татьяна была на высоте! И хотя поездка была длительная, мы не устали! Потрясающие виды Куликова поля и прекрасный новый интерактивный музей! В музей лучше приезжать отдельно, т. к. времени было на него не очень много, а там есть что посмотреть. В целом все понравилось очень!

Отзыв на: Тульский Калейдоскоп: автобусная экскурсия А Альбина 4 Выбирали экскурсию чтобы познакомиться с городом. В целом задача выполнена. Экскурсовод рассказывала интересно, с юмором! Все было отлично пока не стемнело.

Отзыв на: О Туле — на прогулке по Старому городу А Анна 5 Спасибо за интересную экскурсию! Было весело! Много новой информации и хороший маршрут! Гид Ирина замечательный!

Отзыв на: Из Тулы — на Куликово поле! Т Татьяна 5 На Куликово поле мы ездили с гидом Ириной Николаевичем и водителем Алексеем Васильевичем. Наша искренняя благодарность им. Очень позитивные, открытые и приятные люди. Ирина Николаевна великолепный рассказчик, так увлекательно провела экскурсию, показала интересные и красивые места. Особенно впечатлило, с какой любовью Ирина Николаевна рассказывает о Туле, туляках, об истории своего края. Алексей Васильевич прекрасный водитель (а также рассказчик) машина у него современная, комфортная, чистая и большая. Мы провели синими чудесный день! С удовольствием рекомендую экскурсию!

Отзыв на: Тула — город героев и мастеров Т Татьяна 5 Были приятно удивлены и одновременно очарованны городом! Если честно не ожидали, такого положительного впечатления! Ни разу не пожалели, что взяли гида и экскурсию! Благодарим гида Елизавету, очень хорошо знает город, рассказывала интересные факты, подробно отвечала на все вопросы, была очень вежливой и доброжелательной и остроумной! Нам очень понравилось!