Н Наталья

Нам очень понравилась экскурсия. Наш гид Светлана, это просто гид от Бога. Она погрузила нас во времена Льва Толстого, как будто познакомила с самим Львом Николаевичем. Время пролетело незаметно. Спасибо огрганизаторам и нашему гиду за великолепную экскурсию. Рекомендуем!!!