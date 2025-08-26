В деревне живёт сам Федор Филиппович, его друзья и единомышленники. И одновременно это музей под открытым небом великого путешественника и его предшественников. Манифест свободы, жажды приключений и красоты природы. В цифрах деревня это:• 100 га земли в окружении леса;

сотни артефактов из путешествий, любимые вещи, книги и картины Федора Филипповича;

52 улицы с названиями великих путешественников;

120 памятников героям и выдающимся личностям России;

37 часовен и 11 храмов;

665 скворечников (рекорд России), в том числе самый большой скворечник России;

десятки видов лесных зверей;

сотки интересных людей, романтиков, путешественников, созидателей. Во время экскурсии мы попробуем разгадать загадку личности Федора Конюхова. Кто он такой? Что движет им, когда он идёт в очередное путешествие и рискует жизнью? Что помогло ему переплыть в одиночку Атлантический и Тихий океаны на весельной лодке? Какая из семи вершин мира далась ему сложнее всего? О чем он думал, когда проходил через грозовой фронт на воздушном шаре? О чем пишет свои картины? Что для него значат вера и служение Богу? Что хочет нам сказать своей жизнью? Зачем он создал деревню? На экскурсии мы узнаем:• О личности Федора Конюхова, интересные факты и истории из его жизни;

О путешествиях, рекордах и дальнейших планах Федора Конюхова;

Замысел создания деревни;

Историю создания храмов, часовен, улиц и архитектурных объектов деревни. В конце экскурсии будет время попить чай, пообщаться, ответить на вопросы и обменяться впечатлениями. Будет интересно, вдумчиво и тепло! Важная информация:.

