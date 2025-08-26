Деревня Федора Конюхова — это удивительное место в 120 км от Москвы. В окружении леса и нетронутой природы Федор Конюхов создал уникальное пространство, которое пронзительно беседует с его гостями о силе человеческого духа, пределах возможного, непостижимой смелости, внутренних терзаниях и смысле жизни.
Описание экскурсии
В деревне живёт сам Федор Филиппович, его друзья и единомышленники. И одновременно это музей под открытым небом великого путешественника и его предшественников. Манифест свободы, жажды приключений и красоты природы. В цифрах деревня это:• 100 га земли в окружении леса;
- сотни артефактов из путешествий, любимые вещи, книги и картины Федора Филипповича;
- 52 улицы с названиями великих путешественников;
- 120 памятников героям и выдающимся личностям России;
- 37 часовен и 11 храмов;
- 665 скворечников (рекорд России), в том числе самый большой скворечник России;
- десятки видов лесных зверей;
- сотки интересных людей, романтиков, путешественников, созидателей. Во время экскурсии мы попробуем разгадать загадку личности Федора Конюхова. Кто он такой? Что движет им, когда он идёт в очередное путешествие и рискует жизнью? Что помогло ему переплыть в одиночку Атлантический и Тихий океаны на весельной лодке? Какая из семи вершин мира далась ему сложнее всего? О чем он думал, когда проходил через грозовой фронт на воздушном шаре? О чем пишет свои картины? Что для него значат вера и служение Богу? Что хочет нам сказать своей жизнью? Зачем он создал деревню? На экскурсии мы узнаем:• О личности Федора Конюхова, интересные факты и истории из его жизни;
- О путешествиях, рекордах и дальнейших планах Федора Конюхова;
- Замысел создания деревни;
Историю создания храмов, часовен, улиц и архитектурных объектов деревни. В конце экскурсии будет время попить чай, пообщаться, ответить на вопросы и обменяться впечатлениями. Будет интересно, вдумчиво и тепло! Важная информация:.
- Рекомендуем женщинам захватить платок или другой головной убор, который пригодится при посещении храмов.
- С собой можно взять перекус к чаю.
- Экскурсия длится около 3 часов.
- Для детей от 12 лет. Для младших детей проводим отдельную экскурсию.
Групповые экскурсии проходят еженедельно по субботам и воскресеньям с 13.00 до 16.00. Есть индивидуальный формат экскурсии для группа от 1 до 5 человек. Актуальное расписание и условия можно узнать по запросу.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дом Федора Конюхова
- Артефакты из его путешествий
- Мастерскую, где творит Федор Конюхов
- Галерею с картинами Федора Конюхова
- Дом для Друзей Федора Конюхова
- Храмы и часовни деревни
- Самый большой скворечник в России
- Вековой лес, приветливую реку и вдохнём чистейших воздух
Что включено
- Проведение экскурсии
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Трансфер
Место начала и завершения?
Деревня Фёдора Конюхова, пр. Путешественников 11
Когда и сколько длится?
Когда: Групповые экскурсии проходят еженедельно по субботам и воскресеньям с 13.00 до 16.00. Есть индивидуальный формат экскурсии для группа от 1 до 5 человек. Актуальное расписание и условия можно узнать по запросу.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- Рекомендуем женщинам захватить платок или другой головной убор, который пригодится при посещении храмов
- С собой можно взять перекус к чаю
- Экскурсия длится около 3 часов
- Для детей от 12 лет. Для младших детей проводим отдельную экскурсию
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
26 авг 2025
Всё понравилось! Экскурсия интересная, познавательная!
Л
Лилия
25 авг 2025
Л
Лилия
24 авг 2025
Замечательная экскурсия!!! Отличный гид Лариса, очень интересно рассказывает, очень атмосферное место, незабываемые впечатления!!!
А
Анна
24 авг 2025
Невероятное место силы и величия человеческого Духа … я под впечатлением! Обязательно приеду еще 🤗
Т
Тюленева
1 авг 2025
Посетила деревню, полный восторг!!!
Экскурсия интересная, очень милая девушка экскурсовод!
Впечатлениями ещё неделю делилась с друзьями, никак успокоиться не могла))
"Вишенкой на торте" стала встреча с самим Фёдором Филипповичем, всех благословил, со всеми сфотографировался, мы просто обалдели, встреча с ним была даже не запланирована.
Обязательно приеду ещё раз!!!!
