Вы встретитесь с настоящим шаманом и увидите, как жили коренные народы севера, вместе с настоятелем Свято-Знаменского монастыря поднимитесь на колокольню и посетите Тобольский кремль, узнаете, почему Ялуторовск прозвали «блинной столицей Сибири» и в какие игры и забавы играли крестьяне.
Описание тура
Организационные детали
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Проживание. Будем жить в гостинице в Тюмени (2 ночи) и в Тобольске (1 ночь), 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание, цена по запросу.
Питание. В программу включены 4 завтрака, 4 обеда и 1 ужин.
Дети. Участие в туре возможно с 3 лет.
Программа тура по дням
Этностойбище, театрализованная экскурсия по Тюмени и чай из самовара
Встретимся в холле гостиницы в Тюмени в 14:00, пообедаем и поедем в деревню Кыштырлы в этностойбище «Увас мир хот» (Дом северных людей). Здесь вы познакомитесь с обычаями ханты и манси, встретитесь с настоящим шаманом и осмотрите национальные жилища коренных народов севера.
К 19:20 вернёмся в Тюмень и начнём театрализованную экскурсию «Моя Сибирь». Вы погрузитесь в историю города, узнаете об известных людях региона, которые внесли большой вклад в его развитие, познакомитесь с современной жизнью местных. А ещё в гости вас ждут Василий Сукин и Валюша Колокольникова. Радушная хозяйка угостит чаем из самовара на дровах и тюменскими сладостями.
После 21:20 — свободное время.
Экскурсия по монастырю, старосибирская кухня и Музей Семьи Николая II
В 6:00 встретимся в холле отеля и поедем на ж. -д. вокзал. На электричке «Императорский маршрут» в 7:16 отправимся в Тобольск. В город прибудем в 11:00, а оттуда — в Абалак. Побываем в Абалакском Свято-Знаменском мужском монастыре. Нас встретит отец Сергий и проведёт экскурсию, а ещё вместе с ним поднимемся на колокольню.
Вернёмся в Тобольск и пообедаем в кафе «Пивоварня», отведаем блюда старосибирской кухни. Начнём экскурсию по городу с посещения Тобольского кремля, единственного в стране, не принявшего ни одного боя.
Дальше заглянем в Музей Семьи Николая II. Вы увидите Губернаторский дом, где в 1917-1918 годы жила императорская семья. В 19:30 заселимся в гостиницу, после чего у вас будет свободное время.
Знакомство с историей освоения Сибири и предприятие «Сибур»
Встретимся в 10:30 в отеле и отправимся в Музей истории освоения и изучения Сибири им. А. А. Дунина-Горкавича. Здесь мы узнаем о жизни Д. И. Менделеева и других известных местных жителях, которые внесли вклад в мировую культуру.
Пообедаем в кафе в 12:30 и поедем на нефтегазохимическое предприятие «СИБУР Холдинг». Вы увидите необычные арт-объекты на территории производства, побываете на смотровой площадке и посмотрите фильм о том, как из нефти и газа делают всем привычные предметы. Затем для нас проведут экскурсию по предприятию, а в 16:30 поедем обратно в Тобольск.
В 18:15 сядем на электричку до Тюмени и поужинаем уже в поезде. Прибудем в город в 22:00.
Прогулка по Ялуторовску и метровые блины
После завтрака в отеле в 09:00 встретимся с гидом и поедем в Ялуторовск — блинную столицу Сибири и родину мецената С. И. Мамонтова. В 10:30 начнём обзорную экскурсию по городу, посетим пантеон памяти, побываем у дома мецената, прогуляемся по «купеческому кварталу», где увидим торговые ряды и лавки, особняки купцов и административные здания. А ещё пройдёмся по Сретенской площади.
Заглянем в туристический комплекс «Ялуторовский острог», где нас уже ждёт тёща Лара. Вместе с ней вы приготовите блины длиной в метр и съедите их с кружкой травяного сибирского чая. А ещё познакомимся с крестьянским бытом, играми и забавами.
В 14:30 пообедаем в кафе и поедем в Тюмень. К 16:30 доставим вас в аэропорт Рощино.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|45 600 ₽
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Что включено
- Проживание
- Питание: 4 завтрака, 4 обеда, 1 ужин
- Трансферы по маршруту
- Ж. - д. билеты Тюмень-Тобольск-Тюмень
- Экскурсии по программе
- Сопровождение гида
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Посещение производства «Сибур»
- Интерактивная программа в «Ялуторовском остроге»
- Посещение этностойубища «Увас мир хот»
- Театрализованная экскурсия по Тюмени
Что не входит в цену
- Билеты до Тюмени и обратно из вашего города
- Тематический ужин в чуме - от 2000 руб
- Развлечения по желанию: посещение аквапарка «Лето-лето» (2300 руб.), горячий минеральный источник (от 700 руб.), театры, филармония (от 1000 руб.)