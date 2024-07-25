В 6:00 встретимся в холле отеля и поедем на ж. -д. вокзал. На электричке «Императорский маршрут» в 7:16 отправимся в Тобольск. В город прибудем в 11:00, а оттуда — в Абалак. Побываем в Абалакском Свято-Знаменском мужском монастыре. Нас встретит отец Сергий и проведёт экскурсию, а ещё вместе с ним поднимемся на колокольню.

Вернёмся в Тобольск и пообедаем в кафе «Пивоварня», отведаем блюда старосибирской кухни. Начнём экскурсию по городу с посещения Тобольского кремля, единственного в стране, не принявшего ни одного боя.

Дальше заглянем в Музей Семьи Николая II. Вы увидите Губернаторский дом, где в 1917-1918 годы жила императорская семья. В 19:30 заселимся в гостиницу, после чего у вас будет свободное время.