Золотое кольцо Сибири: Тюмень, Тобольск и Ялуторовск

Испечь метровый блин, побывать в Доме северных людей и попробовать старосибирскую кухню
Отправляемся в Сибирь: знакомиться с традициями ханты и манси, узнавать, как жила здесь императорская семья, любоваться арт-объектами и гулять по старинным улочкам.

Вы встретитесь с настоящим шаманом и увидите, как жили коренные народы севера, вместе с настоятелем Свято-Знаменского монастыря поднимитесь на колокольню и посетите Тобольский кремль, узнаете, почему Ялуторовск прозвали «блинной столицей Сибири» и в какие игры и забавы играли крестьяне.
Золотое кольцо Сибири: Тюмень, Тобольск и Ялуторовск
Золотое кольцо Сибири: Тюмень, Тобольск и Ялуторовск
Золотое кольцо Сибири: Тюмень, Тобольск и Ялуторовск
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00

Описание тура

Организационные детали

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Проживание. Будем жить в гостинице в Тюмени (2 ночи) и в Тобольске (1 ночь), 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание, цена по запросу.

Питание. В программу включены 4 завтрака, 4 обеда и 1 ужин.

Дети. Участие в туре возможно с 3 лет.

Программа тура по дням

1 день

Этностойбище, театрализованная экскурсия по Тюмени и чай из самовара

Встретимся в холле гостиницы в Тюмени в 14:00, пообедаем и поедем в деревню Кыштырлы в этностойбище «Увас мир хот» (Дом северных людей). Здесь вы познакомитесь с обычаями ханты и манси, встретитесь с настоящим шаманом и осмотрите национальные жилища коренных народов севера.

К 19:20 вернёмся в Тюмень и начнём театрализованную экскурсию «Моя Сибирь». Вы погрузитесь в историю города, узнаете об известных людях региона, которые внесли большой вклад в его развитие, познакомитесь с современной жизнью местных. А ещё в гости вас ждут Василий Сукин и Валюша Колокольникова. Радушная хозяйка угостит чаем из самовара на дровах и тюменскими сладостями.
После 21:20 — свободное время.

Этностойбище, театрализованная экскурсия по Тюмени и чай из самовараЭтностойбище, театрализованная экскурсия по Тюмени и чай из самовараЭтностойбище, театрализованная экскурсия по Тюмени и чай из самовараЭтностойбище, театрализованная экскурсия по Тюмени и чай из самовараЭтностойбище, театрализованная экскурсия по Тюмени и чай из самовара
2 день

Экскурсия по монастырю, старосибирская кухня и Музей Семьи Николая II

В 6:00 встретимся в холле отеля и поедем на ж. -д. вокзал. На электричке «Императорский маршрут» в 7:16 отправимся в Тобольск. В город прибудем в 11:00, а оттуда — в Абалак. Побываем в Абалакском Свято-Знаменском мужском монастыре. Нас встретит отец Сергий и проведёт экскурсию, а ещё вместе с ним поднимемся на колокольню.

Вернёмся в Тобольск и пообедаем в кафе «Пивоварня», отведаем блюда старосибирской кухни. Начнём экскурсию по городу с посещения Тобольского кремля, единственного в стране, не принявшего ни одного боя.

Дальше заглянем в Музей Семьи Николая II. Вы увидите Губернаторский дом, где в 1917-1918 годы жила императорская семья. В 19:30 заселимся в гостиницу, после чего у вас будет свободное время.

Экскурсия по монастырю, старосибирская кухня и Музей Семьи Николая IIЭкскурсия по монастырю, старосибирская кухня и Музей Семьи Николая IIЭкскурсия по монастырю, старосибирская кухня и Музей Семьи Николая IIЭкскурсия по монастырю, старосибирская кухня и Музей Семьи Николая IIЭкскурсия по монастырю, старосибирская кухня и Музей Семьи Николая II
3 день

Знакомство с историей освоения Сибири и предприятие «Сибур»

Встретимся в 10:30 в отеле и отправимся в Музей истории освоения и изучения Сибири им. А. А. Дунина-Горкавича. Здесь мы узнаем о жизни Д. И. Менделеева и других известных местных жителях, которые внесли вклад в мировую культуру.

Пообедаем в кафе в 12:30 и поедем на нефтегазохимическое предприятие «СИБУР Холдинг». Вы увидите необычные арт-объекты на территории производства, побываете на смотровой площадке и посмотрите фильм о том, как из нефти и газа делают всем привычные предметы. Затем для нас проведут экскурсию по предприятию, а в 16:30 поедем обратно в Тобольск.

В 18:15 сядем на электричку до Тюмени и поужинаем уже в поезде. Прибудем в город в 22:00.

Знакомство с историей освоения Сибири и предприятие «Сибур»Знакомство с историей освоения Сибири и предприятие «Сибур»Знакомство с историей освоения Сибири и предприятие «Сибур»Знакомство с историей освоения Сибири и предприятие «Сибур»
4 день

Прогулка по Ялуторовску и метровые блины

После завтрака в отеле в 09:00 встретимся с гидом и поедем в Ялуторовск — блинную столицу Сибири и родину мецената С. И. Мамонтова. В 10:30 начнём обзорную экскурсию по городу, посетим пантеон памяти, побываем у дома мецената, прогуляемся по «купеческому кварталу», где увидим торговые ряды и лавки, особняки купцов и административные здания. А ещё пройдёмся по Сретенской площади.

Заглянем в туристический комплекс «Ялуторовский острог», где нас уже ждёт тёща Лара. Вместе с ней вы приготовите блины длиной в метр и съедите их с кружкой травяного сибирского чая. А ещё познакомимся с крестьянским бытом, играми и забавами.

В 14:30 пообедаем в кафе и поедем в Тюмень. К 16:30 доставим вас в аэропорт Рощино.

Прогулка по Ялуторовску и метровые блиныПрогулка по Ялуторовску и метровые блиныПрогулка по Ялуторовску и метровые блиныПрогулка по Ялуторовску и метровые блиныПрогулка по Ялуторовску и метровые блины

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет45 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание: 4 завтрака, 4 обеда, 1 ужин
  • Трансферы по маршруту
  • Ж. - д. билеты Тюмень-Тобольск-Тюмень
  • Экскурсии по программе
  • Сопровождение гида
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Посещение производства «Сибур»
  • Интерактивная программа в «Ялуторовском остроге»
  • Посещение этностойубища «Увас мир хот»
  • Театрализованная экскурсия по Тюмени
Что не входит в цену
  • Билеты до Тюмени и обратно из вашего города
  • Тематический ужин в чуме - от 2000 руб
  • Развлечения по желанию: посещение аквапарка «Лето-лето» (2300 руб.), горячий минеральный источник (от 700 руб.), театры, филармония (от 1000 руб.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тюмень, 14:00
Завершение: Аэропорт Рощино, 16:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Тюмени

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеАктивный отдыхВсе туры3-дневные турыТобольский кремльПопулярные местаГастрономические

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