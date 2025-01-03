Встретим вас в аэропорту Тюмени в 13:05 (время может меняться в зависимости от времени прилёта и ваших пожеланий). После заселения в гостиницу пообедаем в кафе в городе и в 16:00 встретимся с гидом и начнём экскурсию «Моя Сибирь».

Вы пройдёте посвящение в сибиряки и узнаете историю первого в регионе города: как он появился, развивался и каких известных людей взрастил, а также поговорим по современную жизнь местных.

После 18:30 свободное время. Рекомендуем сходить в Драматический театр Тюмени. Стоимость билетов на спектакли — от 500 рублей.