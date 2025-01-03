Уютный тур в Сибирь на Рождество: мастер-класс, национальная кухня и культурная программа

Пройти посвящение в сибиряки, попробовать кухню коренных народов севера и искупаться в источниках
Приглашаем провести зимние выходные в Сибири: побываем в Тюмени и Тобольске, попытаемся разгадать тайну Распутина и посетим спектакль «Тётушка Чарли» в Тобольском драматическом спектакле, попробуем лучшую ромовую бабу по рецепту 17 века и насладимся блюдами старосибирской кухни.

А ещё заглянем в мастерскую к косторезу, распишем ангела своими руками и отпразднуем Рождество в уютной и тёплой атмосфере.
Уютный тур в Сибирь на Рождество: мастер-класс, национальная кухня и культурная программа
Уютный тур в Сибирь на Рождество: мастер-класс, национальная кухня и культурная программа
Уютный тур в Сибирь на Рождество: мастер-класс, национальная кухня и культурная программа
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

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Проживание. Будем жить в гостинице «Восток» 3* или «Спасская» 4* в Тюмени, в гостинице «Мирос» 4* в Тобольске, 2-местное размещение.

Питание. В программу включены 4 завтрака, 5 обедов и Рождественский ужин.

Дети. Участие в туре возможно с 3 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и экскурсия по Тюмени

Встретим вас в аэропорту Тюмени в 13:05 (время может меняться в зависимости от времени прилёта и ваших пожеланий). После заселения в гостиницу пообедаем в кафе в городе и в 16:00 встретимся с гидом и начнём экскурсию «Моя Сибирь».

Вы пройдёте посвящение в сибиряки и узнаете историю первого в регионе города: как он появился, развивался и каких известных людей взрастил, а также поговорим по современную жизнь местных.

После 18:30 свободное время. Рекомендуем сходить в Драматический театр Тюмени. Стоимость билетов на спектакли — от 500 рублей.

Встреча и экскурсия по ТюмениВстреча и экскурсия по ТюмениВстреча и экскурсия по Тюмени
2 день

Купание в горячих источниках и национальный обед

С 08:00 до 10:00 — завтрак в гостинице, затем отправимся на горячие источники «Верхний бор» в гостиничном комплексе «Открытый термальный бассейн». Здесь есть несколько зон: джакузи, детская зона и плавательная зона с гидромассажными установками. Везде вода сохраняет температуру 40°С.

В 14:30 пообедаем в ресторане-музее «Чум» в Тюмени. Здесь вы попробуете национальную кухню коренных народов тюменского севера. Блюда готовятся преимущественно из муксуна, стерляди, мяса оленя, лося и дикой птицы. А какие необычные десерты: варенье из хвои и блины из черёмухи.

К 15:30 вернёмся в отель, после чего у вас будет свободное время. Вы сможете погулять по вечерней Тюмени или покататься на коньках по набережной (стоимость от 300 рублей).

Купание в горячих источниках и национальный обедКупание в горячих источниках и национальный обедКупание в горячих источниках и национальный обед
3 день

Дом-музей Распутина, Абалакский мужской монастырь и спектакль

В 10:00 отправимся в село Покровское. Посетим частный Дом-музей Распутина. Познакомимся с историей этого загадочного человека, приближенного к императорской семье, узнаем, какие предсказания он давал Романовым и был ли на самом деле провидцем.

В 14:30 прибудем в Абалак и пообедаем в ресторане «Белая Сова». Стол будет ломиться от сибирских блюд, а особый уют создаст настоящий камин. После трапезы побываем в Абалакском Свято-Знаменском мужском монастыре. Нас встретит отец Сергий и проведёт экскурсию, а затем мы поднимемся на колокольню.

Продолжим культурную программу в Тобольском драматическом театре в 18:00. Будем смотреть спектакль «Тётушка Чарли».

В 19:00 заселимся в гостиницу, после чего у вас будет свободное время.

Дом-музей Распутина, Абалакский мужской монастырь и спектакльДом-музей Распутина, Абалакский мужской монастырь и спектакльДом-музей Распутина, Абалакский мужской монастырь и спектакль
4 день

Музей семьи Николая II, Тобольский кремль и Рождественский ужин

В 08:00-09:30 позавтракаем в отеле, встретимся с гидом и поедем в Музей семьи Николая II. Вы увидите Губернаторский дом, где в 1917-1918 годы жила императорская семья. Затем проведём для вас экскурсию по «духовной столице» Сибири — Тобольску.

В 11:00 посетим Музей истории освоения и изучения Сибири им. А. А. Дунина-Горкавича. А дальше отправимся в Тобольский Кремль. Рассмотрим образец сибирского зодчества 17-18 века и заглянем в центральный музейный комплекс — Дворец наместника, где собраны уникальные предметы из Тобольского музея-заповедника и воссозданы интерьеры разных эпох.

Пообедаем в кафе «Поварня» блюдами старосибирской кухни. Здесь готовят лучшие в регионе ромовые бабы по рецепту 17 века. Только представьте: мягкое влажное тесто, сливочная помадка, кедровые орешки, изюм и домашние цукаты. Это обязательно нужно попробовать!

В 15:00 посетим Тюремный замок на территории Кремля, где содержались ссыльные, каторжники и заключённые.

После экскурсии по Кремлю вернёмся в гостиницу и отдохнём, а в 19:30 вас ждёт Рождественский ужин до 21:30. Затем — свободное время. По желанию вы сможете посетить праздничное богослужение в главном соборе Сибири —Софийско-Успенский соборе.

Музей семьи Николая II, Тобольский кремль и Рождественский ужинМузей семьи Николая II, Тобольский кремль и Рождественский ужинМузей семьи Николая II, Тобольский кремль и Рождественский ужинМузей семьи Николая II, Тобольский кремль и Рождественский ужинМузей семьи Николая II, Тобольский кремль и Рождественский ужинМузей семьи Николая II, Тобольский кремль и Рождественский ужинМузей семьи Николая II, Тобольский кремль и Рождественский ужин
5 день

Экскурсия по Тобольску, косторезная мастерская и мастер-класс

С 08:00 до 10:00 завтрак в гостинице. Затем — обзорная экскурсия по Тобольску. Знакомиться с городом будем через истории его известных уроженцев: Менделеева, Ершова, Алябева и других.

В 12:00 отправимся в косторезную мастерскую Минсалима Тимергазаева, хранящего секрет древнего ремесла. Встретимся с мастером и узнаем, как создаются удивительные произведения искусства.

Дальше вас ждёт мастер-класс по росписи ангела в «Доме мастеров». Пообедаем в кафе города, а в 14:30 поедем в Тюмень. Оттуда — трансфер в аэропорт Рощино. Рекомендуем улетать в Москву в 19:55 рейсом «Аэрофлота».

Экскурсия по Тобольску, косторезная мастерская и мастер-классЭкскурсия по Тобольску, косторезная мастерская и мастер-классЭкскурсия по Тобольску, косторезная мастерская и мастер-классЭкскурсия по Тобольску, косторезная мастерская и мастер-класс

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет77 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 4 завтрака, 5 обедов и Рождественский ужин
  • Посещение термального комплекса «Верхний бор» (3 часа)
  • Интерактивная экскурсия по Тюмени
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Трансферы по программе
  • Все экскурсии по программе
  • Посещение спектакля в Тобольском драматическом театре
  • Мастер-класс по росписи ангела в «Доме мастеров»
Что не входит в цену
  • Билеты до Тюмени и обратно
  • Питание вне программы
  • Доплата за 1-местное размещение (цена по запросу)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тюмень, аэропорт «Рощино», 13:05. Время ориентировочное, зависит от времени прибытия ваших рейсов
Завершение: Аэропорт Тюмени, вечер. Рекомендуемый рейс - в 19:55, «Аэрофлот»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Тюмени

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