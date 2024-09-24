А особенным бонусом этого тура будет посещение горячего минерального источника, который поможет вам расслабиться и восстановить силы.
Программа тура по дням
Приезд. Пешеходная экскурсия «Деревянное кружево Тюмени»
Самостоятельное прибытие в отель.
12:45 Встреча с представителем турфирмы в холле отеля. Знакомство.
При желании приобретение дополнительных экскурсий.
13:00-14:00 Пешеходная экскурсия «Деревянное кружево Тюмени».
Вы прогуляетесь по пешеходной улице в историческом центре Тюмени – бывшей Садовой, на которой расположились старинные купеческие дома, украшенные дивной сибирской резьбой, которая не только украшала дом, но и рассказывала о своем хозяине.
Экскурсовод научит вас читать удивительной красоты узоры, вырезанные рукой старинного мастера. Новый дом – и каждый раз новый, неповторимый рисунок!
Самостоятельное возвращение в отель.
Новогодний банкет (при желании за доп. плату: взрослый 14 000 руб., ребенок до 10 лет – 7000 руб., до 3 лет – б\п) бронируется и оплачивается в момент заказа тура.
Программа банкета уточняются.
Поездка на термальный минеральный источник
Завтрак в отеле
15:00 Встреча с представителем турфирмы в холле отеля.
15:15-19:00 Поездка на термальный минеральный источник.
О Тюменской минеральной воде, которая лечит, успокаивает, расслабляет, знает почти вся Россия.
Открывающийся в ноябре Тюменский термальный сезон привлекает на местные минеральные воды огромнейшее число туристов.
Но мало кто из них знает, что тюменские источники – это часть подземного термального моря, запакованного под Тюменской областью много миллионов лет назад.
Как это необычно в двадцати, а то и в тридцатиградусный мороз погружаться в горячую (+38-+40) воду, ощущать ее согревающее прикосновение, как покрывает волосы иней, наслаждаться свежим лесным воздухом и любоваться падающими на голову белоснежными снежинками.
Внимание: Для посещения источника необходимо иметь с собой полотенце, сланцы, купальный костюм. Халат – по желанию.
Нахождение в термальной воде – не более 15 мин необходимо чередовать с 20-30 минутным перерывом.
19:00-19:40 Трансфер в отель.
Обзорная экскурсия «Во всех ты, матушка, нарядах хороша!». Сибирский ужин. Завершение программы
Завтрак в отеле.
13:10 Встреча с экскурсоводом в холле отеля.
13:20 Отправление на экскурсионную программу.
13:30-16:30 Обзорная экскурсия «Во всех ты, матушка, нарядах хороша!».
Теперь свое путешествие по Тюмени вы продолжите на комфортабельном автобусе, из окна которого будете рассматривать красавицу Тюмень, переливающуюся новогодними игрушками на елках и сверкающую гирляндами огней.
Ледяные фигуры, заснеженные, как в сказочном лесу, деревья, за которыми спрятались исторические дома и современные постройки.
16:30-17:00 В завершении нашего новогоднего путешествия по первому русскому городу Сибири мы прогуляемся по улице Подаруевской (ныне – Семакова), на которой величественно возвышается Кафедральный Знаменский собор – главный православный храм Тюмени, белоснежные стены, лазурь куполов и позолоченная отделка которого напоминают о дворцах Петергофа.
А за его каменными стенами скрывается удивительной красоты с деревянной резьбой алтарь.
Напротив собора вашему взору откроется невероятной красоты деревянный особняк – Дом Счастья, так сегодня его называю жители и гости нашего города.
Когда-то он принадлежал семье купцов Чираловых, которые сегодня ждут нас к себе на праздничный сибирский ужин. Что ж, потрём наличник на счастье, да и отправимся в гости.
17:00-18:00 Сибирский ужин от купцов Чираловых, на котором вы отведаете:
- закуски купеческие праздничные (холодные) из корнеплода сырого натертого с приправой смешанного да в тарталету выложенного;
- из икры щуки – в водах местных рек водящейся, в заварное тесто после засола выложенной;
- пельмени сибирские по рецептам старинным приготовленные… да много чего другого наивкуснейшего, под наливки сибирские в подвалах самим хозяином на зверобое да клюкве болотной настоянных.
Окончание программы ориентировочно в 18:00.
Самостоятельное возвращение в отель за вещами, если оставляли их в отеле (15 мин пешком).
Самостоятельное отправление на ж/д вокзал.
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице Тюмени.
Стоимость тура на 1 человека, в рублях:
При проживании в отеле 3*:
|Стандарт
|Джуниор съют
SNG
(руб/чел)
|1/2 номера (за чел)
3 взр
(за номер)
1/2 номера
реб. до 12 лет (чел)
2 вз+ реб до 12 лет
(номер)
|Стоимость полной программы
Раннее бронирование
до 01.11.2024
|17150
|19100
|56200
|18800
|55900
|с 01.11.2024
|18100
|20300
|59400
|20000
|59100
Раннее заселение
(без завтрака)
|–
|1600
|1950
|3900
|1950
|3900
Раннее заселение
(с завтраком)
|–
|2290
|2725
|5950
|2725
|5950
|Доп. сутки Тюмень на базе завтраков (при наличии номеров)
|–
|3950
|3900
|8400
|3900
|8400
При проживании в отеле 4*:
SNG
(чел)
1/2 TWN
(чел)
3-й взр.
в номере
1 реб до 6 лет
при 1-м взр. *
1 реб до 6 лет
при 2-х взрослых
|Стоимость полной программы
Раннее бронирование
до 01.11.2024
|27000
|21050
|17450
|13600
|13600
|с 01.11.2024
|28450
|22200
|18600
|14500
|14500
Раннее заселение
(без завтрака)
|-
|6900
|3500
|1600
|1200
|1200
Раннее заселение
(с завтраком)
|-
|7250
|4650
|2900
|1650
|1650
|Доп сутки Тюмень на базе завтраков (при наличии номеров)
|-
|7300
|4700
|2950
|1650
|1650
* Плюсуется к стоимости взрослого в SNG.
** Плюсуется к стоимости взрослого в 1/2 TWN.
Варианты проживания
Нефтяник Тюмень 3
Отель «Нефтяник» расположен в центре города Тюмени, в непосредственной близости от набережной реки Туры - одной из самых живописных пешеходных зон города.
Каждый номер обеспечен необходимым для комфортабельного пребывания: удобными кроватями, кондиционерами, телевизорами, ванными комнатами с феном и полотенцами.
На первом этаже гостевого комплекса находятся ресторан и лобби-бар, где гости могут выбрать тарифный план питания в соответствии с их желаниями. Для тех, кто предпочитает не покидать комфорт своей кровати, доступен сервис заказа блюда в номер.
Отель также предлагает удобства для бизнес-поездок, включая два современно оборудованных конференц-зала, Wi-Fi и полный спектр услуг секретаря.
Гостей ждет удобная окружающая инфраструктура: магазины, автобусные остановки, рестораны, музеи и парки находятся неподалеку от отеля. Кроме того, Тюменская филармония находится в шаговой доступности. Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 1,7 км, а до международного аэропорта - 11,6 км.
Отель Восток Тюмень 3
Отель "Восток" располагается в Тюмени. Здесь созданы все условия для комфортного проживания. В распоряжении гостей бесплатный высокоскоростной интернет. Автомобиль можно оставить на частной парковке за дополнительную плату. На территории расположено караоке, работает пункт проката велосипедов. Возможна организация экскурсий.
Для размещения доступны комфортабельные номера категории "стандарт","полулюкс" и "люкс". Все варианты размещения укомплектованы качественной мебелью и современной техникой. Санузел оснащен душевой кабиной, туалетом, раковиной, феном и средствами гигиены.
В ресторане можно насладиться живой музыкой, заказать изысканные блюда русской и европейской кухни. В баре представлен широкий выбор напитков и легких закусок.
Расстояние до железнодорожного вокзала составит 4 км, а до аэропорта около 20 километров.
Бизнес-отель Евразия 4
Бизнес-отель «Евразия» находится в историческом центре Тюмени. Здание, в котором он расположен притягивает к себе внимание своей элегантной архитектурной формой. Здесь вы окунетесь в условия комфорта и уюта, которые сочетаются с широким спектром оказываемых услуг. Гости могут воспользоваться СПА-центром, тренажерным залом, салоном красоты, прачечной, аквачисткой, а также посетить живописный зимний сад с водопадом. Для автовладельцев оборудована вместительная подземная парковка.
Номерной фонд располагает 87 номерами, которые полностью оборудованы для удобства постояльцев. Каждый из них уникален в своем оформлении, поэтому вы обязательно подберете вариант, который подойдет именном вам. Все варианты размещения оснащены кондиционером, телевизором, функциональной мебелью, сейфом и мини-баром. В ванной комнате находятся гигиенический принадлежности.
На территории отеля работает три ресторана, которые понравятся гостям своей разнообразной кухней и качеством обслуживания. Имеется также возможность проведения банкетов и праздничных мероприятий любой категории. Кроме того, вы всегда можете расслабиться за чашкой горячего напитка в лобби-баре.
Бизнес-клиентам предлагается воспользоваться одной площадок для проведения деловых мероприятий. Самый большой конференц-зал обладает вместимостью до 170 человек. Современное оборудование и высокий профессионализм менеджеров помогут успешно провести любые переговоры, семинар или форум.
Супермаркет Новый Пассаж располагается в 400 метрах. Путь до аэропорта Рощино займет не более 25 минут езды, а до железнодорожного вокзала около 2 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе тура
- Проживание в стандартном номере отеля (г. Тюмень), заезд не ранее 14:00 часов, выезд не позднее 12:00 часов
- Питание по программе
- Экскурсии в Тюмени согласно программы тура
- Посещение источника
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Тюмени и обратно
- Дополнительные экскурсии по желанию: дегустационный ужин/обед в музее-ресторане "Чум" (бронируется при заказе тура) от 2090 руб. дегустационный ужин/обед в музее-ресторане "Чум" + уха с нефтью (бронируется при заказе тура) от 2950 руб
- Дегустационный ужин/обед в музее-ресторане «Чум» (бронируется при заказе тура) от 2090 руб
- Дегустационный ужин/обед в музее-ресторане «Чум» + уха с нефтью (бронируется при заказе тура) от 2950 руб
- Питание, не указанное в программе
- Трансфер с вокзала/аэропорта и обратно
- Новогодний банкет (взрослый 14 000 руб., ребенок до 10 лет - 7000 руб., до 3 лет - б/п), оплата при бронировании тура
- Раннее заселение
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Меню новогоднего банкета
МЕНЮ НОВОГОДНЕГО БАНКЕТА 31.12.24 г.
|Холодные закуски
|на персону вес
|Гравлакс из лосося
|75 г
|Мясное ассорти (буженина, рулет, ростбиф)
|70/10 г
|ассорти сыровяленного мяса
|60 г
|Овощное плато (огурец, томат, болгарский перец)
|50 г
|Ассорти фермерских сыров (Трюфель, Сусанин, Стилтон, Камамбер) с фруктовыми чипсами и медом
|65/10 г
|профитроль с муссом из лосося
|40 г
|профитроль с муссом дор блю
|40 г
|фруктовая ваза
|100 г
Салаты по предварительному выбору
(необходимо выбрать один из салатов и сообщить менеджеру не позднее 16 декабря 24 г.)
|Цезарь с креветками
|210 г
|Салат с ростбифом и пармезаном под имбирным соусом
|220 г
|салат с халуми и свеклой с ягодным соусом
|200г
|Горячая закуска
|буженина запеченая в слоеном тесте со сливочно-горчичным соусом
|120 г
Горячее по предварительному выбору
(необходимо выбрать один из салатов и сообщить менеджеру не позднее 16 декабря 24 г.)
|Стейк из шейки поросенка с картофелем бэби и овощами
|140/150/30 г
|Стейк лосося су-вид с лимонным бальзаминком с картофелем бэби и овощами
|120/150/20 г
|Медальоны из говядины с перечным соусом с картофелем бэби и овощами
|120/150/30 г
|Выпечка и десерты
|Хлебная корзина
|60 г
|Авторский десерт от шеф-кондитера
|120 г
|Безалкогольные напитки
|Морс ягодный
|1000 мл
|Вода Евразия
|500 мл
Алкогольные напитки по предварительному выбору
(только для взрослых)
(необходимо выбрать один из салатов и сообщить менеджеру не позднее 16 декабря 24г.)
|В детский ужин алкоголь не предоставляется
|Вино белое полусухое
|750 мл
|Вино красное полусухое
|750 мл
|Водка
|500 мл
|Игристое вино сухое
|750 мл
ПРОГРАММА НОВОГОДНЕГО ВЕЧЕРА
Ведущий программы Акмаль Рахматулаев – один из ярчайших ведущих г. Тюмени. Участник импровизационного шоу, лучший ведущий УРФО 2023года!
(с 21.00 до 1:00, музыка с диджеем до 03:00)
Сбор гостей в 20:30 (Банкетный зал «Дворянское гнездо» отеля «Евразия»). Приветственный фуршет у входа в зал.
В эту Новогоднюю ночь для Вас:
Работа фотозоны и фотографа с 20:00 до 22:30
Работа детского аниматора с 21:30-23:30
Новое Новогоднее лазерное шоу от театра огня и света «Гелиос»-мастеров впечатлений, которые создают световые шоу!
Волшебное поздравление от самого настоящего сибирского волшебника – Деда Мороза, и его внучки Снегурочки.
Живая музыка от музыкальной кавер-группы «Nova Band»: современные, танцевальные хиты, яркие образы и качественный звук.