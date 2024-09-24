3 день

Обзорная экскурсия «Во всех ты, матушка, нарядах хороша!». Сибирский ужин. Завершение программы

Завтрак в отеле.

13:10 Встреча с экскурсоводом в холле отеля.

13:20 Отправление на экскурсионную программу.

13:30-16:30 Обзорная экскурсия «Во всех ты, матушка, нарядах хороша!».

Теперь свое путешествие по Тюмени вы продолжите на комфортабельном автобусе, из окна которого будете рассматривать красавицу Тюмень, переливающуюся новогодними игрушками на елках и сверкающую гирляндами огней.

Ледяные фигуры, заснеженные, как в сказочном лесу, деревья, за которыми спрятались исторические дома и современные постройки.

16:30-17:00 В завершении нашего новогоднего путешествия по первому русскому городу Сибири мы прогуляемся по улице Подаруевской (ныне – Семакова), на которой величественно возвышается Кафедральный Знаменский собор – главный православный храм Тюмени, белоснежные стены, лазурь куполов и позолоченная отделка которого напоминают о дворцах Петергофа.

А за его каменными стенами скрывается удивительной красоты с деревянной резьбой алтарь.

Напротив собора вашему взору откроется невероятной красоты деревянный особняк – Дом Счастья, так сегодня его называю жители и гости нашего города.

Когда-то он принадлежал семье купцов Чираловых, которые сегодня ждут нас к себе на праздничный сибирский ужин. Что ж, потрём наличник на счастье, да и отправимся в гости.

17:00-18:00 Сибирский ужин от купцов Чираловых, на котором вы отведаете:

закуски купеческие праздничные (холодные) из корнеплода сырого натертого с приправой смешанного да в тарталету выложенного;

из икры щуки – в водах местных рек водящейся, в заварное тесто после засола выложенной;

пельмени сибирские по рецептам старинным приготовленные… да много чего другого наивкуснейшего, под наливки сибирские в подвалах самим хозяином на зверобое да клюкве болотной настоянных.

Окончание программы ориентировочно в 18:00.

Самостоятельное возвращение в отель за вещами, если оставляли их в отеле (15 мин пешком).

Самостоятельное отправление на ж/д вокзал.

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.