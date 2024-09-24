Наш термальный Новый год в Тюмени

Приглашаем вас провести новогодние праздники с пользой в Сибири! Вас ждут современные микрорайоны Тюмени и уникальные памятники деревянного зодчества, а также «Мост влюблённых» и единственная четырёхуровневая набережная в России.

А особенным бонусом этого тура будет посещение горячего минерального источника, который поможет вам расслабиться и восстановить силы.
5
2 отзыва
Наш термальный Новый год в Тюмени
Наш термальный Новый год в Тюмени
Наш термальный Новый год в Тюмени
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Приезд. Пешеходная экскурсия «Деревянное кружево Тюмени»

Самостоятельное прибытие в отель.

12:45 Встреча с представителем турфирмы в холле отеля. Знакомство.

При желании приобретение дополнительных экскурсий.

13:00-14:00 Пешеходная экскурсия «Деревянное кружево Тюмени».

Вы прогуляетесь по пешеходной улице в историческом центре Тюмени – бывшей Садовой, на которой расположились старинные купеческие дома, украшенные дивной сибирской резьбой, которая не только украшала дом, но и рассказывала о своем хозяине.

Экскурсовод научит вас читать удивительной красоты узоры, вырезанные рукой старинного мастера. Новый дом – и каждый раз новый, неповторимый рисунок!

Самостоятельное возвращение в отель.

Новогодний банкет (при желании за доп. плату: взрослый 14 000 руб., ребенок до 10 лет – 7000 руб., до 3 лет – б\п) бронируется и оплачивается в момент заказа тура.

Программа банкета уточняются.

Приезд. Пешеходная экскурсия «Деревянное кружево Тюмени»Приезд. Пешеходная экскурсия «Деревянное кружево Тюмени»Приезд. Пешеходная экскурсия «Деревянное кружево Тюмени»Приезд. Пешеходная экскурсия «Деревянное кружево Тюмени»
2 день

Поездка на термальный минеральный источник

Завтрак в отеле

15:00 Встреча с представителем турфирмы в холле отеля.

15:15-19:00 Поездка на термальный минеральный источник.

О Тюменской минеральной воде, которая лечит, успокаивает, расслабляет, знает почти вся Россия.

Открывающийся в ноябре Тюменский термальный сезон привлекает на местные минеральные воды огромнейшее число туристов.

Но мало кто из них знает, что тюменские источники – это часть подземного термального моря, запакованного под Тюменской областью много миллионов лет назад.

Как это необычно в двадцати, а то и в тридцатиградусный мороз погружаться в горячую (+38-+40) воду, ощущать ее согревающее прикосновение, как покрывает волосы иней, наслаждаться свежим лесным воздухом и любоваться падающими на голову белоснежными снежинками.

Внимание: Для посещения источника необходимо иметь с собой полотенце, сланцы, купальный костюм. Халат – по желанию.

Нахождение в термальной воде – не более 15 мин необходимо чередовать с 20-30 минутным перерывом.

19:00-19:40 Трансфер в отель.

Поездка на термальный минеральный источникПоездка на термальный минеральный источникПоездка на термальный минеральный источникПоездка на термальный минеральный источник
3 день

Обзорная экскурсия «Во всех ты, матушка, нарядах хороша!». Сибирский ужин. Завершение программы

Завтрак в отеле.

13:10 Встреча с экскурсоводом в холле отеля.

13:20 Отправление на экскурсионную программу.

13:30-16:30 Обзорная экскурсия «Во всех ты, матушка, нарядах хороша!».

Теперь свое путешествие по Тюмени вы продолжите на комфортабельном автобусе, из окна которого будете рассматривать красавицу Тюмень, переливающуюся новогодними игрушками на елках и сверкающую гирляндами огней.

Ледяные фигуры, заснеженные, как в сказочном лесу, деревья, за которыми спрятались исторические дома и современные постройки.

16:30-17:00 В завершении нашего новогоднего путешествия по первому русскому городу Сибири мы прогуляемся по улице Подаруевской (ныне – Семакова), на которой величественно возвышается Кафедральный Знаменский собор – главный православный храм Тюмени, белоснежные стены, лазурь куполов и позолоченная отделка которого напоминают о дворцах Петергофа.

А за его каменными стенами скрывается удивительной красоты с деревянной резьбой алтарь.

Напротив собора вашему взору откроется невероятной красоты деревянный особняк – Дом Счастья, так сегодня его называю жители и гости нашего города.

Когда-то он принадлежал семье купцов Чираловых, которые сегодня ждут нас к себе на праздничный сибирский ужин. Что ж, потрём наличник на счастье, да и отправимся в гости.

17:00-18:00 Сибирский ужин от купцов Чираловых, на котором вы отведаете:

  • закуски купеческие праздничные (холодные) из корнеплода сырого натертого с приправой смешанного да в тарталету выложенного;
  • из икры щуки – в водах местных рек водящейся, в заварное тесто после засола выложенной;
  • пельмени сибирские по рецептам старинным приготовленные… да много чего другого наивкуснейшего, под наливки сибирские в подвалах самим хозяином на зверобое да клюкве болотной настоянных.

Окончание программы ориентировочно в 18:00.

Самостоятельное возвращение в отель за вещами, если оставляли их в отеле (15 мин пешком).

Самостоятельное отправление на ж/д вокзал.

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Обзорная экскурсия «Во всех ты, матушка, нарядах хороша!». Сибирский ужин. Завершение программыОбзорная экскурсия «Во всех ты, матушка, нарядах хороша!». Сибирский ужин. Завершение программы

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице Тюмени.

Стоимость тура на 1 человека, в рублях:

При проживании в отеле 3*:

СтандартДжуниор съют

SNG

(руб/чел)

1/2 номера (за чел)

3 взр

(за номер)

1/2 номера

реб. до 12 лет (чел)

2 вз+ реб до 12 лет

(номер)

Стоимость полной программы

Раннее бронирование

до 01.11.2024

1715019100562001880055900
с 01.11.20241810020300594002000059100

Раннее заселение

(без завтрака)

16001950390019503900

Раннее заселение

(с завтраком)

22902725595027255950
Доп. сутки Тюмень на базе завтраков (при наличии номеров)39503900840039008400

При проживании в отеле 4*:

SNG

(чел)

1/2 TWN

(чел)

3-й взр.

в номере

1 реб до 6 лет

при 1-м взр. *

1 реб до 6 лет

при 2-х взрослых

Стоимость полной программы

Раннее бронирование

до 01.11.2024

2700021050174501360013600
с 01.11.20242845022200186001450014500

Раннее заселение

(без завтрака)

-69003500160012001200

Раннее заселение

(с завтраком)

-72504650290016501650
Доп сутки Тюмень на базе завтраков (при наличии номеров)-73004700 295016501650

* Плюсуется к стоимости взрослого в SNG.

** Плюсуется к стоимости взрослого в 1/2 TWN.

Варианты проживания

Нефтяник Тюмень 3

2 ночи

Отель «Нефтяник» расположен в центре города Тюмени, в непосредственной близости от набережной реки Туры - одной из самых живописных пешеходных зон города.

Каждый номер обеспечен необходимым для комфортабельного пребывания: удобными кроватями, кондиционерами, телевизорами, ванными комнатами с феном и полотенцами.

На первом этаже гостевого комплекса находятся ресторан и лобби-бар, где гости могут выбрать тарифный план питания в соответствии с их желаниями. Для тех, кто предпочитает не покидать комфорт своей кровати, доступен сервис заказа блюда в номер.

Отель также предлагает удобства для бизнес-поездок, включая два современно оборудованных конференц-зала, Wi-Fi и полный спектр услуг секретаря.

Гостей ждет удобная окружающая инфраструктура: магазины, автобусные остановки, рестораны, музеи и парки находятся неподалеку от отеля. Кроме того, Тюменская филармония находится в шаговой доступности. Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 1,7 км, а до международного аэропорта - 11,6 км.

Нефтяник Тюмень 3Нефтяник Тюмень 3Нефтяник Тюмень 3Нефтяник Тюмень 3Нефтяник Тюмень 3

Отель Восток Тюмень 3

2 ночи

Отель "Восток" располагается в Тюмени. Здесь созданы все условия для комфортного проживания. В распоряжении гостей бесплатный высокоскоростной интернет. Автомобиль можно оставить на частной парковке за дополнительную плату. На территории расположено караоке, работает пункт проката велосипедов. Возможна организация экскурсий.

Для размещения доступны комфортабельные номера категории "стандарт","полулюкс" и "люкс". Все варианты размещения укомплектованы качественной мебелью и современной техникой. Санузел оснащен душевой кабиной, туалетом, раковиной, феном и средствами гигиены.

В ресторане можно насладиться живой музыкой, заказать изысканные блюда русской и европейской кухни. В баре представлен широкий выбор напитков и легких закусок.

Расстояние до железнодорожного вокзала составит 4 км, а до аэропорта около 20 километров.

Отель Восток Тюмень 3Отель Восток Тюмень 3Отель Восток Тюмень 3Отель Восток Тюмень 3

Бизнес-отель Евразия 4

2 ночи

Бизнес-отель «Евразия» находится в историческом центре Тюмени. Здание, в котором он расположен притягивает к себе внимание своей элегантной архитектурной формой. Здесь вы окунетесь в условия комфорта и уюта, которые сочетаются с широким спектром оказываемых услуг. Гости могут воспользоваться СПА-центром, тренажерным залом, салоном красоты, прачечной, аквачисткой, а также посетить живописный зимний сад с водопадом. Для автовладельцев оборудована вместительная подземная парковка.

Номерной фонд располагает 87 номерами, которые полностью оборудованы для удобства постояльцев. Каждый из них уникален в своем оформлении, поэтому вы обязательно подберете вариант, который подойдет именном вам. Все варианты размещения оснащены кондиционером, телевизором, функциональной мебелью, сейфом и мини-баром. В ванной комнате находятся гигиенический принадлежности.

На территории отеля работает три ресторана, которые понравятся гостям своей разнообразной кухней и качеством обслуживания. Имеется также возможность проведения банкетов и праздничных мероприятий любой категории. Кроме того, вы всегда можете расслабиться за чашкой горячего напитка в лобби-баре.

Бизнес-клиентам предлагается воспользоваться одной площадок для проведения деловых мероприятий. Самый большой конференц-зал обладает вместимостью до 170 человек. Современное оборудование и высокий профессионализм менеджеров помогут успешно провести любые переговоры, семинар или форум.

Супермаркет Новый Пассаж располагается в 400 метрах. Путь до аэропорта Рощино займет не более 25 минут езды, а до железнодорожного вокзала около 2 км.

Бизнес-отель Евразия 4Бизнес-отель Евразия 4Бизнес-отель Евразия 4Бизнес-отель Евразия 4Бизнес-отель Евразия 4

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по программе тура
  • Проживание в стандартном номере отеля (г. Тюмень), заезд не ранее 14:00 часов, выезд не позднее 12:00 часов
  • Питание по программе
  • Экскурсии в Тюмени согласно программы тура
  • Посещение источника
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до Тюмени и обратно
  • Дополнительные экскурсии по желанию: дегустационный ужин/обед в музее-ресторане "Чум" (бронируется при заказе тура) от 2090 руб. дегустационный ужин/обед в музее-ресторане "Чум" + уха с нефтью (бронируется при заказе тура) от 2950 руб
  • Дегустационный ужин/обед в музее-ресторане «Чум» (бронируется при заказе тура) от 2090 руб
  • Дегустационный ужин/обед в музее-ресторане «Чум» + уха с нефтью (бронируется при заказе тура) от 2950 руб
  • Питание, не указанное в программе
  • Трансфер с вокзала/аэропорта и обратно
  • Новогодний банкет (взрослый 14 000 руб., ребенок до 10 лет - 7000 руб., до 3 лет - б/п), оплата при бронировании тура
  • Раннее заселение
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Тюмень
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Меню новогоднего банкета

МЕНЮ НОВОГОДНЕГО БАНКЕТА 31.12.24 г.

Холодные закускина персону вес
Гравлакс из лосося75 г
Мясное ассорти (буженина, рулет, ростбиф)70/10 г
ассорти сыровяленного мяса60 г
Овощное плато (огурец, томат, болгарский перец)50 г
Ассорти фермерских сыров (Трюфель, Сусанин, Стилтон, Камамбер) с фруктовыми чипсами и медом65/10 г
профитроль с муссом из лосося40 г
профитроль с муссом дор блю40 г
фруктовая ваза100 г

Салаты по предварительному выбору

(необходимо выбрать один из салатов и сообщить менеджеру не позднее 16 декабря 24 г.)

Цезарь с креветками210 г
Салат с ростбифом и пармезаном под имбирным соусом220 г
салат с халуми и свеклой с ягодным соусом200г
Горячая закуска
буженина запеченая в слоеном тесте со сливочно-горчичным соусом120 г

Горячее по предварительному выбору

(необходимо выбрать один из салатов и сообщить менеджеру не позднее 16 декабря 24 г.)

Стейк из шейки поросенка с картофелем бэби и овощами140/150/30 г
Стейк лосося су-вид с лимонным бальзаминком с картофелем бэби и овощами120/150/20 г
Медальоны из говядины с перечным соусом с картофелем бэби и овощами120/150/30 г
Выпечка и десерты
Хлебная корзина60 г
Авторский десерт от шеф-кондитера120 г
Безалкогольные напитки
Морс ягодный1000 мл
Вода Евразия500 мл

Алкогольные напитки по предварительному выбору

(только для взрослых)

(необходимо выбрать один из салатов и сообщить менеджеру не позднее 16 декабря 24г.)

В детский ужин алкоголь не предоставляется
Вино белое полусухое750 мл
Вино красное полусухое750 мл
Водка500 мл
Игристое вино сухое750 мл

ПРОГРАММА НОВОГОДНЕГО ВЕЧЕРА

Ведущий программы Акмаль Рахматулаев – один из ярчайших ведущих г. Тюмени. Участник импровизационного шоу, лучший ведущий УРФО 2023года!

(с 21.00 до 1:00, музыка с диджеем до 03:00)

Сбор гостей в 20:30 (Банкетный зал «Дворянское гнездо» отеля «Евразия»). Приветственный фуршет у входа в зал.

В эту Новогоднюю ночь для Вас:

Работа фотозоны и фотографа с 20:00 до 22:30

Работа детского аниматора с 21:30-23:30

Новое Новогоднее лазерное шоу от театра огня и света «Гелиос»-мастеров впечатлений, которые создают световые шоу!

Волшебное поздравление от самого настоящего сибирского волшебника – Деда Мороза, и его внучки Снегурочки.

Живая музыка от музыкальной кавер-группы «Nova Band»: современные, танцевальные хиты, яркие образы и качественный звук.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Т
24 сен 2024
Хорошая организация тура и размещение в гостиницах с возможностью раннего заселения и бронированием дополнительного ночлега, так как расписание авиаперелетов не очень подходило к расписанию программы тура. Спасибо.
П
24 сен 2024
Спасибо большое за организацию прекрасного путешествия. Все было чётко по заявленной программе и даже больше, потому как вокруг была такая красота, что водитель и экскурсовод Виктория делали все, чтобы у
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нас сложилось незабываемое впечатление о Тюменской области. Отдельная благодарность за привлечение эрудированных и профессиональных экскурсоводов, которые живут своей профессией и готовы отвечать на любые вопросы. Гостиница "Восток" оставила самое приятное впечатление. Мы ходили на экскурсию по музею с замечательным человеком, коренным Тюменцем, обладающим энциклопедическими знаниями, который нас настроил на все путешествие. Питание и проживание было в достойным, соответствие цены/качества в уютных, атмосферных местах. Мы остались довольны организацией Вашей фирмой нашей поездки. Благодарим за отличную организацию.

Тур входит в следующие категории Тюмени

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