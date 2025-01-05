Описание тура
Организационные детали
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Проживание. Будем жить в гостинице «Мирос» 4*, 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание, цена по запросу.
Питание. В программу включены 2 завтрака, 3 обеда и рождественский ужин.
Дети. Участие в туре возможно с 3 лет.
Программа тура по дням
Дом-музей Распутина, Абалакский мужской монастырь и спектакль
Встречаемся в Тобольске и в 10:00 отправимся в село Покровское. Посетим частный Дом-музей Распутина. Познакомимся с историей этого загадочного человека, приближенного к императорской семье, узнаем, какие предсказания он давал Романовым и был ли на самом деле провидцем.
В 14:30 прибудем в Абалак и пообедаем в ресторане «Белая Сова». Стол будет ломиться от сибирских блюд, а особый уют создаст настоящий камин. После трапезы побываем в Абалакском Свято-Знаменском мужском монастыре. Нас встретит отец Сергий и проведёт экскурсию, а затем мы поднимемся на колокольню.
Продолжим культурную программу в Тобольском драматическом театре в 18:00. Будем смотреть спектакль «Тётушка Чарли».
В 19:00 заселимся в гостиницу, после чего у вас будет свободное время.
Музей семьи Николая II, Тобольский кремль и рождественский ужин
В 08:00-09:30 позавтракаем в отеле, встретимся с гидом и поедем в Музей семьи Николая II. Вы увидите Губернаторский дом, где в 1917-1918 годы жила императорская семья. Затем проведём для вас экскурсию по «духовной столице» Сибири — Тобольску.
В 11:00 посетим Музей истории освоения и изучения Сибири им. А. А. Дунина-Горкавича. А дальше отправимся в Тобольский кремль. Рассмотрим образец сибирского зодчества 17-18 века и заглянем в центральный музейный комплекс — Дворец наместника, где собраны уникальные предметы из Тобольского музея-заповедника и воссозданы интерьеры разных эпох.
Пообедаем в кафе «Поварня» блюдами старосибирской кухни. Здесь готовят лучшие в регионе ромовые бабы по рецепту 17 века. Только представьте: мягкое влажное тесто, сливочная помадка, кедровые орешки, изюм и домашние цукаты. Это обязательно нужно попробовать!
В 15:00 посетим Тюремный замок на территории кремля, где содержались ссыльные, каторжники и заключённые.
После экскурсии вернёмся в гостиницу и отдохнём, а в 19:30 вас ждёт рождественский ужин до 21:30. Затем — свободное время. По желанию вы сможете посетить праздничное богослужение в главном в Сибири Софийско-Успенский соборе.
Экскурсия по Тобольску, косторезная мастерская и мастер-класс
С 08:00 до 10:00 завтрак в гостинице. Затем — обзорная экскурсия по Тобольску. Знакомиться с городом будем через истории его известных уроженцев: Менделеева, Ершова, Алябева и других.
В 12:00 отправимся в косторезную мастерскую Минсалима Тимергазаева, хранящего секрет древнего ремесла. Встретимся с мастером и узнаем, как создаются удивительные произведения искусства.
Дальше вас ждёт мастер-класс по росписи ангела в «Доме мастеров». Пообедаем в кафе города, а в 14:30 поедем в Тюмень. Оттуда — трансфер в аэропорт Рощино. Рекомендуем улетать в Москву в 19:55 рейсом «Аэрофлота».
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|45 900 ₽
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Что включено
- Проживание
- 2 завтрака, 3 обеда и рождественский ужин
- Трансфер из/в аэропорт
- Услуги гида-экскурсовода
- Трансферы по программе
- Все экскурсии по программе
- Посещение спектакля в Тобольском драматическом театре
- Мастер-класс по росписи ангела в «Доме мастеров»
Что не входит в цену
- Билеты до Тюмени и обратно
- Питание вне программы
- Доплата за 1-местное размещение (цена по запросу)