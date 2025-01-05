Новогодние выходные в Тобольске с мастер-классом, посещением театра и рождественским ужином

Попробовать старосибирские блюда, расписать ангела и заглянуть в косторезную мастерскую
Волшебство начинается! Мы отправляемся в духовную столицу Сибири в самое сказочное время года, когда хочется верить в чудеса, греться у камина и наслаждаться вкусной едой — всё это уже ждёт
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вас в туре.

Мы подготовили насыщенную культурную программу: насладимся спектаклем «Тётушка Чарли» и побываем в доме, где в 1917-1918 жила семья Николая II, пообщаемся с отцом Сергием в Абалакском Свято-Знаменском мужском монастыре и познакомимся с мастером-косторезом.

А ещё вы попробуете лучшую ромовую бабу по рецепту 17 века, узнаете тайну Распутина и прогуляетесь по Тобольскому кремлю.

Новогодние выходные в Тобольске с мастер-классом, посещением театра и рождественским ужином
Новогодние выходные в Тобольске с мастер-классом, посещением театра и рождественским ужином
Новогодние выходные в Тобольске с мастер-классом, посещением театра и рождественским ужином
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

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Проживание. Будем жить в гостинице «Мирос» 4*, 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание, цена по запросу.

Питание. В программу включены 2 завтрака, 3 обеда и рождественский ужин.

Дети. Участие в туре возможно с 3 лет.

Программа тура по дням

1 день

Дом-музей Распутина, Абалакский мужской монастырь и спектакль

Встречаемся в Тобольске и в 10:00 отправимся в село Покровское. Посетим частный Дом-музей Распутина. Познакомимся с историей этого загадочного человека, приближенного к императорской семье, узнаем, какие предсказания он давал Романовым и был ли на самом деле провидцем.

В 14:30 прибудем в Абалак и пообедаем в ресторане «Белая Сова». Стол будет ломиться от сибирских блюд, а особый уют создаст настоящий камин. После трапезы побываем в Абалакском Свято-Знаменском мужском монастыре. Нас встретит отец Сергий и проведёт экскурсию, а затем мы поднимемся на колокольню.

Продолжим культурную программу в Тобольском драматическом театре в 18:00. Будем смотреть спектакль «Тётушка Чарли».

В 19:00 заселимся в гостиницу, после чего у вас будет свободное время.

Дом-музей Распутина, Абалакский мужской монастырь и спектакльДом-музей Распутина, Абалакский мужской монастырь и спектакльДом-музей Распутина, Абалакский мужской монастырь и спектакль
2 день

Музей семьи Николая II, Тобольский кремль и рождественский ужин

В 08:00-09:30 позавтракаем в отеле, встретимся с гидом и поедем в Музей семьи Николая II. Вы увидите Губернаторский дом, где в 1917-1918 годы жила императорская семья. Затем проведём для вас экскурсию по «духовной столице» Сибири — Тобольску.

В 11:00 посетим Музей истории освоения и изучения Сибири им. А. А. Дунина-Горкавича. А дальше отправимся в Тобольский кремль. Рассмотрим образец сибирского зодчества 17-18 века и заглянем в центральный музейный комплекс — Дворец наместника, где собраны уникальные предметы из Тобольского музея-заповедника и воссозданы интерьеры разных эпох.

Пообедаем в кафе «Поварня» блюдами старосибирской кухни. Здесь готовят лучшие в регионе ромовые бабы по рецепту 17 века. Только представьте: мягкое влажное тесто, сливочная помадка, кедровые орешки, изюм и домашние цукаты. Это обязательно нужно попробовать!

В 15:00 посетим Тюремный замок на территории кремля, где содержались ссыльные, каторжники и заключённые.

После экскурсии вернёмся в гостиницу и отдохнём, а в 19:30 вас ждёт рождественский ужин до 21:30. Затем — свободное время. По желанию вы сможете посетить праздничное богослужение в главном в Сибири Софийско-Успенский соборе.

Музей семьи Николая II, Тобольский кремль и рождественский ужинМузей семьи Николая II, Тобольский кремль и рождественский ужинМузей семьи Николая II, Тобольский кремль и рождественский ужинМузей семьи Николая II, Тобольский кремль и рождественский ужинМузей семьи Николая II, Тобольский кремль и рождественский ужинМузей семьи Николая II, Тобольский кремль и рождественский ужин
3 день

Экскурсия по Тобольску, косторезная мастерская и мастер-класс

С 08:00 до 10:00 завтрак в гостинице. Затем — обзорная экскурсия по Тобольску. Знакомиться с городом будем через истории его известных уроженцев: Менделеева, Ершова, Алябева и других.

В 12:00 отправимся в косторезную мастерскую Минсалима Тимергазаева, хранящего секрет древнего ремесла. Встретимся с мастером и узнаем, как создаются удивительные произведения искусства.

Дальше вас ждёт мастер-класс по росписи ангела в «Доме мастеров». Пообедаем в кафе города, а в 14:30 поедем в Тюмень. Оттуда — трансфер в аэропорт Рощино. Рекомендуем улетать в Москву в 19:55 рейсом «Аэрофлота».

Экскурсия по Тобольску, косторезная мастерская и мастер-классЭкскурсия по Тобольску, косторезная мастерская и мастер-классЭкскурсия по Тобольску, косторезная мастерская и мастер-классЭкскурсия по Тобольску, косторезная мастерская и мастер-класс

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет45 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2 завтрака, 3 обеда и рождественский ужин
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Трансферы по программе
  • Все экскурсии по программе
  • Посещение спектакля в Тобольском драматическом театре
  • Мастер-класс по росписи ангела в «Доме мастеров»
Что не входит в цену
  • Билеты до Тюмени и обратно
  • Питание вне программы
  • Доплата за 1-местное размещение (цена по запросу)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Рощино в Тюмени, утро. Программа начинается в Тобольске в 10:00
Завершение: Аэропорт Тюмени, вечер. Рекомендуемый рейс - в 19:55, «Аэрофлот»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Тюмени

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиИстория и архитектураЗимниеЛетниеАктивный отдыхВсе туры3-дневные турыМастер-классыГастрономическиеНовогодние 2024Новогодние туры 2024

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