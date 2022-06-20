1 вариант: самостоятельный заезд на турбазу (Белорецкий р-н, с. Кага): с 12 до 14:00 местного времени (разница с московским временем +2 часа) в день заезда.
Завтрак – не включен.
Если на время тура требуется стоянка для личных автомобилей, то она оплачивается дополнительно, согласно прайса.
2 вариант (трансфер оплачивается дополнительно): встреча группы в г. Уфа: 10:00 местного времени (разница с московским временем + 2 часа) в г. Уфа центральный вход Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).
Групповой трансфер до с. Кага (300 км).
Ориентировочное время приезда 14:00
Завтрак – не включен;
3 вариант (трансфер оплачивается дополнительно): встреча туристов в г. Белорецк (авто и ж/д вокзал):
Групповой трансфер до с. Кага (80 км).
Завтрак – не включен.
Размещение на туристской базе «Тенгри» («комфорт»).
Обед.
Подбор снегоходной экипировки.
Инструктаж.
Прогулочный выезд вдоль границы Башкирского государственного заповедника, хребты Среднего Крака (30-40 км).
Ужин.
Завтрак на турбазе «Тенгри».
Выезд на горный массив Большой Шатак (1270 м).
Осмотр скальных останцев и вулканических пород, превращённых морем в крупные валуны.
По дороге старая лиственница 300-400 лет.
Урочище Кухтур (памятник природы).
Обед – на активной части в лесу: бутерброды, горячая еда в термосах, чай.
Возвращение в с. Кага.
Снегоходный переезд 70-80 км.
Ужин.
Баня.
Завтрак.
Освобождение номеров.
Выезд к границе Башкирского заповедника, далее – хребтами Среднего Крака в долину реки Белая, Черная речка, р. Сев. Узян.
Осмотр памятника природы – Доменные ворота.
Снегоходный переезд 30-40 км.
Обед.
1 вариант – в день отъезда туристы самостоятельно выезжают из с. Кага (с 15 ч. до 18 по местному времени).
2 вариант (трансфер оплачивается дополнительно) – отъезд в г. Уфа: В день отъезда организован групповой трансфер из с. Кага.
Место прибытия: Проспект Октября, 31, Универмаг Уфа (высадка у аэропорта по предварительному запросу).
Ориентировочный приезд к 21.00.
3 вариант (трансфер оплачивается дополнительно) – отъезд в г. Белорецк: В день отъезда организован групповой трансфер из с. Кага до ж/д вокзала г. Белорецка (с 15 ч. до 16 ч. по местному времени).
Тур предусматривает проживание на турбазе "Тенгри", 2-х и 3-хместное размещение класса комфорт, прохождение тура вдвоем на снегоходе.
Доплата за одноместное размещение в номере – 5 000 руб.
Доплата за одноместное размещение на снегоходе – 13 000 руб.
Не забудьте: Предметы личной гигиены (умывальный набор, расческа, полотенце для душа и бани (выдаются только маленькие полотенца), туалетная бумага), личная аптечка, фонарь, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле).
Внимательно отнеситесь к выбору обуви: теплая и позволяющая двигаться по зимним лесным тропам (экскурсии к природным объектам).
Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Средняя температура воздуха в зимние месяцы на Южном Урале (на территории Башкортостана) составляет ночью -15,-25°С, днем -10, -20 °С. Чтобы не испортить впечатления от активного отдыха, более внимательно отнеситесь к подбору личного снаряжения. Опыт подсказывает, что валенки – все-таки жизненно необходимая русской зимой обувь!
Тур по фиксированной цене проводится от 2-х снегоходов (4 человека – при размещении «вдвоем на снегоходе», 2 человека – при размещении «один на снегоходе»).
При недоборе группы на заезд, туроператор имеет право за 48 часов отказать в проведении тура или запросить перенос даты.
Проведение тура при недоборе группы возможен в индивидуальном формате, при этом идет пересчет стоимости тура.
Запросы по специальному питанию, включая вегетарианское, требует предварительного согласования с туроператором.
Протяженность снегоходных переездов на маршруте: 160 км.
Указанные расстояния являются приблизительными.
Скорость передвижения группы на снегоходах зависит как от погодных условий, так и от навыков управления и адаптации каждого. Инструктора обучают вождению снегохода, управляя «перемещением центра тяжести», а также навыкам езды по пересеченной местности с подъемом в гору по боковым уклонам.
личное – спальник, постельное бельё; посуда на группу, термосы; специальное – снегоходы «Polaris Widetrack», экипировка (комбинезон (одевается на теплую кофту), обувь-бахилы, перчатки, подшлемник, шлем с забралом).
За дополнительную плату можно взять в аренду на туристической базе: валенки, туристические лыжи.
Географическое положение: рядом с г. Уфа (в радиусе 500 км.) находятся Самара, Казань, Ижевск, Набережные Челны, Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Оренбург, Магнитогорск. Авиа «Москва-Уфа-Москва»: 1 час 55 мин. / от 5000 руб. Поезда «Москва – Уфа» ежедневно отправляются с Курского и Казанского вокзалов. Время в пути - от 22 до 30 часов. Цена (плацкарт) от 1600 рублей. Федеральные трассы «М5» и «М7» (от Москвы 1360 км.)
Автодорога «Уфа-Белорецк-Магнитогорск»: Уфа - Белорецк =260 км; Магнитогорск-Белорецк=85 км;
-Авиа «Москва-Уфа-Москва» + авто (260 км) или ж/д
-Авиа «Москва-Магнитогорск-Москва» (2 час 20 мин. / от 7000 руб.) + авто (85 км) или ж/д
Ж/д до Белорецка:
-через день № 675 «Уфа-Сибай» (ночь в поезде)
-через день № 676 «Магнитогорск-Москва» (через Уфу, Белорецк);
-через день №346 «Адлер-Нижневартовск» (через Уфу, Белорецк);
-пят. - воскр. из Уфы в 4 электропоезд «Легенда Урала» (4 часа).
Трансфер до туристской базы и обратно предоставляется строго в день заезда/отъезда в указанное по программе время.
Групповой трансфер – перевозка туристов до/из средства размещения. Может осуществляться на транспорте туроператора, а так же путем привлечения третьих лиц (в т. ч. маршрутных такси и рейсовых автобусов).
Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в ином случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста. Турист самостоятельно предоставляет багаж к погрузке в автотранспорт. В цену включена перевозка нормативного багажа по маршруту. Наиболее удобной для основного багажа будет рюкзак/ транспортировочная сумка объемом до 70 л. Вес не более 20 кг. Путешествовать с чемоданом на колесах в природной местности менее удобно. Габариты чемодана 65х40х25 см. Дополнительный багаж, багаж свыше установленных размеров, принимается к перевозке только при наличии свободного места в багажном отделении транспорта. Свободное место в багажном отделении определяет водитель при посадке, принимая во внимание общее количество Пассажиров в транспорте.