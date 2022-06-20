Покорение уральских вершин

Увлекательное зимнее путешествие по заснеженным увалам горных отрогов и лесным снегоходным трассам

5
3 отзыва
Увлекательное зимнее путешествие по заснеженным увалам горных отрогов и лесным снегоходным трассам.

Туристы передвигаются по маршруту как в роли пассажира, так и в роли водителя – по желанию и после прохождения «инструктажа по управлению снегоходом и выполнению правил техники безопасности».
Покорение уральских вершин
Покорение уральских вершин
Покорение уральских вершин
Покорение уральских вершин
Покорение уральских вершин
Покорение уральских вершин
Покорение уральских вершин
Покорение уральских вершин
Покорение уральских вершин
Покорение уральских вершин
Покорение уральских вершин
Покорение уральских вершин
Покорение уральских вершин
Покорение уральских вершин
Покорение уральских вершин
Покорение уральских вершин
Ближайшие даты:
02
янв
05
янв
07
янв
09
янв
14
янв
21
янв
28
янв
Ещё
даты

Что вас ожидает 🤩

Острые ощущения от катания на снегоходах
Острые ощущения от катания на снегоходах
Инструктора обучат нас вождению снегохода, управляя «перемещением центра тяжести», а также навыкам езды по пересеченной местности с подъемом в гору по боковым уклонам
Уютные купольные дома
Уютные купольные дома
Будем жить в уютных купольных домах в заснеженных лесах Башкирии
Шикарные панорамы Южного Урала
Шикарные панорамы Южного Урала
Увидим горный массив Большой Шатак, памятники природы Урочище Кухтур и Доменные ворота, хребты Среднего Крака

Программа тура по дням

1 день
Встреча, прогулочный выезд на снегоходах

1 вариант: самостоятельный заезд на турбазу (Белорецкий р-н, с. Кага): с 12 до 14:00 местного времени (разница с московским временем +2 часа) в день заезда.

Завтрак – не включен.

Если на время тура требуется стоянка для личных автомобилей, то она оплачивается дополнительно, согласно прайса.

2 вариант (трансфер оплачивается дополнительно): встреча группы в г. Уфа: 10:00 местного времени (разница с московским временем + 2 часа) в г. Уфа центральный вход Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).

Групповой трансфер до с. Кага (300 км).

Ориентировочное время приезда 14:00

Завтрак – не включен;

3 вариант (трансфер оплачивается дополнительно): встреча туристов в г. Белорецк (авто и ж/д вокзал):

  • в день заезда с 4:00 до 06:00.
  • накануне дня заезда с 20 до 22.00. Туристы дополнительно оплачивают проживание на турбазе (1 ночевка).

Групповой трансфер до с. Кага (80 км).

Завтрак – не включен.

Размещение на туристской базе «Тенгри» («комфорт»).

Обед.

Подбор снегоходной экипировки.

Инструктаж.

Прогулочный выезд вдоль границы Башкирского государственного заповедника, хребты Среднего Крака (30-40 км).

Ужин.

Встреча, прогулочный выезд на снегоходахВстреча, прогулочный выезд на снегоходахВстреча, прогулочный выезд на снегоходахВстреча, прогулочный выезд на снегоходах
2 день
Выезд на горный массив Большой Шатак

Завтрак на турбазе «Тенгри».

Выезд на горный массив Большой Шатак (1270 м).

Осмотр скальных останцев и вулканических пород, превращённых морем в крупные валуны.

По дороге старая лиственница 300-400 лет.

Урочище Кухтур (памятник природы).

Обед – на активной части в лесу: бутерброды, горячая еда в термосах, чай.

Возвращение в с. Кага.

Снегоходный переезд 70-80 км.

Ужин.

Баня.

Выезд на горный массив Большой ШатакВыезд на горный массив Большой ШатакВыезд на горный массив Большой ШатакВыезд на горный массив Большой Шатак
3 день
Хребтами Среднего Крака

Завтрак.

Освобождение номеров.

Выезд к границе Башкирского заповедника, далее – хребтами Среднего Крака в долину реки Белая, Черная речка, р. Сев. Узян.

Осмотр памятника природы – Доменные ворота.

Снегоходный переезд 30-40 км.

Обед.

1 вариант – в день отъезда туристы самостоятельно выезжают из с. Кага (с 15 ч. до 18 по местному времени).

2 вариант (трансфер оплачивается дополнительно) – отъезд в г. Уфа: В день отъезда организован групповой трансфер из с. Кага.

Место прибытия: Проспект Октября, 31, Универмаг Уфа (высадка у аэропорта по предварительному запросу).

Ориентировочный приезд к 21.00.

3 вариант (трансфер оплачивается дополнительно) – отъезд в г. Белорецк: В день отъезда организован групповой трансфер из с. Кага до ж/д вокзала г. Белорецка (с 15 ч. до 16 ч. по местному времени).

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе "Тенгри", 2-х и 3-хместное размещение класса комфорт, прохождение тура вдвоем на снегоходе.

Доплата за одноместное размещение в номере – 5 000 руб.

Доплата за одноместное размещение на снегоходе – 13 000 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер (в зависимости от выбранного варианта начала и окончания тура)
  • Внутримаршрутный транспорт
  • Проживание на турбазе (2х местное размещение)
  • Питание по программе
  • Аренда снегоходов и экипировки, ГСМ
  • Баня по программе
  • Экскурсии по программе
  • Страховка от несчастного случая на сумму 50000 руб.
  • Работа персонала и инструкторов
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Уфа, г. Белорецка или с. Кага
  • Групповой трансфер «Уфа-турбаза-Уфа» – 2 800 руб.
  • Групповой трансфер «Белорецк-турбаза-Белорецк» – 2 600 руб.
  • Доплата за 1-номестный номер (2 ночи) – 5 000 руб.
  • Доплата за прохождение тура при размещении «один на снегоходе» – 13 000 руб.
  • Индивидуальные трансферы (в т. ч. авиа и ж/д билеты)
  • Самостоятельное питание
  • Дополнительные сервисы в гостиницах
  • Спиртные напитки
  • Поднос багажа
  • Дополнительные экскурсии (в т. ч. активности, бани)
  • Въезд автомашины на территорию турбазы:легковая, прицеп, мототехника – 100 руб. /деньавто до 8 мест, джип – 200 руб. /день
  • Легковая, прицеп, мототехника – 100 руб. /день
  • Авто до 8 мест, джип – 200 руб. /день
  • Сувениры
Место начала и завершения?
г. Уфа, г. Белорецк, с. Кага
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • рюкзак/сумка;
  • тёплый головной убор, закрывающий уши;
  • «подшлемник х/б», закрывающий лоб, нос и рот от ветра и мороза (по желанию свой, выдается в экипировке);
  • шарф;
  • непромокаемые рукавицы (или 2 пары на смену);
  • 2-3 пары шерстяных носков;
  • удобная тёплая верхняя одежда, не стесняющая движения;
  • тёплый спортивный костюм/флисовый костюм;
  • шерстяное трико;
  • сменный комплект термобелья.
  • купальник/плавки (бани бывают разные!)

Не забудьте: Предметы личной гигиены (умывальный набор, расческа, полотенце для душа и бани (выдаются только маленькие полотенца), туалетная бумага), личная аптечка, фонарь, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле).

Внимательно отнеситесь к выбору обуви: теплая и позволяющая двигаться по зимним лесным тропам (экскурсии к природным объектам).

Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая будет погода в туре?

Средняя температура воздуха в зимние месяцы на Южном Урале (на территории Башкортостана) составляет ночью -15,-25°С, днем -10, -20 °С. Чтобы не испортить впечатления от активного отдыха, более внимательно отнеситесь к подбору личного снаряжения. Опыт подсказывает, что валенки – все-таки жизненно необходимая русской зимой обувь!

Для кого подходит этот тур?
  • Тур рассчитан на неподготовленных туристов, но требует от участников физической нагрузки *Рассматриваем заявки «от 1 снегохода».
  • Для организованных групп тур может проводиться в любые даты по согласованию с туроператором.
  • Лицам, нуждающимся в лечении и постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по туристским маршрутам не рекомендуется.
  • от 18 лет и старше. На маршрут допускаются дети от 14 лет в сопровождении родителей без права управления снегоходом;
  • Для управления снегоходом необходимо удостоверение на право управления снегоходом; минимально – водительские права категории В (легковой автомобиль). Турист несет материальную ответственность в случае умышленного нанесения его действиями вреда «Принимающей стороне» или ее имуществу, или в случае нарушения правил техники безопасности при управлении снегоходом!
  • Покупка путёвки на тур по цене «вдвоём на снегоходе» возможна при условии общего веса участников на одной машине не более 150-170 кг. При весе одного участника «120 кг и более» возможно только участие в туре по цене «один на снегоходе».
Условия проведения тура

Тур по фиксированной цене проводится от 2-х снегоходов (4 человека – при размещении «вдвоем на снегоходе», 2 человека – при размещении «один на снегоходе»).

При недоборе группы на заезд, туроператор имеет право за 48 часов отказать в проведении тура или запросить перенос даты.

Проведение тура при недоборе группы возможен в индивидуальном формате, при этом идет пересчет стоимости тура.

Как организовано питание?
  • на турбазе – стационарное, трёхразовое, на базе еду готовит повар;
  • на активной части маршрута – горячая еда в термосах, бутерброды, чай.

Запросы по специальному питанию, включая вегетарианское, требует предварительного согласования с туроператором.

Какая сложность и длина маршрута?

Протяженность снегоходных переездов на маршруте: 160 км.

Указанные расстояния являются приблизительными.

Скорость передвижения группы на снегоходах зависит как от погодных условий, так и от навыков управления и адаптации каждого. Инструктора обучают вождению снегохода, управляя «перемещением центра тяжести», а также навыкам езды по пересеченной местности с подъемом в гору по боковым уклонам.

Какое предоставляется снаряжение?

личное – спальник, постельное бельё; посуда на группу, термосы; специальное – снегоходы «Polaris Widetrack», экипировка (комбинезон (одевается на теплую кофту), обувь-бахилы, перчатки, подшлемник, шлем с забралом).

За дополнительную плату можно взять в аренду на туристической базе: валенки, туристические лыжи.

Как добраться?

Географическое положение: рядом с г. Уфа (в радиусе 500 км.) находятся Самара, Казань, Ижевск, Набережные Челны, Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Оренбург, Магнитогорск. Авиа «Москва-Уфа-Москва»: 1 час 55 мин. / от 5000 руб. Поезда «Москва – Уфа» ежедневно отправляются с Курского и Казанского вокзалов. Время в пути - от 22 до 30 часов. Цена (плацкарт) от 1600 рублей. Федеральные трассы «М5» и «М7» (от Москвы 1360 км.)

Автодорога «Уфа-Белорецк-Магнитогорск»: Уфа - Белорецк =260 км; Магнитогорск-Белорецк=85 км;

-Авиа «Москва-Уфа-Москва» + авто (260 км) или ж/д

-Авиа «Москва-Магнитогорск-Москва» (2 час 20 мин. / от 7000 руб.) + авто (85 км) или ж/д

Ж/д до Белорецка:

-через день № 675 «Уфа-Сибай» (ночь в поезде)

-через день № 676 «Магнитогорск-Москва» (через Уфу, Белорецк);

-через день №346 «Адлер-Нижневартовск» (через Уфу, Белорецк);

-пят. - воскр. из Уфы в 4 электропоезд «Легенда Урала» (4 часа).

Трансфер до туристской базы и обратно предоставляется строго в день заезда/отъезда в указанное по программе время.

Групповой трансфер – перевозка туристов до/из средства размещения. Может осуществляться на транспорте туроператора, а так же путем привлечения третьих лиц (в т. ч. маршрутных такси и рейсовых автобусов).

Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в ином случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста. Турист самостоятельно предоставляет багаж к погрузке в автотранспорт. В цену включена перевозка нормативного багажа по маршруту. Наиболее удобной для основного багажа будет рюкзак/ транспортировочная сумка объемом до 70 л. Вес не более 20 кг. Путешествовать с чемоданом на колесах в природной местности менее удобно. Габариты чемодана 65х40х25 см. Дополнительный багаж, багаж свыше установленных размеров, принимается к перевозке только при наличии свободного места в багажном отделении транспорта. Свободное место в багажном отделении определяет водитель при посадке, принимая во внимание общее количество Пассажиров в транспорте.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
20 июня 2022
Спасибо Диане и Александру за хорошую организацию нашего отдыха.
С
19 июня 2022
Все было хорошое. Один из неприятных моментов в самом начале - нас не предупредили, что автобус из Уфы заезжает в аэропорт. Из-за этого прилетели на несколько часов раньше.
Н
15 июня 2022
Все супер. Без заминок, четко. Процветания Вам в Вашем деле.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Уфы

🧳Экскурсионные туры❄️На снегоходах3-дневные туры🍀Природа и пейзажи

Похожие туры в Уфе

Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Анастасия
Анастасия
5
21 отзыв
Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин
Заглянуть в озеро Зянгяр-куль, увидеть святыни Красноусольского и посетить страусиную ферму
1 июля
2 июля
3 июля
4 июля
9 900 за всё до 3 чел.
Аудиоэкскурсия в приложении: Путешествие по историческому ядру Уфы
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии WeGoTrip
WeGoTrip
Нет отзывов
Аудиоэкскурсия в приложении: Путешествие по историческому ядру Уфы
Проследите за тем, как формировалась история города, на увлекательной прогулке по самым значимым местам Уфы
590 за 1 человека
«Арт-квадрат» - путешествие во времени
1 час
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 30 чел.
Организатор экскурсии Кристина
Кристина
4.8
4 отзыва
«Арт-квадрат» - путешествие во времени
Погулять по современному творческому кластеру и отыскать приметы разных эпох
26 июня
27 июня
28 июня
29 июня
1 700 за всё до 30 чел.
Обзорная экскурсия по северной части Уфы
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Гиды
Гиды
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по северной части Уфы
Отправляйтесь на увлекательную экскурсию по северной части Уфы, чтобы оценить культурное разнообразие
4 500 за всё до 10 чел.
Расширенная обзорная экскурсия по Уфе
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Гиды
Гиды
5
1 отзыв
Очень популярно сейчас
Расширенная обзорная экскурсия по Уфе
Вас ждет обзорная увлекательная экскурсия по столице Республики Башкортостан, которая познакомит Вас с главными
6 500 за всё до 10 чел.
Уфа - первая встреча
2.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Мария
Мария
5
38 отзывов
Уфа - первая встреча
Познакомиться с главными достопримечательностями города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Завтра
26 июня
27 июня
28 июня
6 500 за всё до 3 чел.
Стерлинские истории: двухдневный тур
2 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 10 чел.
Организатор экскурсии Лейсан
Лейсан
Нет отзывов
Стерлинские истории: двухдневный тур
Приглашаем в двухдневный тур «Стерлинские истории» в село Стерлибашево, где берет начало река Стерля
2 июля
3 июля
9 июля
10 июля
12 750 за 1 человека
Уфа: люди, факты, парадоксы
2.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
4.9
41 отзыв
Уфа: люди, факты, парадоксы
Историко-культурная автопрогулка по столице Башкирии
2 июля
4 июля
5 июля
9 июля
6 500 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Уфе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Уфе
Купить сейчас
ХОРОШО
🧭
ТАМ