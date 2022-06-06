Автобусное путешествие проходит по горной местности, через три заповедника Южного Урала. Отдых привлекает экзотикой малообжитых мест. Высокие горы и скалы, хвойные леса радуют глаз, наполняют восторгом душу.
Преимущества этого путешествия:
10:00 Встреча группы в г. Уфа. Центральный вход Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).
Групповой трансфер до с. Кага (300 км).
Ориентировочное время приезда 14:00.
Размещение на туристской базе «Тенгри» («комфорт»).
Обед.
Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».
Осмотр памятника архитектуры – Никольский храм.
Русское старинное село Кага, образованное в 1740 году с целью строительства железоделательного завода династии Демидовых.
Во многих источниках кто-то называет жителей этого села «старообрядцами», кто-то «кержаками».
Ужин.
Мастер-класс «Лепка пельменей».
Автопереезд за день – 300 км.
В стоимость включено: питание – обед, ужин; экскурсии – в селе Кага.
Завтрак.
Автопереезд до Башкирского государственного заповедника – самого первого заповедника, образовавшегося на Южном Урале.
Обзор хребтов заповедника (посещение смотровой вышки).
Переезд до заповедника Шульган-таш.
Обед с элементами башкирской кухни.
Знакомство с башкирскими обычаями.
Фотосессия в национальных костюмах.
Мастер-класс по стрельбе из лука.
Туристы посетят музейно-демонстрационный комплекс Заповедника «Шульган-Таш».
Основанием для создания заповедника стало обитание в этом регионе ядра чистокровной аборигенной популяции медоносной пчелы — бурзянской бортевой пчелы («бурзянки») в условиях бортничества — башкирского народного промысла.
Этот заповедник оказался первой в мире зоной, охраняющей аборигенных диких пчёл.
У туристов будет возможность продегустировать бортевой мед (за дополнительную плату в сезон).
Знакомство с объектом природного и культурного наследия, внесенным в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО: уникальный памятник эпохи палеолита – пещера «Шульган-Таш» (Капова пещера).
Тысячи лет назад в ней жили первобытные люди и оставили на стенах свои рисунки - изображения животных.
Столь древние рисунки, до открытия их в этой пещере, были известны лишь в пещерах Испании и Франции.
Независимо от времени года в пещере держится постоянная температура +7 по Цельсию. Поэтому необходимо иметь с собой тёплую одежду.
Возвращение на турбазу «Тенгри» (100 км). Ужин.
Автопереезд за день – 230 км
В стоимость включено: питание – завтрак, обед, ужин; экскурсии – в заповеднике «Шульган-Таш»; Баш.гос.заповедник.
Завтрак.
Посещение музея «Домъ заводского крестьянина 19 века».
Погружение в быт горнозаводских крестьян, памятные фото в народных костюмах.
Башкирия занимает первое место в России по количеству лошадей и развитии коневодства, а село Кага – это также и известный в регионе центр коневодства.
Поэтому желающие могут совершить конно-верховую прогулку по окрестности (доп.плата).
Отдых на базе.
Обед в с. Кага.
Чайная церемония (травяной чай).
Отъезд в г. Уфа.
В день отъезда организован групповой трансфер.
Место прибытия: Проспект Октября, 31, Универмаг Уфа.
Ориентировочный приезд к 21:00.
Тур предусматривает размещение на туристской базе «Тенгри» или в гостинице в с. Старосубхангулово.
Доплата за одноместное размещение – 6 000р.
Что взять с собой: рюкзак/сумка, кроссовки (кеды), спортивный костюм, свитер, куртка (дождевик), головной убор (теплая шапочка и панама), купальный костюм (бани бывают разные), шерстяные и х/б носки; для горных прогулок - грязезащитная и непромокаемая одежда, спортивная обувь для прогулок по лесу и по горным тропам (кроссовки или хорошо держащиеся на ноге закрытые сандалии
Не забудьте: Предметы личной гигиены (умывальный набор, расческа, походное полотенце, туалетная бумага), личная аптечка, фонарь, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле).
Внимательно отнеситесь к выбору обуви: теплая и позволяющая двигаться по зимним лесным тропам (экскурсии к природным объектам).
Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.
Май: Среднедневная температура +10+15 выше нуля, ночью средняя температура + 0 +8 градусов.
Лето: Средняя дневная температура +20+25 °С, ночью средняя температура + 12 +15 градусов.
После 15 августа наступает похолодание.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Клещи на Урале есть. Советуем взять с собой репелленты и одевать одежду прилегающую к телу. Каждый день проводить осмотр тела.
Длина маршрута – 800 км (автопереезд).
Указанные расстояния являются приблизительными.
Маршрут или график движения по маршруту может быть скорректирован на месте, исходя из погодных условий, подготовленности группы и других обстоятельств.
Трансфер до туристской базы и обратно предоставляется строго в день заезда/отъезда в указанное по программе время.
Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в ином случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста. Турист самостоятельно предоставляет багаж к погрузке в автотранспорт. Нормативы багажа: 80-100 л. Вес – 20 кг.
Группой трансфер – перевозка туристов до/из средства размещения. Может осуществляться на транспорте туроператора, а так же путем привлечения третьих лиц (в т. ч. маршрутных такси и рейсовых автобусов).
Индивидуальные трансферы – за дополнительную плату.
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.