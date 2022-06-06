Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов»

Автопереезд за день – 300 км. В стоимость включено: питание – обед, ужин; экскурсии – в селе Кага.

Во многих источниках кто-то называет жителей этого села «старообрядцами», кто-то «кержаками».

Русское старинное село Кага, образованное в 1740 году с целью строительства железоделательного завода династии Демидовых.

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».

Групповой трансфер до с. Кага (300 км).

10:00 Встреча группы в г. Уфа . Центральный вход Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).

Завтрак.

Автопереезд до Башкирского государственного заповедника – самого первого заповедника, образовавшегося на Южном Урале.

Обзор хребтов заповедника (посещение смотровой вышки).

Переезд до заповедника Шульган-таш.

Обед с элементами башкирской кухни.

Знакомство с башкирскими обычаями.

Фотосессия в национальных костюмах.

Мастер-класс по стрельбе из лука.

Туристы посетят музейно-демонстрационный комплекс Заповедника «Шульган-Таш».

Основанием для создания заповедника стало обитание в этом регионе ядра чистокровной аборигенной популяции медоносной пчелы — бурзянской бортевой пчелы («бурзянки») в условиях бортничества — башкирского народного промысла.

Этот заповедник оказался первой в мире зоной, охраняющей аборигенных диких пчёл.

У туристов будет возможность продегустировать бортевой мед (за дополнительную плату в сезон).

Знакомство с объектом природного и культурного наследия, внесенным в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО: уникальный памятник эпохи палеолита – пещера «Шульган-Таш» (Капова пещера).

Тысячи лет назад в ней жили первобытные люди и оставили на стенах свои рисунки - изображения животных.

Столь древние рисунки, до открытия их в этой пещере, были известны лишь в пещерах Испании и Франции.

Независимо от времени года в пещере держится постоянная температура +7 по Цельсию. Поэтому необходимо иметь с собой тёплую одежду.

Возвращение на турбазу «Тенгри» (100 км). Ужин.

Автопереезд за день – 230 км

В стоимость включено: питание – завтрак, обед, ужин; экскурсии – в заповеднике «Шульган-Таш»; Баш.гос.заповедник.