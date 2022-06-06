Экскурсионный тур через три заповедника Урала, 3 дня

Экскурсионный тур «Экскурсионный тур через три заповедника Урала, 3 дня» на 3 дня

4.7
3 отзыва
Экскурсионный тур через три заповедника Урала, 3 дня
Экскурсионный тур через три заповедника Урала, 3 дня
Экскурсионный тур через три заповедника Урала, 3 дня
Экскурсионный тур через три заповедника Урала, 3 дня
Экскурсионный тур через три заповедника Урала, 3 дня
Экскурсионный тур через три заповедника Урала, 3 дня
Экскурсионный тур через три заповедника Урала, 3 дня
Экскурсионный тур через три заповедника Урала, 3 дня
Экскурсионный тур через три заповедника Урала, 3 дня
Экскурсионный тур через три заповедника Урала, 3 дня
Экскурсионный тур через три заповедника Урала, 3 дня
Экскурсионный тур через три заповедника Урала, 3 дня
Ближайшие даты:
28
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Описание

Автобусное путешествие проходит по горной местности, через три заповедника Южного Урала. Отдых привлекает экзотикой малообжитых мест. Высокие горы и скалы, хвойные леса радуют глаз, наполняют восторгом душу.

Преимущества этого путешествия:

  • знакомство с историей старинного русского села Кага;
  • видовые панорамы Южного Урала на смотровой вышке Башкирского гос. заповедника;
  • песещение объекта природного и культурного наследия, внесенного в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО – пещера «Шульган-Таш» (Капова пещера).

Программа тура по дням

1 день
Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов»

10:00 Встреча группы в г. Уфа. Центральный вход Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).

Групповой трансфер до с. Кага (300 км). 

Ориентировочное время приезда 14:00.

Размещение на туристской базе «Тенгри» («комфорт»).

Обед.

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».

Осмотр памятника архитектуры – Никольский храм.

Русское старинное село Кага, образованное в 1740 году с целью строительства железоделательного завода династии Демидовых.

Во многих источниках кто-то называет жителей этого села «старообрядцами», кто-то «кержаками».

Ужин.

Мастер-класс «Лепка пельменей».

Автопереезд за день – 300 км.
В стоимость включено: питание – обед, ужин; экскурсии – в селе Кага.

2 день
Башкирский государственный заповедник, кумыская ферма музейно-демонстрационный комплекс Заповедника «Шульган-Таш»

Завтрак.

Автопереезд до Башкирского государственного заповедника – самого первого заповедника, образовавшегося на Южном Урале.

Обзор хребтов заповедника (посещение смотровой вышки).

Переезд до заповедника Шульган-таш.

Обед с элементами башкирской кухни. 

Знакомство с башкирскими обычаями.

Фотосессия в национальных костюмах.

Мастер-класс по стрельбе из лука.

Туристы посетят музейно-демонстрационный комплекс Заповедника «Шульган-Таш».

Основанием для создания заповедника стало обитание в этом регионе ядра чистокровной аборигенной популяции медоносной пчелы — бурзянской бортевой пчелы («бурзянки»)  в условиях бортничества — башкирского народного промысла.

Этот заповедник оказался первой в мире зоной, охраняющей аборигенных диких пчёл. 

У туристов будет возможность продегустировать бортевой мед (за дополнительную плату в сезон).

Знакомство с объектом природного и культурного наследия, внесенным в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО: уникальный памятник эпохи палеолита – пещера «Шульган-Таш» (Капова пещера). 

Тысячи лет назад в ней жили первобытные люди и оставили на стенах свои рисунки - изображения животных. 

Столь древние рисунки, до открытия их в этой пещере, были известны лишь в пещерах Испании и Франции. 

Независимо от времени года в пещере держится постоянная температура +7 по Цельсию. Поэтому необходимо иметь с собой тёплую одежду.

Возвращение на турбазу «Тенгри» (100 км). Ужин.

Автопереезд за день – 230 км
В стоимость включено: питание – завтрак, обед, ужин; экскурсии – в заповеднике «Шульган-Таш»; Баш.гос.заповедник.

3 день
Отдых на базе. Отъезд

Завтрак.  

Посещение музея «Домъ заводского крестьянина 19 века». 

Погружение в быт горнозаводских крестьян, памятные фото в народных костюмах.                                                                                 

Башкирия занимает первое место в России по количеству лошадей и развитии коневодства, а село Кага – это также и известный в регионе центр коневодства.

Поэтому желающие могут совершить конно-верховую прогулку по окрестности (доп.плата).

Отдых на базе.

Обед в с. Кага.

Чайная церемония (травяной чай).

Отъезд в г. Уфа.

В день отъезда организован групповой трансфер.

Место прибытия: Проспект Октября, 31, Универмаг Уфа.

Ориентировочный приезд к 21:00.

Проживание

Тур предусматривает размещение на туристской базе «Тенгри» или в гостинице в с. Старосубхангулово.

Доплата за одноместное размещение – 6 000р. 

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание по маршруту (автотранспорт в зависимости от размера группы)
  • Проживание на турбазе (2-3 местный номер)
  • Питание, указанное в программе тура
  • Работа сопровождающего (координатора)
  • Экскурсионная программа (по программе: услуги гидов или экскурсоводов, входные билеты)
  • Пропуска на въезд автотранспорта в рекреационные зоны
  • Эко-сборы
  • Страховка от несчастного случая на сумму 50 000 руб
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Уфа и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Дополнительные сервисы в гостиницах
  • Спиртные напитки
  • Поднос багажа
  • Дополнительные экскурсии (в т. ч. активности, бани)
  • Въезд автомашины на территорию турбазы:легковая, прицеп, мототехника – 100 руб. /деньавто до 8 мест, джип – 200 руб. /день
  • Легковая, прицеп, мототехника – 100 руб. /день
  • Авто до 8 мест, джип – 200 руб. /день
  • Сувениры
Место начала и завершения?
г. Уфа
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Что взять с собой: рюкзак/сумка, кроссовки (кеды), спортивный костюм, свитер, куртка (дождевик), головной убор (теплая шапочка и панама), купальный костюм (бани бывают разные), шерстяные и х/б носки; для горных прогулок - грязезащитная и непромокаемая одежда, спортивная обувь для прогулок по лесу и по горным тропам (кроссовки или хорошо держащиеся на ноге закрытые сандалии

Не забудьте: Предметы личной гигиены (умывальный набор, расческа, походное полотенце, туалетная бумага), личная аптечка, фонарь, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле).

Внимательно отнеситесь к выбору обуви: теплая и позволяющая двигаться по зимним лесным тропам (экскурсии к природным объектам).

Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.

Какая погода в туре?

Май: Среднедневная температура +10+15 выше нуля, ночью средняя температура + 0 +8 градусов.

Лето: Средняя дневная температура +20+25 °С, ночью средняя температура + 12 +15 градусов.

После 15 августа наступает похолодание.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли клещи на Урале?

Клещи на Урале есть. Советуем взять с собой репелленты и одевать одежду прилегающую к телу. Каждый день проводить осмотр тела.

Как построен маршрут?

Длина маршрута – 800 км (автопереезд).

Указанные расстояния являются приблизительными.

Маршрут или график движения по маршруту может быть скорректирован на месте, исходя из погодных условий, подготовленности группы и других обстоятельств.

Как организован трансфер?

Трансфер до туристской базы и обратно предоставляется строго в день заезда/отъезда в указанное по программе время.

Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в ином случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста. Турист самостоятельно предоставляет багаж к погрузке в автотранспорт. Нормативы багажа: 80-100 л. Вес – 20 кг.

Группой трансфер – перевозка туристов до/из средства размещения. Может осуществляться на транспорте туроператора, а так же путем привлечения третьих лиц (в т. ч. маршрутных такси и рейсовых автобусов).

Индивидуальные трансферы – за дополнительную плату.

Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?

Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
6 июня 2022
Тур "Через три заповедника Южного Урала" хорошо организован.
Длительные переезды на комфортном авто совершенно не утомительны. Ведь вокруг красота полей, а потом и гор!
Крутой спуск, подьем и поворт,и открывается другой прекрасный пейзаж!
Вдоль дороги пасутся коровы, козы.
Везде встречали нас приветливо, кормили вкусно. Понравился обед по-башкирски и мзей в селе Кага.
Спасибо!
О
16 мая 2022
Тур очень понравился: разнообразный, информативный, активный и при этом размеренный. Много свежего воздуха, красивая природа, отличная перезагрузка от городской суеты. Южный Урал - интересное и незаезженное направление. Советую!
А
13 мая 2022
Замечательное место на природе, прекрасные виды, спокойствие и тишина. Связь ловит только билайн, мтс - нет. Местный интернет часто улетает, позтому если у Вас есть необходимость подключаться на удалённую работу, то оформите заранее карту билайн.
Возможность покататься на лошадях, добрый отзывчивый администратор.
Питание - макароны, картофель, мясо, салат капустный, на завтрак - каша, масло, хлеб, сыр, варенье, печенье/пряник/сухарик. Напитки - чай, цикорий, кофе, молоко, вода.

По программе был мастер-класс по лепке пельменей, стрельбе из лука,но нас их лишили.

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