Иремель
За 3 дня вы посетите уникальные природные комплексы, живописные участки леса и познакомитесь с флорой и фауной Урала. «Дорогой в рай» называют туристы путь по этим бескрайним просторам. Одной из главных достопримечательностей тура является исток реки Агидель (Белая).
Немногие туристы, путешествующие по парку, посещают это место – самое сердце главного гидрологического узла Башкирии.
сен
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Уфу. Переезд и заселение на базу отдыха
16:50 Сбор на площади возле Конгресс-Холла «Торатау» (г. Уфа).
17:00 Выезд из Уфы.
По пути остановка в г. Белорецк.
Ужин в кафе (доп. плата).
22:00-23:00 Заселение на базу отдыха Ургун.
Выезд в парк Иремель. Восхождение на гору Иремель и фотосессия
06:00 Завтрак.
06:30 Выезд в природный парк Иремель на автомобилях УАЗ.
08:30 Посещение истока р. Белой (Агидели).
11:00 Остановка на Базовой стоянке.
Экскурсия на хребет Аваляк.
Фотосессия на обзорной площадке.
12:00 Старт восхождения на вершину горы Иремель.
15:00 Фотосессия на вершине горы Иремель.
Обед сухим пайком.
16:00 Спуск с горы Иремель.
19:00 Перекус, возвращение на базу отдыха.
20:00 Ужин.
Баня (за доп. плату, по желанию).
Отдых.
Завершение программы. Восхождение на хребет Нурали и возвращение в Уфу
09:00 Завтрак.
09:30 Выезд на озеро Аушкуль и на хребет Нурали.
Восхождение на хребет, прогулка на вершине.
14:00 Обед.
17:00 Выезд в Уфу.
20:00 Возвращение в Уфу.
Проживание
Тур предусматривает проживание в туристическом комплексе "Ургун", размещение 2х-3х и 4-х местное.
Стоимость тура на 1 чел. – 14500 руб.
Скидки на тур предоставляются:
- для семей от 3 человек – 10%;
- для пенсионеров 12% (при наличии пенсионного удостоверения);
- для детей: с 7 до 14 лет включительно – 12%;
- для студентов – 5% (для группы студентов от 5 человек и более – 12% на всю группу (при наличии студенческого билета));
- ветеранам, участникам боевых действий 15% (при наличии удостоверения, либо записи в военном билете, выписки из приказа)
- при инвалидности 12% (при наличии справки).
Варианты проживания
Туристический комплекс «Ургун»
Современный туристический комплекс "Ургун" расположен в живописном районе одноименного озера Ургун, памятника природы, на территории Учалинского района.
На закрытой охраняемой территории комплекса разместился трехэтажный жилой корпус. Гостей ожидают номера разной категории комфорта, в общей сложности, рассчитанные на 130 человек. Отдыхающие могут разместиться в бюджетных вариантах с общим санузлом на этаже или выбрать просторные двухкомнатные номера с собственной ванной комнатой. В большинстве номеров предусмотрены балконы, телевизор, холодильник и беспроводной интернет.
На территории работают ресторан и кафе, где гости могут перекусить в течение дня или заказать комплексное питание. Для любителей барбекю оборудована мангальная зона с беседками. В распоряжении гостей русская баня и сауна с бильярдом и бассейном, организованы спортивные площадки, есть настольный теннис.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из Уфы и обратно согласно программе тура
- Проживание на базе отдыха
- Трехразовое питание, в том числе перекусы, чаепития (кроме первого дня и обеда третьего дня)
- Экскурсионный маршрут по природному парку «Иремель»
- Входной билет в природный парк «Иремель»
- Заброска на внедорожниках УАЗ
- Работа инструктора-проводника
- Работа гида-сопровождающего
- Страхование здоровья от несчастных случаев
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Уфы и обратно
- Питание в первый день и обед в третий день тура
- Баня во второй день
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Республика Башкортостан, Уфа
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Удобная одежда, соответствующая погодным условиям в день выезда (учитывая, что в горах всегда холоднее, и часто дует сильный ветер).
Обязательно:
- удобная обувь;
- головной убор;
- верхняя одежда, куртка, ветровка;
- толстовка, флисовая кофта;
- штаны;
- перчатки, например х/б;
- треккинговые палки, пара или 1 шт.
При необходимости:
- рюкзак;
- фляжка, термос;
- сидушка туристическая (хоба, пенка);
- личная аптечка;
- туалетная бумага;
- солнцезащитные очки;
- фото/видеоаппаратура;
- индивидуальный перекус;
- гигиеническая помада от обветривания губ.
Для нахождения на базе:
- одежда;
- тапочки или сланцы;
- полотенце;
- средства личной гигиены;
- банные принадлежности;
- плавки, купальник.
Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.
- На сколько сложный маршрут тура?
Уровень сложности тура – средний.
Подойдет для людей, желающих совершить несложное горное восхождение, а также побывать в живописных районах Башкирского Зауралья. Потребует базовой физподготовки, проходит в спокойном, умеренном темпе.
Сложности могут возникнуть у людей при болезнях опорно-двигательного аппарата в острой фазе, или после операций.
- Когда лучше прибывать и убывать?
Туристам из других городов или регионов желательно приехать в Уфу днём или накануне вечером. Самое позднее, когда они смогут прибыть в аэропорт/жд вокзал, это в день начала тура, до 15:00 часов. Место встречи группы: г. Уфа, ул. М. Гафури, 9 (Телецентр), на стоянке возле памятника Ш. Бабичу. Время 16:50.
Улететь/уехать по окончании тура вы сможете не раньше 21:00 часа.
- Как обеспечена безопасность туриста?
Безопасность туриста для нас это не просто «обязательный пункт».
На стадии документального оформления, турист ознакомляется и подписывает Инструкцию по технике безопасности и поведения в турах. Каждый турист застрахован от несчастных случаев во время активного отдыха, на сумму 50000руб., а также информируется о возможности добровольного страхования.
Каждая туристская группа регистрируется в МЧС России. Руководит туристской группой профессиональный инструктор-проводник, прошедший специальное обучение согласно действующего законодательства.
- Есть ли скиди на тур?
Да, скидки на тур предоставляются:
- для семей от 3 человек – 10%;
- для пенсионеров 12% (при наличии пенсионного удостоверения);
- для детей: с 7 до 14 лет включительно – 12%;
- для студентов – 5% (для группы студентов от 5 человек и более – 12% на всю группу (при наличии студенческого билета));
- ветеранам, участникам боевых действий 15% (при наличии удостоверения, либо записи в военном билете, выписки из приказа)
- при инвалидности 12% (при наличии справки).
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.