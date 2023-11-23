Зимняя Башкирия

Групповой тур в Уфе
5
3 отзыва
Вы получите навыки управления снегоходом по пересеченной местности, погрузитесь в жизнь горнозаводского села, увидите вековые лиственницы, памятник геологии – Доменные ворота, покорите один из тысячников Южного Урала – гору Большой Шатак, попробуете башкирский мед и вкусный травяной чай с бальзамом, посетите уникальную пещеру Шульган-таш, совершите конно-санное путешествие по сосновому лесу.
Зимняя Башкирия
Зимняя Башкирия
Зимняя Башкирия
Зимняя Башкирия
Зимняя Башкирия
Зимняя Башкирия
Зимняя Башкирия
Зимняя Башкирия
Зимняя Башкирия
Зимняя Башкирия
Зимняя Башкирия
Зимняя Башкирия
Ближайшие даты:
18
янв
8
фев
22
фев
7
мар

Что вас ожидает:

Драйв на снегоходах
Драйв на снегоходах
Инструктора обучат нас вождению снегохода, а также навыкам езды по пересеченной местности
Уютные купольные дома
Уютные купольные дома
Будем жить в уютных купольных домах в заснеженных лесах Башкирии
Лепка пельменей
Лепка пельменей
В дружественной семейной обстановке за неспешными беседами займемся лепкой домашних пельменей

Программа тура по дням

1 день

Встреча, прогулочный выезд на снегоходах

1 вариант: самостоятельный заезд на турбазу (Белорецкий р-н, с. Кага): с 12 до 14:00 местного времени (разница с московским временем +2 часа) в день заезда.

Завтрак – не включен.

Если на время тура требуется стоянка для личных автомобилей, то она оплачивается дополнительно, согласно прайса.

2 вариант (трансфер оплачивается дополнительно): встреча группы в г. Уфа: 10:00 местного времени (разница с московским временем + 2 часа) в г. Уфа центральный вход Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).

Групповой трансфер до с. Кага (300 км).

Ориентировочное время приезда 14:00

Завтрак – не включен;

3 вариант (трансфер оплачивается дополнительно): встреча туристов в г. Белорецк (авто и ж/д вокзал):

  • в день заезда с 4:00 до 06:00.
  • накануне дня заезда с 20:00 до 22:00. Туристы дополнительно оплачивают проживание на турбазе (1 ночевка).

Групповой трансфер до с. Кага (80 км).

Завтрак – включен.

Ранее заселение возможно при наличии свободных мест.

Размещение на туристской базе в купольных домах («комфорт»).

Обед в столовой с панорамным видом на Уральские горы и село Кага.

Подбор снегоходной экипировки (для удобства просим в заявке указывать – рост, вес, размер ноги, обхват головы).

Инструктаж.

Прогулочный выезд в окрестностях села Кага, в котором вы сможете ощутить всю прелесть от управления снегоходом, а также полюбоваться зимним уральским лесом и очаровательными пейзажами (Снегоходный переезд ~ 20 км).

Ужин.

Встреча, прогулочный выезд на снегоходахВстреча, прогулочный выезд на снегоходахВстреча, прогулочный выезд на снегоходах
2 день

Выезд вдоль границы Башкирского государственного заповедника

Завтрак на турбазе «Тенгри».

Снегоходный выезд вдоль границы Башкирского государственного заповедника, хребты Среднего Крака: погружение в эстетику южно-уральской природы.

(Снегоходный переезд ~ 30 км, ~ 3 часа).

Перед предстоящим на 3 день выездом на хр. Б. Шатак необходимо усовершенствовать навыки управления снегоходом на пересеченной местности, сработаться группе, ведь в горах важна взаимопомощь и взаимопонимание в команде.

Обед на турбазе «Тенгри».

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».

Кага — одно из самых самобытных селений на территории Башкирии, находится меж двух рек — мудрой Белой и игривой Кага.

Основано село в первой половине 18 века, в южной части Уральских гор и за несколько столетий пережило богатую и интересную историю: строительство железоделательного завода династии Демидовых и вместе с этим бурное развитие села, испытание огнем и голодом после пожара, чудесное исцеление от тифа и др.

Расскажем, как селянам удалось сохранить свой колорит, услышите их говор, узнаете о праздниках и обычаях, которые отмечаются только здесь.

«Лепка пельменей»: вечер пройдет в дружественной семейной обстановке за неспешными беседами и лепкой пельменей.

Ужин.

Выезд вдоль границы Башкирского государственного заповедникаВыезд вдоль границы Башкирского государственного заповедникаВыезд вдоль границы Башкирского государственного заповедникаВыезд вдоль границы Башкирского государственного заповедника
3 день

Выезд на горный массив Большой Шатак

Завтрак на турбазе «Тенгри».

Снегоходный выезд на горный массив Большой Шатак (1270 м).

(Снегоходный переезд ~ 70-80 км. ~ 7-8 часов).

Вас ожидает настоящее зимнее приключение — путешествие на снегоходах на один из тысячников Южного Урала.

Вы увидите: скальные останцы и вулканические породы, превращённые морем в крупные валуны, старую лиственницу возрастом около 400 лет, памятник природы — Урочище Кухтур, вершину Б. Шатак.

Выезд рассчитан ~ на 7-8 часов (зависит от погодных условий и подготовленности группы), предполагается физическая нагрузка, так как большой переезд и длительное нахождение на открытом воздухе.

Во время выезда запланирован обед в зимнем лесу: горячая еда в термосах, вкусные бутерброды и, конечно, теплый чай, который придаст сил и бодрость двигаться дальше к намеченной цели.

Ужин.

Баня «по-белому».

Выезд на горный массив Большой ШатакВыезд на горный массив Большой ШатакВыезд на горный массив Большой ШатакВыезд на горный массив Большой Шатак
4 день

Выезд в долину Белой и Черной речки

Завтрак на турбазе «Тенгри».

Выезд в долину Белой и Черной речки.

(Снегоходный переезд ~ 30-40 км. ~ 3 часа).

Осмотр геологического памятника природы – Доменные ворота.

Своей причудливой формой эта скала напоминает гигантские ворота печи, а четко выраженные слои горных пород дают возможность познакомиться с устройством земной коры.

Обед.

«За чашкой чая…» – дегустация башкирского меда, травяного чая и бальзамов местного производства.

Отдых на базе.

Ужин.

Выезд в долину Белой и Черной речкиВыезд в долину Белой и Черной речкиВыезд в долину Белой и Черной речкиВыезд в долину Белой и Черной речки
5 день

Заповедник «Шульган-Таш»

Завтрак.

Автопереезд до Башкирского государственного заповедника (30 км) – самого первого заповедника, образовавшегося на Южном Урале.

Заповедник лежит в той части Урала, где его основные хребты Крака и Урал Тау теряют меридиональное направление и распадаются на сеть весьма сложно построенных возвышенностей.

Знакомство с музейно-экскурсионного комплексомначнется с истории и особенности природы заповедника и Южного Урала.

У вольера с маралами сможете понаблюдать за ними, узнаете интересные факты про их рога и сделаете памятные фото.

Переезд в Бурзянский район (70 км).

По дороге обед.

Посещение музейно-демонстрационного комплекса заповедника «Шульган-Таш» (пешеходная часть 4 км).

Знакомство с объектом природного и культурного наследия, внесенным в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО: уникальный памятник эпохи палеолита – пещеру «Шульган-Таш» (Капова пещера).

Тысячи лет назад в ней жили первобытные люди и оставили на стенах свои рисунки – изображения животных.

Столь древние рисунки, до открытия их в этой пещере, были известны лишь в пещерах Испании и Франции.

Возвращение на турбазу «Тенгри» (100 км).

Ужин.

Заповедник «Шульган-Таш»Заповедник «Шульган-Таш»Заповедник «Шульган-Таш»Заповедник «Шульган-Таш»
6 день

Конно-санный выезд в окрестностях села. Отъезд

Завтрак.

Освобождение номеров до 12:00.

Ознакомление с упряжью.

Обучение навыкам управления лошадью в санях.

Ознакомительный радиальный конно-санный выезд в окрестностях села, с посещением обзорных и видовых точек (продолжительность ~ 2 часа).

Возможно – за дополнительную плату – верхом на лошади.

Обед.

В день отъезда туристы самостоятельно выезжают из с. Кага (до 15 ч. по местному времени).

Также за дополнительную плату в день отъезда организован групповой трансфер из с. Кага. Место прибытия: Проспект Октября, 31, Универмаг Уфа. Ориентировочный приезд к 21.00.

Также за дополнительную плату в день отъезда организован групповой трансфер из с. Кага до ж/д вокзала г. Белорецка (с 15 ч. до 16 по местному времени).

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе "Тенгри", 2-х и 3-хместное размещение класса комфорт, прохождение тура вдвоем на снегоходе.

Доплата за одноместное размещение в номере на турбазе: 12 500 руб. (5 н.)

Доплата за одноместное размещение на снегоходе: 30 000 руб.

Варианты проживания

Турбаза «Тенгри»

5 ночей

Туристический комплекс, в котором гармонично соседствуют корпуса постройки конца 19 века (усадьба горнозаводской больницы) и современные купольные дома. На территории-отдельно стоящий корпус кухни-столовой, дом администратора турбазы, бани, дома для размещения гостей, место для парковки автотранспорта; Расчетный час: 12:00. В случае наличия свободных мест/номеров, возможно раннее заселение/ поздний выезд без доплат.

Размещение: «комфорт». Купольный дом общей площадью 60 м2; В каждом купольном доме – 3 номера (2-3-х местные) и 2 общих санузла. Оснащение номера: 2-3 односпальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало. Отопление/водоснабжение/канализация-централизованное; Возможно одноместное размещение в номере (за доп. плату);

Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Внутримаршрутный транспорт
  • Проживание на турбазе (2х местное размещение)
  • Питание по программе
  • Аренда снегоходов и экипировки, ГСМ
  • Баня по программе
  • Экскурсии по программе
  • Страховка от несчастного случая на сумму 50000 руб.
  • Работа персонала и инструкторов
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Уфа, г. Белорецка или с. Кага
  • Групповой трансфер «Уфа-турбаза-Уфа» – 4 000 руб.
  • Групповой трансфер «Белорецк-турбаза-Белорецк» – 3 600 руб.
  • Доплата за прохождение тура при размещении «один на снегоходе»
  • Индивидуальные трансферы (в т. ч. авиа и ж/д билеты)
  • Самостоятельное питание
  • Дополнительные сервисы в гостиницах
  • Спиртные напитки
  • Поднос багажа
  • Дополнительные экскурсии (в т. ч. активности, бани)
  • Въезд автомашины на территорию турбазы
  • Сувениры
Место начала и завершения?
г. Уфа, г. Белорецк, с. Кага
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • рюкзак/сумка;
  • тёплый головной убор, закрывающий уши;
  • «подшлемник х/б», закрывающий лоб, нос и рот от ветра и мороза (по желанию свой, выдается в экипировке);
  • шарф;
  • непромокаемые рукавицы (или 2 пары на смену);
  • 2-3 пары шерстяных носков;
  • удобная тёплая верхняя одежда, не стесняющая движения;
  • тёплый спортивный костюм/флисовый костюм;
  • шерстяное трико;
  • сменный комплект термобелья.
  • купальник/плавки (бани бывают разные!)

Не забудьте: Предметы личной гигиены (умывальный набор, расческа, полотенце для душа и бани (выдаются только маленькие полотенца), туалетная бумага), личная аптечка, фонарь, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле).

Внимательно отнеситесь к выбору обуви: теплая и позволяющая двигаться по зимним лесным тропам (экскурсии к природным объектам).

Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая будет погода в туре?

Средняя температура воздуха в зимние месяцы на Южном Урале (на территории Башкортостана) составляет ночью -15,-25°С, днем -10, -20 °С. Чтобы не испортить впечатления от активного отдыха, более внимательно отнеситесь к подбору личного снаряжения. Опыт подсказывает, что валенки – все-таки жизненно необходимая русской зимой обувь!

Для кого подходит этот тур?
  • Тур рассчитан на неподготовленных туристов, но требует от участников физической нагрузки *Рассматриваем заявки «от 1 снегохода».
  • Тур по фиксированной цене проводится от 2-х снегоходов (4 человека – при размещении «вдвоем на снегоходе», 2 человека – при размещении «один на снегоходе»).
  • Для организованных групп тур может проводиться в любые даты по согласованию с туроператором.
  • Лицам, нуждающимся в лечении и постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по туристским маршрутам не рекомендуется.
  • от 18 лет и старше. На маршрут допускаются дети от 14 лет в сопровождении родителей без права управления снегоходом;
  • Для управления снегоходом необходимо удостоверение на право управления снегоходом; минимально – водительские права категории В (легковой автомобиль). Турист несет материальную ответственность в случае умышленного нанесения его действиями вреда «Принимающей стороне» или ее имуществу, или в случае нарушения правил техники безопасности при управлении снегоходом!
  • Покупка путёвки на тур по цене «вдвоём на снегоходе» возможна при условии общего веса участников на одной машине не более 170 кг. При весе одного участника «120 кг и более» возможно только участие в туре по цене «один на снегоходе».
Условия проведения тура

Тур по фиксированной цене проводится от 2-х снегоходов (4 человека – при размещении «вдвоем на снегоходе», 2 человека – при размещении «один на снегоходе»).

При недоборе группы на заезд, туроператор имеет право за 48 часов отказать в проведении тура или запросить перенос даты.

Проведение тура при недоборе группы возможен в индивидуальном формате, при этом идет пересчет стоимости тура.

Как организовано питание?
  • на турбазе – стационарное, трёхразовое, на базе еду готовит повар;
  • на активной части маршрута – горячая еда в термосах, бутерброды, чай.

Запросы по специальному питанию, включая вегетарианское, требует предварительного согласования с туроператором.

Какая сложность и длина маршрута?

Протяженность снегоходных переездов на маршруте: 180 км.

Указанные расстояния являются приблизительными.

Скорость передвижения группы на снегоходах зависит как от погодных условий, так и от навыков управления и адаптации каждого. Инструктора обучают вождению снегохода, управляя «перемещением центра тяжести», а также навыкам езды по пересеченной местности с подъемом в гору по боковым уклонам.

Какое предоставляется снаряжение?

посуда на группу, термосы; специальное – снегоходы «Polaris Widetrack», экипировка (комбинезон (одевается на теплую кофту), обувь-бахилы, перчатки, подшлемник, шлем с забралом).

За дополнительную плату можно взять в аренду на туристической базе: валенки, туристические лыжи.

Как добраться?

Географическое положение: рядом с г. Уфа (в радиусе 500 км.) находятся Самара, Казань, Ижевск, Набережные Челны, Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Оренбург, Магнитогорск. Авиа «Москва-Уфа-Москва»: 1 час 55 мин. / от 5000 руб. Поезда «Москва – Уфа» ежедневно отправляются с Курского и Казанского вокзалов. Время в пути - от 22 до 30 часов. Цена (плацкарт) от 1600 рублей. Федеральные трассы «М5» и «М7» (от Москвы 1360 км.)

Автодорога «Уфа-Белорецк-Магнитогорск»: Уфа - Белорецк =260 км; Магнитогорск-Белорецк=85 км;

-Авиа «Москва-Уфа-Москва» + авто (260 км) или ж/д

-Авиа «Москва-Магнитогорск-Москва» (2 час 20 мин. / от 7000 руб.) + авто (85 км) или ж/д

Ж/д до Белорецка:

-через день № 675 «Уфа-Сибай» (ночь в поезде)

-через день № 676 «Магнитогорск-Москва» (через Уфу, Белорецк);

-через день №346 «Адлер-Нижневартовск» (через Уфу, Белорецк);

-пят. - воскр. из Уфы в 4 электропоезд «Легенда Урала» (4 часа).

Трансфер до туристской базы и обратно предоставляется строго в день заезда/отъезда в указанное по программе время.

Групповой трансфер – перевозка туристов до/из средства размещения. Может осуществляться на транспорте туроператора, а так же путем привлечения третьих лиц (в т. ч. маршрутных такси и рейсовых автобусов).

Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в ином случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста. Турист самостоятельно предоставляет багаж к погрузке в автотранспорт. В цену включена перевозка нормативного багажа по маршруту. Наиболее удобной для основного багажа будет рюкзак/ транспортировочная сумка объемом до 70 л. Вес не более 20 кг. Путешествовать с чемоданом на колесах в природной местности менее удобно. Габариты чемодана 65х40х25 см. Дополнительный багаж, багаж свыше установленных размеров, принимается к перевозке только при наличии свободного места в багажном отделении транспорта. Свободное место в багажном отделении определяет водитель при посадке, принимая во внимание общее количество Пассажиров в транспорте.

Будет ли на маршруте сотовая связь?

В селе Кага лучше всего ловит связь Мегафон.

Билайн и МТС ловят плохо.

Связь Теле 2 на территории Башкирии не работает.

В отдаленных природных достопримечательностях вся связь может отсутствовать или иметь плохой сигнал, например в Мурадымовском ущелье.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
23 ноя 2023
Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.
Природа красивая!
Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.
М
8 окт 2023
Принимающая сторона выполняет свои обещания как положено.
Принимающая сторона выполняет свои обещания как положено.Принимающая сторона выполняет свои обещания как положено.
Ф
2 окт 2023
Все было организованно на высоком уровне, программа насыщенная. Туристы не скучали, нам рассказывали об исторических объектах, приводили примеры, делали сравнения. Природа очень красивая, мы попали на конец сентября - это прямо золотая осень!
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