Встреча группы, экскурсия по городу Уфа, природный парк «Мурадымовское ущелье»

4 день

Экскурсия в Воскресенскую картинную галерею, пешеходная прогулка

Завтрак.

Переезд в с. Воскресенское.

Экскурсия в Воскресенскую картинную галерею.

Картинная галерея села Воскресенское была открыта 6 ноября 1971 года.

Основатели галереи известные московские художники воспитанники Московской средней художественной школы, эвакуированные туда в 1941 году.

Переезд до Шиханов.

Размещение в гостинице (2-хместный номер с удобствами).

Обед.

Пешеходная прогулка на одну из гор (5-7 км).

Горы Шиханы являются уникальными памятниками природы — остатками древних коралловых рифов, образовавшихся в теплом море девонского периода.

До сих пор в скоплениях окаменелостей там можно найти кораллы, губки, иглокожих и водоросли, которым около 300 миллионов лет.

Ужин.

Автопереезд за день – 150 км.

В стоимость включено: питание – завтрак, обед, ужин; экскурсии – Воскресенская картинная галерея; пешеходная экскурсия на гору (Шиханы).