Малиновые сны. Активный зимний тур в Башкирию

Увлекательное, незабываемое путешествие на Урал, которое надолго останется в Вашей памяти.

За три дня вы побываете в легендарных местах Башкирии: на хребте Малидак с вершинами Малиновая, Кирель, и на «жемчужине» Южного
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Урала – Ялангасе. Эти места великолепны в любое время года. С вершин гор видна почти вся южная часть Уральского хребта.

Вы погрузитесь в таинства нетронутой природы, насладитесь дикой красотой гор, покорите вершины пешком и на снегоходе.

4
1 отзыв
Малиновые сны. Активный зимний тур в Башкирию
Малиновые сны. Активный зимний тур в Башкирию
Малиновые сны. Активный зимний тур в Башкирию
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Выезд из Уфы, пешее восхождение на гору Малиновая

08:00 Выезд из Уфы. Место сбора: Телецентр.

По пути остановка в придорожном кафе.

12:00 Приезд на базу отдыха.

Размещение в доме на базе отдыха.

13:00 Обед.

14:00 Пешее восхождение на гору Малиновая.

На вершине разнообразные скальные выходы до 50 м высотой.

Здесь снимались эпизоды фильма «Вечный зов».

19:00 Возвращение на базу.

Ужин. Отдых.

По желанию за доп. плату: баня, шашлыки, праздничный стол.

Выезд из Уфы, пешее восхождение на гору МалиноваяВыезд из Уфы, пешее восхождение на гору МалиноваяВыезд из Уфы, пешее восхождение на гору МалиноваяВыезд из Уфы, пешее восхождение на гору Малиновая
2 день

Снегоходный тур на Ялангас

09:00 Завтрак

11:00 Снегоходный тур на хребет Ялангас.

На вершине и по дороге много обзорных точек для фотоохоты.

С вершины Ялангас видна почти вся южная часть Уральского хребта.

Под вершиной организуем костер и горячий обед или перекус.

В зависимости от количества участников, их опытности и предпочтений, они могут передвигаться следующим образом:

  • пассажиром на снегоходе инструктора;
  • 2-3 места в санках;
  • 2 места на 2-м снегоходе, при условии, что турист обучаем и сможет вести снегоход.

16:00 Возвращение на базу.

Отдых в доме.

Баня.

19:00 Ужин.

По желанию за доп. плату: шашлыки.

Снегоходный тур на ЯлангасСнегоходный тур на ЯлангасСнегоходный тур на ЯлангасСнегоходный тур на Ялангас
3 день

Отдых на базе, отъезд

09:00 Завтрак.

По желанию в этот день возможны следующие активности (заказываются на месте, за доп. плату):

  • конно-санный тур на озеро Галамит (1,5-2 часа);
  • конно-верховая прогулка.

Либо просто отдых на базе отдыха.

12:00 Отъезд в Уфу.

По пути остановка в придорожном кафе.

17:00 Возвращение в Уфу.

Отдых на базе, отъездОтдых на базе, отъездОтдых на базе, отъездОтдых на базе, отъезд

Проживание

Тур предусматривает размещение на базе отдыха в двухместных и трехместных номерах.

Стоимость тура на 1 человека – 18 800 руб.

Варианты проживания

База отдыха «Малиновка»

2 ночи

База отдыха «Малиновка» расположена в живописной горнолыжной курортной зоне республики Башкортостана — Белорецке и предназначен для постояльцев, любящих красивую природу.

Номерной фонд представлен уютными номерами различных категорий, которые подойдут для отдыха как и с семьей, так и с друзьями. Спальные помещения укомплектованы всей необходимой мебелью для проживания: кровати, диваны для сна и отдыха, шкафчики и тумбочки для хранения личных вещей, также есть собственные ванные комнаты.

Для организации питания предоставляется доставка прямо в номер: блюд и напитков, а также продуктов из мини-маркета, на территории. Есть площадка для приготовления барбекю на улице. Рядом — множество магазинов, кафе.

Расстояние до железнодорожного вокзала — 4,9 км, до центра — 2,8 км. В 6,5 км находятся канатная дорога и лыжная трасса. В шаговой доступности — остановки общественного транспорта, достопримечательности: Памятник паровозу и тепловозу, Водонапорная башня, Историко-краеведческий музей – которые рекомендуется посетить каждому.

База отдыха «Малиновка»База отдыха «Малиновка»База отдыха «Малиновка»База отдыха «Малиновка»База отдыха «Малиновка»База отдыха «Малиновка»База отдыха «Малиновка»База отдыха «Малиновка»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из Уфы и обратно, переезды согласно программе тура
  • Проживание в доме на базе отдыха, в 2-3-местных комнатах
  • Питание: обед, ужин в 1-й деньзавтрак, обед на природе, ужин во 2-й деньзавтрак в 3-й день
  • Обед, ужин в 1-й день
  • Завтрак, обед на природе, ужин во 2-й день
  • Завтрак в 3-й день
  • Снегоходный тур
  • Баня во 2-й день (2 часа)
  • Инструктор-проводник по туризму
  • Сопровождение на протяжении всей поездки, решение всех организационных вопросов
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Уфу и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура, в т. ч завтрак и обед в придорожных кафе
  • Трансфер до места сбора группы в г. Уфе
  • Конно-санная, либо конно-верховая прогулки в 3 день
  • Приготовление шашлыков
  • Дополнительные бани, чан
Место начала и завершения?
Россия, Республика Башкортостан, Уфа
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Погода в горах часто переменчива, ветрено. Температура воздуха всегда ниже, чем внизу на равнине. Обязательно учитывайте эти моменты.

Удобная одежда, соответствующая погодным условиям в день выезда.

Обязательно:

  • надежная обувь: ботинки, сапоги, унты. Зимняя, теплая обувь.;
  • ходовые штаны. Удобные штаны, брюки, тёплые трико, не стесняющие движений;
  • термобельё, верх и низ;
  • толстовка, свитер, флисовая кофта;
  • пуховик, куртка утепленная;
  • носки ходовые треккинговые. Тёплые. Также нужно взять запасные;
  • шапка. Шерстяная или флисовая, закрывающая уши. Либо «ушанка»;
  • варежки и перчатки. Должен быть комплект;
  • защита горла и лица. Балаклава, шарф, или зимний «бафф», закрывающий горло и лицо;
  • бахилы (гамаши, фонарики) на ноги.;
  • копия, или фото паспорта, или св-ва о рождении;
  • деньги.

Нужные вещи:

  • рюкзак. Небольшой, 20-30 л;
  • треккинговые палки. Пара, или 1 шт;
  • сидушка туристическая (хоба, пенка);
  • фонарик;
  • термос;
  • личная аптечка: таблетки, требующие регулярного приема; обезболивающие;
  • фотоаппараты, камеры, аккумуляторы, зарядки, наушники и т. д.;
  • индивидуальный перекус;
  • маска горнолыжная. Для снегоходного тура;
  • гигиеническая помада. Против обветривания губ;
  • носовой платок.

Для проживания на базе:

  • одежда для отдыха в доме;
  • тапочки, сланцы;
  • нижнее бельё;
  • носки;
  • средства личной гигиены: зубная паста, щетка, расчёска, туалетная бумага, влажные салфетки.
  • банные принадлежности: купальник/плавки, сланцы, мочалка, шампунь, гель для душа/мыло, полотенце.
Возможно ли изменение программы?

Компания оставляет за собой право, вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств, с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные.

Точно ли прописано время начала и окончания экскурсий?

Продолжительность экскурсий, выезд и время в пути являются ориентировочными и не может считаться обязательным пунктом программы, так как зависят от факторов, на которые компания не может влиять: пробки, аварийные ситуации на дорогах, проведение ремонтных работ по трассе следования, ухудшение погодных условий и т. д.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли ограничения по возрасту в данном туре?

Участие в данном туре с 16 лет до 75 лет, с родителями — с 10 лет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
О
10 янв 2023
Наш организатор Айгиза очень приятная девушка, всегда была на связи по любым вопросам. ❤️

Тур входит в следующие категории Уфы

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