Авторские туры в Уфе

Туры по городам России
1 чел.
По популярности
Душа Урала. Этно-тур на 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Душа Урала. Этно-тур на 3 дня
Россия, Республика Башкортостан, Уфа
9 мая
14 июня
от 36 900 за человека
Душа Урала. Этно-тур на 2 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
Душа Урала. Этно-тур на 2 дня
Россия, Республика Башкортостан, Уфа
10 мая
от 26 300 за человека
Выходные в Уфе
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Выходные в Уфе
Россия, Республика Башкортостан, Уфа
9 мая
14 июня
от 16 600 за человека
Иремель: Дорога в рай + Нурали
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Иремель: Дорога в рай + Нурали
Республика Башкортостан, Уфа
29 сен
14 500 за человека
Иремель: восхождение с Тюлюка
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Иремель: восхождение с Тюлюка
Республика Башкортостан, Уфа
21 июня
15 500 за человека
Малиновые сны. Активный зимний тур в Башкирию
❄️ На снегоходах
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Малиновые сны. Активный зимний тур в Башкирию
Россия, Республика Башкортостан, Уфа
23 фев
от 18 800 за человека
Иремель через Учалы. Снегоходный горный тур
❄️ На снегоходах
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
Иремель через Учалы. Снегоходный горный тур
Республика Башкортостан, Уфа
23 мар
12 900 за человека
3 дня на Южном Урале. Горный снегоступинг на курорте «Банное»
❄️ На снегоступах
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
3 дня на Южном Урале. Горный снегоступинг на курорте «Банное»
Республика Башкортостан, Уфа
15 мар
28 333 за человека
Иремель: дорога в рай. Пешеходный тур на Урал с забросками
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Иремель: дорога в рай. Пешеходный тур на Урал с забросками
Республика Башкортостан, Уфа
24 мая
26 июля
20 сен
14 900 за человека
Уфа - восточная точка Европы
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Уфа - восточная точка Европы
Россия, Республика Башкортостан, Уфа
2 янв
4 янв
6 янв
12 янв
от 25 500 за человека
Экскурсионный тур по Уфе
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Экскурсионный тур по Уфе
Республика Башкортостан, Уфа
Сегодня
4 мая
10 мая
18 мая
20 500 за человека
Выходные на реке Зилим
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Выходные на реке Зилим
г. Уфа
Сегодня
5 мая
9 мая
10 мая
18 500 за человека
Экскурсионный тур через три заповедника Урала, 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Экскурсионный тур через три заповедника Урала, 3 дня
г. Уфа
Сегодня
3 мая
9 мая
17 мая
от 26 500 за человека
Снежный Крака. Конно-санные приключения
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Снежный Крака. Конно-санные приключения
г. Уфа, г. Белорецк, с. Кага
12 янв
19 янв
26 янв
2 фев
16 500 за человека
Через три заповедника Урала. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Через три заповедника Урала. Экскурсионный тур
Россия, Республика Башкортостан, Уфа
8 янв
12 янв
19 янв
26 янв
24 900 за человека
Башкирия для Вас
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Башкирия для Вас
Россия, Республика Башкортостан, Уфа
11 янв
18 янв
25 янв
1 фев
31 900 за человека
Выходные на Южном Урале
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Выходные на Южном Урале
г. Уфа
Сегодня
5 мая
9 мая
10 мая
19 900 за человека
Башкирский Урал
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Башкирский Урал
г. Уфа
Завтра
5 июня
12 июня
19 июня
от 64 900 за человека
Горная Башкирия. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Горная Башкирия. Экскурсионный тур
г. Уфа
Сегодня
5 мая
31 мая
7 июня
от 60 400 за человека
Малое ожерелье Южного Урала
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Малое ожерелье Южного Урала
г. Уфа
2 мая
15 июня
6 июля
27 июля
61 900 за человека
Снежный Крака. Расширенная программа
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Снежный Крака. Расширенная программа
г. Уфа, г. Белорецк, с. Кага
5 янв
11 янв
18 янв
25 янв
от 21 500 за человека
В зимнюю сказку. Новый год на Урале
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
❄️ На снегоходах
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
В зимнюю сказку. Новый год на Урале
Республика Башкортостан, Уфа
31 дек
64 000 за человека
Покорение уральских вершин. Расширенная программа
❄️ На снегоходах
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Покорение уральских вершин. Расширенная программа
г. Уфа, г. Белорецк, с. Кага
2 янв
5 янв
18 янв
8 фев
от 65 000 за человека
Экскурсионный тур по Уфе. Расширенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Экскурсионный тур по Уфе. Расширенная программа
Республика Башкортостан, Уфа
3 мая
9 мая
17 мая
24 мая
29 500 за человека
Древнерусская масленица в горном селе Башкирии
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Древнерусская масленица в горном селе Башкирии
Россия, Республика Башкортостан, Уфа
15 мар
9 900 за человека
Зимняя Башкирия
❄️ На снегоходах
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Зимняя Башкирия
г. Уфа, г. Белорецк, с. Кага
2 янв
5 янв
18 янв
8 фев
70 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Андрей
    3 марта 2024
    Снежный Крака. Конно-санные приключения
    Молодцы, вовремя предоставляли информацию, перезванивали если надо.
  • А
    Андрей
    3 марта 2024
    Уфа - восточная точка Европы
    Хорошая гостиница, вкусная еда, интересный собеседник, что ещё нужно, чтобы провести, выходные! Мы ездили в Уфу 23 февраля. Наш гиды Гульфия и Елена встречали и сопровождали нас в путешествии как самых дорогих гостей, за что им большое спасибо. Много удивительных и интересных историй узнали мы об Уфе и богатой культуре башкирского народа. Город светлый и красивый, заметно бережное отношение к своему наследию, много отреставрированных зданий, богатые коллекции музеев. Национальный колорит в повседневной жизни в облике города очень располагает, хочется приезжать в гости в Башкортостан ещё и ещё.
  • Э
    Эльвира
    26 января 2024
    Снежный Крака. Конно-санные приключения
    Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!
    Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!
  • В
    Владимир
    23 ноября 2023
    Снежный Крака. Конно-санные приключения
    Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно. Природа красивая!
    Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно
  • Е
    Елена
    13 июня 2023
    Экскурсионный тур по Уфе
    Большая экскурсионная программа по Уфе, включающая пешеходную и автобусную части, а также посещение музея этнографии и Соборной мечети. Во второй день поездка к источнику Красный ключ через Павловское водохранилище с посещением смотровой площадки, мастер класс по изготовлению свечей из вощаницы. Приятная поездка. Красивые виды природы. Единственный минус по организации тура: Самолёты из Москвы прилетают рано утром или поздно ночью, разница во времени с Москвой 2ч, а в 10.45 уже начало программы. Сложно адаптироваться к этому. При этом заселение в гостиницу после 14ч или необходима доплата за ранний заезд.
    Большая экскурсионная программа по Уфе, включающая пешеходную и автобусную части, а также посещение музея этнографии и Соборной мечетиБольшая экскурсионная программа по Уфе, включающая пешеходную и автобусную части, а также посещение музея этнографии и Соборной мечетиБольшая экскурсионная программа по Уфе, включающая пешеходную и автобусную части, а также посещение музея этнографии и Соборной мечетиБольшая экскурсионная программа по Уфе, включающая пешеходную и автобусную части, а также посещение музея этнографии и Соборной мечетиБольшая экскурсионная программа по Уфе, включающая пешеходную и автобусную части, а также посещение музея этнографии и Соборной мечетиБольшая экскурсионная программа по Уфе, включающая пешеходную и автобусную части, а также посещение музея этнографии и Соборной мечетиБольшая экскурсионная программа по Уфе, включающая пешеходную и автобусную части, а также посещение музея этнографии и Соборной мечетиБольшая экскурсионная программа по Уфе, включающая пешеходную и автобусную части, а также посещение музея этнографии и Соборной мечетиБольшая экскурсионная программа по Уфе, включающая пешеходную и автобусную части, а также посещение музея этнографии и Соборной мечетиБольшая экскурсионная программа по Уфе, включающая пешеходную и автобусную части, а также посещение музея этнографии и Соборной мечети
  • Т
    Татьяна
    14 марта 2023
    Уфа - восточная точка Европы
    Тур: Уфа – восточная точка Европы Были с 10 по 12 марта 2023 года. Отель выбран отличный. Начиная с номеров и заканчивая расположением. Отель, если что, был «Башкирия», проживание с завтраками. Расположен он в непосредственной близости от основных точек тура – музеев, гостиного двора, пространства «Арт-квадрат», памятников, скульптур, ну и ещё бонусом – множество различных заведений от кофеен до ресторанов. Поэтому ужинать можно было как в самом отеле, так и в ресторанчиках. Экскурсовод хороший, слушать было интересно, можно было обсудить некоторые моменты, знания различные и обширные. Первый день прошёл отлично, много что посетили, посмотрели, нагулялись по городу. Экскурсовод в музее Археологии и этнографии, хотя и рассказывал интересно, казался не очень уверенным, отчего создавалось впечатление, будто он на экзамене. Может, из-за малого опыта. Но в целом музей понравился, экспозиции интересные, обширные. Второй день провели на машине. Ещё больше посмотрели город. В этот раз был Национальный Музей. И тут экскурсовод сначала немного потерялся, но потом разговорился, и время полтора часа пролетели незаметно – несмотря на большой объем экспозиций и материала. Единственным минусом этого дня стал обед. Так как «Обед с элементами башкирской кухни», написанный в программе, представлялся немного не таким обычным – из трёх блюд башкирскими были только манты, даже сладкое было в виде обычных блинов. Хотелось бы, чтобы блюда были максимально из местной кухни. Третий день – продолжительная поездка в село Красная Горка, на источник «Красный ключ». Посещение ГЭС – впечатлило. Путешествие к Красным скалам – вообще отдельная история с прогулкой по полям и снегу в прекрасную солнечную погоду, а какой прекрасный вид оттуда открывается – не передать словами. Немного испортило впечатление от экскурсионного дня посещение Троицкого женского монастыря – тут нет вины нашего экскурсовода, она как раз провела всё отлично, а вот именно в самом монастыре - стоит продумать договоренность с администрацией монастыря, чтобы кто-то из них всё-таки проводил небольшой ликбез для экскурсий. В целом, тур понравился, эскурсовод понравился, город посмотрели, хотя трёх дней определённо мало, чтобы посмотреть всё.
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Ответы на вопросы от путешественников по Уфе

Самые популярные туры в Уфе
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 26
  1. Душа Урала. Этно-тур на 3 дня
  2. Душа Урала. Этно-тур на 2 дня
  3. Выходные в Уфе
  4. Иремель: Дорога в рай + Нурали
  5. Иремель: восхождение с Тюлюка
Сколько стоит тур в Уфе в апреле 2024
Сейчас в Уфе можно забронировать 26 авторских туров от 9 900 ₽ до 70 000 ₽. Туристы уже оставили гидам 60 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.63 из 5
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