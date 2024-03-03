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Авторский тур
3 дня
Душа Урала. Этно-тур на 3 дня
Россия, Республика Башкортостан, Уфа
9 мая
14 июня
от 36 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Душа Урала. Этно-тур на 2 дня
Россия, Республика Башкортостан, Уфа
10 мая
от 26 300₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Выходные в Уфе
Россия, Республика Башкортостан, Уфа
9 мая
14 июня
от 16 600₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Иремель: Дорога в рай + Нурали
Республика Башкортостан, Уфа
29 сен
14 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Иремель: восхождение с Тюлюка
Республика Башкортостан, Уфа
21 июня
15 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Малиновые сны. Активный зимний тур в Башкирию
Россия, Республика Башкортостан, Уфа
23 фев
от 18 800₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Иремель через Учалы. Снегоходный горный тур
Республика Башкортостан, Уфа
23 мар
12 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
3 дня на Южном Урале. Горный снегоступинг на курорте «Банное»
Республика Башкортостан, Уфа
15 мар
28 333₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Иремель: дорога в рай. Пешеходный тур на Урал с забросками
Республика Башкортостан, Уфа
24 мая
26 июля
20 сен
14 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Уфа - восточная точка Европы
Россия, Республика Башкортостан, Уфа
2 янв
4 янв
6 янв
12 янв
от 25 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Экскурсионный тур по Уфе
Республика Башкортостан, Уфа
Сегодня
4 мая
10 мая
18 мая
20 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Выходные на реке Зилим
г. Уфа
Сегодня
5 мая
9 мая
10 мая
18 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Сегодня
3 мая
9 мая
17 мая
от 26 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Снежный Крака. Конно-санные приключения
г. Уфа, г. Белорецк, с. Кага
12 янв
19 янв
26 янв
2 фев
16 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Через три заповедника Урала. Экскурсионный тур
Россия, Республика Башкортостан, Уфа
8 янв
12 янв
19 янв
26 янв
24 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Башкирия для Вас
Россия, Республика Башкортостан, Уфа
11 янв
18 янв
25 янв
1 фев
31 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Выходные на Южном Урале
г. Уфа
Сегодня
5 мая
9 мая
10 мая
19 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Башкирский Урал
г. Уфа
Завтра
5 июня
12 июня
19 июня
от 64 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Сегодня
5 мая
31 мая
7 июня
от 60 400₽ за человека
Авторский тур
6 дней
2 мая
15 июня
6 июля
27 июля
61 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Снежный Крака. Расширенная программа
г. Уфа, г. Белорецк, с. Кага
5 янв
11 янв
18 янв
25 янв
от 21 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
В зимнюю сказку. Новый год на Урале
Республика Башкортостан, Уфа
31 дек
64 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Покорение уральских вершин. Расширенная программа
г. Уфа, г. Белорецк, с. Кага
2 янв
5 янв
18 янв
8 фев
от 65 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Экскурсионный тур по Уфе. Расширенная программа
Республика Башкортостан, Уфа
3 мая
9 мая
17 мая
24 мая
29 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Древнерусская масленица в горном селе Башкирии
Россия, Республика Башкортостан, Уфа
15 мар
9 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Зимняя Башкирия
г. Уфа, г. Белорецк, с. Кага
2 янв
5 янв
18 янв
8 фев
70 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААндрей3 марта 2024Молодцы, вовремя предоставляли информацию, перезванивали если надо.
- ААндрей3 марта 2024Хорошая гостиница, вкусная еда, интересный собеседник, что ещё нужно, чтобы провести, выходные! Мы ездили в Уфу 23 февраля. Наш гиды Гульфия и Елена встречали и сопровождали нас в путешествии как самых дорогих гостей, за что им большое спасибо. Много удивительных и интересных историй узнали мы об Уфе и богатой культуре башкирского народа. Город светлый и красивый, заметно бережное отношение к своему наследию, много отреставрированных зданий, богатые коллекции музеев. Национальный колорит в повседневной жизни в облике города очень располагает, хочется приезжать в гости в Башкортостан ещё и ещё.
- ЭЭльвира26 января 2024Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!
- ВВладимир23 ноября 2023Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно. Природа красивая!
- ЕЕлена13 июня 2023Большая экскурсионная программа по Уфе, включающая пешеходную и автобусную части, а также посещение музея этнографии и Соборной мечети. Во второй день поездка к источнику Красный ключ через Павловское водохранилище с посещением смотровой площадки, мастер класс по изготовлению свечей из вощаницы. Приятная поездка. Красивые виды природы. Единственный минус по организации тура: Самолёты из Москвы прилетают рано утром или поздно ночью, разница во времени с Москвой 2ч, а в 10.45 уже начало программы. Сложно адаптироваться к этому. При этом заселение в гостиницу после 14ч или необходима доплата за ранний заезд.
- ТТатьяна14 марта 2023Тур: Уфа – восточная точка Европы Были с 10 по 12 марта 2023 года. Отель выбран отличный. Начиная с номеров и заканчивая расположением. Отель, если что, был «Башкирия», проживание с завтраками. Расположен он в непосредственной близости от основных точек тура – музеев, гостиного двора, пространства «Арт-квадрат», памятников, скульптур, ну и ещё бонусом – множество различных заведений от кофеен до ресторанов. Поэтому ужинать можно было как в самом отеле, так и в ресторанчиках. Экскурсовод хороший, слушать было интересно, можно было обсудить некоторые моменты, знания различные и обширные. Первый день прошёл отлично, много что посетили, посмотрели, нагулялись по городу. Экскурсовод в музее Археологии и этнографии, хотя и рассказывал интересно, казался не очень уверенным, отчего создавалось впечатление, будто он на экзамене. Может, из-за малого опыта. Но в целом музей понравился, экспозиции интересные, обширные. Второй день провели на машине. Ещё больше посмотрели город. В этот раз был Национальный Музей. И тут экскурсовод сначала немного потерялся, но потом разговорился, и время полтора часа пролетели незаметно – несмотря на большой объем экспозиций и материала. Единственным минусом этого дня стал обед. Так как «Обед с элементами башкирской кухни», написанный в программе, представлялся немного не таким обычным – из трёх блюд башкирскими были только манты, даже сладкое было в виде обычных блинов. Хотелось бы, чтобы блюда были максимально из местной кухни. Третий день – продолжительная поездка в село Красная Горка, на источник «Красный ключ». Посещение ГЭС – впечатлило. Путешествие к Красным скалам – вообще отдельная история с прогулкой по полям и снегу в прекрасную солнечную погоду, а какой прекрасный вид оттуда открывается – не передать словами. Немного испортило впечатление от экскурсионного дня посещение Троицкого женского монастыря – тут нет вины нашего экскурсовода, она как раз провела всё отлично, а вот именно в самом монастыре - стоит продумать договоренность с администрацией монастыря, чтобы кто-то из них всё-таки проводил небольшой ликбез для экскурсий. В целом, тур понравился, эскурсовод понравился, город посмотрели, хотя трёх дней определённо мало, чтобы посмотреть всё.
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе
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Сколько стоит тур в Уфе в апреле 2024
Сейчас в Уфе можно забронировать 26 авторских туров от 9 900 ₽ до 70 000 ₽. Туристы уже оставили гидам 60 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.63 из 5
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