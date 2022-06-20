Встреча группы, радиальный выезд в окрестностях р. Зилим

Встреча группы в г. Уфа:
В 10:00 у центрального входа универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).
Автобусный переезд: Уфа – д. Имендяшево (140 км).
Самостоятельный заезд в с. Имендяшево (турбаза Табын)
Если на время тура требуется стоянка для личных автомобилей, то она оплачивается дополнительно, согласно прайсу.
Размещение на турбазе «Табын».
Подготовка к маршруту, ознакомление с упряжью.
Обучение навыкам управления лошадью.
Радиальный выезд в окрестностях р. Зилим.
Ужин на турбазе.
Завтрак.
Подготовка к конному походу, ознакомление с упряжью.
Конно-верховой переход до пещеры Киндерлинская (Победа), по дороге скала Сарыташ.
Посещение входной группы и первых залов пещеры.
Дальнейшее знакомство с пещерой возможно только при наличии соответствующей подготовки и спец, снаряжения.
Обед в полевых условиях.
Возвращение на турбазу «Табын».
По дороге – скала Уклы-Кая (180 м над уровнем Зилима).
Ужин. Деревенская баня «по-белому».
Завтрак на турбазе.
Радиальная конно-верховая прогулка в окрестностях д. Имендяшево с посещением скалы Акташ, обзор долины р. Зилим.
Обед на турбазе.
Сбор снаряжения, отъезд.
Отъезд в г. Уфа:
Самостоятельный отъезд:
Тур предусматривает проживание на турбазе «Табын».
Турбаза «Табын» расположена в селе Имендяшево Гафурийского района, рядом с географическим центром Башкирии. Всего два часа езды на автомобиле из Уфы (140 км).
Турбаза представляет собой деревянные строения, обособленно стоящие от центра села.
В жилом доме – две комнаты, на 9–10 человек каждая. В комнатах – кровати с ортопедическими матрасами, выдается комплект постельного белья.
Еду на базе готовит повар. Гости собираются в просторном зале-столовой, который, как и жилые комнаты, зимой отапливается печью Бренеран.
На базе есть электричество, а соответственно, и возможность зарядить мобильный телефон (принимаются сигналы сотовых операторов Мтс, Билайн).
На территории находится большая баня по-белому.
Умывальники в доме рукомойного типа. Туалет на улице.
Повседневный комплект не менее 2-х пар брюк: 1) шерстяные или х\б, 2) капроновые или болоньевые (джинсы не рекомендуем); несколько футболок и рубашек с длинным рукавом, ветровка/дождевик, шапка и кепка, кофта или свитер, несколько смен носков (х/б и шерстяные) и нижнего белья, купальный костюм, спортивная обувь для прогулок по лесу и по горным тропам (кроссовки желательно две пары), хорошо держащиеся на ноге сандалии.
Не забудьте: умывальные принадлежности, личная аптечка, туалетная бумага, нож, средства от укусов насекомых и от солнечных ожогов, солнечные очки, фонарь, походное полотенце, зонт, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле).
Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Май: среднедневная температура +10+15 выше нуля, ночью средняя температура + 0 +8 градусов
Лето: среднедневная температура +20+25 °С, ночью средняя температура + 12 +15 градусов.
После 15 августа наступает похолодание.
индивидуальное: спальники, постельное белье; специальное – конная упряжь, катамараны (2-х, 4-х местные), спасжилеты (по желанию), термосы, костровое оборудование.
Клещи на Урале есть. Советуем взять с собой репелленты и одевать одежду прилегающую к телу. Каждый день проводить осмотр тела.
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.