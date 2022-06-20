Встреча группы, радиальный выезд в окрестностях р. Зилим

Турбаза «Табын» расположена в селе Имендяшево Гафурийского района, рядом с географическим центром Башкирии. Всего два часа езды на автомобиле из Уфы (140 км).

Турбаза представляет собой деревянные строения, обособленно стоящие от центра села.

В жилом доме – две комнаты, на 9–10 человек каждая. В комнатах – кровати с ортопедическими матрасами, выдается комплект постельного белья.

Еду на базе готовит повар. Гости собираются в просторном зале-столовой, который, как и жилые комнаты, зимой отапливается печью Бренеран.

На базе есть электричество, а соответственно, и возможность зарядить мобильный телефон (принимаются сигналы сотовых операторов Мтс, Билайн).

На территории находится большая баня по-белому.

Умывальники в доме рукомойного типа. Туалет на улице.