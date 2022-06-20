Выходные на Южном Урале

Конно-верховые прогулки проходят по живописной местности Южного Урала

5
3 отзыва
Конно-верховые прогулки проходят по живописной местности Южного Урала. Опытные инструкторы познокомят с конной упряжью, обучат навыкам верховой езды. Выносливые и добродушные лошади провезут по сказочно-красивым уголкам Гафурийского района. Чарующая красота пейзажей, хвойный воздух, уют и тепло костра наполнят Вас энергией. Тур проводится при группе от 6 человек в период с мая по сентябрь.
Выходные на Южном Урале
Выходные на Южном Урале
Выходные на Южном Урале
Выходные на Южном Урале
Выходные на Южном Урале
Выходные на Южном Урале
Выходные на Южном Урале
Выходные на Южном Урале
Выходные на Южном Урале
Выходные на Южном Урале
Выходные на Южном Урале
Выходные на Южном Урале
Выходные на Южном Урале
Выходные на Южном Урале
Выходные на Южном Урале
Выходные на Южном Урале
Выходные на Южном Урале
Выходные на Южном Урале
Ближайшие даты:
1
мая
2
мая
8
мая

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы, радиальный выезд в окрестностях р. Зилим

Встреча группы в г. Уфа:

В 10:00 у центрального входа универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).

Автобусный переезд: Уфа – д. Имендяшево (140 км).

Самостоятельный заезд в с. Имендяшево (турбаза Табын)

  • в первый день тура к 14:00 местного времени (разница с московским временем +2 часа).

Если на время тура требуется стоянка для личных автомобилей, то она оплачивается дополнительно, согласно прайсу.

Размещение на турбазе «Табын».

Подготовка к маршруту, ознакомление с упряжью.

Обучение навыкам управления лошадью.

Радиальный выезд в окрестностях р. Зилим.

Ужин на турбазе.

2 день

Конно-верховой переход до пещеры Киндерлинская

Завтрак.

Подготовка к конному походу, ознакомление с упряжью.

Конно-верховой переход до пещеры Киндерлинская (Победа), по дороге скала Сарыташ.

Посещение входной группы и первых залов пещеры.

Дальнейшее знакомство с пещерой возможно только при наличии соответствующей подготовки и спец, снаряжения.

Обед в полевых условиях.

Возвращение на турбазу «Табын».

По дороге – скала Уклы-Кая (180 м над уровнем Зилима).

Ужин. Деревенская баня «по-белому».

3 день

Радиальная конно-верховая прогулка в окрестностях д. Имендяшево, отъезд

Завтрак на турбазе.

Радиальная конно-верховая прогулка в окрестностях д. Имендяшево с посещением скалы Акташ, обзор долины р. Зилим.

Обед на турбазе.

Сбор снаряжения, отъезд.

Отъезд в г. Уфа:

  • В день отъезда организован трансфер: с. Имендяшево – г. Уфа (140 км): универмаг «УФА» (к 19:00 по местному времени).

Самостоятельный отъезд:

  • В день отъезда туристы самостоятельно выезжают из с. Имендяшево с 14:00 до 15:00 ч. по местному времени.

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе «Табын».

Варианты проживания

Турбаза «Табын»

2 ночи

Турбаза «Табын» расположена в селе Имендяшево Гафурийского района, рядом с географическим центром Башкирии. Всего два часа езды на автомобиле из Уфы (140 км).

Турбаза представляет собой деревянные строения, обособленно стоящие от центра села.

В жилом доме – две комнаты, на 9–10 человек каждая. В комнатах – кровати с ортопедическими матрасами, выдается комплект постельного белья.

Еду на базе готовит повар. Гости собираются в просторном зале-столовой, который, как и жилые комнаты, зимой отапливается печью Бренеран.

На базе есть электричество, а соответственно, и возможность зарядить мобильный телефон (принимаются сигналы сотовых операторов Мтс, Билайн).

На территории находится большая баня по-белому.

Умывальники в доме рукомойного типа. Туалет на улице.

Турбаза «Табын»Турбаза «Табын»Турбаза «Табын»Турбаза «Табын»Турбаза «Табын»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • 3-х разовое питание (кроме: завтрак – в первый день, ужин- в последний день)
  • Проживание на турбазе «Табын»
  • Аренда снаряжения и лошадей
  • Работа инструкторов
  • Экскурсии (по программе)
  • Внутримаршрутный транспорт (в т. ч. автоподдержка – перевозка снаряжения и рюкзаков туристов)
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Уфа и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Групповой трансфер (г. Уфа – с. Имендяшево – г. Уфа) – 2 000 руб. /чел
  • Дополнительные сервисы в гостиницах
  • Спиртные напитки
  • Поднос багажа
  • Дополнительные экскурсии (в т. ч. активности, бани)
  • Въезд автомашины на территорию турбазы:легковая, прицеп, мототехника – 100 руб. /деньавто до 8 мест, джип – 200 руб. /день
  • Легковая, прицеп, мототехника – 100 руб. /день
  • Авто до 8 мест, джип – 200 руб. /день
  • Сувениры
Место начала и завершения?
г. Уфа
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Повседневный комплект не менее 2-х пар брюк: 1) шерстяные или х\б, 2) капроновые или болоньевые (джинсы не рекомендуем); несколько футболок и рубашек с длинным рукавом, ветровка/дождевик, шапка и кепка, кофта или свитер, несколько смен носков (х/б и шерстяные) и нижнего белья, купальный костюм, спортивная обувь для прогулок по лесу и по горным тропам (кроссовки желательно две пары), хорошо держащиеся на ноге сандалии.

Не забудьте: умывальные принадлежности, личная аптечка, туалетная бумага, нож, средства от укусов насекомых и от солнечных ожогов, солнечные очки, фонарь, походное полотенце, зонт, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле).

Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая ожидается погода в туре?

Май: среднедневная температура +10+15 выше нуля, ночью средняя температура + 0 +8 градусов

Лето: среднедневная температура +20+25 °С, ночью средняя температура + 12 +15 градусов.

После 15 августа наступает похолодание.

Какое предоставляется снаряжение?

индивидуальное: спальники, постельное белье; специальное – конная упряжь, катамараны (2-х, 4-х местные), спасжилеты (по желанию), термосы, костровое оборудование.

Как организовано питание в туре?
  • на турбазе – стационарное, трёхразовое, на базе еду готовит повар;
  • на активной части маршрута: один обед в полевых условиях, туристы принимают участие в приготовлении пищи.
Есть ли клещи на Урале?

Клещи на Урале есть. Советуем взять с собой репелленты и одевать одежду прилегающую к телу. Каждый день проводить осмотр тела.

Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?

Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
20 июня 2022
Спасибо Диане и Александру за хорошую организацию нашего отдыха.
С
19 июня 2022
Все было хорошое. Один из неприятных моментов в самом начале - нас не предупредили, что автобус из Уфы заезжает в аэропорт. Из-за этого прилетели на несколько часов раньше.
Н
15 июня 2022
Все супер. Без заминок, четко. Процветания Вам в Вашем деле.

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