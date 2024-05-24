Туры и туры на снегоходах в Уфе

Найдено 5 туров в категории «На снегоходах» в Уфе, цены от 12 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Иремель через Учалы. Снегоходный горный тур
❄️ На снегоходах
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
Иремель через Учалы. Снегоходный горный тур
Начало: Республика Башкортостан, Уфа
«Утром, доехав на УАЗах до парка Иремель, пересядем на снегоходы, и помчимся по заснеженным Уральским горам, к вершине священной горы Иремель»
23 мар в 10:00
12 900 за человека
В зимнюю сказку. Новый год на Урале
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
❄️ На снегоходах
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
В зимнюю сказку. Новый год на Урале
Начало: Республика Башкортостан, Уфа
«Поездка на снегоходах к вершине второй по высоте точки Южного Урала»
29 дек в 10:00
64 000 за человека
Покорение уральских вершин. Расширенная программа
❄️ На снегоходах
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Покорение уральских вершин. Расширенная программа
Начало: г. Уфа, г. Белорецк, с. Кага
«Подбор снегоходной экипировки (для удобства просим в заявке указывать – рост, вес, размер ноги, обхват головы)»
2 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 65 000 за человека
Зимняя Башкирия
❄️ На снегоходах
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Зимняя Башкирия
Начало: г. Уфа, г. Белорецк, с. Кага
«Подбор снегоходной экипировки (для удобства просим в заявке указывать – рост, вес, размер ноги, обхват головы)»
2 янв в 10:00
5 янв в 10:00
70 000 за человека
Малиновые сны. Активный зимний тур в Башкирию
❄️ На снегоходах
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Малиновые сны. Активный зимний тур в Башкирию
Начало: Россия, Республика Башкортостан, Уфа
«Вы погрузитесь в таинства нетронутой природы, насладитесь дикой красотой гор, покорите вершины пешком и на снегоходе»
23 фев в 10:00
от 18 800 за человека

Последние отзывы на туры

  • П
    Павел
    24 мая 2024
    В зимнюю сказку. Новый год на Урале
    Всё чётко и по делу. Спасибо!
    Всё чётко и по делу. Спасибо!Всё чётко и по делу. Спасибо!Всё чётко и по делу. Спасибо!Всё чётко и по делу. Спасибо!Всё чётко и по делу. Спасибо!Всё чётко и по делу. Спасибо!Всё чётко и по делу. Спасибо!Всё чётко и по делу. Спасибо!Всё чётко и по делу. Спасибо!Всё чётко и по делу. Спасибо!
  • А
    Андрей
    22 мая 2024
    В зимнюю сказку. Новый год на Урале
    Все было организовано четко и на высоте.
    Все было организовано четко и на высотеВсе было организовано четко и на высотеВсе было организовано четко и на высотеВсе было организовано четко и на высотеВсе было организовано четко и на высотеВсе было организовано четко и на высоте
  • А
    Андрей
    3 марта 2024
    Покорение уральских вершин
    Молодцы, вовремя предоставляли информацию, перезванивали если надо.
  • Э
    Эльвира
    26 января 2024
    Покорение уральских вершин
    Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!
    Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!
  • Э
    Эльвира
    26 января 2024
    Уральский мультиактив
    Тур потрясающий! Мы чудесно отдохнули в зимней сказке под названием Урал. Каждый день у нас было новое приключение - катание
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    на снегоходе, в санях с лошадкой, на лыжах! Понравилось, что можно испробовать такие различные виды отдыха в одном туре. Произвел впечатление рассказ о заповеднике, его обитателях и конечно, пещера Шульган-Таш. При входе в пещеру великолепные виды! Кормили хорошо, еда без изысков, не считая конины. Главное, что сотрудники турбазы и гиды очень душевные. Отдыхать в их компании было приятно! А также хочу отметить, что несмотря на сильный мороз за окном, в домике было тепло и комфортно.

    Тур потрясающий! Мы чудесно отдохнули в зимней сказке под названием Урал. Каждый день у нас былоТур потрясающий! Мы чудесно отдохнули в зимней сказке под названием Урал. Каждый день у нас былоТур потрясающий! Мы чудесно отдохнули в зимней сказке под названием Урал. Каждый день у нас былоТур потрясающий! Мы чудесно отдохнули в зимней сказке под названием Урал. Каждый день у нас былоТур потрясающий! Мы чудесно отдохнули в зимней сказке под названием Урал. Каждый день у нас былоТур потрясающий! Мы чудесно отдохнули в зимней сказке под названием Урал. Каждый день у нас было
  • Г
    Галина
    13 января 2024
    В зимнюю сказку. Новый год на Урале
    Посетив Южный Урал, я еще раз убедилась, насколько прекрасна и сказочна наша родная страна Россия! Завораживающая зимняя красота этих мест, остаётся навсегда в сердце!
  • В
    Владимир
    23 ноября 2023
    Покорение уральских вершин. Расширенная программа
    Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно. Природа красивая!
    Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно
  • А
    Алексей
    16 января 2023
    Покорение уральских вершин
    Были в снегоходном туре с 02-04.01.23г на базе «Тенгри». Снегу выпало море! С погодой повезло, было не холодно! С удовольствием
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    покатались на снежиках по свежему снегу. Спасибо ребятам инструкторам Ивану и Гавриилу! Получили позитивный заряд бодрости! Из за снега видов и зимних пейзажей Башкирии не получилось увидеть, придётся вернуться еще раз!

  • О
    Ольга
    10 января 2023
    Малиновые сны. Активный зимний тур в Башкирию
    Наш организатор Айгиза очень приятная девушка, всегда была на связи по любым вопросам. ❤️
  • Н
    Наиля
    9 января 2023
    Уральский мультиактив
    Тур понравился, активный, скучать было некогда

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «На снегоходах»

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  1. Иремель через Учалы. Снегоходный горный тур
  2. В зимнюю сказку. Новый год на Урале
  3. Покорение уральских вершин. Расширенная программа
  4. Зимняя Башкирия
  5. Малиновые сны. Активный зимний тур в Башкирию
Сколько стоит тур в Уфе в июне 2024
Сейчас в Уфе в категории "На снегоходах" можно забронировать 5 авторских туров от 12 900 до 70 000. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.63 из 5
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