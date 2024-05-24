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Авторский тур
2 дня
Иремель через Учалы. Снегоходный горный тур
Начало: Республика Башкортостан, Уфа
«Утром, доехав на УАЗах до парка Иремель, пересядем на снегоходы, и помчимся по заснеженным Уральским горам, к вершине священной горы Иремель»
23 мар в 10:00
12 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
В зимнюю сказку. Новый год на Урале
Начало: Республика Башкортостан, Уфа
«Поездка на снегоходах к вершине второй по высоте точки Южного Урала»
29 дек в 10:00
64 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Покорение уральских вершин. Расширенная программа
Начало: г. Уфа, г. Белорецк, с. Кага
«Подбор снегоходной экипировки (для удобства просим в заявке указывать – рост, вес, размер ноги, обхват головы)»
2 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 65 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Зимняя Башкирия
Начало: г. Уфа, г. Белорецк, с. Кага
«Подбор снегоходной экипировки (для удобства просим в заявке указывать – рост, вес, размер ноги, обхват головы)»
2 янв в 10:00
5 янв в 10:00
70 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Малиновые сны. Активный зимний тур в Башкирию
Начало: Россия, Республика Башкортостан, Уфа
«Вы погрузитесь в таинства нетронутой природы, насладитесь дикой красотой гор, покорите вершины пешком и на снегоходе»
23 фев в 10:00
от 18 800₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ППавел24 мая 2024Всё чётко и по делу. Спасибо!
- ААндрей22 мая 2024Все было организовано четко и на высоте.
- ААндрей3 марта 2024Покорение уральских вершинМолодцы, вовремя предоставляли информацию, перезванивали если надо.
- ЭЭльвира26 января 2024Покорение уральских вершинСотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!
- ЭЭльвира26 января 2024Уральский мультиактивТур потрясающий! Мы чудесно отдохнули в зимней сказке под названием Урал. Каждый день у нас было новое приключение - катание
- ГГалина13 января 2024Посетив Южный Урал, я еще раз убедилась, насколько прекрасна и сказочна наша родная страна Россия! Завораживающая зимняя красота этих мест, остаётся навсегда в сердце!
- ВВладимир23 ноября 2023Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно. Природа красивая!
- ААлексей16 января 2023Покорение уральских вершинБыли в снегоходном туре с 02-04.01.23г на базе «Тенгри». Снегу выпало море! С погодой повезло, было не холодно! С удовольствием
- ООльга10 января 2023Наш организатор Айгиза очень приятная девушка, всегда была на связи по любым вопросам. ❤️
- ННаиля9 января 2023Уральский мультиактивТур понравился, активный, скучать было некогда
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «На снегоходах»
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