Вертолетная экскурсия на плато Маньпупунёр

В этом путешествии мы собрали самые красивые и интересные локации Северного Урала. Теперь их можно увидеть за один день. Мы пролетим по воздуху более 415 км, сделаем 3 посадки с красивыми облётами, побываем на плато Маньпупунер, на границе Европы и Азии, вершине горы Отортен и перевале Дятлова.
Преимущества этого путешествия:
Старт тура: 06:00 г. Ухта, от гостиницы Сердолик и Статус.
06:00-09:30 переезд из Ухты на вертолётную площадку в Троицке-Печорск.
09:30-10:00 регистрация на рейс, инструктаж, посадка в вертолет.
10:00-11:10 перелет вертолетом МИ-8 на плато Маньпупунер.
11:10-12:10 Экскурсия на плато Маньпупунер: 3 часа.
12:10-12:30 Перелет до г. Отортен.
12:30-14:00 экскурсия на горе Отортен
14:00-14:15 Перелет до перевала Дятлова
14:15-15:30 экскурсия на перевале Дятлова
15:30-17:00 Перелет в Троицко-Печорск.
17:00-19:30 Трансфер в Ухту.
Программа тура и продолжительность посадок зависят от погодных условий и пожеланий туристов. Перекусим бутербродами и фруктами где-то в середине пути, с собой горячий чай.
Дополнительно на следующий день можем организовать из Троицко-Печорска поездку на катере по Печоре, с посещением полузаброшенной деревни, доступной только по воде, прогулкой по сосновому бору-беломшаннику, пикником с ухой и купанием на песчаном острове. Или поездку в Яшу на лосиную ферму с ночевкой.
Из Ухты организуем дополнительные экскурсии по городу, на Параськины озера и на скалы Седью.
Важно: мы рекомендуем заложить на этот тур минимум 2 дня, поскольку вероятность переноса тура на следующий день по погодным условиям - около 50 процентов.
Возвращение вертолетом до конца светового дня, до 20ч.
Тур не предусматривает проживания.
Защитите себя от дождя и сильного ветра, который может застигнуть вас на плато. Одевайтесь многослойно
В горах может быть как холодно, так и жарко. Одевайтесь так, чтобы было было комфортно в холодную погоду, ненужную одежду можно будет снять и оставить в автобусе или вертолете.
На плато проложена щебеночная тропа. На горе Отортен мы садимся в 300 метрах от вершины, на высоте около 900 метров. На вершину к каменным воротам подъем 300 метров, около 40 мин. по курумнику, лучше взять трекинговые палки.
Перекусы в дорогу, не лишним будет чай в термосе
Мы берем с собой в дорогу сух. паек (конфеты, печенье, бананы, яблоки, хлеб, сыр, воду), и организуем горячий обед в субботу и воскресенье. Вы можете взять с собой что-то еще, чтобы Вам было комфортно в пути.
Берите друга, который поможет вас запечатлеть на фоне столбов Маньпупунёр. Наш wi-fi на плато вам в помощь в ваш instagram, VK, Facebook и др. Не забудьте запасные аккумуляторы и карточки памяти.
Зубная щетка, паста, мыло, салфетки.
Не забывайте что Вам предстоит путешествие в труднодоступный горный регион. Ваша безопасность – наш приоритет, вертолетные рейсы выполняются только при условии летной погоды. Мы можем отложить рейс или вовсе отменить его, это случается не так часто, но нужно быть к этому готовым. Программа тура и маршрут полета могут быть изменены в зависимости от погодных условий. Мы рекомендуем покупать обратный билет из г. Ухта на вечер воскресенья.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Перелёт вертолётом выполняется на вертолёте Ми-8Т.
На сегодняшний день мы являемся единственным туроператором, выполняющим групповые вертолётные рейсы на плато Маньпупунёр на воздушных судах авиакомпании, имеющей сертификат эксплуатанта на коммерческие перевозки пассажиров (АК "Комиавиатранс"). А это значит строгое соответствие стандартам безопасности на всех этапах организации авиаперевозки - техническое обслуживание, топливозаправка, режим сна и отдыха экипажей и их квалификация, и множество других незаметных туристу, но очень важных деталей.
Вертолётная площадка находится в Троицко-Печорске, ближайший аэропорт – г. Ухта находится в 2,5 ч. езды.
До города Ухта можно добраться на самолете и на поезде. Ежедневные прямые рейсы Москва-Ухта выполняет авиакомпания Utair и "Северсталь" (рекомендуем, малоизвестная, но отличная авиакомпания!).
Также можно долететь до Сыктывкара прямыми авиарейсами из Москвы, Петербурга и других российских городов от разных авиакомпаний. От Сыктывкара до Троицко-Печорска можно добраться на автобусе (8 часов прямой, либо с пересадкой в Ухте).
Для туристов из Пермского края мы организуем трансфер из г. Пермь в пгт. Троицко-Печорск на самолете Cessna-737 (107 тыс. руб., 4 пассажира).
Также можно доехать на поезде с пересадкой в Кирове, где мы очень советуем погулять несколько часов.
Вылет на плато Маньпупунер зависит от погодных условий. Но если в горах погода нелетная, то вылет может быть перенесен на более позднее время или на воскресенье.
Поэтому настоятельно рекомендуем не покупать обратный билет заранее. В случае позднего прилета в Троицко-Печорск возможен трансфер в Сыктывкар и вылет оттуда ночным рейсом.
Мы рекомендуем не брать заранее обратный билет, это можно сделать по возвращении с гор. В случае нелетной погоды рейс может быть перенесен на следующий день (по воскресным рейсам - на понедельник). Возврат денежных средств за невыполненный полет (или перенос на другую дату) делается в случае, если полет не был выполнен в течение 2 дней (хотя вы можете ждать с нами и дальше, мы летаем каждый день). Если вершина Отортена будет закрыта облаками программа может быть сокращена или изменена.
Суммарно пешком пройдем всего около 4 км, мы делаем посадки в самых фотогеничных местах, с пешеходной экскурсией в каждой точке. Увидим плато Маньпупунер с четырех разных ракурсов - с земли, с неба и издали, с вершины Отортена. Расскажем о Северном Урале, истории освоения, флоре и фауне, коренных народах, мифах и легендах, обсудим версии трагедии группы Дятлова.
Плато Маньпупунёр, 840 м
В переводе с мансийского -"Гора малых идолов",
одно из "7 чудес России", место поклонения мансийских шаманов.
Гора Отортен, 1234 м
Гора Отортен известна тем, что должна была стать конечной точкой похода группы Дятлова. Но мы делаем здесь посадку, потому что это одно из самых живописных мест, со своей неповторимой энергетикой. Россыпь каменных останцев напоминает затерянный город, на вершине возвышаются каменные ворота высотой 7 метров. Отсюда открывается вид на долину реки Лозьва, горное озеро Лунт-Хусап-Тур и столбы Маньпупунёр на горизонте.
Перевал Дятлова, 752м
Немало историй этого места связаны с мистикой
и различными аномалиями, в большинстве которых
упоминается загадочный народ манси. История группы Дятлова окутана множеством легенд и до сих пор не разгадана. Прикоснитесь к тайне этого места, увидев перевал вживую.