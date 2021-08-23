Вертолетная экскурсия на плато Маньпупунер

Экскурсионный тур «Вертолетная экскурсия на плато Маньпупунер» на 1 день

5
3 отзыва
Вертолетная экскурсия на плато Маньпупунер
Вертолетная экскурсия на плато Маньпупунер
Вертолетная экскурсия на плато Маньпупунер
Вертолетная экскурсия на плато Маньпупунер
Вертолетная экскурсия на плато Маньпупунер
Вертолетная экскурсия на плато Маньпупунер
Вертолетная экскурсия на плато Маньпупунер
Вертолетная экскурсия на плато Маньпупунер
Вертолетная экскурсия на плато Маньпупунер
Вертолетная экскурсия на плато Маньпупунер
Вертолетная экскурсия на плато Маньпупунер
Вертолетная экскурсия на плато Маньпупунер
Вертолетная экскурсия на плато Маньпупунер
Вертолетная экскурсия на плато Маньпупунер
Вертолетная экскурсия на плато Маньпупунер
Ближайшие даты:
16
июл
30
июл
12
авг
2
сен

Описание

В этом путешествии мы собрали самые красивые и интересные локации Северного Урала. Теперь их можно увидеть за один день. Мы пролетим по воздуху более 415 км, сделаем 3 посадки с красивыми облётами, побываем на плато Маньпупунер, на границе Европы и Азии, вершине горы Отортен и перевале Дятлова.

Преимущества этого путешествия:

  • семейное путешествие – без утомительных пешеходных переходов и рюкзаков, тур доступен детям и взрослым без специальной физподготовки;
  • невероятные пейзажи Маньпупунёра – Вы увидите плато с четырех разных ракурсов – с земли, с неба, с безымянной вершины на границе Европы Азии и издали, с вершины Отортена;
  • возьмете кусочек Урала с собой – вертолетные посадки в самых фотогеничных местах, с полноценной экскурсией в каждой точке;
  • насыщенная программа – Вы узнаете о Северном Урале, историю его освоения, флоре и фауне, коренных народах, мифах и легендах.

Программа тура по дням

1 день

Вертолетная экскурсия на плато Маньпупунёр

Старт тура: 06:00 г. Ухта, от гостиницы Сердолик и Статус.
06:00-09:30 переезд из Ухты на вертолётную площадку в Троицке-Печорск.
09:30-10:00 регистрация на рейс, инструктаж, посадка в вертолет.
10:00-11:10 перелет вертолетом МИ-8 на плато Маньпупунер.
11:10-12:10 Экскурсия на плато Маньпупунер: 3 часа.
12:10-12:30 Перелет до г. Отортен.
12:30-14:00 экскурсия на горе Отортен
14:00-14:15 Перелет до перевала Дятлова
14:15-15:30 экскурсия на перевале Дятлова
15:30-17:00 Перелет в Троицко-Печорск.
17:00-19:30 Трансфер в Ухту.
Программа тура и продолжительность посадок зависят от погодных условий и пожеланий туристов. Перекусим бутербродами и фруктами где-то в середине пути, с собой горячий чай.

Дополнительно на следующий день можем организовать из Троицко-Печорска поездку на катере по Печоре, с посещением полузаброшенной деревни, доступной только по воде, прогулкой по сосновому бору-беломшаннику, пикником с ухой и купанием на песчаном острове. Или поездку в Яшу на лосиную ферму с ночевкой.
Из Ухты организуем дополнительные экскурсии по городу, на Параськины озера и на скалы Седью.

Важно: мы рекомендуем заложить на этот тур минимум 2 дня, поскольку вероятность переноса тура на следующий день по погодным условиям - около 50 процентов.

Возвращение вертолетом до конца светового дня, до 20ч.

Проживание

Тур не предусматривает проживания.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер: Ухта-Троицка-Печорск-Ухта, микроавтобус или легковой автомобиль
  • Полет на вертолете МИ-8 Троицко-Печорск-Маньпупунер--Отортен-перевал Дятлова-Троицко-Печорск (в общей сложности около 3,5-4,5 л. ч., в зависимости от погодных условий)
  • Питание: сухой паёк (вкусный и обильный, вода, чай)
  • Гид
  • Экскурсионные услуги и разрешения заповедника
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Сыктывкар/г. Ухта и обратно
  • Питание в Троицко-Печорске (можно заказать в гостинице или посетить местные кафе)
  • Проживание в гостинице в пгт. Троицко-Печорск – 600 – 1 800 руб. в сутки (забронируем по запросу)
  • Дополнительная экскурсия на катере по Печоре – от 2 500 руб. (зависит от количества желающих)
  • Ночевка на перевале Дятлова в палатках – 20 000 руб.
  • Ночевка на горе Отортен в горном модуле – 20 000 руб
Место начала и завершения?
Россия, Республика Коми, Ухта
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Ветро-влаго защитный костюм.

Защитите себя от дождя и сильного ветра, который может застигнуть вас на плато. Одевайтесь многослойно

В горах может быть как холодно, так и жарко. Одевайтесь так, чтобы было было комфортно в холодную погоду, ненужную одежду можно будет снять и оставить в автобусе или вертолете.

  • Треккинговая обувь.

На плато проложена щебеночная тропа. На горе Отортен мы садимся в 300 метрах от вершины, на высоте около 900 метров. На вершину к каменным воротам подъем 300 метров, около 40 мин. по курумнику, лучше взять трекинговые палки.

Перекусы в дорогу, не лишним будет чай в термосе

Мы берем с собой в дорогу сух. паек (конфеты, печенье, бананы, яблоки, хлеб, сыр, воду), и организуем горячий обед в субботу и воскресенье. Вы можете взять с собой что-то еще, чтобы Вам было комфортно в пути.

  • Фото и видео аппаратуру, можно запускать дрон.

Берите друга, который поможет вас запечатлеть на фоне столбов Маньпупунёр. Наш wi-fi на плато вам в помощь в ваш instagram, VK, Facebook и др. Не забудьте запасные аккумуляторы и карточки памяти.

  • Средства личной гигиены.

Зубная щетка, паста, мыло, салфетки.

Не забывайте что Вам предстоит путешествие в труднодоступный горный регион. Ваша безопасность – наш приоритет, вертолетные рейсы выполняются только при условии летной погоды. Мы можем отложить рейс или вовсе отменить его, это случается не так часто, но нужно быть к этому готовым. Программа тура и маршрут полета могут быть изменены в зависимости от погодных условий. Мы рекомендуем покупать обратный билет из г. Ухта на вечер воскресенья.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

На чем осуществляется перелет?

Перелёт вертолётом выполняется на вертолёте Ми-8Т.

На сегодняшний день мы являемся единственным туроператором, выполняющим групповые вертолётные рейсы на плато Маньпупунёр на воздушных судах авиакомпании, имеющей сертификат эксплуатанта на коммерческие перевозки пассажиров (АК "Комиавиатранс"). А это значит строгое соответствие стандартам безопасности на всех этапах организации авиаперевозки - техническое обслуживание, топливозаправка, режим сна и отдыха экипажей и их квалификация, и множество других незаметных туристу, но очень важных деталей.

Как добраться?

Вертолётная площадка находится в Троицко-Печорске, ближайший аэропорт – г. Ухта находится в 2,5 ч. езды.

До города Ухта можно добраться на самолете и на поезде. Ежедневные прямые рейсы Москва-Ухта выполняет авиакомпания Utair и "Северсталь" (рекомендуем, малоизвестная, но отличная авиакомпания!).

Также можно долететь до Сыктывкара прямыми авиарейсами из Москвы, Петербурга и других российских городов от разных авиакомпаний. От Сыктывкара до Троицко-Печорска можно добраться на автобусе (8 часов прямой, либо с пересадкой в Ухте).

Для туристов из Пермского края мы организуем трансфер из г. Пермь в пгт. Троицко-Печорск на самолете Cessna-737 (107 тыс. руб., 4 пассажира).
Также можно доехать на поезде с пересадкой в Кирове, где мы очень советуем погулять несколько часов.

Есть ли рекомендации по приобретению обратного билета?

Вылет на плато Маньпупунер зависит от погодных условий. Но если в горах погода нелетная, то вылет может быть перенесен на более позднее время или на воскресенье.

Поэтому настоятельно рекомендуем не покупать обратный билет заранее. В случае позднего прилета в Троицко-Печорск возможен трансфер в Сыктывкар и вылет оттуда ночным рейсом.

Мы рекомендуем не брать заранее обратный билет, это можно сделать по возвращении с гор. В случае нелетной погоды рейс может быть перенесен на следующий день (по воскресным рейсам - на понедельник). Возврат денежных средств за невыполненный полет (или перенос на другую дату) делается в случае, если полет не был выполнен в течение 2 дней (хотя вы можете ждать с нами и дальше, мы летаем каждый день). Если вершина Отортена будет закрыта облаками программа может быть сокращена или изменена.

Что увидим в туре?

Суммарно пешком пройдем всего около 4 км, мы делаем посадки в самых фотогеничных местах, с пешеходной экскурсией в каждой точке. Увидим плато Маньпупунер с четырех разных ракурсов - с земли, с неба и издали, с вершины Отортена. Расскажем о Северном Урале, истории освоения, флоре и фауне, коренных народах, мифах и легендах, обсудим версии трагедии группы Дятлова.

Плато Маньпупунёр, 840 м

В переводе с мансийского -"Гора малых идолов",
одно из "7 чудес России", место поклонения мансийских шаманов.

Гора Отортен, 1234 м

Гора Отортен известна тем, что должна была стать конечной точкой похода группы Дятлова. Но мы делаем здесь посадку, потому что это одно из самых живописных мест, со своей неповторимой энергетикой. Россыпь каменных останцев напоминает затерянный город, на вершине возвышаются каменные ворота высотой 7 метров. Отсюда открывается вид на долину реки Лозьва, горное озеро Лунт-Хусап-Тур и столбы Маньпупунёр на горизонте.

Перевал Дятлова, 752м

Немало историй этого места связаны с мистикой
и различными аномалиями, в большинстве которых
упоминается загадочный народ манси. История группы Дятлова окутана множеством легенд и до сих пор не разгадана. Прикоснитесь к тайне этого места, увидев перевал вживую.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
23 авг 2021
Интересное место.
О
22 июня 2022
Менеджеры осуществляют поддержку на должном уровне. Умеют грамотно разрулить любые непонятки;)
М
29 мар 2022
Грамотные гиды, красивейшее места.

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