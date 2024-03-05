А также: попаримся в бане и искупаемся в целебном источнике, погуляем по кедровому лесу и пройдемся по термальной реке. Покатаемся на коньках, походим на снегоступах. Послушаем горловое пение и игру на национальных бурятских инструментах. И откроем для себя этот волшебный Мир Байкала!
мар
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Иволгинский дацан, плато Чингисхана, Столовая гора
Встреча в аэропорту, завтрак.
Отправная точка нашего путешествия — Иволгинский дацан.
Знакомство с Бурятией следует начать с буддийского храма, поскольку здесь мы можем увидеть частичку Азии в России и прочувствовать, насколько разнообразна наша страна. Восточная архитектура, буддийские образы, чудесные явления — это то, что характеризует Бурятию.
В районе обеда выезжаем в этнопарк, где в интерактивной форме сможем окунуться в бурятскую культуру.
Мы познакомимся с обычаями и образом жизни кочевых бурят. Вы научитесь играть в бурятские традиционные игры, стрелять из лука и танцевать национальные танцы.
После обеда в традиционной бурятской юрте мы выезжаем на плато Чингисхана, где увидим метеоритный кратер. Сакральное место силы, место задумчивости, переосмысления, медитации.
Заселяемся в отель в Улан-Удэ.
Царство Байкала, кедровый лес, термальный источник
Выезд в поселок Усть-Баргузин через село Горячинск.
Живописная поездка на машине вдоль озера Байкал.
Прибытие в ледяное царство Байкала.
Ледяные торосы, пещеры, причудливые изгибы застывшей в необычной форме прозрачной байкальской воды. Через метровую толщу льда видны косяки рыб. Лед настолько прозрачный, что через него можно читать газету.
По дороге запланировано несколько остановок в самых завораживающих красотой местах. Будем любоваться зимней природой, снимать фотографические шедевры, разговаривать, медитировать, наслаждаться увиденным, прогуляемся по кедровому лесу и погреем ноги в термальном ручье.
Размещение в гостинице в пос. Усть-Баргузин.
Байкал - ледяные пещеры, гроты, термальные источники
Один из самых интересных и запоминающихся переездов на полуостров Святой Нос по льду.
Мы едем и идем пешком, останавливаемся в самых красивых местах. Нас будут окружать ледяные пещеры, искрящиеся тысячей ледяных бриллиантов, ледяные торосы причудливой формы в бескрайней зеркальной глади льдистых просторов.
Гуляем, фотографируем, наслаждаемся красотой зимней природы.
Купаемся в горячих источниках в Чивыркуйском заливе в бухте Змеиная.
Размещение в гостинице в пос. Усть-Баргузин.
Баргузинский хребет, места силы Бурятии
Выезд в Баргузинскую долину, где будем любоваться горными пейзажами Баргузинского хребта! В этот день посмотрим старинное уникальное родовое место, где по преданию родилась мать Чингисхана.
Посетим Баргузинский дацан, и увидим самопроявленный в камне образ богини Янжимы, покровительницы плодородия и жизненной силы – место семейного благополучия процветания.
Будем гулять, медитировать, слушать тишину, прислушиваться к себе.
Трекинг и переезд по Баргузинской долине. Считалось, что именно здесь обитают духи-хозяева местных ветров, главным из которых был хозяин легендарного ветра Байкала – «Баргузина».
Вечером вернемся в Усть-Баргузин.
Размещение: гостевой дом, баня.
Байкал. Дацан Ринпоче Багша
Переезд в Улан-Удэ вдоль озера Байкал.
После обеда вернемся в город и сходим на экскурсию в Дацан Ринпоче Багша в местности Лысая гора.
Во время переезда будем останавливаться, любоваться природой, фотографировать и загадывать желание.
Места силы, в которых мы побывали, уникальная энергия самого загадочного озера на планете, новый взгляд на самого себя, будут способствовать тому, что желаемое обязательно сбудется.
Ночуем в Улан-Удэ.
Этнокомплекс и горные виды на Шаманский хребет
После завтрака мы выезжаем в горы на Шаманский хребет — сакральное место силы, место задумчивости, переосмысления, медитации, откуда открываются впечатляющие виды на долину реки Селенга. Прогулка по окрестностям.
По желанию — встреча с настоящим бурятским шаманом. Возможность задать интересующие вас вопросы шаману.
В этот день — посещение старообрядческой деревни. Экскурсия по местам протопопа Аввакума Захова. ЮНЕСКО признало искусство староверов в Бурятии шедевром устного и нематериального мирового наследия.
Вечером — завершающий ужин в этнокафе. Ночуем в гостинице Улан-Удэ.
Завершение путешествия. Трансфер в аэропорт или на вокзал
Окончание нашего путешествия.
Переезд в аэропорт или на вокзал.
Говорим до свидания новым друзьям, планируем встретиться на новых маршрутах или вернуться на летний Байкал в следующем году.
Проживание
В туре предусмотрено проживание в гостиницах в г. Улан-Удэ и п. Усть-Баргузин.
Возможно одноместное размещение, условия уточняйте при бронировании.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из аэропорта (вокзала)
- Все переезды на машине Тойота (минивэн)
- Проживание по всему маршруту (об одноместном размещении нужно договариваться дополнительно)
- Хорошее трехразовое питание
- Услуги профессионального гида, проводника
- Все входные платы в нац. парки музеи
- Кошки антигололедные
- Групповая аптечка, средства связи и навигации
- Горловое пение и игра на хомусе (при группе не менее 5 человек)
- Что не входит
- Перелет/переезд до Улан-Удэ и обратно
- Консультации шамана — от 1000 руб.
- Прокат горнолыжного снаряжения — от 500 руб.
- Хаски-прогулка — от 500 руб.
- Прогулка на катере-амфибии — Хивусе — от 1000 руб.
- Спиртные и иные бутилированные напитки
- Мелкие дорожные расходы и сувениры
- Место начала и завершения?
- Россия, Республика Бурятия, Улан-Удэ
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и обратно в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору