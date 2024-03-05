1 день

Иволгинский дацан, плато Чингисхана, Столовая гора

Встреча в аэропорту, завтрак.

Отправная точка нашего путешествия — Иволгинский дацан.

Знакомство с Бурятией следует начать с буддийского храма, поскольку здесь мы можем увидеть частичку Азии в России и прочувствовать, насколько разнообразна наша страна. Восточная архитектура, буддийские образы, чудесные явления — это то, что характеризует Бурятию.

В районе обеда выезжаем в этнопарк, где в интерактивной форме сможем окунуться в бурятскую культуру.

Мы познакомимся с обычаями и образом жизни кочевых бурят. Вы научитесь играть в бурятские традиционные игры, стрелять из лука и танцевать национальные танцы.

После обеда в традиционной бурятской юрте мы выезжаем на плато Чингисхана, где увидим метеоритный кратер. Сакральное место силы, место задумчивости, переосмысления, медитации.

Заселяемся в отель в Улан-Удэ.