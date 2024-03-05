Байкал и Бурятия по максимуму с комфортом

Групповой тур в Улан-Удэ
Это познавательный, этнографический и фотографический тур. Мы будем любоваться байкальским льдом, много перемещаться в тепле и комфорте. Посмотрим на Байкал с другого ракурса и познакомимся с традиционной этнической культурой Бурятии. Насладимся фантастическими красками байкальских рассветов, закатов и россыпи звезд на небосклоне.

А также: попаримся в бане и искупаемся в целебном источнике, погуляем по кедровому лесу и пройдемся по термальной реке. Покатаемся на коньках, походим на снегоступах. Послушаем горловое пение и игру на национальных бурятских инструментах. И откроем для себя этот волшебный Мир Байкала!
Байкал и Бурятия по максимуму с комфортом
Байкал и Бурятия по максимуму с комфортом
Байкал и Бурятия по максимуму с комфортом
Байкал и Бурятия по максимуму с комфортом
Байкал и Бурятия по максимуму с комфортом
Байкал и Бурятия по максимуму с комфортом
Байкал и Бурятия по максимуму с комфортом
Байкал и Бурятия по максимуму с комфортом
Байкал и Бурятия по максимуму с комфортом
Байкал и Бурятия по максимуму с комфортом
Байкал и Бурятия по максимуму с комфортом
Байкал и Бурятия по максимуму с комфортом
Байкал и Бурятия по максимуму с комфортом
Байкал и Бурятия по максимуму с комфортом
Байкал и Бурятия по максимуму с комфортом
Байкал и Бурятия по максимуму с комфортом
Байкал и Бурятия по максимуму с комфортом
Байкал и Бурятия по максимуму с комфортом
Байкал и Бурятия по максимуму с комфортом
Байкал и Бурятия по максимуму с комфортом
Байкал и Бурятия по максимуму с комфортом
Байкал и Бурятия по максимуму с комфортом
Байкал и Бурятия по максимуму с комфортом
Байкал и Бурятия по максимуму с комфортом
Байкал и Бурятия по максимуму с комфортом
Байкал и Бурятия по максимуму с комфортом
Байкал и Бурятия по максимуму с комфортом
Байкал и Бурятия по максимуму с комфортом
Байкал и Бурятия по максимуму с комфортом
Байкал и Бурятия по максимуму с комфортом
Байкал и Бурятия по максимуму с комфортом
Байкал и Бурятия по максимуму с комфортом
Байкал и Бурятия по максимуму с комфортом
Байкал и Бурятия по максимуму с комфортом
Ближайшие даты:
5
мар

Что вас ожидает:

Знакомство с шаманом
Знакомство с шаманом
Посетим буддийские храмы, где у нас будет возможность увидеть нетленное тело великого Пандито Хамбо Ламы Итегелова
Этническое погружение
Этническое погружение
Познакомимся с обычаями кочевых бурят, научимся играть в традиционные игры, стрелять из лука и танцевать национальные танцы
Дивная кухня
Дивная кухня
Отведаем сугудай из омуля, буузы, саламат, арбинсыраю, хушур, бухлер и даже молочную водку — это лишь неполный список вкуснющих бурятских блюд!

Программа тура по дням

1 день

Иволгинский дацан, плато Чингисхана, Столовая гора

Встреча в аэропорту, завтрак.

Отправная точка нашего путешествия — Иволгинский дацан.

Знакомство с Бурятией следует начать с буддийского храма, поскольку здесь мы можем увидеть частичку Азии в России и прочувствовать, насколько разнообразна наша страна. Восточная архитектура, буддийские образы, чудесные явления — это то, что характеризует Бурятию.

В районе обеда выезжаем в этнопарк, где в интерактивной форме сможем окунуться в бурятскую культуру.

Мы познакомимся с обычаями и образом жизни кочевых бурят. Вы научитесь играть в бурятские традиционные игры, стрелять из лука и танцевать национальные танцы.

После обеда в традиционной бурятской юрте мы выезжаем на плато Чингисхана, где увидим метеоритный кратер. Сакральное место силы, место задумчивости, переосмысления, медитации.

Заселяемся в отель в Улан-Удэ.

Иволгинский дацан, плато Чингисхана, Столовая гораИволгинский дацан, плато Чингисхана, Столовая гораИволгинский дацан, плато Чингисхана, Столовая гора
2 день

Царство Байкала, кедровый лес, термальный источник

Выезд в поселок Усть-Баргузин через село Горячинск.

Живописная поездка на машине вдоль озера Байкал.

Прибытие в ледяное царство Байкала.

Ледяные торосы, пещеры, причудливые изгибы застывшей в необычной форме прозрачной байкальской воды. Через метровую толщу льда видны косяки рыб. Лед настолько прозрачный, что через него можно читать газету.

По дороге запланировано несколько остановок в самых завораживающих красотой местах. Будем любоваться зимней природой, снимать фотографические шедевры, разговаривать, медитировать, наслаждаться увиденным, прогуляемся по кедровому лесу и погреем ноги в термальном ручье.

Размещение в гостинице в пос. Усть-Баргузин.

Царство Байкала, кедровый лес, термальный источникЦарство Байкала, кедровый лес, термальный источникЦарство Байкала, кедровый лес, термальный источник
3 день

Байкал - ледяные пещеры, гроты, термальные источники

Один из самых интересных и запоминающихся переездов на полуостров Святой Нос по льду.

Мы едем и идем пешком, останавливаемся в самых красивых местах. Нас будут окружать ледяные пещеры, искрящиеся тысячей ледяных бриллиантов, ледяные торосы причудливой формы в бескрайней зеркальной глади льдистых просторов.

Гуляем, фотографируем, наслаждаемся красотой зимней природы.

Купаемся в горячих источниках в Чивыркуйском заливе в бухте Змеиная.

Размещение в гостинице в пос. Усть-Баргузин.

Байкал - ледяные пещеры, гроты, термальные источникиБайкал - ледяные пещеры, гроты, термальные источникиБайкал - ледяные пещеры, гроты, термальные источники
4 день

Баргузинский хребет, места силы Бурятии

Выезд в Баргузинскую долину, где будем любоваться горными пейзажами Баргузинского хребта! В этот день посмотрим старинное уникальное родовое место, где по преданию родилась мать Чингисхана.

Посетим Баргузинский дацан, и увидим самопроявленный в камне образ богини Янжимы, покровительницы плодородия и жизненной силы – место семейного благополучия процветания.

Будем гулять, медитировать, слушать тишину, прислушиваться к себе.

Трекинг и переезд по Баргузинской долине. Считалось, что именно здесь обитают духи-хозяева местных ветров, главным из которых был хозяин легендарного ветра Байкала – «Баргузина».

Вечером вернемся в Усть-Баргузин.

Размещение: гостевой дом, баня.

Баргузинский хребет, места силы БурятииБаргузинский хребет, места силы БурятииБаргузинский хребет, места силы Бурятии
5 день

Байкал. Дацан Ринпоче Багша

Переезд в Улан-Удэ вдоль озера Байкал.

После обеда вернемся в город и сходим на экскурсию в Дацан Ринпоче Багша в местности Лысая гора.

Во время переезда будем останавливаться, любоваться природой, фотографировать и загадывать желание.

Места силы, в которых мы побывали, уникальная энергия самого загадочного озера на планете, новый взгляд на самого себя, будут способствовать тому, что желаемое обязательно сбудется.

Ночуем в Улан-Удэ.

Байкал. Дацан Ринпоче БагшаБайкал. Дацан Ринпоче БагшаБайкал. Дацан Ринпоче Багша
6 день

Этнокомплекс и горные виды на Шаманский хребет

После завтрака мы выезжаем в горы на Шаманский хребет — сакральное место силы, место задумчивости, переосмысления, медитации, откуда открываются впечатляющие виды на долину реки Селенга. Прогулка по окрестностям.

По желанию — встреча с настоящим бурятским шаманом. Возможность задать интересующие вас вопросы шаману.

В этот день — посещение старообрядческой деревни. Экскурсия по местам протопопа Аввакума Захова. ЮНЕСКО признало искусство староверов в Бурятии шедевром устного и нематериального мирового наследия.

Вечером — завершающий ужин в этнокафе. Ночуем в гостинице Улан-Удэ.

Этнокомплекс и горные виды на Шаманский хребетЭтнокомплекс и горные виды на Шаманский хребетЭтнокомплекс и горные виды на Шаманский хребет
7 день

Завершение путешествия. Трансфер в аэропорт или на вокзал

Окончание нашего путешествия.

Переезд в аэропорт или на вокзал.

Говорим до свидания новым друзьям, планируем встретиться на новых маршрутах или вернуться на летний Байкал в следующем году.

Завершение путешествия. Трансфер в аэропорт или на вокзалЗавершение путешествия. Трансфер в аэропорт или на вокзалЗавершение путешествия. Трансфер в аэропорт или на вокзал

Проживание

В туре предусмотрено проживание в гостиницах в г. Улан-Удэ и п. Усть-Баргузин.

Возможно одноместное размещение, условия уточняйте при бронировании.

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Гостиницы по маршруту

6 ночей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из аэропорта (вокзала)
  • Все переезды на машине Тойота (минивэн)
  • Проживание по всему маршруту (об одноместном размещении нужно договариваться дополнительно)
  • Хорошее трехразовое питание
  • Услуги профессионального гида, проводника
  • Все входные платы в нац. парки музеи
  • Кошки антигололедные
  • Групповая аптечка, средства связи и навигации
  • Горловое пение и игра на хомусе (при группе не менее 5 человек)
Что не входит
  • Перелет/переезд до Улан-Удэ и обратно
  • Консультации шамана — от 1000 руб.
  • Прокат горнолыжного снаряжения — от 500 руб.
  • Хаски-прогулка — от 500 руб.
  • Прогулка на катере-амфибии — Хивусе — от 1000 руб.
  • Спиртные и иные бутилированные напитки
  • Мелкие дорожные расходы и сувениры
Место начала и завершения?
Россия, Республика Бурятия, Улан-Удэ
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и обратно в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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