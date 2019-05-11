Сейчас Улан-Удэ привлекает туристов из России и зарубежных стран уникальным смешением культурных и религиозных традиций, а также особым колоритом местной природы. Здесь можно полюбоваться на главные буддистские святыни и православные храмы, здания с многовековой историей и шедевры советской архитектуры. В городе имеется большое количество музеев и мест для отдыха. Также все желающие могут посетить окрестности Байкала, а, при желании, посетить и само великое озеро
Местные экскурсоводы
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Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что было очень приятно! Все прошло очень хорошо как на момент приобретения путевки, так и на момент пребывания в туре. Каникулы удались на 100%, спасибо за организацию!
Организация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег" внутри очень комфортна, завтраки хорошие. Очень понравилось качество транспорта - удобные микроавтобусы. Водители и экскурсовод отличные, питание качественное. Мы остались довольны.
Первый раз брал горнолыжный тур и не разу не пожалел, все было организованно хорошо, все вовремя и по расписанию. Отличный гид, Ляля, все разрулит, организаторские способности профессионала, всегда на связи и рядом на склоне. Интересно рассказывает и всегда в отличном настроении. Трансфер на комфортных автобусах Мерседес.
Хорошая организация:
- начиная с помощи в оформлении документов, приобретении авиабилетов, консультаций по телефону, в социальных сетях;
- встреча участников и в аэропорту и в местах ночёвки тех, кто прилетел заранее;
- трансфер на комфортабельном транспорте;
- ежедневная работа гида. Вера рассказывала про тайны Байкала, " гоняла" как маленьких детей. Ведь самый главный минус ВСЕХ организованных экскурсий - это временные ограничения (15 - 30 минут на осмотр объекта и фото). КАК!!! КАК??? Успеть собрать в себя всю красоту ледяного Байкала, когда замираешь от увиденного великолепия, просто превращаешься в столб от потрясения… а еще фото, да еще поделиться впечатлениями, показать удачный ракурс для съёмки, спеть песню, станцевать Йохор….
Здесь нужно доработать организаторам тура, чтобы выделять побольше времени на стоянки на знаковых местах;
- размещение на т/ б " Чара" - все замечательно.
- хивусы и " буханки", развозившие нас по объектам, все работало чётко, слаженно.
Спасибо всем, кто принимал нас, встречал, кормил, рассказывал, возил и т. п. и т. д!! За Вашу слаженную работу, обеспечившую мне отличный отдых!!
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ
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