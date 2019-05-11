А Ася Лёгкий отдых на Байкале Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!

И Ирина Лёгкий отдых на Байкале Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.

М Марина Лёгкий отдых на Байкале Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!

А Анжела Два берега и три религии Байкала Спасибо организаторам, все чётко. Комфортные гостиницы, транспорт. Хороший гид. Все приветливые, доброжелательные. Туром очень довольны. Спасибо.

Ю Юрий Два берега Байкала. Ольхон и Бурятия Все было идеально организовано, без сбоев и задержек.

Н Наталья Байкал. Места силы Бурятии Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что было очень приятно! Все прошло очень хорошо как на момент приобретения путевки, так и на момент пребывания в туре. Каникулы удались на 100%, спасибо за организацию!

С Софья Два берега и три религии Байкала Организация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег" внутри очень комфортна, завтраки хорошие. Очень понравилось качество транспорта - удобные микроавтобусы. Водители и экскурсовод отличные, питание качественное. Мы остались довольны.

И Иван Байкал. Места силы Бурятии Первый раз брал горнолыжный тур и не разу не пожалел, все было организованно хорошо, все вовремя и по расписанию. Отличный гид, Ляля, все разрулит, организаторские способности профессионала, всегда на связи и рядом на склоне. Интересно рассказывает и всегда в отличном настроении. Трансфер на комфортных автобусах Мерседес.

И Ирина Два берега Байкала. Ольхон и Бурятия Организаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общения.