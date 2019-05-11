Авторские туры в Улан-Удэ

Туры по городам России
1 чел.
По популярности
Релакс на Восточном Байкале: расслабляющие процедуры, буддийское спокойствие и лучшие пляжи
🚗 На машине
Авторский тур
8 дней
Релакс на Восточном Байкале: расслабляющие процедуры, буддийское спокойствие и лучшие пляжи
Поплавать в самой теплой байкальской бухте, увидеть нерп и никуда не торопиться
Аэропорт Улан-Удэ
2 июня
9 июня
16 июня
23 июня
64 900 за человека
Восточное побережье Байкала: бурятские вкусности, Баргузинская долина и Чивыркуйский залив
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Восточное побережье Байкала: от буддийских храмов до бурятских вкусностей
Погрузитесь в уникальный мир Бурятии: от величественного Байкала до духовных буддийских храмов и традиционной кухни
Аэропорт Улан-Удэ
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
95 000 за человека
Знакомство с Байкалом
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Знакомство с Байкалом: экскурсионный тур в Улан-Удэ и на остров Ольхон
Погрузитесь в уникальный мир Байкала с экскурсионным туром в Улан-Удэ. Откройте для себя красоту острова Ольхон и культуру бурят
Улан-Удэ, аэропорт, 09:30. Ваш рейс должен прилете...
27 июля
5 авг
8 авг
11 авг
104 400 за человека
Самые рыбные места на Байкале от местного егеря
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Рыбалка на Байкале: эксклюзивный тур с местным егерем в Улан-Удэ
Погрузитесь в мир рыбалки на Байкале в компании опытного местного егеря. Неповторимые впечатления и богатый улов гарантированы
Улан-Удэ, аэропорт или железнодорожный вокзал
Сегодня
Завтра
2 мая
3 мая
59 000 за человека
Макси-тур по Байкалу: увидеть всё
🚗 На машине
Авторский тур
11 дней
Макси-тур по Байкалу: 11 дней вокруг самого глубокого озера мира
Завораживающее путешествие вокруг Байкала ждет вас! Вас ожидают уникальные места, традиционная кухня и незабываемые впечатления
Улан-Удэ, аэропорт, 09:30. Ваш рейс должен прилете...
27 июля
5 авг
8 авг
11 авг
118 400 за человека
Богатство Байкала: рыбалка на реках и в диких местах на озере с катера
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
Богатство Байкала: эксклюзивная рыбалка и приключения в Улан-Удэ
Завораживающее приключение в сердце Сибири ждет вас! Рыбалка на реках и озере Байкал, встречи с дикой природой и уютные вечера у костра
г. Улан-Удэ, 8:00
25 июня
26 июня
27 июня
28 июня
54 800 за человека
За трофеями на Байкал: рыбалка с катера, катамарана и на реках
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
5 дней
2 берега Байкала: рыбные места и локации Ольхона на корабле и катере
Погрузитесь в мир приключений с туром по Байкалу: рыбалка, экскурсии и незабываемые впечатления ждут вас
г. Улан-Удэ, 8:00
25 июня
26 июня
27 июня
28 июня
98 500 за человека
Астрономический фестиваль на Байкале
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Астрономический фестиваль на Байкале: путешествие к звёздам в Улан-Удэ
Погрузитесь в мир астрономии на фестивале у Байкала. Уникальный шанс увидеть метеорный поток Персеиды и насладиться красотой ночного неба
Улан-Удэ
9 авг
85 000 за человека
Индивидуальное путешествие по восточному берегу Байкала и Баргузинской долине
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Индивидуальное путешествие по восточному берегу Байкала и Баргузинской долине
Заглянуть в редко посещаемые уголки, узнать тайны священных камней и проехать там, где нет дорог
Улан-Удэ, точное место и время - по договорённости
18 мая
25 мая
1 июня
8 июня
62 000 за всё до 4 чел.
На полуостров Святой Нос из Улан-Удэ в мини-группе
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Неповторимое путешествие на полуостров Святой Нос из Улан-Удэ
Откройте для себя чарующий полуостров Святой Нос в уютной атмосфере мини-группы. Забайкальский национальный парк ждет вас
Улан-Удэ, 07:00
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
35 300 за человека
Время перезагрузки: индивидуальный тур на Байкал со стороны Бурятии
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Время перезагрузки: индивидуальный тур на Байкал со стороны Бурятии
Обновиться в горячих источниках, увидеть 2 самых больших залива озера и посетить места силы
г. Улан-Удэ, 09:00
20 мая
27 мая
3 июня
10 июня
69 000 за человека
От зимнего сна просыпался Байкал: по заповедной природе в мини-группе на каяках, катере и пешком
🚤 На катере
🚣 Прогулки на каяках
🚐 На микроавтобусе
Авторский тур
7 дней
От зимнего сна просыпался Байкал: по заповедной природе в мини-группе на каяках, катере и пешком
Пройти по воде по бухтам и мысам, понаблюдать за жизнью обитателей и искупаться в горячих источниках
Улан-Удэ, аэропорт, 09:00
11 мая
19 мая
69 700 за человека
Многогранная Монголия и день в Улан-Удэ
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
9 дней
Многогранная Монголия и день в Улан-Удэ
Погулять по столицам Бурятии и Монголии, побывать в стойбище кочевников и покататься на лошадях
Улан-Удэ, аэропорт, 09:00
16 июня
9 июля
19 авг
16 сен
90 000 за человека
Аршан-Байкал-Улан-Удэ
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
Аршан-Байкал-Улан-Удэ
Россия, Республика Бурятия, Улан-Удэ
68 500 за человека
Байкал. Буддийский Новый год в Бурятии
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
Байкал. Буддийский Новый год в Бурятии
Россия, Республика Бурятия, Улан-Удэ
68 000 за человека
Байкал и Бурятия по максимуму с комфортом
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Байкал и Бурятия по максимуму с комфортом
Россия, Республика Бурятия, Улан-Удэ
68 000 за человека
Все краски Байкала. Поход на байдарках вокруг полуострова Святой Нос
🚶 Пешая
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Все краски Байкала. Поход на байдарках вокруг полуострова Святой Нос
г. Улан-Удэ
1 июля
22 июля
72 700 за человека
Байкальские приключения
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Байкальские приключения
г. Улан-Удэ
16 июня
15 июля
11 авг
85 000 за человека
Путешествие по льду Байкала с востока на запад
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Путешествие по льду Байкала с востока на запад
г. Улан-Удэ
22 фев
1 мар
8 мар
от 10700091 300 за человека
Экспедиция по льду Байкала на Ольхон
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Экспедиция по льду Байкала на Ольхон
г. Улан-Удэ
10 фев
12 фев
14 фев
16 фев
95 000 за человека
Два берега Байкала. Ольхон и Бурятия
🚌 На автобусе
скидка
5%
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Два берега Байкала. Ольхон и Бурятия
Россия, Иркутск
15 июля
10 авг
12 авг
7600072 200 за человека
Байкал. Места силы Бурятии
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
20%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Байкал. Места силы Бурятии
Россия, Республика Бурятия, Улан-Удэ
16 мар
7980063 840 за человека
Восхождение на Святой нос и сплав в Чивыркуйском заливе
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Восхождение на Святой нос и сплав в Чивыркуйском заливе
Россия, Республика Бурятия, Улан-Удэ
8 июля
15 июля
29 июля
12 авг
67 000 за человека
Два берега и три религии Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Два берега и три религии Байкала
Республика Бурятия, Улан-Удэ
30 июля
96 000 за человека
Весенний экспресс по льду Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Весенний экспресс по льду Байкала
Республика Бурятия, Улан-Удэ
14 мар
17 мар
20 мар
67 000 за человека
Весь Байкал за 4 дня
🚌 На автобусе
скидка
12%
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Весь Байкал за 4 дня
Республика Бурятия, Улан-Удэ
15 фев
22 фев
1 мар
8 мар
от 9200080 850 за человека
Сплав по реке к Байкалу
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Сплав по реке к Байкалу
Республика Бурятия, Улан-Удэ
13 июля
53 600 за человека
Все грани Байкала
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Все грани Байкала
муниципальное образование Иркутск, аэропорт Иркутс...
6 июля
13 июля
20 июля
3 авг
от 131000117 900 за человека
Великолепие Байкала: всё лучшее за 3 дня
Авторский тур
3 дня
10 отзывов
Великолепие Байкала: всё лучшее за 3 дня
Улан-Удэ
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
52 800 за человека
Дух Байкала: эксклюзивный тур по летнему Байкалу на 8 дней
Авторский тур
8 дней
10 отзывов
Дух Байкала: эксклюзивный тур по летнему Байкалу на 8 дней
Улан-Удэ
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
85 740 за человека
Путешествие по востоку Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Путешествие по востоку Байкала
Республика Бурятия, Улан-Удэ
14 июня
15 июля
29 июля
13 авг
41 000 за человека
Лёгкий отдых на Байкале
🚌 На автобусе
скидка
5%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Лёгкий отдых на Байкале
Республика Бурятия, Улан-Удэ
13 июня
30 июня
7 июля
14 июля
6100057 950 за человека
Горячий Байкал
🚌 На автобусе
скидка
5%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Горячий Байкал
Республика Бурятия, Улан-Удэ
12 июня
29 июня
13 июля
27 июля
4600043 700 за человека
Летим над Байкалом
🚌 На автобусе
скидка
5%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Летим над Байкалом
Республика Бурятия, Улан-Удэ
13 июня
14 июля
26 июля
28 июля
7900075 050 за человека
Сокровища Байкала: путешествие от Иркутска до Улан-Удэ
🚌 На автобусе
скидка
5%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Сокровища Байкала: путешествие от Иркутска до Улан-Удэ
Иркутск
11 июня
28 июня
13 июля
26 июля
от 8400079 800 за человека
Путешествие на Байкал по Бурятии
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Путешествие на Байкал по Бурятии
Республика Бурятия, Улан-Удэ
24 июня
1 июля
11 июля
13 июля
79 000 за человека
Солнечная Бурятия
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Солнечная Бурятия
Республика Бурятия, Улан-Удэ
11 июня
28 июня
12 июля
26 июля
от 73 000 за человека

Что посмотреть в Улан-Удэ на экскурсиях?

Сейчас Улан-Удэ привлекает туристов из России и зарубежных стран уникальным смешением культурных и религиозных традиций, а также особым колоритом местной природы. Здесь можно полюбоваться на главные буддистские святыни и православные храмы, здания с многовековой историей и шедевры советской архитектуры. В городе имеется большое количество музеев и мест для отдыха. Также все желающие могут посетить окрестности Байкала, а, при желании, посетить и само великое озеро

Местные экскурсоводы

Мы предлагаем посетителям нашего сайта купить экскурсионные туры по Улан-Удэ и окрестностям. В программу поездок включено посещение большого количества местных достопримечательностей, познавательны экскурсии с профессиональными гидами и поездки в живописные уголки Бурятии

Последние отзывы на туры

  • А
    Ася
    17 апреля 2024
    Лёгкий отдых на Байкале
    Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
    Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
  • И
    Ирина
    14 апреля 2024
    Лёгкий отдых на Байкале
    Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.
    Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды
  • М
    Марина
    5 апреля 2024
    Лёгкий отдых на Байкале
    Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!
    Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!
  • А
    Анжела
    28 марта 2024
    Два берега и три религии Байкала
    Спасибо организаторам, все чётко. Комфортные гостиницы, транспорт. Хороший гид. Все приветливые, доброжелательные. Туром очень довольны. Спасибо.
  • Ю
    Юрий
    25 марта 2024
    Два берега Байкала. Ольхон и Бурятия
    Все было идеально организовано, без сбоев и задержек.
  • Н
    Наталья
    21 марта 2024
    Байкал. Места силы Бурятии
    Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что было очень приятно! Все прошло очень хорошо как на момент приобретения путевки, так и на момент пребывания в туре. Каникулы удались на 100%, спасибо за организацию!
    Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но
  • С
    Софья
    19 марта 2024
    Два берега и три религии Байкала
    Организация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег" внутри очень комфортна, завтраки хорошие. Очень понравилось качество транспорта - удобные микроавтобусы. Водители и экскурсовод отличные, питание качественное. Мы остались довольны.
  • И
    Иван
    19 марта 2024
    Байкал. Места силы Бурятии
    Первый раз брал горнолыжный тур и не разу не пожалел, все было организованно хорошо, все вовремя и по расписанию. Отличный гид, Ляля, все разрулит, организаторские способности профессионала, всегда на связи и рядом на склоне. Интересно рассказывает и всегда в отличном настроении. Трансфер на комфортных автобусах Мерседес.
  • И
    Ирина
    15 марта 2024
    Два берега Байкала. Ольхон и Бурятия
    Организаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общения.
    Организаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общенияОрганизаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общенияОрганизаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общенияОрганизаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общения
  • О
    Ольга
    9 марта 2024
    Все грани Байкала
    Хорошая организация: - начиная с помощи в оформлении документов, приобретении авиабилетов, консультаций по телефону, в социальных сетях; - встреча участников и в аэропорту и в местах ночёвки тех, кто прилетел заранее; - трансфер на комфортабельном транспорте; - ежедневная работа гида. Вера рассказывала про тайны Байкала, " гоняла" как маленьких детей. Ведь самый главный минус ВСЕХ организованных экскурсий - это временные ограничения (15 - 30 минут на осмотр объекта и фото). КАК!!! КАК??? Успеть собрать в себя всю красоту ледяного Байкала, когда замираешь от увиденного великолепия, просто превращаешься в столб от потрясения… а еще фото, да еще поделиться впечатлениями, показать удачный ракурс для съёмки, спеть песню, станцевать Йохор…. Здесь нужно доработать организаторам тура, чтобы выделять побольше времени на стоянки на знаковых местах; - размещение на т/ б " Чара" - все замечательно. - хивусы и " буханки", развозившие нас по объектам, все работало чётко, слаженно. Спасибо всем, кто принимал нас, встречал, кормил, рассказывал, возил и т. п. и т. д!! За Вашу слаженную работу, обеспечившую мне отличный отдых!!

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ

Самые популярные туры в Улан-Удэ
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 37
  1. Релакс на Восточном Байкале: расслабляющие процедуры, буддийское спокойствие и лучшие пляжи
  2. Восточное побережье Байкала: бурятские вкусности, Баргузинская долина и Чивыркуйский залив
  3. Знакомство с Байкалом
  4. Самые рыбные места на Байкале от местного егеря
  5. Макси-тур по Байкалу: увидеть всё
Сколько стоит тур в Улан-Удэ в апреле 2024
Сейчас в Улан-Удэ можно забронировать 37 авторских туров от 35 300 ₽ до 118 400 ₽ со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 77 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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