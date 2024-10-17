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Программа тура по дням
Добро пожаловать или кÿÿнзеп келигер
Встреча в Горно-Алтайске.
Место встречи – аэропорт, время встречи – 10:00.
Трансфер аэропорт – Манжерок (30 км).
Манжерок – это не только название села и фешенебельного горнолыжного комплекса, но и озера с реликтовым орехом чилим, причудливой формы, напоминающей чёртика.
Подъем на г. Синюха по гондольной канатной дороге (по желанию, за доп. плату).
Двигаясь над склоном горы, можно любоваться природой: волны гор, извивающаяся лента Катуни и озеро.
Прогуляйтесь по эко-тропам тематического парка “Хранитель Большого Алтая”, аналогов которому нет во всей России.
Парк, находящийся на вершине горы Малая Синюха, имеет 3 тропы общей протяженностью 5 км.
По пути вы встретите множество краснокнижных растений, а также арт-объекты, повествующие историю древнего Алтая: каменное изваяние Кезер таш и его боевые доспехи: щит, меч, шлем, лук и топшуур.
Трансфер Манжерок – Бирюзовая Катунь (20 км).
14:00 Размещение в этно-глэмпинге "Алтайское кочевье" – это место, где Вы сможете погрузиться в подлинную атмосферу кочевой культуры и аутентичности, сохранив при этом современный стиль жизни и комфорт.
Мы познакомим Вас с духом кочевников, поможем исследовать опыт предков – бережное отношение к природе, осознанное потребление, сохранение традиций.
При этом создадим атмосферу современного и комфортного отдыха в окружении чистого воздуха и алтайских гор.
Трансфер этно-глэмпинг – Ая (45 км).
Захватывающий трио-круиз воздух – вода – земля с левого берега Катуни на правый.
Скоростной канатный спуск протяжённостью 1500 метров свободного скольжения.
Прогулка-полёт на зиплайне (за доп. плату) через границу Алтайского края и Республики Алтай.
Вас взбудоражит идея совершить полет над рекой Катунь, увидеть разноцветье лугов, поймать ощущение свободы и бескрайности.
С горы Емельянова грива вы сможете созерцать Бирюзовую Катунь и отроги хребтов так называемой Алтайской Тосканы.
Трансфер на катере по реке Катунь с. Дубровка – с. Ая.
Прогулка к скале “Чертов палец” – место, которое получило свое название благодаря крутому каменному выступу, напоминающему палец.
Поднимаемся по тропе, с обзорной точки открывается величественная панорама на горы, долину реки Катуни и озеро Ая.
Трансфер с. Ая – Алтайское Кочевье (35 км).
Ужин.
Мастер-класс по изготовлению амулета из ракушек каури и бусин.
Амулеты – древнейшие украшения, созданные людьми. Оберег, изготовленный из раковин каури, призван олицетворять неиссякаемый источник энергии, блага и достатка, даруют удачу, изобилие и плодородие.
Размещение: юрточный этно-глэмпинг “Алтайское Кочевье” в районе Бирюзовой Катуни.
Пешком – 5 км, авто – 140 км. Питание – ужин.
Алтайский тропинг
Завтрак.
Экскурсия по крупнейшему центру туризма Бирюзовая Катунь.
Мы пройдемся по эко-тропе карстового комплекса Тавдинских пещер.
Тавдинские пещеры, своды, гроты, арки – несколько десятков пещер соединяются друг с другом, образуя большую взаимосвязанную систему, в которой легко заблудиться.
В разные времена они служили жильем для человека.
При раскопках в них были обнаружены предметы гончарного производства и другие археологические находки железного и бронзового веков.
Мы пройдемся по тропе, побываем сразу в нескольких ландшафтах: смешанные леса, луговые участки и скалистая местность.
Вы также увидите уникальные краснокнижные растения, вдохнете целебный воздух гор и соснового бора.
Мы погрузимся в изучение Тропы предков, посетим шесть пещер, гротов и арочных сводов (1,5 часа, 2 км).
Продолжим прогулку до смотровой площадки по парку Рериха, откуда открывается захватывающий вид на живописную реку Катунь, неутомимо бурлящую своими бирюзовыми волнами.
Эти самые волны выточили в скале древний грот Ихтиандра.
Свободное время.
По желанию:
- пляжный отдых на озере Бирюзовая Катунь, катание на sup-бордах (за доп. плату);
- рафтинг по Катуни, сплав позволит нам сблизиться с одной из алтайских стихий – водой. Как вид спорта, рафтинг родился именно на Алтае и интересен как любителям экстрима, так и тем, кто хочет увидеть природу и берега Катуни с необычного ракурса (за доп. плату);
- посещение Большой Тавдинской пещеры карстового комплекса, насчитывающих более 200 гротов, галерей, природных шахт и естественных пустот (за доп. плату);
- прогулка на пасеку, где Вы сможете не только продегустировать, но и приобрести знаменитый алтайский мед, прополис, медовуху, соты, пергу, маточное молочко и другие продукты пчеловодства. Впечатление дня – восстанавливающий сон на ульях. Закрыв глаза, Вы почувствуете монотонную вибрацию пчелиного роя, умиротворяющее жужжание пчёл, запах меда, сот и еще чего-то неуловимо приятного;
- медитативный релакс на пруду, баня на Алтае как традиция: посещение банного комплекса, рассказ о церемонии приема оздоровительных процедур, банные ритуалы, сеанс парения (за доп. плату);
- прогулка с собакой по «алтайским джунглям», где тишина и щебетание птиц, запах луговой травы и бесконечное созерцание горных пейзажей, впечатляющие виды на Катунь и долину речки Талдушка.
Ужин в стиле гастро-тревел-пати: вы сможете поучаствовать в объединяющем кулинарном мастер-классе.
Дегустация местных блюд (курут – в переводе с тюркского «сухой» – соленый сыр, боорсаки – традиционный десерт кочевников-скотоводов).
Пешком – 3 км, авто – 15 км. Питание – завтрак, ужин.
До свидания или jaкшы болзын, Алтай
Завтрак.
Трансфер в аэропорт (45 км).
Вылет в 10:50 утра (билет приобретается самостоятельно, не входит в стоимость тура).
Здравствуй или сайн байна, Бурятия!
15:50 Прилет в Улан-Удэ. встреча, трансфер в гостиницу Бурятия, 3* или аналогичную – 15 км.
Размещение.
Обед.
Трансфер на международный музыкальный фестиваль “Голос кочевников” – один из самых масштабных за Уралом опен-эйров.
Особую притягательность ему придает площадка, на которой он проводится – этнокомплекс “Степной кочевник”, раскинувшийся в живописной бурятской степи, окруженной сопками.
На фестивале вы по-настоящему почувствуете себя кочевниками, ведь кочевники – это не только народы-номады, это все, кто стремится к свободе, кто не стоит на месте и постоянно смотрит вперёд.
И именно для таких людей “Голос кочевников”.
Вы сможете передвигаться от площадки к площадке, растворяясь в удивительном мире музыки – как модной, современной, этно-футуристичной, так и традиционной, народной.
Подробнее о фестивале, его участниках – незнакомых и уже популярных -- можно посмотреть по ссылке.
По окончании – трансфер в гостиницу.
Размещение: гостиница "Бурятия" 3* в Улан-Удэ.
Пешком – 4+ км, авто – 170 км. Питание – завтрак, обед.
Иволгинский дацан и буддийские традиции
Завтрак.
Вместе с гидом пройдем пешком в находящийся в 260 метрах от гостиницы Музей истории им. Хангалова.
Здесь хранится единственная абсолютная копия Атласа Тибетской медицины XVII века (оригинал находится в Лхасе, недоступен для иностранцев и никогда нe пoкидaл пpeдeлoв cтpaны).
Уникальный свод иллюстраций и ключ к медицинскому канону "Чжуд Ши", по которому обучалось не одно поколение тибетских медиков.
Затем выезжаем в Иволгинский дацан (30 км) – самый крупный буддийский монастырский комплекс в России – “Гандан Даши Чойнхорлин”.
Он расположен в живописной долине у подножия хребта Хамар-Дабан и является одной из главных точек притяжения паломников и туристов в Бурятии.
Экскурсию начнем со священного круга – гороо, вращая молитвенные барабаны – хурдэ, что позволит настроиться на спокойный лад и накопить необходимые добродетели для входа в храмы.
Вы сможете попасть на встречу с живой легендой – находящимся в состоянии “сомати” священным Хамбо-ламой Итигэловым.
По мнению тибетских монахов, в состояние “сомати” человек способен войти, будучи полностью освобожденным от негативной психической энергии.
Дополнительно в завершение нашего пребывания в Иволгинском дацане желающие могут попасть на аудиенцию к практикующим ламам, астрологам, врачевателям, затронуть вопросы духовного совершенства и стремления к истине.
По возвращению в Улан-Удэ отправляемся на прогулку по историческому центру столицы Бурятии, региона, где соединились буддийская культура, старорусские традиции, история Чингисхана, тибетские реликвии, мощь духа древних шаманов.
Недаром его называют столицей Русской Азии.
На одной из самых высоких точек города, где расположен буддийский центр Ринпоче Багша осмотрим панораму Улан-Удэ и долины Селенги в окружении горных хребтов, покрытых тайгой.
Вы можете прогуляться по Тропе долгой жизни, ударить в Большой буддистский колокол Четырех Печатей, прочесть мудрые изречения настоятеля Еше Лодой Ринпоче, зажечь свечу-зуула, посетить площадку для медитаций, освободиться от суеты и напрасных волнений.
Трансфер на Байкал в п. Горячинск.
Вас ждет путешествие по старинному Баргузинскому тракту вдоль восточного побережья Байкала.
Тайга, горные хребты и бескрайние пейзажи Итанцинской долины.
Размещение в эко-отеле “Сосны”.
Размещение: эко-отель “СОСНЫ”, построенный из экологически чистых материалов, что позволяет поддерживать уникальный микроклимат в номерах и способствовать наилучшему сну и отдыху гостей, номера оснащены мебелью, кроватями и ортопедическими матрасами, а также постельным бельем премиум класса.
Дизайн номеров и общественных зон разработан в стиле шале, что дарит ощущение комфорта и уюта гостям.
Пешком – 5+ км, авто – 250 км. Питание – завтрак, обед, ужин.
Свидание с Байкалом
Завтрак.
Трансфер в п. Турка для посадки на катер для отправки на о. Ольхон.
Преодолев на катере по Байкалу из пос. Турка около 60 км, прибываем в местность Узуры — пологую падь, выходящую на северо-восточный берег острова.
Вы посетите самые красивые места Ольхона – знаменитый мыс Хобой смотровую площадку “Шунтэ левый” или “Скала любви”, мыс Сагаан Хушуун (с бурятского "белый выступ, мыс"), скульптуру Даши Намдакова "Хранитель Байкала".
С далеких времен люди верили, что эти места имеют особую силу, исполняют желания.
Отсюда открываются головокружительные виды на великое сибирское море.
Обед-пикник на острове.
По возвращении с Ольхона – трансфер в эко-отель “Сосны” или аналогичный.
Размещение: эко-отель “СОСНЫ” в п. Горячинск.
Пешком – 4+ км, авто – 40 км. Питание – завтрак, обед.
Переезд в Улан-Удэ. Свободное время
Завтрак.
Прогулявшись утром по берегу, прощаемся с Байкалом и выезжаем в Улан-Удэ (260 км).
Заселяемся в гостиницу Бурятия, 3* или аналогичную.
Вторую часть дня можете посвятить неспешным прогулкам по городу, чтобы еще раз почувствовать его.
Или посетить местные музеи, хранящие интереснейшие коллекции исторических и художественных предметов.
Или погрузиться в пучину покупок нужных, а иногда и просто милых вещиц на память, каждая из них – кусочек культуры, с которой вы познакомились в этом путешествии.
Не забудьте взять с собой ароматные и вкусные сувениры для себя и своих близких, они помогут запомнить и поделиться впечатлениями об уникальном характере Бурятии.
Приобретая сувениры, вы не только сохраняете воспоминания о путешествии, но и поддержите местных ремесленников и предпринимателей.
Пусть каждый приобретенный предмет напомнит вам о приключениях и людях, которых вы встретили.
Размещение: гостиница Бурятия, 3* в г. Улан-Удэ. Пешком – 2+ км, авто – 175 км. Питание – завтрак.
До встречи или уулзатараа баяртай, Бурятия - душевная сторона Байкала
Завтрак.
07:30 Трансфер в аэропорт “Байкал”.
Вот и пришло время прощаться.
Мы благодарим вас за то, что разделили с нами этот удивительный путь, за ваше внимание и участие в каждом моменте нашего тура.
Надеемся, что путешествие по Алтаю, Байкалу и Бурятии стало временем волшебства, временем, наполненным удивительными встречами и невероятными переживаниями и что каждый из вас нашел в этом путешествии нечто особенное, что оставит в вашем сердце след на долгие годы.
Пусть ваши воспоминания об Алтае, Байкале и Бурятии будут наполнены теплом и радостью, пусть они всегда будут вдохновлять вас на новые открытия и приключения.
Счастливого пути и до новых встреч!
Авто – 15 км. Питание – завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание в этно-глэмпинге в районе Бирюзовой Катуни на Алтае, в гостинице в г. Улан-Удэ и в эко-отеле в поселке Горячинск на берегу Байкала.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
2-местное
|1-местное
|3-й в номере (доп. место)
|88 800
|98 500
|87 700
Варианты проживания
Этно-глэмпинг «Алтайское Кочевье»
Этно-глэмпинг «Алтайское Кочевье» расположен в Алтайском районе Алтайского края, на территории ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь». Размещение в юртах, в номере: две односпальные или одна двуспальная кровати, санузел и душ. Wi-Fi доступен на территории. Это концептуальное размещение на Алтае, где турист сможет испытать на себе и «примерить» роль кочевника, обрести новый опыт. Эмоции, испытанные при подобных экспериментах, остаются надолго в памяти и оставляют сильные впечатления. Трехместное размещение – евро-раскладушка.
Гостиница «Бурятия» 3
Самая большая в городе, расположена в самом его центре. Размещение в двухместных номерах категории «стандарт». Из окон открываются панорамные виды. В свободное время вы сможете самостоятельно прогуляться, осмотреть достопримечательности, заглянуть в многочисленные магазинчики, перекусить в разнообразных ресторанах, кафе или столовых. В 2-3 минутах ходьбы находятся остановки общественного транспорта – при желании можно легко уехать в любую точку города. «Бурятия» проводит политику экологически ответственного ведения бизнеса.
Эко-отель «Сосны»
Эко-отель “Сосны” расположен в прибрежном поселке Горячинск на территории с нетронутым природным ландшафтом - вековыми соснами и кедрами с естественным подлеском. Для их сохранения все дорожки выполнены в виде деревянных настилов. Мангальная зона, пергола с качелями и русская баня. WI-FI на территории. Большое лобби и 3 открытые террасы, обеспечивают гостям ощущение простора, пространства, не ограниченного размером комнаты. В благоустроенных номерах панорамные окна и просторные балконы, ортопедические матрасы и постельное белье премиум класса, холодильник, фен.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд по программе на комфортабельном автобусе
- 2-3-х местное размещение в гостиницах: стандартные номера с удобствами
- Питание:1 день - ужин2 день - завтрак, ужин3 день - завтрак, обед4 день - завтрак, обед ужин5 день - завтрак, обед6 день - завтрак7 день - завтрак
- 1 день - ужин
- 2 день - завтрак, ужин
- 3 день - завтрак, обед
- 4 день - завтрак, обед ужин
- 5 день - завтрак, обед
- 6 день - завтрак
- 7 день - завтрак
- Авторские этно-кулинарные события
- Другие экскурсии и активности согласно программе
- Входные билеты на фестиваль «Голос кочевников»
- Страхование (в том числе от укуса клеща)
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно из г. Улан-Удэ
- Авиабилет из Горно-Алтайска до Улан-Удэ рейс KV 218 от 4 500 руб. на человека
- Питание, не указанное в программе
- Входные билеты на пляж (850-950 руб. /чел.)
- Билет на канатную дорогу - от 1200 руб
- Моторафтинг (1000 руб. на чел.)
- Баня (от 1500 руб. на чел.)
- Дополнительные трансферы и экскурсии (от 500 руб.)
- Сувениры и личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для вашего комфортного путешествия рекомендуем взять с собой удобную одежду для отдыха, непродуваемую и непромокаемую куртку с капюшоном, теплый свитер, две пары удобной обуви (в т. ч. для посещения Ольхона - закрытые с нескользкой подошвой), лёгкие тапочки (сланцы), купальные принадлежности, солнцезащитные средства (крем, очки, головной убор), предметы личной гигиены, индивидуальные медикаменты. Для сплава: кроссовки (легкие, возможно намокание), куртка (легкая непромокаемая), головной убор по погоде (кепка-шляпа-бандана или шапочка), непромокаемый чехол для телефона (если планируете фотографирование).
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли клещи?
Для вашей безопасности и спокойствия просим принять во внимание: несмотря на то, что за последние годы случаев заболевания туристов клещевым энцефалитом зарегистрировано не было, Алтай и Бурятия – местности, где встречаются клещи.
Рекомендуем соблюдать меры противоклещевой защиты и иметь при себе противоклещевые репелленты (мази, гели, спреи), в лесу и степи с травянистым покровом не сходить с проложенных троп, соблюдать рекомендации сопровождающих и организаторов тура по экипировке, оформить специальную страховку, которая позволит покрыть медицинские расходы на случай укуса.