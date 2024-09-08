Программа тура по дням
Аэропорт - Иволгинский дацан - Улан-Удэ
Встреча группы в 09:00 в аэропорту г. Улан-Удэ.
Приключение начинается!
Встретив всех участников группы, мы отправимся в духовную столицу Бурятии – Иволгинский дацан, который расположен в 36 км от города Улан-Удэ.
Это место – не только самый известный дацан Бурятии, но и значимое место для буддистов со всего мира.
Для большинства жителей нашей страны дацан выглядит экзотично: мы увидим пагоды и священные ступы, оценим яркость красок и многообразие деталей.
Во время экскурсии нам расскажут об истории Иволгинского дацана, о ритуалах, традициях и об основных божествах, которым поклоняются буддисты.
Пообедав недалеко от дацана, переедем в город Улан-Удэ, заселимся в гостиницу и пойдем гулять по городу.
Начнем с площади Советов, прогуляемся по местному Арбату – пешеходной части улицы Ленина, посмотрим дома с резными наличниками и каменные купеческие усадьбы, а если повезет, проводим солнце со смотровой площадки с видом на город.
Автобус: 60 км. Пешком: до 3 км. Проживание: гостиница. Питание: не включено.
Улан-Удэ - этнопарк «Степной кочевник» - Тарбагатай - Улан-Удэ
Сегодня нас ждет насыщенный день.
После раннего завтрака отправимся в этнопарк “Степной кочевник”.
Здесь нас ждет полномасштабное знакомство с культурой Бурятии: рассказ о бурятских обычаях и об устройстве юрты, национальные танцы и игры и, конечно же, обед из национальных блюд.
После обеда мы едем в село Тарбагатай.
Бурятия у большинства ассоциируется исключительно с буддизмом, и немногие знают, что здесь на протяжении двух с половиной сотен лет целые села хранят свою христианскую веру – старообрядчество.
Постройки и уклад жизни в поселениях староверов почти не изменились за минувшие столетия.
Здесь мы посетим музей, погуляем по селу с его деревянными ярко расписанными домиками и узнаем все о традициях, обычаях и быте старообрядцев.
Автобус: 220 км. Пешком: до 5 км. Проживание: гостевой дом. Питание: завтрак, обед.
Улан-Удэ - Турка - Монахово - Змеиная бухта - Усть-Баргузин
После раннего завтрака соберем вещи и отправимся к маяку в поселке Турка.
Построенный недавно, он стал центром притяжения в Байкальской гавани и одной из самых фотографируемых достопримечательностей Забайкалья.
Покидаем Байкальскую гавань и держим путь в Чивыркуйский залив.
По дороге остановимся у каменной черепахи, в поселке Монахово поднимемся по 336 ступенькам на обзорную площадку, откуда открывается головокружительный вид.
Мы обязательно сделаем фотографии в самых лучших локациях Чивыркуйского залива, а возможно, и на уникальном голубом льду.
Ближе к вечеру заедем в бухту Змеиную – погреться в термальном источнике под открытым небом.
На пути в гостиницу на побережье баргузинского залива нас ждет чудесная панорама острова Ольхон и красивейший байкальский закат.
Автобус: 350 км. Пешком: до 5 км. Проживание: гостевой дом. Питание: завтрак.
Усть-Баргузин
После трех дней, насыщенных переездами, необходим отдых, поэтому сегодняшний день мы проведем в Усть-Баргузине.
Желающие смогут посетить музей “Радуга самоцветов” с его уникальной минералогической выставкой, прогуляться по байкальскому льду в Баргузинском заливе, покататься на снегоходах по бескрайним снежным просторам, сходить в жаркую баню.
Вечером приготовим себе ужин и устроим совместное застолье, ведь нас ждет мастер-класс по лепке бууз.
Пешком: до 10 км. Проживание: гостевой дом. Питание: завтрак.
Усть-Баргузин - Хужир
Сразу после завтрака начинается самая захватывающая часть нашего путешествия – пересечение озера Байкал на автомобилях УАЗ по ледовой дороге.
Нас ждут великолепные виды на ледяной Байкал, в хорошую погоду видны и архипелаг Ушканьи Острова, и полуостров Святой Нос.
По дороге мы обязательно сделаем остановки в районе полуострова Святой Нос, в середине Байкала, где глубина моря составляет 1642 м, и около мыса Хобой.
Мы увидим уникальные природные пейзажи острова Ольхон: песчаные дюны, беломраморные скалы и обрывистые берега.
На Ольхоне мы расположимся на одной из уютных баз поселка Хужир.
Если позволит время, вечером посетим мыс Бурхан, на котором находится знаменитая скала Шаманка.
Шаман-скала, одна из девяти святынь Азии, стала своего рода визитной карточкой озера, одним из самых узнаваемых образов Байкала.
Внедорожный автотранспорт: 130 км. Пешком: до 10 км. Проживание: турбаза. Питание: завтрак, обед (уха из омуля).
Хужир - остров Огой
Выйдя с нашей базы на рассвете, посетим соседнюю возвышенность, где установлена беседка и откуда открываются красивые панорамы поселка Хужир и пролива Малое море.
Можно будет взять напрокат велосипед на шипованных колесах и совершить велопрогулку вдоль берегов Малого моря прямо по льду, покататься на коньках, сходить в музей, пройтись по сувенирным лавкам (оплачивается самостоятельно).
После обеда мы на УАЗах отправимся на остров Огой – самый большой из островов Малого моря, где стоит Белая ступа – ступа Просветления.
На закате сделаем потрясающие фото Байкала.
Это наш последний день на Байкале, поэтому вечером мы обязательно соберемся за большим столом, чтобы поделиться своими впечатлениями о путешествии.
Велосипед или коньки: 6 - 10 км. Внедорожный транспорт: Проживание: турбаза. Питание: завтрак.
Хужир - Иркутск
После завтрака соберём вещи и отправимся в город Иркутск.
Нас ждёт долгая дорога, разнообразит которую общение с участниками группы, ставшими уже совсем родными.
Обратные билеты рекомендуем брать на 18:00 и позже.
Автобус: 300 км. Питание: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах и на турбазах (в Улан-Удэ, в Усть-Баргузине, в Хужире).
Более подробно о местах размещения уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Гостевой дом в г. Улан-Удэ
Размещение в гостевом доме с 2-х, 3-х, 4-х местным размещением, кухня, душ и туалет в доме.
Гостевой дом в Усть-Баргузине
Размещение в гостевых домах с 2-х, 3-х, 4-х местным размещением, кухня, душ и туалет в доме.
База отдыха в п. Хужир
В Хужире база/гостевой дом с 2-х, 3-х, 4-х местным размещением, кухня, душ и туалет в доме.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Улан-Удэ и обратно из г. Иркутск
- Питание, не указанное в программе: 4 обеда и ужины (500-700 рублей за прием пищи)
- Прокат коньков и велосипедов (рекомендуем взять свои коньки)
- Снегоходы в Усть-Баргузине (3000 руб.)
- Баня в Усть-Баргузине (1000 руб.)
- Страховка от н/с
- Чаевые гиду
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Зимой на Байкале может быть от -10 до -30, поэтому важно взять с собой теплые вещи.
- Снаряжение:
- небольшой рюкзак 15-20 л для прогулок;
- коньки (по желанию);
- хоба (подпопник);
- очки от солнца (маска горнолыжная);
- химические грелки для рук и ног;
- Одежда и обувь:
- ботинки теплые зимние;
- штаны ветрозащитные, утепленные (комбинезон);
- куртка утепленная (пуховик, горнолыжная);
- шапка утепленная, теплый бафф;
- балаклава (маска ветрозащитная);
- варежки утепленные, ветрозащитные (перчатки горнолыжные);
- носки теплые (шерстяные, синтетические) и х/б (по 2 пары);
- кофта утепленная (флисовая);
- комплект термобелья;
- одежда для дома;
- тапочки;
- Что взять еще:
- аптечка личная, в случае хронических заболеваний (групповая аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора);
- средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, принадлежности для девочек и пр.);
- крем от загара;
- термос (пригодится на экскурсионных выездах);
- фотоаппарат (видеокамера);
- Документы:
- паспорт;
- полис страхования;
- деньги на дополнительные расходы.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.