Бурятия: буузы, дацаны и лёд Байкала

В этом путешествии мы предлагаем Вам прикоснуться к буддийской культуре на просторах Бурятии и прокатиться на коньках по самому большому катку в мире. Зимний Байкал невероятно красив, гармоничен и удивителен. Бескрайние просторы, заснеженные горы и, конечно же, кристально чистый и звонкий байкальский лед!
5
3 отзыва
Бурятия: буузы, дацаны и лёд Байкала
Бурятия: буузы, дацаны и лёд Байкала
Бурятия: буузы, дацаны и лёд Байкала
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Аэропорт - Иволгинский дацан - Улан-Удэ

Встреча группы в 09:00 в аэропорту г. Улан-Удэ.

Приключение начинается!

Встретив всех участников группы, мы отправимся в духовную столицу Бурятии – Иволгинский дацан, который расположен в 36 км от города Улан-Удэ.

Это место – не только самый известный дацан Бурятии, но и значимое место для буддистов со всего мира.

Для большинства жителей нашей страны дацан выглядит экзотично: мы увидим пагоды и священные ступы, оценим яркость красок и многообразие деталей.

Во время экскурсии нам расскажут об истории Иволгинского дацана, о ритуалах, традициях и об основных божествах, которым поклоняются буддисты.

Пообедав недалеко от дацана, переедем в город Улан-Удэ, заселимся в гостиницу и пойдем гулять по городу.

Начнем с площади Советов, прогуляемся по местному Арбату – пешеходной части улицы Ленина, посмотрим дома с резными наличниками и каменные купеческие усадьбы, а если повезет, проводим солнце со смотровой площадки с видом на город.

Автобус: 60 км. Пешком: до 3 км. Проживание: гостиница. Питание: не включено.

Аэропорт - Иволгинский дацан - Улан-УдэАэропорт - Иволгинский дацан - Улан-УдэАэропорт - Иволгинский дацан - Улан-Удэ
2 день

Улан-Удэ - этнопарк «Степной кочевник» - Тарбагатай - Улан-Удэ

Сегодня нас ждет насыщенный день.

После раннего завтрака отправимся в этнопарк “Степной кочевник”.

Здесь нас ждет полномасштабное знакомство с культурой Бурятии: рассказ о бурятских обычаях и об устройстве юрты, национальные танцы и игры и, конечно же, обед из национальных блюд.

После обеда мы едем в село Тарбагатай.

Бурятия у большинства ассоциируется исключительно с буддизмом, и немногие знают, что здесь на протяжении двух с половиной сотен лет целые села хранят свою христианскую веру – старообрядчество.

Постройки и уклад жизни в поселениях староверов почти не изменились за минувшие столетия.

Здесь мы посетим музей, погуляем по селу с его деревянными ярко расписанными домиками и узнаем все о традициях, обычаях и быте старообрядцев.

Автобус: 220 км. Пешком: до 5 км. Проживание: гостевой дом. Питание: завтрак, обед.

Улан-Удэ - этнопарк «Степной кочевник» - Тарбагатай - Улан-УдэУлан-Удэ - этнопарк «Степной кочевник» - Тарбагатай - Улан-УдэУлан-Удэ - этнопарк «Степной кочевник» - Тарбагатай - Улан-Удэ
3 день

Улан-Удэ - Турка - Монахово - Змеиная бухта - Усть-Баргузин

После раннего завтрака соберем вещи и отправимся к маяку в поселке Турка.

Построенный недавно, он стал центром притяжения в Байкальской гавани и одной из самых фотографируемых достопримечательностей Забайкалья.

Покидаем Байкальскую гавань и держим путь в Чивыркуйский залив.

По дороге остановимся у каменной черепахи, в поселке Монахово поднимемся по 336 ступенькам на обзорную площадку, откуда открывается головокружительный вид.

Мы обязательно сделаем фотографии в самых лучших локациях Чивыркуйского залива, а возможно, и на уникальном голубом льду.

Ближе к вечеру заедем в бухту Змеиную – погреться в термальном источнике под открытым небом.

На пути в гостиницу на побережье баргузинского залива нас ждет чудесная панорама острова Ольхон и красивейший байкальский закат.

Автобус: 350 км. Пешком: до 5 км. Проживание: гостевой дом. Питание: завтрак.

Улан-Удэ - Турка - Монахово - Змеиная бухта - Усть-БаргузинУлан-Удэ - Турка - Монахово - Змеиная бухта - Усть-БаргузинУлан-Удэ - Турка - Монахово - Змеиная бухта - Усть-Баргузин
4 день

Усть-Баргузин

После трех дней, насыщенных переездами, необходим отдых, поэтому сегодняшний день мы проведем в Усть-Баргузине.

Желающие смогут посетить музей “Радуга самоцветов” с его уникальной минералогической выставкой, прогуляться по байкальскому льду в Баргузинском заливе, покататься на снегоходах по бескрайним снежным просторам, сходить в жаркую баню.

Вечером приготовим себе ужин и устроим совместное застолье, ведь нас ждет мастер-класс по лепке бууз.

Пешком: до 10 км. Проживание: гостевой дом. Питание: завтрак.

Усть-БаргузинУсть-БаргузинУсть-Баргузин
5 день

Усть-Баргузин - Хужир

Сразу после завтрака начинается самая захватывающая часть нашего путешествия – пересечение озера Байкал на автомобилях УАЗ по ледовой дороге.

Нас ждут великолепные виды на ледяной Байкал, в хорошую погоду видны и архипелаг Ушканьи Острова, и полуостров Святой Нос.

По дороге мы обязательно сделаем остановки в районе полуострова Святой Нос, в середине Байкала, где глубина моря составляет 1642 м, и около мыса Хобой.

Мы увидим уникальные природные пейзажи острова Ольхон: песчаные дюны, беломраморные скалы и обрывистые берега.

На Ольхоне мы расположимся на одной из уютных баз поселка Хужир.

Если позволит время, вечером посетим мыс Бурхан, на котором находится знаменитая скала Шаманка.

Шаман-скала, одна из девяти святынь Азии, стала своего рода визитной карточкой озера, одним из самых узнаваемых образов Байкала.

Внедорожный автотранспорт: 130 км. Пешком: до 10 км. Проживание: турбаза. Питание: завтрак, обед (уха из омуля).

Усть-Баргузин - ХужирУсть-Баргузин - ХужирУсть-Баргузин - ХужирУсть-Баргузин - Хужир
6 день

Хужир - остров Огой

Выйдя с нашей базы на рассвете, посетим соседнюю возвышенность, где установлена беседка и откуда открываются красивые панорамы поселка Хужир и пролива Малое море.

Можно будет взять напрокат велосипед на шипованных колесах и совершить велопрогулку вдоль берегов Малого моря прямо по льду, покататься на коньках, сходить в музей, пройтись по сувенирным лавкам (оплачивается самостоятельно).

После обеда мы на УАЗах отправимся на остров Огой – самый большой из островов Малого моря, где стоит Белая ступа – ступа Просветления.

На закате сделаем потрясающие фото Байкала.

Это наш последний день на Байкале, поэтому вечером мы обязательно соберемся за большим столом, чтобы поделиться своими впечатлениями о путешествии.

Велосипед или коньки: 6 - 10 км. Внедорожный транспорт: Проживание: турбаза. Питание: завтрак.

Хужир - остров ОгойХужир - остров ОгойХужир - остров Огой
7 день

Хужир - Иркутск

После завтрака соберём вещи и отправимся в город Иркутск.

Нас ждёт долгая дорога, разнообразит которую общение с участниками группы, ставшими уже совсем родными.

Обратные билеты рекомендуем брать на 18:00 и позже.

Автобус: 300 км. Питание: завтрак.

Хужир - ИркутскХужир - ИркутскХужир - Иркутск

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах и на турбазах (в Улан-Удэ, в Усть-Баргузине, в Хужире).

Более подробно о местах размещения уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

Гостевой дом в г. Улан-Удэ

2 ночи

Размещение в гостевом доме с 2-х, 3-х, 4-х местным размещением, кухня, душ и туалет в доме.

Гостевой дом в Усть-Баргузине

2 ночи

Размещение в гостевых домах с 2-х, 3-х, 4-х местным размещением, кухня, душ и туалет в доме.

База отдыха в п. Хужир

2 ночи

В Хужире база/гостевой дом с 2-х, 3-х, 4-х местным размещением, кухня, душ и туалет в доме.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Улан-Удэ и обратно из г. Иркутск
  • Питание, не указанное в программе: 4 обеда и ужины (500-700 рублей за прием пищи)
  • Прокат коньков и велосипедов (рекомендуем взять свои коньки)
  • Снегоходы в Усть-Баргузине (3000 руб.)
  • Баня в Усть-Баргузине (1000 руб.)
  • Страховка от н/с
  • Чаевые гиду
Место начала и завершения?
Республика Бурятия, Улан-Удэ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Зимой на Байкале может быть от -10 до -30, поэтому важно взять с собой теплые вещи.

  • Снаряжение:
    • небольшой рюкзак 15-20 л для прогулок;
    • коньки (по желанию);
    • хоба (подпопник);
    • очки от солнца (маска горнолыжная);
    • химические грелки для рук и ног;
  • Одежда и обувь:
    • ботинки теплые зимние;
    • штаны ветрозащитные, утепленные (комбинезон);
    • куртка утепленная (пуховик, горнолыжная);
    • шапка утепленная, теплый бафф;
    • балаклава (маска ветрозащитная);
    • варежки утепленные, ветрозащитные (перчатки горнолыжные);
    • носки теплые (шерстяные, синтетические) и х/б (по 2 пары);
    • кофта утепленная (флисовая);
    • комплект термобелья;
    • одежда для дома;
    • тапочки;
  • Что взять еще:
    • аптечка личная, в случае хронических заболеваний (групповая аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора);
    • средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, принадлежности для девочек и пр.);
    • крем от загара;
    • термос (пригодится на экскурсионных выездах);
    • фотоаппарат (видеокамера);
  • Документы:
    • паспорт;
    • полис страхования;
    • деньги на дополнительные расходы.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
8 сен 2024
Нет слов, чтобы описать эмоции, просто ВЕЛИКОЛЕПНО!
А
22 авг 2024
Сервис по типу швейцарских часов. Все надёжно и вовремя.
А
15 авг 2024
Если не смотреть на погоду, то с организацией всё было хорошо: заброска, палатки, еда (правда немного малокалорийная), встреча с поезда и посадка на поезд.
Если не смотреть на погоду, то с организацией всё было хорошо: заброска, палатки, еда (правда немного

Тур входит в следующие категории Улан-Удэ

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