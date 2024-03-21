1 день

Иволгинский Дацан, ступа Бадма Сэсэг, прогулка по Улан-Удэ

10:00 по местному времени (МСК+5) — сбор группы в аэропорту г. Улан-Удэ (аэропорт «Байкал»).

Экскурсия на Иволгинский дацан.

Чего здесь только нет: субурганы, храмы-дуганы в честь воплощения Будды и молельные колёса под названием хурдэ. Полюбуемся необычной архитектурой всех этих сооружений и окунемся в необыкновенную атмосферу умиротворения и спокойствия, царящую на территории дацана.

Экскурсия к ступе Бадма Сэсэг. Она представляет собой белоснежный мемориал с заостренной крышей, украшенный витиеватыми орнаментами, сюжеты которых повествуют о религиозных событиях буддистов.

Прогулка по старинной части города Улан-Удэ.

Жители города очень трепетно относятся к своей истории, поэтому в центре можно от души полюбоваться памятниками архитектуры, старинной застройкой, относящейся к деревянному зодчеству, а также знаменитой Триумфальной аркой.

Также сегодня мы увидим колоритное советское наследие — самый большой в мире памятник Ленину в виде огромной головы.

Активная часть: 9,8 км.

Ночь в гостинице в г. Улан-Удэ.