Байкал. Места силы Бурятии

Групповой тур в Улан-Удэ
5
3 отзыва
Приглашаем в наш новый тур на зимний Байкал! На этот раз отправляемся в Бурятию. Здесь также будет очень много льда, прозрачные торосы, наплески и катание на УАЗиках по льду озера.

Кроме того: искупаемся в термальных источниках, погуляем по старинным улочкам Улан-Удэ, сфотографируем белую буддистскую ступу и увидим знаменитые буддийские дацаны.
Байкал. Места силы Бурятии
Байкал. Места силы Бурятии
Байкал. Места силы Бурятии
Ближайшие даты:
16
мар

Что вас ожидает:

Иволгинский дацан
Иволгинский дацан
Полюбуемся на эффектный буддийский монастырь проникнемся атмосферой умиротворения и спокойствия
Купание в термальных источниках
Купание в термальных источниках
Насладимся теплом горячих источников в окружении зимних пейзажей
Места силы
Места силы
Отправимся в Сувинскую Саксонию и к дацану богини Янжимы
Очарование байкальского льда
Очарование байкальского льда
Поищем замёрзшие пузырьки воздуха и прикоснёмся ко льду руками
Этнографический музей под открытым небом
Этнографический музей под открытым небом
Окунёмся в настоящую сказку, рассматривая экспонаты музея народов Забайкалья на свежем воздухе
На УАЗиках по льду
На УАЗиках по льду
Увидим замёрзший Чивыркуйский залив и прокатимся по толще льда на УАЗиках

Программа тура по дням

1 день

Иволгинский Дацан, ступа Бадма Сэсэг, прогулка по Улан-Удэ

10:00 по местному времени (МСК+5) — сбор группы в аэропорту г. Улан-Удэ (аэропорт «Байкал»).

Экскурсия на Иволгинский дацан.

Чего здесь только нет: субурганы, храмы-дуганы в честь воплощения Будды и молельные колёса под названием хурдэ. Полюбуемся необычной архитектурой всех этих сооружений и окунемся в необыкновенную атмосферу умиротворения и спокойствия, царящую на территории дацана.

Экскурсия к ступе Бадма Сэсэг. Она представляет собой белоснежный мемориал с заостренной крышей, украшенный витиеватыми орнаментами, сюжеты которых повествуют о религиозных событиях буддистов.

Прогулка по старинной части города Улан-Удэ.

Жители города очень трепетно относятся к своей истории, поэтому в центре можно от души полюбоваться памятниками архитектуры, старинной застройкой, относящейся к деревянному зодчеству, а также знаменитой Триумфальной аркой.

Также сегодня мы увидим колоритное советское наследие — самый большой в мире памятник Ленину в виде огромной головы.

Активная часть: 9,8 км.

Ночь в гостинице в г. Улан-Удэ.

Иволгинский Дацан, ступа Бадма Сэсэг, прогулка по Улан-УдэИволгинский Дацан, ступа Бадма Сэсэг, прогулка по Улан-УдэИволгинский Дацан, ступа Бадма Сэсэг, прогулка по Улан-Удэ
2 день

Перевал Пыхта, маяк в селе Турка, камень Черепаха, Баргузинский залив

Выселение из гостиницы в Улан-Удэ.

Сегодня наша цель — Баргузинский залив и село Усть-Баргузин. По пути к этим местам обязательно посмотрим местные достопримечательности: поднимемся на перевал Пыхта и полюбуемся камнем Черепаха.

Кроме того, этот день ознаменован первым выходом на лёд, который мы обязательно будем фотографировать.

Перевал Пыхта хребта Улан-Бургасы – своеобразная кухня погоды в Бурятии.

Это знаковое место.

Здесь находится несколько святых мест, отмеченных разноцветными лентами на деревьях и различных столбиках.

Следующий пункт – это неспешное любование живописным маяком и камнем, издалека очень похожим на огромную черепаху.

Для этого отправимся на северную окраину деревеньки Турка.

Черепаха стоит в воде Байкала, в нескольких метрах от берега, и ходят слухи, что во время полнолуния рептилия оживает.

Приехав на берег Баргузинского залива, поселимся в гостинице в поселке Усть-Баргузин. Здесь мы проведем ближайшие 5 ночей.

Активная часть: 5,8 км, продолжительность маршрута 7-8 часов.

Перевал Пыхта, маяк в селе Турка, камень Черепаха, Баргузинский заливПеревал Пыхта, маяк в селе Турка, камень Черепаха, Баргузинский заливПеревал Пыхта, маяк в селе Турка, камень Черепаха, Баргузинский залив
3 день

Термальные источники Гусиха

Продолжаем исследовать просторы Бурятии!

В этих местах всегда много снега, чем мы сегодня и воспользуемся.

Возьмем лыжи и на них покатаемся по зимнему лесу.

Навык катания на лыжах не требуется, инструктор всему научит на месте.

Далее едем в селение Гусиха, которое может похвастаться своими термальными источниками.

После лесной прогулки нам будет приятно расслабиться в ваннах с термальной водой.

Активная часть: 3 км пешком, продолжительность 5-6 часов.

Термальные источники ГусихаТермальные источники Гусиха
4 день

Полуостров Святой нос, Чивыркуйский залив, термальный источник Змеёвый

В этот день полюбуемся на Святой Нос — крупнейший полуостров Байкала. С одной его стороны раскинулся Баргузинский залив, а с другой стороны – Чивыркуйский.

Чивыркуйский залив — второй по величине залив великого озера. И именно по его льдам будем с удовольствием кататься на УАЗиках. В это время толщина льда достигает около 1,5-2 м! Обязательно остановимся в наиболее интересных локациях, чтобы сделать красивые фотографии.

Обогнув полуостров Святой нос, приедем в бухту Змеиная. Здесь расположен термальный источник, температура воды в котором варьируется от 38 до 45 градусов по Цельсию.

Купаемся в источнике на фоне сверкающих как сапфиры льдов.

Активная часть: 6,7 км, продолжительность маршрута 7-8 часов.

Полуостров Святой нос, Чивыркуйский залив, термальный источник ЗмеёвыйПолуостров Святой нос, Чивыркуйский залив, термальный источник ЗмеёвыйПолуостров Святой нос, Чивыркуйский залив, термальный источник ЗмеёвыйПолуостров Святой нос, Чивыркуйский залив, термальный источник Змеёвый
5 день

Сувинская Саксония, Камень-бык, экотропа во дворец богини Янжима

Сегодня у нас длинный и очень насыщенный день!

Выезжаем пораньше, чтобы все успеть.

Сначала отправимся в Сувинскую Саксонию – местность с очень живописными скалами.

По легенде, эти места давным-давно являлись домом для баргутов – древних жителей долины.

Буряты верят, что именно здесь живут местные духи.

Наш инструктор говорит, что в этих местах потрясающая энергетика!

Далее посмотрим на необычный Камень-бык в Баргузинской долине, после чего отправляемся ко дворцу богини Янжима!

Дацан Янжимы расположился у подножия горы, название которой переводится как «свидание» или «встреча».

Места здесь дикие и очень живописные, отовсюду виден Баргузинский хребет.

Божество Янжима считается ответственной за рождение детей, поэтому возле храма множество детских игрушек, колыбелек, ленточек и прочих атрибутов.

Сюда очень часто приходят люди, которые мечтают, чтобы в их семье появились детишки.

Неподалеку от места, где построен храм, один из лам когда-то обнаружил лик богини Янжимы, проступивший на камне.

К этому камню сейчас ведёт экологическая тропа, пройти по ней можно в любую погоду, поскольку дорога обустроена и покрыта деревянным настилом.

Возле валуна с ликом богини, по уверениям многих туристов, чувствуется неудержимая энергетика.

Поэтому здесь можно загадывать желания и исполнять мечты, предварительно пройдя по священному кругу – гороо.

Активная часть: 5,5 км, продолжительность маршрута 7-8 часов.

Сувинская Саксония, Камень-бык, экотропа во дворец богини ЯнжимаСувинская Саксония, Камень-бык, экотропа во дворец богини ЯнжимаСувинская Саксония, Камень-бык, экотропа во дворец богини ЯнжимаСувинская Саксония, Камень-бык, экотропа во дворец богини ЯнжимаСувинская Саксония, Камень-бык, экотропа во дворец богини Янжима
6 день

Мыс Холодянка и купание в чанах на берегу Байкала

В этот день отправляемся гулять пешком к мысу Холодянка. Дорога пройдет мимо хвойного леса и приведёт на берег Байкала.

Здесь мы потрогаем ладошкой красивейший лёд и полюбуемся на те самые знаменитые застывшие пузырьки.

Изюминка этого места — огромный чан с горячей водой, подогреваемый дровами.

Купаемся, делаем красивые снимки.

Активная часть: 8,5 км пешком, продолжительность 5-6 часов.

Мыс Холодянка и купание в чанах на берегу БайкалаМыс Холодянка и купание в чанах на берегу БайкалаМыс Холодянка и купание в чанах на берегу Байкала
7 день

Прощание с Байкалом, этнографический музей народов Забайкалья, переезд в Улан-Удэ

Выход на лёд и прощание с озером.

Отъезд на микроавтобусе из села Усть-Баргузин.

По пути в Улан-Удэ посетим этнографический музей народов Забайкалья.

Это огромный парковый комплекс, в котором практически вся экспозиция расположена под открытым небом. Здесь увидим не только традиционные, разноцветные бурятские строения, но и каменные столбы, испещрённые таинственными письменами.

Активная часть: 5,8 км, продолжительность маршрута 7-8 часов.

16:00-17:00 по местному времени (МСК+5) – прибытие в аэропорт г. Улан-Удэ.

Отъезд домой.

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура по Бурятиии может быть изменен.

Прощание с Байкалом, этнографический музей народов Забайкалья, переезд в Улан-УдэПрощание с Байкалом, этнографический музей народов Забайкалья, переезд в Улан-УдэПрощание с Байкалом, этнографический музей народов Забайкалья, переезд в Улан-УдэПрощание с Байкалом, этнографический музей народов Забайкалья, переезд в Улан-Удэ

Проживание

Тур предполагает проживание в двух- трёхместных номерах «Стандарт» (удобства в номере) в гостинице «Бурятия» в Улан-Уде — 1 ночь и в гостинице «Байкальский бриз» или или «Баргужин Токум» в пос. Усть-Баргузин — 5 ночей.

Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы: 16 000 руб. за весь период отдыха.

Варианты проживания

Гостиница «Бурятия»

1 ночь

Отель расположен в самом центре города Улан-Удэ, в 10 минутах ходьбы от главного железнодорожного вокзала Улан-Удэ. К услугам гостей сауна, тренажерный зал, салон красоты и билетные кассы.

В числе удобств номеров отеля «Бурятия» кабельное телевидение, холодильник и гостиная зона. В ванной комнате предоставляются туалетно-косметические принадлежности.

В кафе «Чашка» подают традиционные блюда бурятской и европейской кухни, а каждое утро сервируют завтрак.

Гостиница «Бурятия»Гостиница «Бурятия»Гостиница «Бурятия»Гостиница «Бурятия»Гостиница «Бурятия»

Гостиница «Байкальский бриз»

5 ночей

Гостиница «Байкальский бриз» в пос. Усть-Баргузин. Двух-, трехместные номера "Стандарт", удобства в номере, телевизор, вай-фай, фен. Выдают полотенца.

Гостиница «Байкальский бриз»Гостиница «Байкальский бриз»Гостиница «Байкальский бриз»Гостиница «Байкальский бриз»Гостиница «Байкальский бриз»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Автотранспортные переезды по маршруту на микроавтобусе
  • Переезды по маршруту на УАЗиках
  • Проживание в гостинице, указанное в программе
  • Питание: завтрак (день 2-7), обед (день 3, 4, 5, 6), ужин (день 2-6). Готовые завтраки и ужины подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обеды в виде сухого пайка (колбаса, сыр, печенье, шоколад, сладости)
  • Входные билеты в Иволгинский дацан
  • Входные билеты в этнографический музей народов Забайкалья
  • Термальные источники Змеевые, Гусихинские, купание в чанах
  • Билеты в Забайкальский национальный парк
  • Регистрация группы в МЧС
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты к началу маршрута и обратно (г. Улан-Удэ)
  • Обеды (день 1, 2, 7), ужин в 1 день. Стоимость обедов / ужинов от 500 руб
  • Страховка
Место начала и завершения?
Россия, Республика Бурятия, Улан-Удэ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Паспорт / свидетельство о рождении ребенка.
  • Термобелье — футболка с длинным рукавом и кальсоны.
  • Кофта и штаны из флиса.
  • Ветрозащитные, утепленные куртка (с капюшоном) и штаны.
  • Теплая, непромокаемая обувь для ходьбы.
  • Шерстяные носки, треккинговые носки с добавлением шерсти или термоноски.
  • Ледоступы, кошки для гололёда или айсеры.
  • Фонарики (гамаши, гетры, бахилы).
  • Шапка.
  • Балаклава, флисовый шарф-труба или флисовая полумаска для нижней части лица.
  • Перчатки — 2 пары.
  • Варежки с пуховым, шерстяным или синтетическим утеплителем.
  • Очки солнцезащитные ОБЯЗАТЕЛЬНО! В ясные дни очки защищают глаза от воздействия солнечных лучей, которые могут обжечь внешние слои глаза. Снег отражает до 80% солнечных лучей. Когда солнечный свет отражается от снега, он становится очень ярким и сопровождается интенсивным блеском, из-за которого затруднительно смотреть.
  • Солнцезащитный крем, гигиеническая помада.
  • Рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста, а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм).
  • Пенка туристическая.
  • Термос (объем не менее 1 л на человека).
  • Кружка, ложка.
  • Фонарик.
  • Туалетная бумага.
  • Для ходьбы по турбазе: спортивные брюки, футболка, шлепки.
  • Нижнее белье.
  • Купальник (для посещения термальных источников).
  • Фотоаппарат/видеокамера.
  • Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, шампунь, бритва).
  • Расческа.
  • Нитка, иголка.
  • Сушилки для обуви. Поскольку практически весь день мы проводим на улице, то к вечеру обувь становится влажной, ее необходимо просушивать.
  • Индивидуальная аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черепаха».

Будет ли мобильная связь?

Мобильная связь по маршруту: практически постоянно. Во время прогулок мобильная связь иногда может отсутствовать. Наибольшие зоны покрытия имеют операторы Билайн и Теле-2. Мобильный интернет 3G есть у всех операторов, 4G — у МТС, Мегафона и Теле2.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
21 мар 2024
Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что было очень приятно! Все прошло очень хорошо как на момент приобретения путевки, так и на момент пребывания в туре. Каникулы удались на 100%, спасибо за организацию!
Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но
И
19 мар 2024
Первый раз брал горнолыжный тур и не разу не пожалел, все было организованно хорошо, все вовремя и по расписанию. Отличный гид, Ляля, все разрулит, организаторские способности профессионала, всегда на связи и рядом на склоне. Интересно рассказывает и всегда в отличном настроении. Трансфер на комфортных автобусах Мерседес.
Д
5 мар 2024
Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!
Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!

Тур входит в следующие категории Улан-Удэ

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