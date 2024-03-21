Кроме того: искупаемся в термальных источниках, погуляем по старинным улочкам Улан-Удэ, сфотографируем белую буддистскую ступу и увидим знаменитые буддийские дацаны.
мар
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Иволгинский Дацан, ступа Бадма Сэсэг, прогулка по Улан-Удэ
10:00 по местному времени (МСК+5) — сбор группы в аэропорту г. Улан-Удэ (аэропорт «Байкал»).
Экскурсия на Иволгинский дацан.
Чего здесь только нет: субурганы, храмы-дуганы в честь воплощения Будды и молельные колёса под названием хурдэ. Полюбуемся необычной архитектурой всех этих сооружений и окунемся в необыкновенную атмосферу умиротворения и спокойствия, царящую на территории дацана.
Экскурсия к ступе Бадма Сэсэг. Она представляет собой белоснежный мемориал с заостренной крышей, украшенный витиеватыми орнаментами, сюжеты которых повествуют о религиозных событиях буддистов.
Прогулка по старинной части города Улан-Удэ.
Жители города очень трепетно относятся к своей истории, поэтому в центре можно от души полюбоваться памятниками архитектуры, старинной застройкой, относящейся к деревянному зодчеству, а также знаменитой Триумфальной аркой.
Также сегодня мы увидим колоритное советское наследие — самый большой в мире памятник Ленину в виде огромной головы.
Активная часть: 9,8 км.
Ночь в гостинице в г. Улан-Удэ.
Перевал Пыхта, маяк в селе Турка, камень Черепаха, Баргузинский залив
Выселение из гостиницы в Улан-Удэ.
Сегодня наша цель — Баргузинский залив и село Усть-Баргузин. По пути к этим местам обязательно посмотрим местные достопримечательности: поднимемся на перевал Пыхта и полюбуемся камнем Черепаха.
Кроме того, этот день ознаменован первым выходом на лёд, который мы обязательно будем фотографировать.
Перевал Пыхта хребта Улан-Бургасы – своеобразная кухня погоды в Бурятии.
Это знаковое место.
Здесь находится несколько святых мест, отмеченных разноцветными лентами на деревьях и различных столбиках.
Следующий пункт – это неспешное любование живописным маяком и камнем, издалека очень похожим на огромную черепаху.
Для этого отправимся на северную окраину деревеньки Турка.
Черепаха стоит в воде Байкала, в нескольких метрах от берега, и ходят слухи, что во время полнолуния рептилия оживает.
Приехав на берег Баргузинского залива, поселимся в гостинице в поселке Усть-Баргузин. Здесь мы проведем ближайшие 5 ночей.
Активная часть: 5,8 км, продолжительность маршрута 7-8 часов.
Термальные источники Гусиха
Продолжаем исследовать просторы Бурятии!
В этих местах всегда много снега, чем мы сегодня и воспользуемся.
Возьмем лыжи и на них покатаемся по зимнему лесу.
Навык катания на лыжах не требуется, инструктор всему научит на месте.
Далее едем в селение Гусиха, которое может похвастаться своими термальными источниками.
После лесной прогулки нам будет приятно расслабиться в ваннах с термальной водой.
Активная часть: 3 км пешком, продолжительность 5-6 часов.
Полуостров Святой нос, Чивыркуйский залив, термальный источник Змеёвый
В этот день полюбуемся на Святой Нос — крупнейший полуостров Байкала. С одной его стороны раскинулся Баргузинский залив, а с другой стороны – Чивыркуйский.
Чивыркуйский залив — второй по величине залив великого озера. И именно по его льдам будем с удовольствием кататься на УАЗиках. В это время толщина льда достигает около 1,5-2 м! Обязательно остановимся в наиболее интересных локациях, чтобы сделать красивые фотографии.
Обогнув полуостров Святой нос, приедем в бухту Змеиная. Здесь расположен термальный источник, температура воды в котором варьируется от 38 до 45 градусов по Цельсию.
Купаемся в источнике на фоне сверкающих как сапфиры льдов.
Активная часть: 6,7 км, продолжительность маршрута 7-8 часов.
Сувинская Саксония, Камень-бык, экотропа во дворец богини Янжима
Сегодня у нас длинный и очень насыщенный день!
Выезжаем пораньше, чтобы все успеть.
Сначала отправимся в Сувинскую Саксонию – местность с очень живописными скалами.
По легенде, эти места давным-давно являлись домом для баргутов – древних жителей долины.
Буряты верят, что именно здесь живут местные духи.
Наш инструктор говорит, что в этих местах потрясающая энергетика!
Далее посмотрим на необычный Камень-бык в Баргузинской долине, после чего отправляемся ко дворцу богини Янжима!
Дацан Янжимы расположился у подножия горы, название которой переводится как «свидание» или «встреча».
Места здесь дикие и очень живописные, отовсюду виден Баргузинский хребет.
Божество Янжима считается ответственной за рождение детей, поэтому возле храма множество детских игрушек, колыбелек, ленточек и прочих атрибутов.
Сюда очень часто приходят люди, которые мечтают, чтобы в их семье появились детишки.
Неподалеку от места, где построен храм, один из лам когда-то обнаружил лик богини Янжимы, проступивший на камне.
К этому камню сейчас ведёт экологическая тропа, пройти по ней можно в любую погоду, поскольку дорога обустроена и покрыта деревянным настилом.
Возле валуна с ликом богини, по уверениям многих туристов, чувствуется неудержимая энергетика.
Поэтому здесь можно загадывать желания и исполнять мечты, предварительно пройдя по священному кругу – гороо.
Активная часть: 5,5 км, продолжительность маршрута 7-8 часов.
Мыс Холодянка и купание в чанах на берегу Байкала
В этот день отправляемся гулять пешком к мысу Холодянка. Дорога пройдет мимо хвойного леса и приведёт на берег Байкала.
Здесь мы потрогаем ладошкой красивейший лёд и полюбуемся на те самые знаменитые застывшие пузырьки.
Изюминка этого места — огромный чан с горячей водой, подогреваемый дровами.
Купаемся, делаем красивые снимки.
Активная часть: 8,5 км пешком, продолжительность 5-6 часов.
Прощание с Байкалом, этнографический музей народов Забайкалья, переезд в Улан-Удэ
Выход на лёд и прощание с озером.
Отъезд на микроавтобусе из села Усть-Баргузин.
По пути в Улан-Удэ посетим этнографический музей народов Забайкалья.
Это огромный парковый комплекс, в котором практически вся экспозиция расположена под открытым небом. Здесь увидим не только традиционные, разноцветные бурятские строения, но и каменные столбы, испещрённые таинственными письменами.
Активная часть: 5,8 км, продолжительность маршрута 7-8 часов.
16:00-17:00 по местному времени (МСК+5) – прибытие в аэропорт г. Улан-Удэ.
Отъезд домой.
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура по Бурятиии может быть изменен.
Проживание
Тур предполагает проживание в двух- трёхместных номерах «Стандарт» (удобства в номере) в гостинице «Бурятия» в Улан-Уде — 1 ночь и в гостинице «Байкальский бриз» или или «Баргужин Токум» в пос. Усть-Баргузин — 5 ночей.
Варианты проживания
Гостиница «Бурятия»
Отель расположен в самом центре города Улан-Удэ, в 10 минутах ходьбы от главного железнодорожного вокзала Улан-Удэ. К услугам гостей сауна, тренажерный зал, салон красоты и билетные кассы.
В числе удобств номеров отеля «Бурятия» кабельное телевидение, холодильник и гостиная зона. В ванной комнате предоставляются туалетно-косметические принадлежности.
В кафе «Чашка» подают традиционные блюда бурятской и европейской кухни, а каждое утро сервируют завтрак.
Гостиница «Байкальский бриз»
Гостиница «Байкальский бриз» в пос. Усть-Баргузин. Двух-, трехместные номера "Стандарт", удобства в номере, телевизор, вай-фай, фен. Выдают полотенца.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту на микроавтобусе
- Переезды по маршруту на УАЗиках
- Проживание в гостинице, указанное в программе
- Питание: завтрак (день 2-7), обед (день 3, 4, 5, 6), ужин (день 2-6). Готовые завтраки и ужины подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обеды в виде сухого пайка (колбаса, сыр, печенье, шоколад, сладости)
- Входные билеты в Иволгинский дацан
- Входные билеты в этнографический музей народов Забайкалья
- Термальные источники Змеевые, Гусихинские, купание в чанах
- Билеты в Забайкальский национальный парк
- Регистрация группы в МЧС
- Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты к началу маршрута и обратно (г. Улан-Удэ)
- Обеды (день 1, 2, 7), ужин в 1 день. Стоимость обедов / ужинов от 500 руб
- Страховка
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Паспорт / свидетельство о рождении ребенка.
- Термобелье — футболка с длинным рукавом и кальсоны.
- Кофта и штаны из флиса.
- Ветрозащитные, утепленные куртка (с капюшоном) и штаны.
- Теплая, непромокаемая обувь для ходьбы.
- Шерстяные носки, треккинговые носки с добавлением шерсти или термоноски.
- Ледоступы, кошки для гололёда или айсеры.
- Фонарики (гамаши, гетры, бахилы).
- Шапка.
- Балаклава, флисовый шарф-труба или флисовая полумаска для нижней части лица.
- Перчатки — 2 пары.
- Варежки с пуховым, шерстяным или синтетическим утеплителем.
- Очки солнцезащитные ОБЯЗАТЕЛЬНО! В ясные дни очки защищают глаза от воздействия солнечных лучей, которые могут обжечь внешние слои глаза. Снег отражает до 80% солнечных лучей. Когда солнечный свет отражается от снега, он становится очень ярким и сопровождается интенсивным блеском, из-за которого затруднительно смотреть.
- Солнцезащитный крем, гигиеническая помада.
- Рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста, а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм).
- Пенка туристическая.
- Термос (объем не менее 1 л на человека).
- Кружка, ложка.
- Фонарик.
- Туалетная бумага.
- Для ходьбы по турбазе: спортивные брюки, футболка, шлепки.
- Нижнее белье.
- Купальник (для посещения термальных источников).
- Фотоаппарат/видеокамера.
- Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, шампунь, бритва).
- Расческа.
- Нитка, иголка.
- Сушилки для обуви. Поскольку практически весь день мы проводим на улице, то к вечеру обувь становится влажной, ее необходимо просушивать.
- Индивидуальная аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черепаха».
Будет ли мобильная связь?
Мобильная связь по маршруту: практически постоянно. Во время прогулок мобильная связь иногда может отсутствовать. Наибольшие зоны покрытия имеют операторы Билайн и Теле-2. Мобильный интернет 3G есть у всех операторов, 4G — у МТС, Мегафона и Теле2.