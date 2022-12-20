Господа пионеры. Экскурсионный тур в Ульяновск

Откройте для себя Ульяновск - сердце Приволжья

Откройте для себя Ульяновск – сердце Приволжья.

Город, сотканный из противоречий: город двух рек, которые несут свои воды в разных направлениях и двух высоких берегов, Родина двух вождей двух революций, город двух разных эпох.

В истории города гармонично сочетается дворянская история с балами, и история зарождения революционной искры. Предлагаем Вам двухдневный тур, в котором сочетается несочетаемое!
Господа пионеры. Экскурсионный тур в Ульяновск
Господа пионеры. Экскурсионный тур в Ульяновск
Господа пионеры. Экскурсионный тур в Ульяновск
Господа пионеры. Экскурсионный тур в Ульяновск
Господа пионеры. Экскурсионный тур в Ульяновск
Господа пионеры. Экскурсионный тур в Ульяновск
Господа пионеры. Экскурсионный тур в Ульяновск
Господа пионеры. Экскурсионный тур в Ульяновск
Господа пионеры. Экскурсионный тур в Ульяновск
Господа пионеры. Экскурсионный тур в Ульяновск
Господа пионеры. Экскурсионный тур в Ульяновск
Господа пионеры. Экскурсионный тур в Ульяновск
Господа пионеры. Экскурсионный тур в Ульяновск
Господа пионеры. Экскурсионный тур в Ульяновск
Господа пионеры. Экскурсионный тур в Ульяновск
Господа пионеры. Экскурсионный тур в Ульяновск
Господа пионеры. Экскурсионный тур в Ульяновск
Господа пионеры. Экскурсионный тур в Ульяновск
Ближайшие даты:
17
дек

Что вас ожидает 🤩

Симбирские угощения
Симбирские угощения
Каждый день будет наполнен вкусными симбирскими блюдами
Главный музей Авиации
Главный музей Авиации
Прогуляемся по просторному авиапарку и посидим за штурвалом в кабине пилота
Прием в пионеры в доме-музее В. И. Ленина
Прием в пионеры в доме-музее В. И. Ленина
Нас ждет церемония по всем традициям советского прошлого

Программа тура по дням

1 день

Ульяновск «Дворянский»

8:30 Торжественная встреча гостей на железнодорожном вокзале в Ульяновске.

9:00-9:15 Трансфер от ж/д вокзала в центр города.

9:15-10:15 Завтрак "Симбирские угощения".

Финальным блюдом завтрака будет вкусный десерт – настоящая "гурьевская каша" и её симбирская история.

10:20-11:20 Дом-музей И. А. Гончарова.

Гости познакомятся с единственным в мире литературным музеем И. А. Гончарова.

11:20-13:00 Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Ульяновску.

От крепости и дворянских домов до советского модерна.

Сможем посмотреть на Волгу с самой высокой точки берега “Города семи ветров”, говорят, что в хорошую погоду видны Жигулевские горы.

Проедем по старому “Императорскому” и самому длинному в Европе "Президентскому" речному мосту, прогуляемся по высокой Волжской набережной, увидим наследие ушедшей эпохи, бережно сохранённое в городе.

13:00-14:00 Размещение в гостинице в центре города.

14:30-15:30 “Обед дворянской знати” в самом именитом ресторане города "Россия" с Симбирским гостеприимством и хлебосольем.

Ресторан ведет свою историю с 1913 года и не менял свое название со времен Российской Империи.

Вы попробуете уникальные Симбирска: суп по-сенгилеевски и щучьи котлеты.

15:30-17:00 Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Ульяновску.

17:00-19:00 Губернский бал на Волге.

Погрузитесь в атмосферу губернского города 19 века в залах здания Губернского Дворянского собрания на берегу Волги.

Гости посетят Карамзинскую мемориальную библиотеку, напишут перьевой ручкой высочайшее прошение о зачислении и получат одобрение “с сургучной печатью”, станут участниками небольшого камерного концерта с героем Отечественной войны 1812 года – Денисом Давыдовым и предводителем симбирского дворянства Владимиром Поливановым.

А после экскурсионной программы разучат фигуры симбирской кадрили в главном зале Дворянского собрания.

Гостям будут предложены симбирские напитки.

19:00-20:00 Ужин в ресторане с симбирским меню.

После вкусного ужина нас ждет традиционный десерт.

Свободное время.

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2 день

«Пионерский» Ульяновск

8:30-9:30 Завтрак в гостинице (шведский стол,"Симбирские угощения").

9:30-10:15 Выезд из номеров (оставляем вещи в камере хранения отеля).

10:15-10:45 Трансфер.

11:00-12:00 Посещение Головного отраслевого музея гражданской авиации.

Посещение самого большого в России Головного музея гражданской авиации под открытым небом.

Гости могут погулять прогуляться по просторному авиапарку, и посидеть за штурвалом в кабине пилота.

12:30-14:00 Пионерский приём!

Прием в пионеры в доме-музее В. И. Ленина!

В первом в мире музее Вождя мирового пролетариата всех стран Вас ждет церемония по всем традициям советского прошлого – проникнитесь атмосферой счастливого пионерского детства.

Церемония не менялась с 1950 года Вам проведут экскурсию в памятный дом и тенистый сад, в котором маленький Володя Ульянов со своими братьями и сестрами играли в крикет.

Вы узнаете, как воспитывали детей в этой семье, какой был уклад и быт семьи Ульяновых.

14:30-15:30 Обед с “волжским разливом” в лучших ресторанах города с Симбирским гостеприимством и хлебосольем.

Вы попробуете уникальные блюда Симбирска: колобка (колебятку), наливку "Смородинку".

16:00-17:00 Посещение музея “Симбирская классическая гимназия” – гимназии, в которой учился Владимир Ульянов-Ленин.

Гости смогут посидеть за партой, за которой сидел маленький Володя, выучить несколько слов на латыни, а также написать несколько предложений под диктовку настоящим пером, окуная его в чернильницу.

17:30-18:30 Ужин партийной элиты – порадует гостей прекрасным меню в традициях советской кухни.

Заезд в гостиницу за вещами, свободное время для шопинга перед дорогой.

У гостей будет возможность зайти в магазин перед дорогой и приобрести сувениры и все необходимое в дорогу.

19:30 Трансфер на Железнодорожный вокзал.

«Пионерский» Ульяновск«Пионерский» Ульяновск«Пионерский» Ульяновск«Пионерский» Ульяновск

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница Волга 3* (2-хместное)Стандарт Стандарт комфортЛюкс
Доплата за одноместное размещение в номере стандарт – 1 300 руб.
Взрослые16 60017 40018 300
Дети16 47017 27018 170
Гостиница “Октябрьская” 3* (2-хместное)СтандартКомфортЛюкс
Доплата за одноместное размещение в номере стандарт – 1 000 руб.
Взрослые16 90017 60019 200
Дети16 77017 47019 070
Гостиница Radisson 4* (2-хместное)СтандартПолулюксЛюкс
Доплата за одноместное размещение в номере стандарт – 1 950 руб.
Взрослые19 24020 21521 515
Дети18 98019 95521 320

Стоимость тура на 1 человека при размещении гостей в гостинице Radisson 4* с учетом ж/д трансфера, руб:

2-хместное размещениеНомер стандарт, жд проезд (купе верхняя полка)Номер стандарт, жд проезд (купе нижняя полка)
Взрослые27 64029 340
Дети до 10 лет23 69024 285
Школьники25 58025 580
Доплата за одноместное размещение в номере категории стандарт – 1 950 руб.
Стоимость при размещении в номере категории полулюкс +975 руб., люкс +2340 руб.

Варианты проживания

Гостиница «Волга» 3*

1 ночь

Расположена в центре Ульяновска. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, сауна и бесплатная частная парковка на территории. В ресторане отеля подают блюда европейской кухни.

Гостям предлагаются отдельные номера с телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, а также собственной ванной комнатой. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен.

Гостиница «Волга» 3*Гостиница «Волга» 3*Гостиница «Волга» 3*Гостиница «Волга» 3*Гостиница «Волга» 3*Гостиница «Волга» 3*Гостиница «Волга» 3*Гостиница «Волга» 3*Гостиница «Волга» 3*Гостиница «Волга» 3*Гостиница «Волга» 3*Гостиница «Волга» 3*

Гостиница «Октябрьская» 3*

1 ночь

Расположена в центре Ульяновска, в 5 минутах ходьбы от Парка культуры и в 10 минутах ходьбы от центральной площади города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и частная парковка на территории.

Номера оснащены телевизором с кабельными каналами. В ванной комнате установлена ванна и предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гостиница «Октябрьская» 3*Гостиница «Октябрьская» 3*Гостиница «Октябрьская» 3*Гостиница «Октябрьская» 3*Гостиница «Октябрьская» 3*Гостиница «Октябрьская» 3*Гостиница «Октябрьская» 3*Гостиница «Октябрьская» 3*Гостиница «Октябрьская» 3*Гостиница «Октябрьская» 3*Гостиница «Октябрьская» 3*Гостиница «Октябрьская» 3*Гостиница «Октябрьская» 3*

Гостиница Radisson 4*

1 ночь

Отель Radisson Ulyanovsk расположен в самом центре города. Гости могут посетить фитнес-центр. Предоставляются услуги консьержа. Работает бесплатный Wi-Fi. На территории обустроена платная подземная парковка.

В каждом номере есть собственная ванная комната. В числе стандартных удобств – кондиционер, холодильник, электрический чайник и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами.

Гостиница Radisson 4*Гостиница Radisson 4*Гостиница Radisson 4*Гостиница Radisson 4*Гостиница Radisson 4*Гостиница Radisson 4*Гостиница Radisson 4*Гостиница Radisson 4*Гостиница Radisson 4*Гостиница Radisson 4*Гостиница Radisson 4*Гостиница Radisson 4*Гостиница Radisson 4*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание: 2 завтрака, 2 обеда, 2 ужина
  • Входные билеты во все музеи заявленные в программе
  • Трансферное и экскурсионной обслуживание по программе тура
  • Приветственные сувениры для гостей
  • Сопровождающий гид
  • Железнодорожный проезд (при покупке тура с ж/д трансфером Москва-Ульяновск поезд022/021)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Ульяновска и обратно
  • Сувениры
  • Расходы личного характера
Место начала и завершения?
Россия, Ульяновск
Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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🧒Можно с детьми🌓2-дневные туры🧳Многодневные туры

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