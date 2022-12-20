8:30 Торжественная встреча гостей на железнодорожном вокзале в Ульяновске.
9:00-9:15 Трансфер от ж/д вокзала в центр города.
9:15-10:15 Завтрак "Симбирские угощения".
Финальным блюдом завтрака будет вкусный десерт – настоящая "гурьевская каша" и её симбирская история.
10:20-11:20 Дом-музей И. А. Гончарова.
Гости познакомятся с единственным в мире литературным музеем И. А. Гончарова.
11:20-13:00 Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Ульяновску.
От крепости и дворянских домов до советского модерна.
Сможем посмотреть на Волгу с самой высокой точки берега “Города семи ветров”, говорят, что в хорошую погоду видны Жигулевские горы.
Проедем по старому “Императорскому” и самому длинному в Европе "Президентскому" речному мосту, прогуляемся по высокой Волжской набережной, увидим наследие ушедшей эпохи, бережно сохранённое в городе.
13:00-14:00 Размещение в гостинице в центре города.
14:30-15:30 “Обед дворянской знати” в самом именитом ресторане города "Россия" с Симбирским гостеприимством и хлебосольем.
Ресторан ведет свою историю с 1913 года и не менял свое название со времен Российской Империи.
Вы попробуете уникальные Симбирска: суп по-сенгилеевски и щучьи котлеты.
15:30-17:00 Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Ульяновску.
17:00-19:00 Губернский бал на Волге.
Погрузитесь в атмосферу губернского города 19 века в залах здания Губернского Дворянского собрания на берегу Волги.
Гости посетят Карамзинскую мемориальную библиотеку, напишут перьевой ручкой высочайшее прошение о зачислении и получат одобрение “с сургучной печатью”, станут участниками небольшого камерного концерта с героем Отечественной войны 1812 года – Денисом Давыдовым и предводителем симбирского дворянства Владимиром Поливановым.
А после экскурсионной программы разучат фигуры симбирской кадрили в главном зале Дворянского собрания.
Гостям будут предложены симбирские напитки.
19:00-20:00 Ужин в ресторане с симбирским меню.
После вкусного ужина нас ждет традиционный десерт.
Свободное время.
8:30-9:30 Завтрак в гостинице (шведский стол,"Симбирские угощения").
9:30-10:15 Выезд из номеров (оставляем вещи в камере хранения отеля).
10:15-10:45 Трансфер.
11:00-12:00 Посещение Головного отраслевого музея гражданской авиации.
Посещение самого большого в России Головного музея гражданской авиации под открытым небом.
Гости могут погулять прогуляться по просторному авиапарку, и посидеть за штурвалом в кабине пилота.
12:30-14:00 Пионерский приём!
Прием в пионеры в доме-музее В. И. Ленина!
В первом в мире музее Вождя мирового пролетариата всех стран Вас ждет церемония по всем традициям советского прошлого – проникнитесь атмосферой счастливого пионерского детства.
Церемония не менялась с 1950 года Вам проведут экскурсию в памятный дом и тенистый сад, в котором маленький Володя Ульянов со своими братьями и сестрами играли в крикет.
Вы узнаете, как воспитывали детей в этой семье, какой был уклад и быт семьи Ульяновых.
14:30-15:30 Обед с “волжским разливом” в лучших ресторанах города с Симбирским гостеприимством и хлебосольем.
Вы попробуете уникальные блюда Симбирска: колобка (колебятку), наливку "Смородинку".
16:00-17:00 Посещение музея “Симбирская классическая гимназия” – гимназии, в которой учился Владимир Ульянов-Ленин.
Гости смогут посидеть за партой, за которой сидел маленький Володя, выучить несколько слов на латыни, а также написать несколько предложений под диктовку настоящим пером, окуная его в чернильницу.
17:30-18:30 Ужин партийной элиты – порадует гостей прекрасным меню в традициях советской кухни.
Заезд в гостиницу за вещами, свободное время для шопинга перед дорогой.
У гостей будет возможность зайти в магазин перед дорогой и приобрести сувениры и все необходимое в дорогу.
19:30 Трансфер на Железнодорожный вокзал.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница Волга 3* (2-хместное)
|Стандарт
|Стандарт комфорт
|Люкс
|Доплата за одноместное размещение в номере стандарт – 1 300 руб.
|Взрослые
|16 600
|17 400
|18 300
|Дети
|16 470
|17 270
|18 170
|Гостиница “Октябрьская” 3* (2-хместное)
|Стандарт
|Комфорт
|Люкс
|Доплата за одноместное размещение в номере стандарт – 1 000 руб.
|Взрослые
|16 900
|17 600
|19 200
|Дети
|16 770
|17 470
|19 070
|Гостиница Radisson 4* (2-хместное)
|Стандарт
|Полулюкс
|Люкс
|Доплата за одноместное размещение в номере стандарт – 1 950 руб.
|Взрослые
|19 240
|20 215
|21 515
|Дети
|18 980
|19 955
|21 320
Стоимость тура на 1 человека при размещении гостей в гостинице Radisson 4* с учетом ж/д трансфера, руб:
|2-хместное размещение
|Номер стандарт, жд проезд (купе верхняя полка)
|Номер стандарт, жд проезд (купе нижняя полка)
|Взрослые
|27 640
|29 340
|Дети до 10 лет
|23 690
|24 285
|Школьники
|25 580
|25 580
|Доплата за одноместное размещение в номере категории стандарт – 1 950 руб.
|Стоимость при размещении в номере категории полулюкс +975 руб., люкс +2340 руб.
Расположена в центре Ульяновска. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, сауна и бесплатная частная парковка на территории. В ресторане отеля подают блюда европейской кухни.
Гостям предлагаются отдельные номера с телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, а также собственной ванной комнатой. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен.
Расположена в центре Ульяновска, в 5 минутах ходьбы от Парка культуры и в 10 минутах ходьбы от центральной площади города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и частная парковка на территории.
Номера оснащены телевизором с кабельными каналами. В ванной комнате установлена ванна и предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Отель Radisson Ulyanovsk расположен в самом центре города. Гости могут посетить фитнес-центр. Предоставляются услуги консьержа. Работает бесплатный Wi-Fi. На территории обустроена платная подземная парковка.
В каждом номере есть собственная ванная комната. В числе стандартных удобств – кондиционер, холодильник, электрический чайник и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».