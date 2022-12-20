1 день

Ульяновск «Дворянский»

8:30 Торжественная встреча гостей на железнодорожном вокзале в Ульяновске.

9:00-9:15 Трансфер от ж/д вокзала в центр города.

9:15-10:15 Завтрак "Симбирские угощения".

Финальным блюдом завтрака будет вкусный десерт – настоящая "гурьевская каша" и её симбирская история.

10:20-11:20 Дом-музей И. А. Гончарова.

Гости познакомятся с единственным в мире литературным музеем И. А. Гончарова.

11:20-13:00 Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Ульяновску.

От крепости и дворянских домов до советского модерна.

Сможем посмотреть на Волгу с самой высокой точки берега “Города семи ветров”, говорят, что в хорошую погоду видны Жигулевские горы.

Проедем по старому “Императорскому” и самому длинному в Европе "Президентскому" речному мосту, прогуляемся по высокой Волжской набережной, увидим наследие ушедшей эпохи, бережно сохранённое в городе.

13:00-14:00 Размещение в гостинице в центре города.

14:30-15:30 “Обед дворянской знати” в самом именитом ресторане города "Россия" с Симбирским гостеприимством и хлебосольем.

Ресторан ведет свою историю с 1913 года и не менял свое название со времен Российской Империи.

Вы попробуете уникальные Симбирска: суп по-сенгилеевски и щучьи котлеты.

15:30-17:00 Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Ульяновску.

17:00-19:00 Губернский бал на Волге.

Погрузитесь в атмосферу губернского города 19 века в залах здания Губернского Дворянского собрания на берегу Волги.

Гости посетят Карамзинскую мемориальную библиотеку, напишут перьевой ручкой высочайшее прошение о зачислении и получат одобрение “с сургучной печатью”, станут участниками небольшого камерного концерта с героем Отечественной войны 1812 года – Денисом Давыдовым и предводителем симбирского дворянства Владимиром Поливановым.

А после экскурсионной программы разучат фигуры симбирской кадрили в главном зале Дворянского собрания.

Гостям будут предложены симбирские напитки.

19:00-20:00 Ужин в ресторане с симбирским меню.

После вкусного ужина нас ждет традиционный десерт.

Свободное время.