2 дня
НеГастротур в Ульяновск
Начало: Россия, Ульяновск
5 окт в 10:00
от 25 000₽ за человека
2 дня
Двухдневное путешествие по историческому Ульяновску: от прошлого к настоящему
Погрузитесь в атмосферу Ульяновска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте город с новой стороны
Начало: Ульяновск, ул. Гончарова, д. 25, Гостиница Рэдиссо...
Расписание: С 4 по 5 января 2023. Экскурсия стартует в 08:30.
23 авг в 08:30
24 авг в 08:30
29 340₽ за человека
2 дня
Назад в СССР. Экскурсионный тур в Ульяновск
Начало: Россия, Ульяновск
19 окт в 10:00
3 ноя в 10:00
от 18 900₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «2-дневные туры»
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