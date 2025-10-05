НеГастротур в Ульяновск

Этот насыщенный тур для тех, кто желает провести выходные с пользой для ума, души и тела, насладиться вкусом цельных продуктов и ароматом садов Ульяновска.

За два дня вы совершите экопрогулку, испробуете
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родниковой воды, проведете пикник на природе, поучаствуете в танцевальной практике и обучитесь акварельной арт-терапии.

Вы попрактикуетесь снимать напряжение в теле с помощью йоги, совершите экскурсии по старинному Симбирску — современному Ульяновску и получите 6 приемов пищи, не только сбалансированных по КБЖУ, но и наполненных нутриентами.

НеГастротур в Ульяновск
НеГастротур в Ульяновск
НеГастротур в Ульяновск
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Сенгилеевские горы, «Волжская Атлантида», тренинг от психолога

08:30 Встреча гостей на железнодорожном вокзале Ульяновск Центральный.

Начинаем утро с пользой — получаем в подарок термос, заполненный тёплым чаем из ферментированных листьев яблони, сушёных кусочков яблок и корицы от Ульяновского производителя.

09:30-10:30 Завтрак в кафе гостиницы «Арт-Ульяновск».

Вас ждёт:

  • стакан тёплой воды до приема пищи;
  • паровой омлет из яиц с кабачком и шпинатом;
  • каша из киноа на кокосовом молоке с черной смородиной и бананом;
  • салат радужный.

10:40-12:00 Трансфер с экскурсионным сопровождением в национальный парк «Сенгилеевские горы».

12:10-14:10 Пешеходная прогулка по «Тропе сурка» продолжительностью 6 км, во время которой вы сможете лицезреть все природные ландшафты Ульяновской области, которые здесь так компактно уместились: равнины, овраги, лиственные леса, степи и холмы.

Под вашими ногами будут пролегать норы сурков-байбаков, живущих здесь под охраной, а над головами будут парить солнечный орёл и орлан-белохвост.

Вы узнаете об истории формирования данной местности, а также услышите легенду, связанную с ней и с так и ненайденным кладом знаменитого разбойника Степана Разина.

14:10-14:40 Спуск с тропы к роднику, пикник.

Вас ждёт:

  • ветчина из индейки;
  • брокколи хрустящая на пару;
  • салат из кальмара, кинзы, сельдерея, красного перца с конопляным маслом;
  • чечевичная лепёшка.

14:40-15:10 Трансфер в Сенгилей (23 км).

15:10-16:10 Экскурсия по «Волжской Атлантиде» — г. Сенгилею, свободное время для прогулки по набережной.

16:10-17:20 Трансфер в Ульяновск с путевой информацией от опытного гида (70 км).

17:20 Заселение в гостиницу.

18:00-18:40 Ужин в кафе гостиницы «Арт-Ульяновск» с дегустацией сыродавленных масел от компании «Дом Масла».

Вас ждёт:

  • стакан тёплой воды до приема пищи;
  • тыквенный крем-суп с нутом и тыквенными семечками;
  • судак на пару с цуккини;
  • салат из квашеной капусты с клюквой и горчичным маслом;
  • чай из листьев малины с зверобоем и чабрецом.

18:40-19:40 Тренинг от психолога Смирновой Татьяны «Я+еда».

Свободное время (за дополнительную плату посещение аквапарка, сауны, бани).

Сенгилеевские горы, «Волжская Атлантида», тренинг от психологаСенгилеевские горы, «Волжская Атлантида», тренинг от психологаСенгилеевские горы, «Волжская Атлантида», тренинг от психологаСенгилеевские горы, «Волжская Атлантида», тренинг от психолога
2 день

Утренняя йога, обзорная экскурсия и Ульяновский зоопарк, художественный мастер-класс

08:00-09:30 Утренняя йога от Ларисы Лапшиной, сертифицированного преподавателя йоги Айенгара с 20-летним стажем.

Практика медитационной шавасаны направлена на снятие напряжения, стресса, блоков и зажимов в теле, физической и психологической скованности.

09:30-10:00 Время на переодевание.

10:00-11:00 Завтрак в кафе гостиницы «Арт-Ульяновск».

Вас ждёт:

  • стакан тёплой воды до приема пищи;
  • булочки из зеленой гречки со стручковой фасолью, морковью и кинзой;
  • пате из печени курицы;
  • салат с перепелиным яйцом, айсбергом, красным перцем, сельдереем, черным кунжутом, черной смородиной;
  • чай из натуральных ферментированных листьев винограда, сушеных листьев чёрной смородины.

11:00-11:30 Трансфер на обзорную экскурсию по городу Ульяновску.

11:30-12:30 Начало обзорной экскурсии по городу, на который вы познакомитесь с историей города, от его основания и до нашего времени.

Узнаете все самые интересные факты о Симбирске, а ведь именно так назывался город до его переименования в 1924 г, и о людях, чьи имена связаны с историей города, о тайнах, хранящихся в старинных зданиях.

12:30-12:55 Трансфер до Ульяновского Зоопарка с путевой информацией от гида.

13:00-14:30 Экскурсия по зоопарку в сопровождении экскурсовода, где на территории соснового парка площадью 6 га вы сможете повстречать более 150 видов животных: зверей, птиц, рыб, пресмыкающихся, таких как рысь, северные, пятнистые олени, косули, викуньи, яки, еноты, лисы, дикобразы, мини лошади, орлы, орланы, филины, неясыти, уточки, цесарки, яркие фазаны, белоснежные павлины, лебеди… и многие другие.

14:30-14:35 Трансфер на обед.

14:45-15:45 Обед в кафе гостиницы «Арт-Ульяновск» на улице Брестская.

Вас ждёт

  • стакан тёплой воды до приема пищи;
  • ризотто из цветной капусты с овощами;
  • фишболлы из скумбрии и минтая на пару с бурым и диким рисом;
  • салат из томатов, листового салата, базилика и рукколы
  • чай из ферментированных листьев яблони, сушёных кусочков яблок и корицы

15:45-16:15 Трансфер на правый берег Волги через Императорский мост с путевой информацией от гида.

16:15-17:15 Художественный мастер-класс — пленэр при хорошей погоде на бульваре Новый Венец (при плохой погоде в здании музея).

17:20-18:00 Танцевальный мастер-класс.

18:00-19:00 Ужин в гост. «Октябрьская».

Вас ждёт:

  • лазанья из цуккини;
  • льняные крекеры;
  • салат из красной чечевицы с квашеной капустой;
  • чай из листьев малины с зверобоем и чабрецом.

19:00-19:30 Трансфер на вокзал.

20:45 Отправление фирменного поезда в Москву.

Время в программе указано ориентировочное.

Утренняя йога, обзорная экскурсия и Ульяновский зоопарк, художественный мастер-классУтренняя йога, обзорная экскурсия и Ульяновский зоопарк, художественный мастер-классУтренняя йога, обзорная экскурсия и Ульяновский зоопарк, художественный мастер-классУтренняя йога, обзорная экскурсия и Ульяновский зоопарк, художественный мастер-класс

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Арт-Ульяновск Московское шоссе» 3* в номерах категории стандарт, двухместное размещение.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения – 25 000 рублей.

Доплата за одноместное размещение в номере категории стандарт – 1600 руб.

Варианты проживания

Отель «Арт-Ульяновск» 3

1 ночь

Отель «Арт-Ульяновск Правый берег» находится в индустриальной части города Ульяновск на Московском шоссе. Здесь гостям предоставляется множество услуг, которые сделают Ваш отдых более приятным и запоминающимся. Отель отлично подойдет для размещения во время деловой поездки, туристического путешествия.

Для размещения подготовлен комфортабельный номерной фонд. Категории включают в себя удобные спальные места, качественную и современную мебель, технику, а также собственную ванную комнату и беспроводной доступ к сети Интернет.

За небольшую плату здесь подаются аппетитные завтраки. В меню местного ресторана «Вереск» широкий ассортимент блюд.

Отель оборудован всем необходимым для проведения бизнес-встреч и мероприятий различного уровня. Также предлагаются комплексы организаторам профильных выставок, собраний и прочих мероприятий.

В шаговой доступности - пляж, фонтаны, торговый центр и различные места развлечений. Поблизости, что очень удобно, имеются различные выездные пути, а также аэропорт и железнодорожный вокзал.

Отель «Арт-Ульяновск» 3Отель «Арт-Ульяновск» 3Отель «Арт-Ульяновск» 3Отель «Арт-Ульяновск» 3Отель «Арт-Ульяновск» 3

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание: 2 завтрака,1 обед, 1 пикник, 2 ужина
  • Проживание в номере категории стандарт, 2-местное размещение
  • Билеты и экскурсия по тропе сурка Сенгилеевского национального парка с посещением родника
  • Обзорная экскурсия по городу
  • Посещение Ульяновского Зоопарка с экскурсией
  • Тренинг от психолога Смирновой Татьяны «Я+Еда»
  • Утренняя йога от Ларисы Лапшиной
  • Танцевальный мастер-класс
  • Художественный мастер-класс-пленэр
  • Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса (при группе менее 19 человек предоставляется микроавтобус туристического класса, в автобусе свободная рассадка)
  • Экскурсионное обслуживание по программе тура
  • Сувениры для гостей
  • Сопровождающий гид
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Ульяновска и обратно
  • Сувениры
  • Питание, не указанное в программе
  • Расходы личного характера
Место начала и завершения?
Россия, Ульяновск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Рекомендуем выбрать одежду и обувь, соответствующую сезонным и погодным условиям:

  • удобную непромокаемую обувь;
  • дождевик, зонт, куртку с капюшоном;
  • шарф, головной убор;
  • удобную одежду для йоги.
Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Входят ли билеты на поезд и самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможны ли изменения в программе тура?

Туроператор оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену их на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Тур входит в следующие категории Ульяновска

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