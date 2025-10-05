За два дня вы совершите экопрогулку, испробуете
Программа тура по дням
Сенгилеевские горы, «Волжская Атлантида», тренинг от психолога
08:30 Встреча гостей на железнодорожном вокзале Ульяновск Центральный.
Начинаем утро с пользой — получаем в подарок термос, заполненный тёплым чаем из ферментированных листьев яблони, сушёных кусочков яблок и корицы от Ульяновского производителя.
09:30-10:30 Завтрак в кафе гостиницы «Арт-Ульяновск».
Вас ждёт:
- стакан тёплой воды до приема пищи;
- паровой омлет из яиц с кабачком и шпинатом;
- каша из киноа на кокосовом молоке с черной смородиной и бананом;
- салат радужный.
10:40-12:00 Трансфер с экскурсионным сопровождением в национальный парк «Сенгилеевские горы».
12:10-14:10 Пешеходная прогулка по «Тропе сурка» продолжительностью 6 км, во время которой вы сможете лицезреть все природные ландшафты Ульяновской области, которые здесь так компактно уместились: равнины, овраги, лиственные леса, степи и холмы.
Под вашими ногами будут пролегать норы сурков-байбаков, живущих здесь под охраной, а над головами будут парить солнечный орёл и орлан-белохвост.
Вы узнаете об истории формирования данной местности, а также услышите легенду, связанную с ней и с так и ненайденным кладом знаменитого разбойника Степана Разина.
14:10-14:40 Спуск с тропы к роднику, пикник.
Вас ждёт:
- ветчина из индейки;
- брокколи хрустящая на пару;
- салат из кальмара, кинзы, сельдерея, красного перца с конопляным маслом;
- чечевичная лепёшка.
14:40-15:10 Трансфер в Сенгилей (23 км).
15:10-16:10 Экскурсия по «Волжской Атлантиде» — г. Сенгилею, свободное время для прогулки по набережной.
16:10-17:20 Трансфер в Ульяновск с путевой информацией от опытного гида (70 км).
17:20 Заселение в гостиницу.
18:00-18:40 Ужин в кафе гостиницы «Арт-Ульяновск» с дегустацией сыродавленных масел от компании «Дом Масла».
Вас ждёт:
- стакан тёплой воды до приема пищи;
- тыквенный крем-суп с нутом и тыквенными семечками;
- судак на пару с цуккини;
- салат из квашеной капусты с клюквой и горчичным маслом;
- чай из листьев малины с зверобоем и чабрецом.
18:40-19:40 Тренинг от психолога Смирновой Татьяны «Я+еда».
Свободное время (за дополнительную плату посещение аквапарка, сауны, бани).
Утренняя йога, обзорная экскурсия и Ульяновский зоопарк, художественный мастер-класс
08:00-09:30 Утренняя йога от Ларисы Лапшиной, сертифицированного преподавателя йоги Айенгара с 20-летним стажем.
Практика медитационной шавасаны направлена на снятие напряжения, стресса, блоков и зажимов в теле, физической и психологической скованности.
09:30-10:00 Время на переодевание.
10:00-11:00 Завтрак в кафе гостиницы «Арт-Ульяновск».
Вас ждёт:
- стакан тёплой воды до приема пищи;
- булочки из зеленой гречки со стручковой фасолью, морковью и кинзой;
- пате из печени курицы;
- салат с перепелиным яйцом, айсбергом, красным перцем, сельдереем, черным кунжутом, черной смородиной;
- чай из натуральных ферментированных листьев винограда, сушеных листьев чёрной смородины.
11:00-11:30 Трансфер на обзорную экскурсию по городу Ульяновску.
11:30-12:30 Начало обзорной экскурсии по городу, на который вы познакомитесь с историей города, от его основания и до нашего времени.
Узнаете все самые интересные факты о Симбирске, а ведь именно так назывался город до его переименования в 1924 г, и о людях, чьи имена связаны с историей города, о тайнах, хранящихся в старинных зданиях.
12:30-12:55 Трансфер до Ульяновского Зоопарка с путевой информацией от гида.
13:00-14:30 Экскурсия по зоопарку в сопровождении экскурсовода, где на территории соснового парка площадью 6 га вы сможете повстречать более 150 видов животных: зверей, птиц, рыб, пресмыкающихся, таких как рысь, северные, пятнистые олени, косули, викуньи, яки, еноты, лисы, дикобразы, мини лошади, орлы, орланы, филины, неясыти, уточки, цесарки, яркие фазаны, белоснежные павлины, лебеди… и многие другие.
14:30-14:35 Трансфер на обед.
14:45-15:45 Обед в кафе гостиницы «Арт-Ульяновск» на улице Брестская.
Вас ждёт
- стакан тёплой воды до приема пищи;
- ризотто из цветной капусты с овощами;
- фишболлы из скумбрии и минтая на пару с бурым и диким рисом;
- салат из томатов, листового салата, базилика и рукколы
- чай из ферментированных листьев яблони, сушёных кусочков яблок и корицы
15:45-16:15 Трансфер на правый берег Волги через Императорский мост с путевой информацией от гида.
16:15-17:15 Художественный мастер-класс — пленэр при хорошей погоде на бульваре Новый Венец (при плохой погоде в здании музея).
17:20-18:00 Танцевальный мастер-класс.
18:00-19:00 Ужин в гост. «Октябрьская».
Вас ждёт:
- лазанья из цуккини;
- льняные крекеры;
- салат из красной чечевицы с квашеной капустой;
- чай из листьев малины с зверобоем и чабрецом.
19:00-19:30 Трансфер на вокзал.
20:45 Отправление фирменного поезда в Москву.
Время в программе указано ориентировочное.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице «Арт-Ульяновск Московское шоссе» 3* в номерах категории стандарт, двухместное размещение.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения – 25 000 рублей.
Доплата за одноместное размещение в номере категории стандарт – 1600 руб.
Варианты проживания
Отель «Арт-Ульяновск» 3
Отель «Арт-Ульяновск Правый берег» находится в индустриальной части города Ульяновск на Московском шоссе. Здесь гостям предоставляется множество услуг, которые сделают Ваш отдых более приятным и запоминающимся. Отель отлично подойдет для размещения во время деловой поездки, туристического путешествия.
Для размещения подготовлен комфортабельный номерной фонд. Категории включают в себя удобные спальные места, качественную и современную мебель, технику, а также собственную ванную комнату и беспроводной доступ к сети Интернет.
За небольшую плату здесь подаются аппетитные завтраки. В меню местного ресторана «Вереск» широкий ассортимент блюд.
Отель оборудован всем необходимым для проведения бизнес-встреч и мероприятий различного уровня. Также предлагаются комплексы организаторам профильных выставок, собраний и прочих мероприятий.
В шаговой доступности - пляж, фонтаны, торговый центр и различные места развлечений. Поблизости, что очень удобно, имеются различные выездные пути, а также аэропорт и железнодорожный вокзал.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Питание: 2 завтрака,1 обед, 1 пикник, 2 ужина
- Проживание в номере категории стандарт, 2-местное размещение
- Билеты и экскурсия по тропе сурка Сенгилеевского национального парка с посещением родника
- Обзорная экскурсия по городу
- Посещение Ульяновского Зоопарка с экскурсией
- Тренинг от психолога Смирновой Татьяны «Я+Еда»
- Утренняя йога от Ларисы Лапшиной
- Танцевальный мастер-класс
- Художественный мастер-класс-пленэр
- Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса (при группе менее 19 человек предоставляется микроавтобус туристического класса, в автобусе свободная рассадка)
- Экскурсионное обслуживание по программе тура
- Сувениры для гостей
- Сопровождающий гид
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Ульяновска и обратно
- Сувениры
- Питание, не указанное в программе
- Расходы личного характера
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Рекомендуем выбрать одежду и обувь, соответствующую сезонным и погодным условиям:
- удобную непромокаемую обувь;
- дождевик, зонт, куртку с капюшоном;
- шарф, головной убор;
- удобную одежду для йоги.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на поезд и самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения в программе тура?
Туроператор оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену их на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.