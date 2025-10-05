08:30 Встреча гостей на железнодорожном вокзале Ульяновск Центральный.

Начинаем утро с пользой — получаем в подарок термос, заполненный тёплым чаем из ферментированных листьев яблони, сушёных кусочков яблок и корицы от Ульяновского производителя.

09:30-10:30 Завтрак в кафе гостиницы «Арт-Ульяновск».

Вас ждёт:

стакан тёплой воды до приема пищи;

паровой омлет из яиц с кабачком и шпинатом;

каша из киноа на кокосовом молоке с черной смородиной и бананом;

салат радужный.

10:40-12:00 Трансфер с экскурсионным сопровождением в национальный парк «Сенгилеевские горы».

12:10-14:10 Пешеходная прогулка по «Тропе сурка» продолжительностью 6 км, во время которой вы сможете лицезреть все природные ландшафты Ульяновской области, которые здесь так компактно уместились: равнины, овраги, лиственные леса, степи и холмы.

Под вашими ногами будут пролегать норы сурков-байбаков, живущих здесь под охраной, а над головами будут парить солнечный орёл и орлан-белохвост.

Вы узнаете об истории формирования данной местности, а также услышите легенду, связанную с ней и с так и ненайденным кладом знаменитого разбойника Степана Разина.

14:10-14:40 Спуск с тропы к роднику, пикник.

Вас ждёт:

ветчина из индейки;

брокколи хрустящая на пару;

салат из кальмара, кинзы, сельдерея, красного перца с конопляным маслом;

чечевичная лепёшка.

14:40-15:10 Трансфер в Сенгилей (23 км).

15:10-16:10 Экскурсия по «Волжской Атлантиде» — г. Сенгилею, свободное время для прогулки по набережной.

16:10-17:20 Трансфер в Ульяновск с путевой информацией от опытного гида (70 км).