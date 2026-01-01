Программа тура по дням
Г. Усть-Кут
Отход в 18:00.
Ужин.
Музыкально-развлекательная программа, дискотека, караоке.
Г. Киренск
Посещение Краеведческого музея.
Пешая экскурсия по историческому городу.
Обед на теплоходе.
На пароме посещение новой части города.
Вечерняя развлекательная программа.
Поселок Верхнемарково. Прибытие в Усть-Кут
Концерт и пешая экскурсия по поселку.
Развлекательная программа.
Прибытие в Усть-Кут в 23:00.
Проживание
Круиз выполняет теплоход «Демьян Бедный».
Стоимость в зависимости от категории размещения:
|Категории кают/способ размещения
|Стоимость
|Четырехместная
|для 4х человек
|28 800
|для 3х человек
|32 300
|для 2х человек
|40 800
|для 1 человека
|69 800
|Трехместная
|для 3х человек
|32 300
|для 2х человек
|40 800
|для 1 человека
|66 800
|Одноместная (с доп. местом)
|для 2х человек
|32 800
|для 1 человека
|45 800
|Полулюкс
|трёхместная
|39 800
|двухместная
|43 800
|для 1 человека
|76 800
|Капитанский люкс
|91 800
|Люкс
|101 800
Скидки:
- детям до 6 лет – бесплатно без предоставления отдельного места;
- детям от 7 до 12 лет – скидка на размещение 50%.
Варианты проживания
Люкс каюта
Люксы № 200, 201 на шлюпочной палубе на 2 взрослых (площадь 19,77 м²).
Люкс № 308 (капитанский) на солнечной палубе (площадь 16,0 м²);
В каюте: две комнаты (спальная, гостевая), двуспальная кровать, душ, туалет, радиоточка, мини-холодильник, электрический чайник, внутренний телефон, TV, два дополнительных индивидуальных кондиционера, шкафы, прикроватный стол, стул, угловой диван, журнальный столик.
Дополнительно предоставляются: бутылочки с водой, один графин со стаканами, чай, халаты, тапочки, постельные принадлежности, полотенца (большое и маленькое), зубные щетки, зубная паста, шампунь и кондиционер для волос, гель для душа на каждого туриста и фен.
Внимание! Одно одеяло идет на двуспальную кровать на 2 взрослых.
Полулюкс каюта
Полулюксы № 106, 107, 108, 109, 111 на главной палубе, № 202-208, 210 на шлюпочной палубе на 2 взрослых (площадь 10,66 м²);
В каюте: диван двуспальный, душ, туалет, радиоточка, мини-холодильник, TV, дополнительный индивидуальный кондиционер, шкаф, прикроватный столик, стул.
Дополнительно предоставляются: бутылочки с водой, графин со стаканами, чай, халаты, тапочки, постельные принадлежности (наволочка, одеяло и простыня), полотенца (большое и маленькое), зубные щетки, зубные пасты, шампунь и кондиционер для волос, гель для душа на каждого туриста и фен.
Внимание! Одно одеяло идет на двуспальную кровать на 2 взрослых.
Полулюксы с дополнительным местом № 110, 112, 113 на главной палубе, № 209 на шлюпочной палубе на 3 взрослых (площадь 10,66 м²);
В каюте: диван двуспальный, верхнее выдвижное спальное место, душ, туалет, радиоточка, мини-холодильник, TV, дополнительный индивидуальный кондиционер, шкаф, прикроватный столик, стул.
Дополнительно предоставляются: бутылочки с водой, графин со стаканами, халаты, тапочки, постельные принадлежности (наволочка, одеяло и простыня), полотенца (большое и маленькое), зубные щетки, зубные пасты, шампунь и кондиционер для волос, гель для душа на каждого туриста и фен.
Внимание! Одно одеяло идет на двуспальную кровать на 2 взрослых.
Одноместная каюта (с доп. местом)
Одноместные каюты с дополнительным местом № 100-105 на главной палубе на 2 взрослых (площадь 6,8 м²).
В каюте: односпальный раскладной диван, верхнее выдвижное спальное место, душ, туалет, радиоточка, шкафы, прикроватный стол, стул.
Дополнительно предоставляются: постельные принадлежности (наволочка, одеяло и простыня), графин со стаканами, полотенца (большое и маленькое), зубные щетки, зубные пасты, шампунь и кондиционер для волос, гель для душа на каждого туриста.
Двух - и трёхместная каюта (стандарт 2+1)
Двухместные каюты с дополнительным спальным местом № 211-234 на 3 взрослых (площадь 10,66 м²);
В каюте: три спальных места (два внизу и один наверху), душ, туалет, радиоточка, шкафы, прикроватный стол, стул.
Дополнительно предоставляются: постельные принадлежности (наволочка, одеяло и простыня), графин со стаканами, полотенца (большое и маленькое), зубные щетки, зубные пасты, шампунь и кондиционер для волос, гель для душа на каждого туриста.
Четырёхместная каюта
Четырехместные каюты № 114-132 на 4 взрослых (площадь 11,22 м²);
В каюте: четыре спальных места (два внизу и два наверху), душ, туалет, радиоточка, шкафы, прикроватный стол, стул.
Дополнительно предоставляются: постельные принадлежности (наволочка, одеяло и простыня), графин со стаканами, полотенца (большое и маленькое), зубные щетки, зубные пасты, шампунь и кондиционер для волос, гель для душа на каждого туриста.
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение на теплоходе
- Страхование
- Культурно-познавательная программа на теплоходе
- Питание по системе шведский стол
- Обзорная экскурсия в г. Киренск
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Усть-Кута и обратно
- Проживание до начала тура и после его окончания
- Питание, не указанное в программе тура
- Дополнительные услуги на борту теплохода
Место начала и завершения?
Есть ли ограничения по возрасту?
Возраст не важен, но нужно учитывать, что программа насыщена остановками с экскурсиями по музеям, и, возможно, детям будет не очень комфортно или интересно.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к началу и от места окончания тура не входят в стоимость. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения в программе?
В программе возможны изменения, связанные с гидрологическими условиями уровня воды р. Лена.
Какая одежда нужна для путешествия на теплоходе?
На борту теплохода принят свободный стиль одежды. Если согласно программе предусмотрены мероприятия активного туризма (восхождение на вершину Ленских столбов, спортивные игры, пешие экскурсии), рекомендуем взять удобную обувь и одежду (вещи, заменяющие их). В качестве дополнительных вещей можете взять вечернюю одежду для посещения бара, ресторана.
На дальние круизы настоятельно рекомендуем запастись солнцезащитными средствами и репеллентными средствами от комаров, мошек и других насекомых. По запросу вы можете получить москитные сетки у стойки администрации на борту теплохода. На случай дождя выдаются дождевики.
Какие правила безопасности на борту теплохода?
Капитан является единоначальником на судне, поэтому все пассажиры обязаны подчиняться распоряжениям капитана в пределах его полномочий. На протяжении всего тура турист обязан подчиняться требованиям внутреннего распорядка, соблюдать правила безопасности и выполнять все распоряжения экипажа судна и Дирекции круиза.
Решения капитана по вопросам обеспечения безопасности плавания являются окончательными и обязательными для пассажиров (туристов), находящихся на судне.
Если, по мнению капитана или судового врача, турист по какой-либо причине не может совершить путешествие, существует вероятность угрозы его безопасности и безопасности других туристов, вероятность отказа пограничных служб в разрешении туристу сойти на берег в порту, то в этом случае капитан имеет право отказать такому туристу в посадке на теплоход в любом порту, высадить туриста в любом порту следования или перевести туриста в другую каюту той же или другой категории.
При общесудовой тревоге, при пожаре в каюте или обнаружении его признаков на судне пассажир обязан не поддаваться панике, сообщить о факте задымления или возгорания экипажу судна, занять каюты согласно посадочным талонам, тепло одеться, надеть спасательный жилет и неукоснительно выполнять указания, поступающие по радиотрансляционной сети от капитана судна (лица, его замещающего) и дирекции круиза. В случае перебоев в работе радиотрансляционной сети держать дверь каюты открытой и внимательно слушать команды, подаваемые членами аварийно-спасательной группы.
Теплоход является транспортным средством повышенной опасности, и турист обязуется не оставлять без присмотра взятых в путешествие детей, а также недееспособных родственников и полностью отвечает за их поведение и здоровье во время тура.
Во время стоянок в населенных пунктах теплоход может отходить от причала для выполнения технологических операций, о чем Дирекция круиза своевременно извещает туристов.
Турист должен сохранять окружающую природную среду, бережно относиться к памятникам природы, истории и культуры.
Соблюдайте правила личной гигиены и безопасности:
- не пейте воду из-под крана во избежание инфекционных заболеваний;
- соблюдайте меры личной безопасности, правила этикета, не провоцируйте конфликты;
- не оставляйте детей без присмотра.
Что запрещено на борту теплохода?
На борту теплохода запрещается:
- перевозить животных и птиц;
- брать напитки и еду;
- пользоваться в каютах электроприборами (кроме фена, мощностью до 800 Вт, электробритвы и зарядных устройств);
- курить в необорудованных для этого местах, в том числе в каютах и всех общественных помещениях (оборудованные места для курения предусмотрены на шлюпочной палубе);
- бросать окурки и мусор за борт теплохода;
- мусорить, разжигать костры в местах «зеленых» стоянок.
- бегать по трапам и палубам, сидеть на перилах и ограждениях, перевешиваться через поручни ограждения палубы;
- подавать ложные крики о помощи;
- кормить чаек с палуб теплохода, купаться с борта судна;
- прыгать в воду, перевозить в помещениях судна предметы, имеющие габаритные размеры свыше 150х100х50 см.;
- входить и находиться в служебных помещениях, имеющих таблички «Вход воспрещен» и в местах, где расположены судовые устройства и механизмы;
- оставлять при уходе из каюты включенными электронагревательные и осветительные приборы, открытыми окна и двери;
- подниматься на мачты, залезать в шлюпки, использовать судовой колокол, снимать без необходимости спасательные круги;
- находиться на верхней палубе судна перед окнами ходовой рубки;
- использовать огневые и пиротехнические средства на судне (факелы, петарды, фейерверки, бенгальские огни, звуковые и огневые ракеты, ароматические свечи и т. п.);
- распивать спиртные напитки в салоне теплохода;
- самостоятельно включать, выключать свет в пассажирских салонах общего пользования или изменять интенсивность освещения. Для этого пассажирам следует обращаться к представителю экипажа или дирекции круиза или экипажу теплохода.
- прикреплять любые материалы, в том числе материалы рекламного характера, в судовых помещениях к стенам, потолку и полу без предварительного согласования с официальными представителями Компании.
- начинать посадку или высадку до полной швартовки судна и подачи трапа;
- перемещаться с борта судна на причал и в обратном направлении не по трапу;
- залезать в шлюпки, использовать судовой колокол, снимать без необходимости спасательные круги;
- провозить алкогольную и наркотическую продукцию, огнестрельное оружие, холодное оружие, иные предметы, которые по мнению компании могут представлять опасность для туристов; В случае попытки пронести на борт указанные выше предметы, они будут изъяты и могут быть не возвращены. Туристу может быть отказано в посадке на теплоход при попытке пронести наиболее опасные запрещенные предметы (оружие, взрывчатые или токсичные вещества и т. д.).
- выносить имущество теплохода на стоянках (пастельное белье, полотенца, стаканы, пепельницы и т. д).
Что следует знать при подготовке к путешествию на теплоходе?
ПОСАДКА И ТРАНСФЕР
- Посадка на борт теплохода производится только при наличии документов, удостоверяющих личность, на каждого туриста (паспорт, свидетельство о рождении на детей). Отсутствие на руках у туриста вышеуказанных документов является основанием для отказа в круизе. Время начала регистрации и посадки указывается в посадочном талоне. Регистрация и посадка на борт заканчивается за 15 минут до объявленного времени отправления теплохода в круиз.
- Рекомендуем приобретать железнодорожные и авиабилеты с запасом времени на случай непредвиденной задержки теплохода в пути и соответственно переносом времени отправления/прибытия.
МЕДИЦИНА
- Для обращения к медработнику необходимо иметь с собой данные СНИЛС и медицинского полиса/страховки.
- На борту теплохода (главная палуба) есть медицинский работник, который окажет Вам экстренную медицинскую помощь. Туристам с хроническими заболеваниями рекомендуется иметь при себе лекарства, прописанные врачом.
- Лицам, нуждающимся в лечении и постоянном врачебном наблюдении, поездка на теплоходе не рекомендуется. Теплоход, каюты, трапы, причалы не приспособлены для передвижения по ним лиц с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. На момент бронирования турист должен предоставить полную информацию о состоянии своего здоровья в случае, если он болен, немощен, является инвалидом или лицом с ограниченными физическими возможностями, лицом с ограниченными возможностями передвижения.
- Если хроническое или инфекционное заболевание туриста угрожает здоровью других туристов или членов экипажа, и турист не сообщил о своем заболевании сотрудникам компании при приобретении тура, то при выявлении такого заболевания он может быть снят с борта теплохода в ближайшем порту.
- Женщины со сроком беременности менее 23 недель на момент окончания круиза должны предоставить медицинскую справку, подтверждающую, что они в состоянии совершить путешествие на борту теплохода с учетом дат и особенностей̆ маршрута. В случае, если срок беременности превышает 23 недели на момент окончания дальнего круиза, то туристка не сможет совершить круиз.
- Турист, состояние здоровья которого может помешать ему осуществить круиз, учитывая маршрут следования, должен получить заключение врача о возможности совершения такого рода путешествия до его бронирования. В противном случае организатор не несет ответственности за последствия. Сотрудники имеют право попросить туриста предъявить при посадке на теплоход медицинское заключение, разрешающее совершить путешествие, и имеют право отказать в посадке в случае его отсутствия. При этом денежные средства, оплаченные за круиз, будут удержаны в полном объеме
- В экстренных случаях на борту теплохода судовой медик бесплатно оказывает первую неотложную медицинскую помощь и может назначить любые медикаменты, лечение или другие медицинские процедуры, а также поместить туриста в изолятор на борту теплохода или любое аналогичное учреждение, при условии, что судовой врач сочтет такие меры необходимыми. Решение судового врача подкрепляется полномочиями капитана. Отказ пассажира от содействия в таком лечении может привести к его высадке в любом порту, при необходимости это может быть сделано с привлечением местных сотрудников полиции или других компетентных органов и при этом туроператор не несет ответственности за убытки, издержки и не выплачивает компенсации пассажиру.
- В случае заболевания туриста во время тура (травматизма, обострения хронических и иных заболеваний, требующих квалифицированного медицинского лечения и ухода), турист обязан обратиться в медицинское учреждение в ближайшем порту. В случае продолжения рейса и отказа туриста от медицинского лечения в стационарном учреждении, вся ответственность за результаты принятого решения возлагается на туриста, и туроператор не несет ответственности за последствия, вызванные заболеванием туриста, и не возмещает стоимость услуг, неиспользованных туристом вследствие заболевания. При необходимости госпитализации больного теплоход обязан сделать остановку у ближайшего оборудованного для данного типа судна причала. Претензии других туристов по изменению расписания, вызванного такой остановкой, не принимаются. Все туристы должны иметь при себе документ удостоверяющий личность (паспорт/свидетельство о рождении и т. д.) и полис обязательного медицинского страхования.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
- перечень дополнительных услуг на борту теплохода: сауна, бильярд, массажное кресло.
- на борту находится гладильная комната доступная для всех пассажиров.
- в стойке ресепшн можно взять настольные игры, карандаши и детские раскраски.
- Возможен прокат удочек согласно программе круиза.
- интернет: на борту теплохода wi-fi нет. Наличие сети Интернет на остановках не гарантируется.
- в каждой каюте есть душ, туалет, выдаются полотенца, гель шампунь, мыло и постельное белье. В каютах класса полулюкс и люкс дополнительно предоставляются зубные щетки, фен, халат, тапочки.
- объявления по бортовому радио проводятся на русском языке (приглашения на приемы пищи, приглашение отправиться на экскурсию, время прибытия и отправления, и т. п.). Путевая информация по маршруту по бортовому радио не предусмотрена.
- клиент несет ответственность за сохранность своих денег, ценностей, имущества и документов на протяжении всего круиза.
- на борту теплохода нет возможности обменять валюту. Это лучше сделать перед рейсом в городе. На теплоходе оплата производится в рублях, наличными.
- во время круиза внимательно слушайте информацию по радиотрансляционной сети. По всем вопросам обращайтесь к директору круиза, администратору или своим бортпроводникам.
- программа пребывания на теплоходе-пансионате предусматривает комплекс мер, направленных на снятие психоэмоционального напряжения, оказывающих на человека оздоровительное воздействие, в том числе успокаивающее, повышающее работоспособность, иммунитет и настроение, также оздоровлению способствует свежий речной воздух (оздоровительная аэробика, фиточаи).
Есть ли какие-то скидки на круиз?
