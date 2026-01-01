Полулюксы № 106, 107, 108, 109, 111 на главной палубе, № 202-208, 210 на шлюпочной палубе на 2 взрослых (площадь 10,66 м²);

В каюте: диван двуспальный, душ, туалет, радиоточка, мини-холодильник, TV, дополнительный индивидуальный кондиционер, шкаф, прикроватный столик, стул.

Дополнительно предоставляются: бутылочки с водой, графин со стаканами, чай, халаты, тапочки, постельные принадлежности (наволочка, одеяло и простыня), полотенца (большое и маленькое), зубные щетки, зубные пасты, шампунь и кондиционер для волос, гель для душа на каждого туриста и фен.

Внимание! Одно одеяло идет на двуспальную кровать на 2 взрослых.

Полулюксы с дополнительным местом № 110, 112, 113 на главной палубе, № 209 на шлюпочной палубе на 3 взрослых (площадь 10,66 м²);

В каюте: диван двуспальный, верхнее выдвижное спальное место, душ, туалет, радиоточка, мини-холодильник, TV, дополнительный индивидуальный кондиционер, шкаф, прикроватный столик, стул.

Дополнительно предоставляются: бутылочки с водой, графин со стаканами, халаты, тапочки, постельные принадлежности (наволочка, одеяло и простыня), полотенца (большое и маленькое), зубные щетки, зубные пасты, шампунь и кондиционер для волос, гель для душа на каждого туриста и фен.

Внимание! Одно одеяло идет на двуспальную кровать на 2 взрослых.