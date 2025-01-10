Природа на пути все время меняется: хвойный лес переходит в лиственный, под
Программа тура по дням
Озеро Пестовское - озеро Моховское
Встречаемся на ж/д станции Бологое — здесь останавливаются почти все поезда из Москвы и Петербурга. Пересаживаемся на заказной трансфер, который доставит нас до озера Пестовское — отсюда начнется наш пеший маршрут.
Как следует упаковываем и настраиваем рюкзаки и выходим на тропу. Нас обступает лес, замолкает шум цивилизации. Приятно вдохнуть полной грудью лесные ароматы и ощутить, как под ногами пружинит настоящая земля.
На пути нам встретятся два небольших озера и километровый участок болота. Тропа здесь оборудована деревянным настилом, можно любоваться кочками и бочагами, слушать кваканье лягушек и не бояться промочить ноги.
Сегодня пройдем 10 километров с остановкой на перекус.
Разобьем лагерь на уютной стоянке около озера Моховское, и оно полностью оправдывает свое название. Все вокруг заросло мягким мхом, осенью как бусинки рассыпаны красные ягодки клюквы.
За ужином знакомимся поближе и рассказываем, что привело нас в поход.
Внимание: в походе в июне трансфер от станции Бологое, в августе трансфер от вокзала Твери.
- Переезд 100 км.
- Переход под рюкзаком 10 км.
- Ночёвка в палатках.
Озеро Моховское - озеро Русское
Сегодня нас ждёт самый длинный переход и много красоты.
Первым на пути попадется подвесной мост над бобровой запрудой. Сможем близко познакомиться с результатом труда «строителей». Сами хатки обычно располагаются выше плотины, которая нужна, чтобы поддерживать уровень воды в бобровом городке.
Дальше по маршруту нас ждет смотровая вышка на горе Рыжоха. Это самая высокая точка всего парка. С высоты 25 метров открывается вид на густой нетронутый лес и озеро Вельё, с которого начинался наш маршрут.
На обед остановимся у родника, на оборудованной стоянке Заборовье. А как следует отдохнув, продолжим путь.
Под вечер пройдем по подвесному мосту через реку Полометь. Это самая крупная и бурная река в парке.
На ночёвку встанем у озера Русского. Чтобы восстановить силы, можно искупаться — здесь удобный пологий заход в воду.
Уставшие и довольные ужинаем, любуемся закатом и ложимся спать. Сегодня был насыщенный и интересный день.
- Переход 17 км.
Озеро Русское - озеро Находно
Подъём, купание, зарядка, и выходим на маршрут.
Идем вдоль берега Русского озера, затем тропа ныряет в лес. Сегодня на пути нам попадаются болота и речки.
Лагерь ставим на берегу озера Находно. Здесь довольно оживлённо, но мы поставим свои палатки вдали от суеты.
Сегодня наш последний вечер у походного костра! Делимся впечатлениями и уже немного скучаем друг по другу.
- Переход 13 км.
Озеро Находно - Зимогорье
Вот и свернули крылья палатки! Выдвигаемся в сторону цивилизации. Наслаждаемся последними километрами в лесу.
Ещё успеем зайти на озеро Берёзовое и сфотографироваться у арт-объекта «Большая Валдайская тропа» — это двухметровое деревянное панно, которое обычно встречает туристов. Ну а нас, получается, провожает.
Финиш похода в поселке Зимогорье.
Пообедаем в кафе (а на костре было вкуснее!), заглянем в визит-центр, чтобы купить памятные сувениры и посетим музей колоколов. Это единственный подобный музей в России, а расположен он в дворцовой церкви Екатерины II.
Трансфер отвезёт до станции поезда. Вагон трогается, остается позади тайга, но от волос все ещё пахнет костром. И счастьем. Этот поход закончен, а мы обязательно встретимся в следующем!
- Переход 7 км.
- Арт-объект.
- Музей колоколов.
- Путь домой.
Проживание
Тур предусматривает проживание в 2-3-4-местных палатках.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе
- Входные билеты на территорию национальный парка
- Оплата за нахождение на стоянках национального парка
- Питание на маршруте
- Общественное снаряжение (тенты, костровое и кухонное снаряжение)
- Групповая аптечка
- Место в 2-3-4-местных палатках
- Сопровождение инструкторов
- Регистрация группы в МЧС
- Посещение музея колоколов 12-14.06.2025 (посещение Иверского монастыря 14-17.08)
Что не входит в цену
- Транспортные расходы
- Личное снаряжение и вещи по списку
- Обед в кафе в городе Валдай (4 день)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Очень важно подобрать соответствующее снаряжение для каждого похода.
Правильно подобранная экипировка — залог вашего хорошего настроения и комфорта на маршруте.
Личное снаряжение должно весить не больше 9-13 кг и занимать около 65% объёма рюкзака. Чем больший вес вы взяли с собой, тем меньше удовольствия вам доставит маршрут.
Не забывайте, что вам ещё нести часть общественного снаряжения и модули с едой, которые будут распределены по всем участникам.
Инструктор будет следить за равномерным облегчением рюкзаков.
Снаряжение:
- рюкзак для длительного похода (90 л – мужчины, 70 л – женщины) с поясом;
- накидка на рюкзак;
- пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
- спальник весенне-осенний (температура комфорта -5* С);
- хоба (сидушка туристическая);
- фонарик налобный светодиодный.
Одежда:
- одежда для сна;
- нижнее бельё;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- термобельё;
- шорты;
- носки или термоноски;
- фонарики (гамаши, бахилы);
- футболка;
- рубашка с длинным рукавом;
- лёгкая кофта (тельник, термо);
- теплая флисовая кофта с горловиной;
- куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
- перчатки;
- шапочка лёгкая;
- головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
- накидка от дождя с капюшоном;
- треккинговые ботинки;
- шлёпки/кроксы/сандалии;
- удобные штаны.
Личные вещи:
- паспорт;
- деньги;
- термос (1 л);
- набор посуды (КЛМН);
- многоразовая бутылка;
- туалетная бумага;
- индивидуальная аптечка;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- предметы личной гигиены;
- лёгкое полотенце;
- телефон;
- медицинский полис;
- средство от комаров;
- средство от клещей;
- пауэрбанк.
Рекомендуем добавить:
- треккинговые палки;
- фотоаппарат.
Где находится Большая Валдайская тропа?
Большая Валдайская тропа (БВТ) располагается в Новгородской области.
Это самый протяжённый оборудованный треккинговый маршрут в европейской части России.
Его уникальность — в смене нескольких экосистем.
Вы встретите ельник-зелёномошник, широколиственный лес, бор, реки и бобровые плотины, голубые озёра и болота.
Можно с собакой?
Увы, любимого питомца придётся оставить дома — на территории национального парке нельзя находиться с собаками.
Что мы будем есть, как организовано питание?
Подготовку еды к походу полностью берет на себя турклуб. Мы закупаем и расфасовываем еду по дням и приемам пищи. Все продукты натуральные, высшего качества.
Готовят участники самостоятельно, под чутким руководством инструктора. Будем объединяться в группы по 3-5 человек и готовить по дежурствам.
Вегетарианцев уважаем и ценим, для них доводим всю еду до готовности и накладываем в тарелки до того, как в ней оказалась тушёнка.
Мы также учтем все комментарии по еде, которые вы оставите в анкете перед походом, но не забудьте напоминать о них дежурным непосредственно в процессе готовки.
Дополнительную еду с собой можно не брать (ну только если есть какие-то ништячки, без которых совсем жизнь не в радость). Вегетарианцы могут взять с собой что-нибудь, чем привыкли заменять мясо (соевое мясо, сушёные бобовые и т. п.).
Какое снаряжение предоставляет турклуб?
Тент, палатки на 3-4 человек, котелки и всё оборудование для приготовления пищи (пила, топор, горелка, газ, кухонная утварь — всё, что пригодится в этом походе), групповую аптечку предоставляет турклуб.
Общественное снаряжение и еда распределяются по участникам похода в равных частях (на то оно и общественное).
Всю еду и снаряжение несём на себе в рюкзаках весь поход. Поэтому в ваших рюкзаках должно быть свободное место для них.
Где будем мыться?
Каждый день будет возможность освежиться в озёрах.
Будет ли связь на маршруте?
Хорошая новость: нас ждет цифровой детокс, связи почти не будет.
Рекомендуем перевести телефон в режим «самолётик» сразу после встречи с инструктором и отдохнуть от гаджетов. Организм скажет вам спасибо, вот увидите.