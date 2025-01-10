1 день

Озеро Пестовское - озеро Моховское

Встречаемся на ж/д станции Бологое — здесь останавливаются почти все поезда из Москвы и Петербурга. Пересаживаемся на заказной трансфер, который доставит нас до озера Пестовское — отсюда начнется наш пеший маршрут.

Как следует упаковываем и настраиваем рюкзаки и выходим на тропу. Нас обступает лес, замолкает шум цивилизации. Приятно вдохнуть полной грудью лесные ароматы и ощутить, как под ногами пружинит настоящая земля.

На пути нам встретятся два небольших озера и километровый участок болота. Тропа здесь оборудована деревянным настилом, можно любоваться кочками и бочагами, слушать кваканье лягушек и не бояться промочить ноги.

Сегодня пройдем 10 километров с остановкой на перекус.

Разобьем лагерь на уютной стоянке около озера Моховское, и оно полностью оправдывает свое название. Все вокруг заросло мягким мхом, осенью как бусинки рассыпаны красные ягодки клюквы.

За ужином знакомимся поближе и рассказываем, что привело нас в поход.

Внимание: в походе в июне трансфер от станции Бологое, в августе трансфер от вокзала Твери.