Поход по Большой Валдайской тропе

Отправляемся в несложный треккинг по Большой Валдайской тропе. Нас ждет красивый маршрут по таёжному лесу на оборудованной территории нацпарка.

Природа на пути все время меняется: хвойный лес переходит в лиственный, под
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ногами то сухая тропка, то болотный мох, то лесная река, впадающая в озеро.

Пройдем по двум интересным мостам, один из которых подвесной, а второй — проходит прямо над бобровой запрудой. Тропа промаркирована, через болотистые участки протянуты деревянные гати. На маршруте установлены информационные стенды, рассказывающие о природе края.

Стоянки на тропе оборудованы: есть настилы под палатки, костровища, столы и крытые беседки, и даже дрова уже заготовлены.

Такой маршрут прекрасно подходит для походного отдыха, но без спартанского быта и постоянного преодоления. Внимание: в походе в июне трансфер от станции Бологое, в августе трансфер от вокзала Твери.

5
3 отзыва
Поход по Большой Валдайской тропе
Поход по Большой Валдайской тропе
Поход по Большой Валдайской тропе
Ближайшие даты:
12
июн14
авг
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Озеро Пестовское - озеро Моховское

Встречаемся на ж/д станции Бологое — здесь останавливаются почти все поезда из Москвы и Петербурга. Пересаживаемся на заказной трансфер, который доставит нас до озера Пестовское — отсюда начнется наш пеший маршрут.

Как следует упаковываем и настраиваем рюкзаки и выходим на тропу. Нас обступает лес, замолкает шум цивилизации. Приятно вдохнуть полной грудью лесные ароматы и ощутить, как под ногами пружинит настоящая земля.

На пути нам встретятся два небольших озера и километровый участок болота. Тропа здесь оборудована деревянным настилом, можно любоваться кочками и бочагами, слушать кваканье лягушек и не бояться промочить ноги.

Сегодня пройдем 10 километров с остановкой на перекус.

Разобьем лагерь на уютной стоянке около озера Моховское, и оно полностью оправдывает свое название. Все вокруг заросло мягким мхом, осенью как бусинки рассыпаны красные ягодки клюквы.

За ужином знакомимся поближе и рассказываем, что привело нас в поход.

Внимание: в походе в июне трансфер от станции Бологое, в августе трансфер от вокзала Твери.

  • Переезд 100 км.
  • Переход под рюкзаком 10 км.
  • Ночёвка в палатках.
Озеро Пестовское - озеро МоховскоеОзеро Пестовское - озеро МоховскоеОзеро Пестовское - озеро Моховское
2 день

Озеро Моховское - озеро Русское

Сегодня нас ждёт самый длинный переход и много красоты.

Первым на пути попадется подвесной мост над бобровой запрудой. Сможем близко познакомиться с результатом труда «строителей». Сами хатки обычно располагаются выше плотины, которая нужна, чтобы поддерживать уровень воды в бобровом городке.

Дальше по маршруту нас ждет смотровая вышка на горе Рыжоха. Это самая высокая точка всего парка. С высоты 25 метров открывается вид на густой нетронутый лес и озеро Вельё, с которого начинался наш маршрут.

На обед остановимся у родника, на оборудованной стоянке Заборовье. А как следует отдохнув, продолжим путь.

Под вечер пройдем по подвесному мосту через реку Полометь. Это самая крупная и бурная река в парке.

На ночёвку встанем у озера Русского. Чтобы восстановить силы, можно искупаться — здесь удобный пологий заход в воду.

Уставшие и довольные ужинаем, любуемся закатом и ложимся спать. Сегодня был насыщенный и интересный день.

  • Переход 17 км.
Озеро Моховское - озеро РусскоеОзеро Моховское - озеро РусскоеОзеро Моховское - озеро Русское
3 день

Озеро Русское - озеро Находно

Подъём, купание, зарядка, и выходим на маршрут.

Идем вдоль берега Русского озера, затем тропа ныряет в лес. Сегодня на пути нам попадаются болота и речки.

Лагерь ставим на берегу озера Находно. Здесь довольно оживлённо, но мы поставим свои палатки вдали от суеты.

Сегодня наш последний вечер у походного костра! Делимся впечатлениями и уже немного скучаем друг по другу.

  • Переход 13 км.
Озеро Русское - озеро НаходноОзеро Русское - озеро НаходноОзеро Русское - озеро Находно
4 день

Озеро Находно - Зимогорье

Вот и свернули крылья палатки! Выдвигаемся в сторону цивилизации. Наслаждаемся последними километрами в лесу.

Ещё успеем зайти на озеро Берёзовое и сфотографироваться у арт-объекта «Большая Валдайская тропа» — это двухметровое деревянное панно, которое обычно встречает туристов. Ну а нас, получается, провожает.

Финиш похода в поселке Зимогорье.

Пообедаем в кафе (а на костре было вкуснее!), заглянем в визит-центр, чтобы купить памятные сувениры и посетим музей колоколов. Это единственный подобный музей в России, а расположен он в дворцовой церкви Екатерины II.

Трансфер отвезёт до станции поезда. Вагон трогается, остается позади тайга, но от волос все ещё пахнет костром. И счастьем. Этот поход закончен, а мы обязательно встретимся в следующем!

  • Переход 7 км.
  • Арт-объект.
  • Музей колоколов.
  • Путь домой.
Озеро Находно - ЗимогорьеОзеро Находно - ЗимогорьеОзеро Находно - Зимогорье

Проживание

Тур предусматривает проживание в 2-3-4-местных палатках.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе
  • Входные билеты на территорию национальный парка
  • Оплата за нахождение на стоянках национального парка
  • Питание на маршруте
  • Общественное снаряжение (тенты, костровое и кухонное снаряжение)
  • Групповая аптечка
  • Место в 2-3-4-местных палатках
  • Сопровождение инструкторов
  • Регистрация группы в МЧС
  • Посещение музея колоколов 12-14.06.2025 (посещение Иверского монастыря 14-17.08)
Что не входит в цену
  • Транспортные расходы
  • Личное снаряжение и вещи по списку
  • Обед в кафе в городе Валдай (4 день)
Место начала и завершения?
Октябрьская железная дорога, станция Бологое-Московское
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Очень важно подобрать соответствующее снаряжение для каждого похода.

Правильно подобранная экипировка — залог вашего хорошего настроения и комфорта на маршруте.

Личное снаряжение должно весить не больше 9-13 кг и занимать около 65% объёма рюкзака. Чем больший вес вы взяли с собой, тем меньше удовольствия вам доставит маршрут.

Не забывайте, что вам ещё нести часть общественного снаряжения и модули с едой, которые будут распределены по всем участникам.

Инструктор будет следить за равномерным облегчением рюкзаков.

Снаряжение:

  • рюкзак для длительного похода (90 л – мужчины, 70 л – женщины) с поясом;
  • накидка на рюкзак;
  • пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
  • спальник весенне-осенний (температура комфорта -5* С);
  • хоба (сидушка туристическая);
  • фонарик налобный светодиодный.

Одежда:

  • одежда для сна;
  • нижнее бельё;
  • плавательный костюм (купальник, плавки);
  • термобельё;
  • шорты;
  • носки или термоноски;
  • фонарики (гамаши, бахилы);
  • футболка;
  • рубашка с длинным рукавом;
  • лёгкая кофта (тельник, термо);
  • теплая флисовая кофта с горловиной;
  • куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
  • перчатки;
  • шапочка лёгкая;
  • головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
  • накидка от дождя с капюшоном;
  • треккинговые ботинки;
  • шлёпки/кроксы/сандалии;
  • удобные штаны.

Личные вещи:

  • паспорт;
  • деньги;
  • термос (1 л);
  • набор посуды (КЛМН);
  • многоразовая бутылка;
  • туалетная бумага;
  • индивидуальная аптечка;
  • солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
  • предметы личной гигиены;
  • лёгкое полотенце;
  • телефон;
  • медицинский полис;
  • средство от комаров;
  • средство от клещей;
  • пауэрбанк.

Рекомендуем добавить:

  • треккинговые палки;
  • фотоаппарат.
Где находится Большая Валдайская тропа?

Большая Валдайская тропа (БВТ) располагается в Новгородской области.

Это самый протяжённый оборудованный треккинговый маршрут в европейской части России.

Его уникальность — в смене нескольких экосистем.

Вы встретите ельник-зелёномошник, широколиственный лес, бор, реки и бобровые плотины, голубые озёра и болота.

Можно с собакой?

Увы, любимого питомца придётся оставить дома — на территории национального парке нельзя находиться с собаками.

Что мы будем есть, как организовано питание?

Подготовку еды к походу полностью берет на себя турклуб. Мы закупаем и расфасовываем еду по дням и приемам пищи. Все продукты натуральные, высшего качества.

Готовят участники самостоятельно, под чутким руководством инструктора. Будем объединяться в группы по 3-5 человек и готовить по дежурствам.

Вегетарианцев уважаем и ценим, для них доводим всю еду до готовности и накладываем в тарелки до того, как в ней оказалась тушёнка.

Мы также учтем все комментарии по еде, которые вы оставите в анкете перед походом, но не забудьте напоминать о них дежурным непосредственно в процессе готовки.

Дополнительную еду с собой можно не брать (ну только если есть какие-то ништячки, без которых совсем жизнь не в радость). Вегетарианцы могут взять с собой что-нибудь, чем привыкли заменять мясо (соевое мясо, сушёные бобовые и т. п.).

Какое снаряжение предоставляет турклуб?

Тент, палатки на 3-4 человек, котелки и всё оборудование для приготовления пищи (пила, топор, горелка, газ, кухонная утварь — всё, что пригодится в этом походе), групповую аптечку предоставляет турклуб.

Общественное снаряжение и еда распределяются по участникам похода в равных частях (на то оно и общественное).

Всю еду и снаряжение несём на себе в рюкзаках весь поход. Поэтому в ваших рюкзаках должно быть свободное место для них.

Где будем мыться?

Каждый день будет возможность освежиться в озёрах.

Будет ли связь на маршруте?

Хорошая новость: нас ждет цифровой детокс, связи почти не будет.

Рекомендуем перевести телефон в режим «самолётик» сразу после встречи с инструктором и отдохнуть от гаджетов. Организм скажет вам спасибо, вот увидите.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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Н
10 янв 2025
Тур "Новогодние приключения на Урале без рюкзаков" с 30 декабря 2024 года по 4 января 2025 года прошёл замечательно. Погода нас баловала, группа подобралась отличная, дружная. Гиды (Елена и Никита)
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смогли всё отлично организовать и порадовать нас не только в новогоднюю ночь, но и на протяжении всей поездки. Особенно полезной была подготовка к туру по экипировке, проведённая Еленой. Всем рекомендую этот тур.

В
6 янв 2025
Всё до мелочей было отлично!
О
10 сен 2024
Организация отличная.

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