Авторские туры в Валдае

Найдено 1 тур в Валдае, цена 49 000 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Семейный поход по Большой Валдайской тропе
Пешая
3 отзыва
8 дней
Семейный поход по Большой Валдайской тропе
Начало: Тверская область, Бологое
8 июн в 10:00
15 июн в 10:00
49 000 за человека

Последние отзывы на туры

Выбирайте тур в Валдай и погрузитесь в атмосферу древнего города, расположенного между Москвой и Санкт-Петербургом. Наши туры предлагают уникальный опыт, сочетающий в себе исторические экспедиции и природные путешествия. Откройте для себя величие Иверского монастыря и других достопримечательностей Валдая, отправляясь в путешествие из любого уголка России
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