8 дней
Семейный поход по Большой Валдайской тропе
Начало: Тверская область, Бологое
8 июн в 10:00
15 июн в 10:00
49 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга10 сентября 2024Организация отличная.
- ЯЯковлева9 сентября 2024Огромное спасибо организаторам, что вошли в положение и подождали, так как я сильно опаздывала к назначенному времени встречи!
- ФФилиппова2 сентября 2024Очень понравилось путешествие! Нашему гиду - Катюше огромное спасибо! Всё организовано хорошо. Единственный минус- на совсем комфортное размещение по прилёту в Петропавловск- Камчатский (в общей комнате ночевали 5 человек)
Выбирайте тур в Валдай и погрузитесь в атмосферу древнего города, расположенного между Москвой и Санкт-Петербургом. Наши туры предлагают уникальный опыт, сочетающий в себе исторические экспедиции и природные путешествия. Откройте для себя величие Иверского монастыря и других достопримечательностей Валдая, отправляясь в путешествие из любого уголка России