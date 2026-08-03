В ходе обзорной экскурсии по городу вы познакомитесь с его историей, узнаете, откуда произошло название Великих Лук и как он сумел сохранить свой исторический облик после 15 разорений и почти полного уничтожения в годы ВОВ.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Ваш гид в Великих Луках

Описание экскурсии

Знакомство с удивительным городом начинается с площади Ленина, где вы сможете увидеть:

Дом Советов,

красивый цветной фонтан «Колос»,

стелу «Город воинской славы».

Великолукская крепость

Далее мы направимся к земляной Великолукской крепости, протяженность которой составляет 2 км. Крепость состоит из мощных валов и бастионов высотой до 16 метров. Первые упоминания о ней относятся к 1198 году, что подчеркивает ее историческую значимость.

Церкви и соборы

На территории Великих Лук расположено множество православных храмов. Во время вашей прогулки вы сможете:

намиловаться Казанской церковью, построенной в 1821 году,

осмотреть Свято-Тихоновский собор, возведенный в 2015 году на Гражданской улице,

посетить Свято-Вознесенский собор, один из старейших храмов города, находящийся на месте бывшего Ильинского монастыря.

Важная информация!

Для бронирования экскурсий в праздничные дни обязательно внесите предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.