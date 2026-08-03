Мои заказы

Обзорная экскурсия по Великим Лукам

Обзорная индивидуальная экскурсия по Великим Лукам: знакомство с историей города
В ходе обзорной экскурсии по городу вы познакомитесь с его историей, узнаете, откуда произошло название Великих Лук и как он сумел сохранить свой исторический облик после 15 разорений и почти полного уничтожения в годы ВОВ.
4.9
18 отзывов
Обзорная экскурсия по Великим Лукам
Обзорная экскурсия по Великим Лукам
Обзорная экскурсия по Великим Лукам

Описание экскурсии

Знакомство с удивительным городом начинается с площади Ленина, где вы сможете увидеть:

  • Дом Советов,
  • красивый цветной фонтан «Колос»,
  • стелу «Город воинской славы».

Великолукская крепость

Далее мы направимся к земляной Великолукской крепости, протяженность которой составляет 2 км. Крепость состоит из мощных валов и бастионов высотой до 16 метров. Первые упоминания о ней относятся к 1198 году, что подчеркивает ее историческую значимость.

Церкви и соборы

На территории Великих Лук расположено множество православных храмов. Во время вашей прогулки вы сможете:

  • намиловаться Казанской церковью, построенной в 1821 году,
  • осмотреть Свято-Тихоновский собор, возведенный в 2015 году на Гражданской улице,
  • посетить Свято-Вознесенский собор, один из старейших храмов города, находящийся на месте бывшего Ильинского монастыря.

Важная информация!

Для бронирования экскурсий в праздничные дни обязательно внесите предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно, в любое время

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Площадь Ленина
  • Дом советов
  • Фонтан «Колос»
  • Великолукская крепость
  • Казанская церковь
  • Свято-Тихоновский собор
  • Свято-Вознесенский собор
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
3
3
2
1
Е
Гид Игорь провел нас по улочкам замечательного города и все подробно рассказал Рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
В
Интереснейшая, исчерпывающая экскурсия. Спасибо Игорю. Больше двух часов пролетело незаметно.
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Отличная экскурсия!
Очень интересно и с удовольствие.
Вам был полезен этот отзыв?
М
Очень хорошая экскурсия! Экскурсовод Игорь очень хорошо и увлекательно рассказывал об истории этого замечательного старинного города! Мне и всей нашей группе понравилось абсолютно все, хотим приехать еще раз летом на фестиваль воздушных шаров.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Когда мы приехали в город погода была плохая и первое впечатление было очень грустным. Но началась экскурсия и Игорь покорил нас прекрасной манерой изложения информации и любовью к своему городу.
читать дальшеуменьшить

Конечно, в двухчасовой рассказ невозможно уложить подробно историю древнего города, но Игорю это удалось. Нам запомнились самые яркие моменты взлетов и падений, побед и поражений. Жаль, не увидели городских фонтанов в действии, о которых рассказывал Игорь. Но это повод ещё раз посетить Великие Луки летом!

Вам был полезен этот отзыв?
Д
19 сентября 2023 года были проездом в городе Великие Луки. Побывали на Мемориале в д. Беседино, где похоронен дед супруги. Чтобы скоротать время заранее заказали экскурсию по городу, были впервые.
читать дальшеуменьшить

Не пожалели! Экскурсию провёл Орлов Владимир Викторович. Замечательный человек,гид,краевед, знаток истории всей Псковской области. Огромное ему Спасибо! За два часа узнали о героическом далеком и близком прошлом Великих Лук, и чем живет город сейчас. Спасибо ещё раз!

Вам был полезен этот отзыв?
6150 ₽ за экскурсию