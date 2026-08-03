В ходе обзорной экскурсии по городу вы познакомитесь с его историей, узнаете, откуда произошло название Великих Лук и как он сумел сохранить свой исторический облик после 15 разорений и почти полного уничтожения в годы ВОВ.
Описание экскурсии
Знакомство с удивительным городом начинается с площади Ленина, где вы сможете увидеть:
- Дом Советов,
- красивый цветной фонтан «Колос»,
- стелу «Город воинской славы».
Великолукская крепость
Далее мы направимся к земляной Великолукской крепости, протяженность которой составляет 2 км. Крепость состоит из мощных валов и бастионов высотой до 16 метров. Первые упоминания о ней относятся к 1198 году, что подчеркивает ее историческую значимость.
Церкви и соборы
На территории Великих Лук расположено множество православных храмов. Во время вашей прогулки вы сможете:
- намиловаться Казанской церковью, построенной в 1821 году,
- осмотреть Свято-Тихоновский собор, возведенный в 2015 году на Гражданской улице,
- посетить Свято-Вознесенский собор, один из старейших храмов города, находящийся на месте бывшего Ильинского монастыря.
Важная информация!
Для бронирования экскурсий в праздничные дни обязательно внесите предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно, в любое время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Ленина
- Дом советов
- Фонтан «Колос»
- Великолукская крепость
- Казанская церковь
- Свято-Тихоновский собор
- Свято-Вознесенский собор
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Гид Игорь провел нас по улочкам замечательного города и все подробно рассказал Рекомендую
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В
Интереснейшая, исчерпывающая экскурсия. Спасибо Игорю. Больше двух часов пролетело незаметно.
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Т
Отличная экскурсия!
Очень интересно и с удовольствие.
Очень интересно и с удовольствие.
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М
Очень хорошая экскурсия! Экскурсовод Игорь очень хорошо и увлекательно рассказывал об истории этого замечательного старинного города! Мне и всей нашей группе понравилось абсолютно все, хотим приехать еще раз летом на фестиваль воздушных шаров.
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А
Когда мы приехали в город погода была плохая и первое впечатление было очень грустным. Но началась экскурсия и Игорь покорил нас прекрасной манерой изложения информации и любовью к своему городу.
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Д
19 сентября 2023 года были проездом в городе Великие Луки. Побывали на Мемориале в д. Беседино, где похоронен дед супруги. Чтобы скоротать время заранее заказали экскурсию по городу, были впервые.
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6150 ₽ за экскурсию