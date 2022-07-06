Путешествие к староверам Каа-Хема

Пожалуй, нет больше такого края, где бы степь, пески, высокогорная тундра и тайга были настолько близкими соседями

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Программа по дням
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Пожалуй, нет больше такого края, где бы степь, пески, высокогорная тундра и тайга были настолько близкими соседями.

Всего несколько часов пути по Туве и степные пейзажи сменяются сосновыми лесами, а голые, продуваемые ветрами полупустыни, – бурными горными реками. Верховье Каа-Хема – это настоящий оазис Южной Сибири. Воздух здесь такой, что его хочется пить. В этом таежном крае уже несколько веков живут люди, верные своему древнему укладу – старообрядцы. Тур проводится круглогодично в любой день под запрос для групп от 6 человек. Оставьте заявку, чтобы узнать сколько участников на данный момент.
Путешествие к староверам Каа-Хема
Путешествие к староверам Каа-Хема
Путешествие к староверам Каа-Хема
Путешествие к староверам Каа-Хема
Путешествие к староверам Каа-Хема
Путешествие к староверам Каа-Хема
Путешествие к староверам Каа-Хема
Путешествие к староверам Каа-Хема
Путешествие к староверам Каа-Хема
Путешествие к староверам Каа-Хема
Путешествие к староверам Каа-Хема
Путешествие к староверам Каа-Хема
Путешествие к староверам Каа-Хема
Путешествие к староверам Каа-Хема
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Домашняя кухня староверов
Домашняя кухня староверов
Отведаем традиционных домашних блюд, староверческого кваска и брусничной настойки
Ароматные сибирские травы
Ароматные сибирские травы
Послушаем рассказ мастера-травника о таежных травах и научимся готовить разные виды травяных чаев
Природный парк Ергаки
Природный парк Ергаки
Нас ждут живописные горно-таежные ландшафты и окруженные нетронутой тайгой изумрудные озера
Деревня мастеров
Деревня мастеров
Сможем поучаствовать в различных мастер-классах на выбор, и даже выковать настоящий топор!
Древние наскальные рисунки
Древние наскальные рисунки
Посетим уникальный памятник тагарской культуры 7 – 3 вв. до н. э.

Программа тура по дням

1 день

Приезд, Красноярск - Ергаки, Боярская писаница

Встреча в аэропорту или гостинице г. Красноярска.

8:40 На подготовленном внедорожнике вы отправляетесь по маршруту Красноярск – Ергаки (610 км, время в пути 10 – 13 часов).

Обед – в кафе (блюда национальной кухни).

По пути вы увидите степную Хакасию, посетите уникальный памятник тагарской культуры 7 – 3 вв. до н. э. Боярскую писаницу – серию наскальных рисунков, которые были сделаны вручную на юго-западном склоне горного хребта Бояры.

Около 170 изображений, высечены древними людьми точечной техникой.

Здесь вы увидите животных, жилые строения той эпохи, а также детально выполненные человеческие фигуры всадников, пастухов, лучников, охотников.

Прибытие в Ергаки.

Размещение в гостинице.

Ужин.

Приезд, Красноярск - Ергаки, Боярская писаницаПриезд, Красноярск - Ергаки, Боярская писаницаПриезд, Красноярск - Ергаки, Боярская писаницаПриезд, Красноярск - Ергаки, Боярская писаница
2 день

Перевал Ак-Довурак, «Золото скифов»

Завтрак на базе.

Выезд в сторону перевала Ак-Довурак, вершина которого является официальной границей между Хакасией и Тывой.

На вершине мы остановимся для небольшой фотосессии и совершим символический шаманский ритуал: повяжем национальные ленты (чалома), чтобы поблагодарить духов Хакасии за гостеприимство и попросить духов Тывы о покровительстве на пути.

Мы покидаем тайгу и перемещаемся в степную часть Тывы.

Вы посетите главный музей республики – Национальный музей, где хранится знаменитое древнее «Золото скифов».

В Кызыле стоит побывать каждому, кто считает себя настоящим путешественником, ведь именно здесь находится географический центр Азии.

Посетив музей мы отправимся именно сюда, на набережную реки Енисей, где расположен соответствующий монумент «Центр Азии».

Прощание с Кызылом и отъезд в направлении села Сизим.

Прибытие на базу.

Ужин, отдых.

Перевал Ак-Довурак, «Золото скифов»Перевал Ак-Довурак, «Золото скифов»Перевал Ак-Довурак, «Золото скифов»Перевал Ак-Довурак, «Золото скифов»
3 день

Знакомство с укладом жизни староверов

Завтрак.

Знакомство с историей, обычаями и укладом жизни староверов.

Вы узнаете, что такое воскресный «собор», как староверы находят невест и сколько платков носит замужняя женщина, а также другие интересные факты.

Обед из традиционных домашних блюд.

Прогулка на берег реки Сизим.

Русская баня с ароматными таежными вениками.

Ужин с дегустацией староверческого «кваска».

Знакомство с укладом жизни староверовЗнакомство с укладом жизни староверовЗнакомство с укладом жизни староверов
4 день

В гостях у семьи староверов

Завтрак.

Отправление в деревню Ужеп.

Вы встретите рассвет на перевале в окружении сказочной тайги.

Далее побываете в гостях у семьи староверов, попробуете домашнюю брусничную настойку.

Обед из традиционных блюд.

Возвращение в село Сизим.

Зимой желающие смогут прогуляться по окрестностям на снегоходе (по согласованию, доп. плата).

Русская баня.

В гостях у семьи староверовВ гостях у семьи староверовВ гостях у семьи староверовВ гостях у семьи староверов
5 день

Мастер-классы и рыбалка

Завтрак.

Фото прогулка на рассвете (для желающих) по живописным окрестностям.

Мастер-класс по староверческой кухне: вы сами попробуете приготовить таежные пироги, узнаете секрет сибирского горлодёра и сможете сделать закваску для хлеба на картофеле.

Мастер-класс по старинному виду рукоделия – плетению теплых домашних ковриков.

Для любителей рыбалки: зимой – мастер-класс по подлёдному лову (по погодным условиям), летом – поездка вверх по Енисею через бурные пороги, рыбалка в тихих заводях.

После обеда прогулка на лошадях по живописным окрестностям.

Рассказ мастера-травника о таежных травах.

Вы научитесь готовить разные виды травяных чаев.

Вечером фитобочка (для желающих).

Мастер-классы и рыбалкаМастер-классы и рыбалкаМастер-классы и рыбалкаМастер-классы и рыбалка
6 день

Деревня Эржей, мастер-класс

Завтрак из домашних блюд.

Прогулка в деревню Эржей, знакомство с традициями деревенских костоправов.

Вы узнаете о мануальных техниках староверов, поймете зачем нужен костоправ охотникам.

Для желающих может быть проведена диагностика (оплачивается отдельно).

Мастер-класс по валянию валенок.

На закате посещение горы Любви, откуда открывается чудесный вид на деревню староверов.

Русская баня и прощальный ужин со староверческим «коньячком».

Деревня Эржей, мастер-классДеревня Эржей, мастер-классДеревня Эржей, мастер-класс
7 день

Ергаки

Трансфер Сизим – Кызыл.

Остановка на Центральном рынке для дегустации национальных тувинских деликатесов.

Вы сможете попробовать несоленый сыр быштак, сухой творог курут и даже молочную водку араку.

Трансфер до природного парка Ергаки.

Вас ждут живописные горно-таежные ландшафты, остроконечные гранитные пики, бурные и порожистые реки, окруженные нетронутой тайгой изумрудные озера, долины, созданные ледниками миллионы лет назад.

Размещение на базе отдыха.

Ужин.

ЕргакиЕргакиЕргакиЕргаки
8 день

Эко-деревня мастеров или музей-заповедник Шушенский

Завтрак на базе.

Прибытие в деревню мастеров Петропавловку.

Творческий подход жителей деревни чувствуется в широком спектре искусств и ремесел, представленных здесь.

Гости могут выбрать мастер-класс по вкусу:

  • гончарное дело;
  • лозоплетение;
  • кузнечное дело (за 40 минут вы вместе с мастером сможете выковать настоящий топор!);
  • изготовление музыкальных инструментов;
  • ткачество.

Остановка в гостевых домиках.

Эко-деревня мастеров или музей-заповедник ШушенскийЭко-деревня мастеров или музей-заповедник ШушенскийЭко-деревня мастеров или музей-заповедник ШушенскийЭко-деревня мастеров или музей-заповедник Шушенский
9 день

Свободный день

Для желающих может быть организована рыбалка.

Вечером русская баня.

Отдых.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
10 день

Отъезд

Ранний подъем, трансфер в аэропорт г. Абакан в 4:00.

Примерное время в пути 3 часа.

Окончание тура.

Проживание

Тур предусматривает проживание на базах отдыха.

Варианты проживания

Базы отдыха по пути следования

9 ночей
  • база отдыха "Ергаки" – 2 ночи;
  • база отдыха "Сизим" – 5 ночей;
  • гостевые дома деревни Петропаловки или на территории музея-заповедника "Шушенское" – 2 ночи.

Подробности узнавайте при бронировании.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание, указанное в программе тура
  • Трансферы по программе
  • Экскурсионная программа
  • Услуги гидов и инструкторов
  • Экскурсия в музей /частный музей
  • Мастер-класс согласно программе
  • Страховка от клещевого энцефалита
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Красноярск и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Одноместное размещение
  • Дополнительные услуги на местах размещения
  • Индивидуальный трансфер из аэропорта в гостиницу и обратно
  • Проживание в гостинице Красноярска накануне дня начала программы или по окончанию тура – от 2 500 руб/чел. по желанию.
  • Услуги переводчика
Место начала и завершения?
г. Красноярск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы (паспорт, полис ОМС);
  • страховка от клещевого энцефалита (в случае ее наличия);
  • наличные деньги (на сувениры, приемы у шамана, камлание и прочие личные расходы);
  • легкие брюки, которые смогут защитить ваши ноги от колючей травы в степях Тувы;
  • теплый свитер или флисовая куртка;
  • тонкое нижнее синтетическое белье, например из Polycolon;
  • 1 пара перчатки;
  • шапка (на холодное время года);
  • 2 пары обуви: пара легкой спортивной обуви (лучше закрытого типа) и пара непромокаемой обуви. Обувь в осенне-зимнее время года – теплая, непромокаемая.;
  • шляпа или кепка для защиты головы от солнца;
  • солнцезащитные очки;
  • солнцезащитный крем;
  • купальник;
  • утепленные брюки и куртка;
  • флисовый джемпер и свитер;
  • непродуваемая шапочка и баф;
  • хороший дождевик или штормовка с капюшоном;
  • хлопчатобумажные носки (3-4 пары);
  • банные принадлежности (купальник или плавки);
  • сланцы (для бани);
  • рюкзак;
  • дорожная сумку или чемодан;
  • небольшой рюкзак для радиальных выходов;
  • фонарик с комплектом запасных батареек;
  • влажные салфетки;
  • средства личной гигиены;
  • личную аптечку, индивидуальные лекарства (при необходимости);
  • видео- и фотоаппаратуру в гермоупаковке;
  • флисовый вкладыш в спальник;
  • удочка и принадлежности (можно приобрести здесь/взять в аренду).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли ограничения по участникам?

Планируя данное путешествие туристам следует учитывать:

  • длительные переезды;
  • часть маршрута данного экспедиционного тура пролегает в условиях высокогорья (около 2000м на уровнем моря);
  • возможны пешиепрогулки.

Поэтому людям с ослабленным здоровьем и находящимся в группе риска, стоит проконсультироваться с врачом.

На чем мы будем передвигаться?

Трансфер осуществляется на специально подготовленных внедорожниках: ГАЗ-Соболь и УАЗ Патриот. Машины оборудованы специально для Сибири, условий тайги и бездорожья.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
6 июля 2022
Потрясающий тур. За 10 дней увидел такое разнообразие ландшафтов, климатических зон и культур, что трудно поверить что такое вообще возможно. И все это наряду с организацией тура, продуманной до мелочей. В общем, полный восторг
А
16 ноя 2020
Организация тура: шикарно. Не просто выезд и поход, но ещё и детальная проработка маршрута. Глубокое знание Максимом предмета экскурсии. Видно, что любит свое дело, любит тайгу. Стоянки безопасны, организованы с комфортом (насколько это возможно в тайге).
Очень интересный разносторонний рассказчик. Всегда позитивный, весёлый. При этом всегда собран, внимателен. С ним надёжно. Очень профессиональная команда.
С удовольствием ставлю всем отлично!
С
11 ноя 2020
Очень благодарны этой организации за отличную организацию на всём протяжении тура, точность в расписании, разнообразие экскурсий и профессиональных гидов, удивительные рассказы о красотах края и замечательное тёплое общение.

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