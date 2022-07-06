2 день

Перевал Ак-Довурак, «Золото скифов»

Завтрак на базе.

Выезд в сторону перевала Ак-Довурак, вершина которого является официальной границей между Хакасией и Тывой.

На вершине мы остановимся для небольшой фотосессии и совершим символический шаманский ритуал: повяжем национальные ленты (чалома), чтобы поблагодарить духов Хакасии за гостеприимство и попросить духов Тывы о покровительстве на пути.

Мы покидаем тайгу и перемещаемся в степную часть Тывы.

Вы посетите главный музей республики – Национальный музей, где хранится знаменитое древнее «Золото скифов».

В Кызыле стоит побывать каждому, кто считает себя настоящим путешественником, ведь именно здесь находится географический центр Азии.

Посетив музей мы отправимся именно сюда, на набережную реки Енисей, где расположен соответствующий монумент «Центр Азии».

Прощание с Кызылом и отъезд в направлении села Сизим.

Прибытие на базу.

Ужин, отдых.