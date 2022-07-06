Встреча в аэропорту или гостинице г. Красноярска.
8:40 На подготовленном внедорожнике вы отправляетесь по маршруту Красноярск – Ергаки (610 км, время в пути 10 – 13 часов).
Обед – в кафе (блюда национальной кухни).
По пути вы увидите степную Хакасию, посетите уникальный памятник тагарской культуры 7 – 3 вв. до н. э. Боярскую писаницу – серию наскальных рисунков, которые были сделаны вручную на юго-западном склоне горного хребта Бояры.
Около 170 изображений, высечены древними людьми точечной техникой.
Здесь вы увидите животных, жилые строения той эпохи, а также детально выполненные человеческие фигуры всадников, пастухов, лучников, охотников.
Прибытие в Ергаки.
Размещение в гостинице.
Ужин.
Завтрак на базе.
Выезд в сторону перевала Ак-Довурак, вершина которого является официальной границей между Хакасией и Тывой.
На вершине мы остановимся для небольшой фотосессии и совершим символический шаманский ритуал: повяжем национальные ленты (чалома), чтобы поблагодарить духов Хакасии за гостеприимство и попросить духов Тывы о покровительстве на пути.
Мы покидаем тайгу и перемещаемся в степную часть Тывы.
Вы посетите главный музей республики – Национальный музей, где хранится знаменитое древнее «Золото скифов».
В Кызыле стоит побывать каждому, кто считает себя настоящим путешественником, ведь именно здесь находится географический центр Азии.
Посетив музей мы отправимся именно сюда, на набережную реки Енисей, где расположен соответствующий монумент «Центр Азии».
Прощание с Кызылом и отъезд в направлении села Сизим.
Прибытие на базу.
Ужин, отдых.
Завтрак.
Знакомство с историей, обычаями и укладом жизни староверов.
Вы узнаете, что такое воскресный «собор», как староверы находят невест и сколько платков носит замужняя женщина, а также другие интересные факты.
Обед из традиционных домашних блюд.
Прогулка на берег реки Сизим.
Русская баня с ароматными таежными вениками.
Ужин с дегустацией староверческого «кваска».
Завтрак.
Отправление в деревню Ужеп.
Вы встретите рассвет на перевале в окружении сказочной тайги.
Далее побываете в гостях у семьи староверов, попробуете домашнюю брусничную настойку.
Обед из традиционных блюд.
Возвращение в село Сизим.
Зимой желающие смогут прогуляться по окрестностям на снегоходе (по согласованию, доп. плата).
Русская баня.
Завтрак.
Фото прогулка на рассвете (для желающих) по живописным окрестностям.
Мастер-класс по староверческой кухне: вы сами попробуете приготовить таежные пироги, узнаете секрет сибирского горлодёра и сможете сделать закваску для хлеба на картофеле.
Мастер-класс по старинному виду рукоделия – плетению теплых домашних ковриков.
Для любителей рыбалки: зимой – мастер-класс по подлёдному лову (по погодным условиям), летом – поездка вверх по Енисею через бурные пороги, рыбалка в тихих заводях.
После обеда прогулка на лошадях по живописным окрестностям.
Рассказ мастера-травника о таежных травах.
Вы научитесь готовить разные виды травяных чаев.
Вечером фитобочка (для желающих).
Завтрак из домашних блюд.
Прогулка в деревню Эржей, знакомство с традициями деревенских костоправов.
Вы узнаете о мануальных техниках староверов, поймете зачем нужен костоправ охотникам.
Для желающих может быть проведена диагностика (оплачивается отдельно).
Мастер-класс по валянию валенок.
На закате посещение горы Любви, откуда открывается чудесный вид на деревню староверов.
Русская баня и прощальный ужин со староверческим «коньячком».
Трансфер Сизим – Кызыл.
Остановка на Центральном рынке для дегустации национальных тувинских деликатесов.
Вы сможете попробовать несоленый сыр быштак, сухой творог курут и даже молочную водку араку.
Трансфер до природного парка Ергаки.
Вас ждут живописные горно-таежные ландшафты, остроконечные гранитные пики, бурные и порожистые реки, окруженные нетронутой тайгой изумрудные озера, долины, созданные ледниками миллионы лет назад.
Размещение на базе отдыха.
Ужин.
Завтрак на базе.
Прибытие в деревню мастеров Петропавловку.
Творческий подход жителей деревни чувствуется в широком спектре искусств и ремесел, представленных здесь.
Гости могут выбрать мастер-класс по вкусу:
Остановка в гостевых домиках.
Для желающих может быть организована рыбалка.
Вечером русская баня.
Отдых.
Ранний подъем, трансфер в аэропорт г. Абакан в 4:00.
Примерное время в пути 3 часа.
Окончание тура.
Тур предусматривает проживание на базах отдыха.
Подробности узнавайте при бронировании.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Планируя данное путешествие туристам следует учитывать:
Поэтому людям с ослабленным здоровьем и находящимся в группе риска, стоит проконсультироваться с врачом.
Трансфер осуществляется на специально подготовленных внедорожниках: ГАЗ-Соболь и УАЗ Патриот. Машины оборудованы специально для Сибири, условий тайги и бездорожья.