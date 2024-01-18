Авторский тур
2 дня
Природные чудеса в краю озер. Тур выходного дня в Псковской области
Россия, Псковская область, Великие Луки
10 мая
1 июня
15 июня
13 июля
10 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Великие Луки, Полибино, Торопец, Наумово: земля, рождающая гениев
Псковская область, Великие Луки
25 мая
10 авг
3 ноя
от 11 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина18 января 2024Тур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.
- ГГалимзянова16 января 2024быстро предоставляется обратная связь и в полном объеме
- ААнтон16 января 2024Все четко, и по времени.
- ЛЛюдмила11 октября 2022Зимний тур в ХакасиюВсё было отлично.
- ААнтон25 августа 2022Зимний тур в ХакасиюОрганизация тура - питание, проживание, транспорт и маршруты были на хорошем уровне, все устроило, было комфортно, проблем не было.
- ДДиляра14 августа 2022Зимний тур в ХакасиюЗамечательная организация всех моментов путешествия: трансфер, экскурсионная программа, работа водителя и гида, жилье, концерты, питание… Все очень понравилось! Большое спасибо!
- ККонстантин6 июля 2022Путешествие к староверам Каа-ХемаПотрясающий тур. За 10 дней увидел такое разнообразие ландшафтов, климатических зон и культур, что трудно поверить что такое вообще возможно. И все это наряду с организацией тура, продуманной до мелочей. В общем, полный восторг
- ААндрей16 ноября 2020Путешествие к староверам Каа-ХемаОрганизация тура: шикарно. Не просто выезд и поход, но ещё и детальная проработка маршрута. Глубокое знание Максимом предмета экскурсии. Видно, что любит свое дело, любит тайгу. Стоянки безопасны, организованы с комфортом (насколько это возможно в тайге). Очень интересный разносторонний рассказчик. Всегда позитивный, весёлый. При этом всегда собран, внимателен. С ним надёжно. Очень профессиональная команда. С удовольствием ставлю всем отлично!
- ССвелана11 ноября 2020Путешествие к староверам Каа-ХемаОчень благодарны этой организации за отличную организацию на всём протяжении тура, точность в расписании, разнообразие экскурсий и профессиональных гидов, удивительные рассказы о красотах края и замечательное тёплое общение.
Ответы на вопросы от путешественников по Великим Лукам
Самые популярные туры в Великих Луках
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных тура 😍 из 2
Сколько стоит тур в Великих Луках в апреле 2024
Сейчас в Великих Луках можно забронировать 2 тура от 10 900 ₽ до 11 900 ₽. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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