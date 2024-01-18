И Ирина Природные чудеса в краю озер. Тур выходного дня в Псковской области Тур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.

Г Галимзянова Природные чудеса в краю озер. Тур выходного дня в Псковской области быстро предоставляется обратная связь и в полном объеме

А Антон Природные чудеса в краю озер. Тур выходного дня в Псковской области Все четко, и по времени.

Л Людмила Зимний тур в Хакасию Всё было отлично.

А Антон Зимний тур в Хакасию Организация тура - питание, проживание, транспорт и маршруты были на хорошем уровне, все устроило, было комфортно, проблем не было.

Д Диляра Зимний тур в Хакасию Замечательная организация всех моментов путешествия: трансфер, экскурсионная программа, работа водителя и гида, жилье, концерты, питание… Все очень понравилось! Большое спасибо!

К Константин Путешествие к староверам Каа-Хема Потрясающий тур. За 10 дней увидел такое разнообразие ландшафтов, климатических зон и культур, что трудно поверить что такое вообще возможно. И все это наряду с организацией тура, продуманной до мелочей. В общем, полный восторг

А Андрей Путешествие к староверам Каа-Хема Организация тура: шикарно. Не просто выезд и поход, но ещё и детальная проработка маршрута. Глубокое знание Максимом предмета экскурсии. Видно, что любит свое дело, любит тайгу. Стоянки безопасны, организованы с комфортом (насколько это возможно в тайге). Очень интересный разносторонний рассказчик. Всегда позитивный, весёлый. При этом всегда собран, внимателен. С ним надёжно. Очень профессиональная команда. С удовольствием ставлю всем отлично!