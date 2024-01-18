Авторские туры в Великих Луках

Туры по городам России
Природные чудеса в краю озер. Тур выходного дня в Псковской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Природные чудеса в краю озер. Тур выходного дня в Псковской области
Россия, Псковская область, Великие Луки
10 мая
1 июня
15 июня
13 июля
10 900 за человека
Великие Луки, Полибино, Торопец, Наумово: земля, рождающая гениев
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Великие Луки, Полибино, Торопец, Наумово: земля, рождающая гениев
Псковская область, Великие Луки
25 мая
10 авг
3 ноя
от 11 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    18 января 2024
    Природные чудеса в краю озер. Тур выходного дня в Псковской области
    Тур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.
  • Г
    Галимзянова
    16 января 2024
    Природные чудеса в краю озер. Тур выходного дня в Псковской области
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  • А
    Антон
    16 января 2024
    Природные чудеса в краю озер. Тур выходного дня в Псковской области
    Все четко, и по времени.
  • Л
    Людмила
    11 октября 2022
    Зимний тур в Хакасию
    Всё было отлично.
  • А
    Антон
    25 августа 2022
    Зимний тур в Хакасию
    Организация тура - питание, проживание, транспорт и маршруты были на хорошем уровне, все устроило, было комфортно, проблем не было.
  • Д
    Диляра
    14 августа 2022
    Зимний тур в Хакасию
    Замечательная организация всех моментов путешествия: трансфер, экскурсионная программа, работа водителя и гида, жилье, концерты, питание… Все очень понравилось! Большое спасибо!
  • К
    Константин
    6 июля 2022
    Путешествие к староверам Каа-Хема
    Потрясающий тур. За 10 дней увидел такое разнообразие ландшафтов, климатических зон и культур, что трудно поверить что такое вообще возможно. И все это наряду с организацией тура, продуманной до мелочей. В общем, полный восторг
  • А
    Андрей
    16 ноября 2020
    Путешествие к староверам Каа-Хема
    Организация тура: шикарно. Не просто выезд и поход, но ещё и детальная проработка маршрута. Глубокое знание Максимом предмета экскурсии. Видно, что любит свое дело, любит тайгу. Стоянки безопасны, организованы с комфортом (насколько это возможно в тайге). Очень интересный разносторонний рассказчик. Всегда позитивный, весёлый. При этом всегда собран, внимателен. С ним надёжно. Очень профессиональная команда. С удовольствием ставлю всем отлично!
  • С
    Свелана
    11 ноября 2020
    Путешествие к староверам Каа-Хема
    Очень благодарны этой организации за отличную организацию на всём протяжении тура, точность в расписании, разнообразие экскурсий и профессиональных гидов, удивительные рассказы о красотах края и замечательное тёплое общение.

Ответы на вопросы от путешественников по Великим Лукам

Самые популярные туры в Великих Луках
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных тура 😍 из 2
  1. Природные чудеса в краю озер. Тур выходного дня в Псковской области
  2. Великие Луки, Полибино, Торопец, Наумово: земля, рождающая гениев
Сколько стоит тур в Великих Луках в апреле 2024
Сейчас в Великих Луках можно забронировать 2 тура от 10 900 ₽ до 11 900 ₽. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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