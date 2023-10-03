Великие Луки, Полибино, Торопец, Наумово
Вы также услышите истории из жизни деятелей отечественной науки и культуры, прогуляетесь по приусадебным паркам и заглянете в удивительный городок на границе Псковской и Тверской области — Торопец, бережно сохранивший историю ушедших эпох.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Великие Луки, Полибино и Торопец
08:00 Встреча с гидом на ж/д вокзале Великих Лук (у памятника Ленину).
Завтрак в кафе города — шведский стол.
Обзорная экскурсия по городу Великие Луки.
Наше путешествие начнётся в городе Великие Луки. Он является одним из культурно-образовательных центров Псковской области. В ходе нашей экскурсии вы сможете проникнуться его историей, пройтись по улочкам и открыть для себя знаменательные исторические места и памятники.
Посещение музея академика Виноградова. Экскурсия.
Одной из главных достопримечательностей Великих Лук является дом-музей академика И. М. Виноградова. Сегодня это единственный музей в России, посвящённый великому учёному.
Внутри вы сможете увидеть настоящий образец великолукской дореволюционной городской усадьбы, рассмотреть вещи, принадлежавшие Виноградову и его семье, и подробнее узнать о самом великом математике, его жизни и карьере.
Переезд в Полибино.
Следующая остановка в нашей программе — Полибино. Эта деревня, расположившаяся на правом берегу реки Ловать, впервые упоминается в 1774 году, как владение Ивана Михельсона. Однако сегодня Полибино известно благодаря музею-усадьбе С. В. Ковалевской.
Экскурсия по музею-усадьбе С. Ковалевской.
Мемориальный музей-усадьба С. В. Ковалевской — единственный музей в мире, посвящённый этой удивительной женщине, признанному математику и общественному деятелю. Первая русская женщина-математик провела в этом доме большую часть своего детства, и именно здесь, в Полибино, в ней открылись способности к точным наукам.
Здесь вы сможете увидеть уникальную коллекцию её вещей, документов и книг из личной библиотеки, которые характеризуют ее как всемирно признанного учёного.
Переезд в Торопец.
Обед.
Размещение в гостинице.
Торопец — чудесный маленький город расположившийся практически на границе Псковской и Тверской областей. В окружении озёр и лесов, он сумел сохранить свою особенную атмосферу, архитектуру и ритм жизни. У вас будет свободное время для прогулок по тихим улочкам и отдыха после поездки.
Свободное время.
Торопец и Наумово
Завтрак в гостинице.
Обзорная экскурсия по городу Торопец.
Вам откроются старинные купеческие дома, видевшие расцвет торговли в городе.
Свято-Тихоновский женский монастырь встретит спокойствием и умиротворённостью. Одна из старейших церквей города — Казанская церковь позволит оценить красоту торопецкого стиля, а Спасо-Преображенская церковь представит вашему вниманию особенности местного церковного зодчества.
Не оставим без внимания мы и домик Патриарха Тихона. Также вам удастся увидеть памятник, особенный не только для этого города, но и для всей России — памятник Учителю. Это первый памятник этой благородной профессии.
Древний центр Торопца-Красный остров и дуб Александра Невского — их историю вам в подробностях расскажут в путешествии по Торопцу.
Переезд в Наумово.
Экскурсия по усадьбе М. П. Мусоргского.
В краю голубых псковских озер родился выдающийся русский композитор М. П. Мусоргский. На его родине в поселке Наумово Куньинского района, создан филиал Псковского государственного историко-художественного и архитектурного музея-заповедника.
Музей в доме, построенном в XIX веке, уже много лет открывает двери для своих гостей. Сегодня вы сможете оценить здесь и интерьеры барской усадьбы и увидеть вещи, принадлежавшие семье известного композитора, проследить творческий путь М. П. Мусоргского.
Переезд в Великие Луки.
Обед.
Трансфер на ж/д вокзал Великих Лук.
Отправление в Санкт-Петербург на поезде №677Ч в 20:13.
Отправление в Москву на поезде №664А в 21:30 или 064 в 19:25.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в гостинице «Торопа» в городе Торопец.
Стоимость тура на 1 человека, руб. :
- трёхместное — 11500;
- двухместное — 11500;
- одноместное — 13500.
Варианты проживания
Гостиница Торопа
Отель «Торопа» расположен в Торопце, в 700 м от Торопца. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка и бар. Стойка регистрации этого 3-звездочного отеля открыта круглосуточно, в отеле доступен бесплатный Wi-Fi, организована доставка еды и напитков в номер. Желающие могут забронировать семейные номера.
В номерах установлен шкаф для одежды. В числе удобств письменный стол и телевизор. В некоторых номерах гостиницы «Торопа» есть балкон. Гостям всех номеров предоставляются полотенца и постельное белье.
Каждое утро в гостинице «Торопа» подают континентальный завтрак и завтрак по меню на выбор.
Подгородное находится в 3,9 км от отеля, а Торопец/Цветки — в 4,1 км.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обеспечение по маршруту
- Проживание в отеле с завтраком в номерах 1-й категории
- Услуги гида-сопровождающего
- Обзорная экскурсия по Великим Лукам
- Обзорная экскурсия по Торопцу
- Входные билеты в музеи
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Великих Лук и обратно и при необходимости авиа- и ж/д билеты до Санкт-Петербурга или Москвы и обратно (если турист едет сначала до Санкт-Петербурга или Москвы, а потом до Великих Лук
- Пакет питания: 2 обеда + 1 завтрак — 1600 рублей, а также питание вне пакета
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Псковская область, Великие Луки
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Какой транспорт используется в туре?
Микроавтобусы.
- Когда и в какое время отправляются поезда в Великие Луки и обратно?
Санкт-Петербург:
- Ладожский вокзал: Санкт-Петербург — Великие Луки, поезд 677А. Отправление накануне даты начала тура: 22:30 — 07:50;
- Великие Луки — Санкт-Петербург, поезд 677А. 20:24 — 06:32;
- Великие Луки — Санкт-Петербург, поезд 677Ч в 20:13.
Москва
- Белорусский вокзал: Москва — Великие Луки, поезд 063А. Отправление накануне даты начала тура: 21:14 — 07:50;
- Великие Луки — Москва, поезд 064А 19:55 — 07:18. Прибытие на Белорусский вокзал;
- Великие Луки — Москва, поезд 664А в 21:30 или 064 в 19:25.
Других поездов для отъезда обратно нет.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.