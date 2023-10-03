Великие Луки, Полибино, Торопец, Наумово: земля, рождающая гениев

Великие Луки, Полибино, Торопец, Наумово

5
3 отзыва
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Самые дальние уголки Псковской и Тверской областей откроют вам свои тайны: родовые поместья, коллекции русских гениев, традиции и быт псковских усадеб.

Вы также услышите истории из жизни деятелей отечественной науки и культуры, прогуляетесь по приусадебным паркам и заглянете в удивительный городок на границе Псковской и Тверской области — Торопец, бережно сохранивший историю ушедших эпох.
Великие Луки, Полибино, Торопец, Наумово: земля, рождающая гениев
Великие Луки, Полибино, Торопец, Наумово: земля, рождающая гениев
Великие Луки, Полибино, Торопец, Наумово: земля, рождающая гениев
Великие Луки, Полибино, Торопец, Наумово: земля, рождающая гениев
Великие Луки, Полибино, Торопец, Наумово: земля, рождающая гениев
Великие Луки, Полибино, Торопец, Наумово: земля, рождающая гениев
Великие Луки, Полибино, Торопец, Наумово: земля, рождающая гениев
Великие Луки, Полибино, Торопец, Наумово: земля, рождающая гениев
Ближайшие даты:
5
ноя
2
дек
3
янв
6
янв

Что вас ожидает:

Увидим единственный музей Ковалевской
Увидим единственный музей Ковалевской
Именно здесь она провела своё детство и здесь открылись способности к точным наукам
Побываем в городе на границе областей
Побываем в городе на границе областей
Находясь почти на границе Псковской и Тверской областей, Торопец сохранил архитектуру и ритм жизни прошлого

Программа тура по дням

1 день

Великие Луки, Полибино и Торопец

08:00 Встреча с гидом на ж/д вокзале Великих Лук (у памятника Ленину).

Завтрак в кафе города — шведский стол.

Обзорная экскурсия по городу Великие Луки.

Наше путешествие начнётся в городе Великие Луки. Он является одним из культурно-образовательных центров Псковской области. В ходе нашей экскурсии вы сможете проникнуться его историей, пройтись по улочкам и открыть для себя знаменательные исторические места и памятники.

Посещение музея академика Виноградова. Экскурсия.

Одной из главных достопримечательностей Великих Лук является дом-музей академика И. М. Виноградова. Сегодня это единственный музей в России, посвящённый великому учёному.

Внутри вы сможете увидеть настоящий образец великолукской дореволюционной городской усадьбы, рассмотреть вещи, принадлежавшие Виноградову и его семье, и подробнее узнать о самом великом математике, его жизни и карьере.

Переезд в Полибино.

Следующая остановка в нашей программе — Полибино. Эта деревня, расположившаяся на правом берегу реки Ловать, впервые упоминается в 1774 году, как владение Ивана Михельсона. Однако сегодня Полибино известно благодаря музею-усадьбе С. В. Ковалевской.

Экскурсия по музею-усадьбе С. Ковалевской.

Мемориальный музей-усадьба С. В. Ковалевской — единственный музей в мире, посвящённый этой удивительной женщине, признанному математику и общественному деятелю. Первая русская женщина-математик провела в этом доме большую часть своего детства, и именно здесь, в Полибино, в ней открылись способности к точным наукам.

Здесь вы сможете увидеть уникальную коллекцию её вещей, документов и книг из личной библиотеки, которые характеризуют ее как всемирно признанного учёного.

Переезд в Торопец.

Обед.

Размещение в гостинице.

Торопец — чудесный маленький город расположившийся практически на границе Псковской и Тверской областей. В окружении озёр и лесов, он сумел сохранить свою особенную атмосферу, архитектуру и ритм жизни. У вас будет свободное время для прогулок по тихим улочкам и отдыха после поездки.

Свободное время.

2 день

Торопец и Наумово

Завтрак в гостинице.

Обзорная экскурсия по городу Торопец.

Вам откроются старинные купеческие дома, видевшие расцвет торговли в городе.

Свято-Тихоновский женский монастырь встретит спокойствием и умиротворённостью. Одна из старейших церквей города — Казанская церковь позволит оценить красоту торопецкого стиля, а Спасо-Преображенская церковь представит вашему вниманию особенности местного церковного зодчества.

Не оставим без внимания мы и домик Патриарха Тихона. Также вам удастся увидеть памятник, особенный не только для этого города, но и для всей России — памятник Учителю. Это первый памятник этой благородной профессии.

Древний центр Торопца-Красный остров и дуб Александра Невского — их историю вам в подробностях расскажут в путешествии по Торопцу.

Переезд в Наумово.

Экскурсия по усадьбе М. П. Мусоргского.

В краю голубых псковских озер родился выдающийся русский композитор М. П. Мусоргский. На его родине в поселке Наумово Куньинского района, создан филиал Псковского государственного историко-художественного и архитектурного музея-заповедника.

Музей в доме, построенном в XIX веке, уже много лет открывает двери для своих гостей. Сегодня вы сможете оценить здесь и интерьеры барской усадьбы и увидеть вещи, принадлежавшие семье известного композитора, проследить творческий путь М. П. Мусоргского.

Переезд в Великие Луки.

Обед.

Трансфер на ж/д вокзал Великих Лук.

Отправление в Санкт-Петербург на поезде №677Ч в 20:13.

Отправление в Москву на поезде №664А в 21:30 или 064 в 19:25.

Проживание

В туре предусмотрено размещение в гостинице «Торопа» в городе Торопец.

Стоимость тура на 1 человека, руб. :

  • трёхместное — 11500;
  • двухместное — 11500;
  • одноместное — 13500.

Варианты проживания

Гостиница Торопа

1 ночь

Отель «Торопа» расположен в Торопце, в 700 м от Торопца. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка и бар. Стойка регистрации этого 3-звездочного отеля открыта круглосуточно, в отеле доступен бесплатный Wi-Fi, организована доставка еды и напитков в номер. Желающие могут забронировать семейные номера.

В номерах установлен шкаф для одежды. В числе удобств письменный стол и телевизор. В некоторых номерах гостиницы «Торопа» есть балкон. Гостям всех номеров предоставляются полотенца и постельное белье.

Каждое утро в гостинице «Торопа» подают континентальный завтрак и завтрак по меню на выбор.

Подгородное находится в 3,9 км от отеля, а Торопец/Цветки — в 4,1 км.

Гостиница ТоропаГостиница ТоропаГостиница ТоропаГостиница ТоропаГостиница ТоропаГостиница Торопа

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обеспечение по маршруту
  • Проживание в отеле с завтраком в номерах 1-й категории
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Обзорная экскурсия по Великим Лукам
  • Обзорная экскурсия по Торопцу
  • Входные билеты в музеи
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Великих Лук и обратно и при необходимости авиа- и ж/д билеты до Санкт-Петербурга или Москвы и обратно (если турист едет сначала до Санкт-Петербурга или Москвы, а потом до Великих Лук
  • Пакет питания: 2 обеда + 1 завтрак — 1600 рублей, а также питание вне пакета
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Псковская область, Великие Луки
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Какой транспорт используется в туре?

Микроавтобусы.

Когда и в какое время отправляются поезда в Великие Луки и обратно?

Санкт-Петербург:

  • Ладожский вокзал: Санкт-Петербург — Великие Луки, поезд 677А. Отправление накануне даты начала тура: 22:30 — 07:50;
  • Великие Луки — Санкт-Петербург, поезд 677А. 20:24 — 06:32;
  • Великие Луки — Санкт-Петербург, поезд 677Ч в 20:13.

Москва

  • Белорусский вокзал: Москва — Великие Луки, поезд 063А. Отправление накануне даты начала тура: 21:14 — 07:50;
  • Великие Луки — Москва, поезд 064А 19:55 — 07:18. Прибытие на Белорусский вокзал;
  • Великие Луки — Москва, поезд 664А в 21:30 или 064 в 19:25.

Других поездов для отъезда обратно нет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
3 окт 2023
Очень хорошо организованная поездка в Волгоград. Хороший отель. Экскурсии. Толковый гид. Все на высшем уровне.
Очень хорошо организованная поездка в Волгоград. Хороший отель. Экскурсии. Толковый гид. Все на высшем уровне.Очень хорошо организованная поездка в Волгоград. Хороший отель. Экскурсии. Толковый гид. Все на высшем уровне.Очень хорошо организованная поездка в Волгоград. Хороший отель. Экскурсии. Толковый гид. Все на высшем уровне.Очень хорошо организованная поездка в Волгоград. Хороший отель. Экскурсии. Толковый гид. Все на высшем уровне.Очень хорошо организованная поездка в Волгоград. Хороший отель. Экскурсии. Толковый гид. Все на высшем уровне.Очень хорошо организованная поездка в Волгоград. Хороший отель. Экскурсии. Толковый гид. Все на высшем уровне.Очень хорошо организованная поездка в Волгоград. Хороший отель. Экскурсии. Толковый гид. Все на высшем уровне.Очень хорошо организованная поездка в Волгоград. Хороший отель. Экскурсии. Толковый гид. Все на высшем уровне.Очень хорошо организованная поездка в Волгоград. Хороший отель. Экскурсии. Толковый гид. Все на высшем уровне.
К
29 сен 2023
Роман справился со своими обязанностями, замечаний нет, все хорошо.
С
11 сен 2023
Тур «По просторам Перми Великой» придумал и провел Андрей Александрович Чурин. Сплелись вместе история освоения Урала, быт и уклад жизни местных людей, ремесла, архитектура, искусство и потрясающая природа. Особую атмосферу создавало цитирование произведений поэтов и писателей наизусть и талантливо. Обеды в очень хороших кафе и ресторанах. Вкусно и красиво. Эти семь дней были замечательными. Успехов и новых задумок вам, Андрей Александрович. Всем рекомендую этот тур.

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