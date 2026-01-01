1 день

Ржев, Старица

02:00 Сбор туристов во Владимире: автобусная остановка, просп. Ленина, 36 «Круглый Сбербанк», в сторону Москвы.

07:00-07:15 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ». По умолчанию место посадки/высадки - г. Москва.

При отправлении туристов из других городов необходимо указывать место посадки/высадки менеджеру при заказе.

Отъезд в Ржев (~230 км, 3,5 часа). Путевая информация.

Обзорная экскурсия по Ржеву – старинному городу, который все знают по строчкам Твардовского «Ржев – первый город на Волге». От ржаных полей, обрамляющих посад, от ржавой железистой воды в лесах произошло название города, впервые упомянутое в Новгородской летописи в 1216 году.

Ржев был лакомым кусочком – его дважды завоёвывали литовцы. Но сохранил самобытность. «… Здесь не только женский пол, но и мужчины имеют необыкновенную белизну и живой румянец на лицах.

Отсюда начинаются прямо русские края. Здесь говорят чисто по-русски, одеваются по-русски: ферези, жемчужные кокошники и русые косы прелестны!» – писал русский поэт и публицист Фёдор Глинка 200 лет назад.

Во время обзорной экскурсии мы побываем на Князь-Дмитровской (Красноармейская) стороне – правом берегу Волги, где хозяйничали старообрядцы. Колоритные особнячки с мансардами в три окошка не смогла снести даже война.

Увидим самое старое здание Ржева (конец XVIII века) – особняк купцов Поганкиных, в нём сейчас краеведческий музей, усадьбу Акима Немилова, дом Берсеневых – настоящий дворец с лепниной.

Услышим легенды про авантюриста Астафия Долгополова, который обманул и императрицу Екатерину II, и Емельяна Пугачёва, взяв и с бунтовщика, и с государыни кругленькие суммы золотом.

Узнаем про «Чёртов дом», из которого доносился жуткий вой, – обманутые мастера при строительстве закатали в печные трубы горлышки бутылок.

Зайдём в Оковецкий собор с чудотворной иконой, к которой приходят молиться женщины.

Посещение грандиозного Ржевского Мемориала Памяти – Монумента Советскому Солдату. В 2020 году под Ржевом на месте кровопролитных боев был возведен Мемориальный комплекс в память обо всех солдатах Великой Отечественной войны.

Бронзовый советский солдат, стоящий на 30-метровом насыпном кургане является самым масштабным монументов в истории современной России.

Обед с дегустацией ржевского пряника (при покупке тура на полу- /полном пансионе).

Свободное время, около 45 мин (для туристов с выбранным типом питания «завтраки»).

Даже традиционные русские лакомства к чаю здесь особенные. А пряники во Ржеве выпекали только на меду. Первые упоминания о медовых ржевских пряниках известны с XV века. Они считаются ароматнее и вкуснее тульских.

После революции о пряниках забыли, но в 1980 году к Олимпиаде местные кондитеры возродили старинный рецепт, чтобы удивить иностранных гостей ржевскими деликатесами.

Переезд в Старицу (~50 км, 1 час).

Старица – маленький и неприметный городок на Волге, в 65 километрах от Твери, хранит в себе большую историю и много тайн.

Ее нельзя пропустить по пути из Твери во Ржев, ведь это кладезь многочисленных церквей и соборов с неповторимой архитектурой: Успенский монастырь времен Ивана Грозного, церковь Параскевы Пятницы, Ильинская церковь и Борисоглебский собор (образцы барокко и классицизма).

Название города происходит от речки Старицы, впадающей здесь в Волгу, и означает «старое русло реки».

Вы узнаете историю возникновения города, как он пережил период феодальной раздробленности и период правления Ивана IV — как его большая любовь отразилась на облике города.

Осмотр Старицкого Свято-Успенского мужского монастыря. На его территории сохранились старинные церкви и соборы, датируемые 16-19 вв., которые помнят, как некогда он был фаворитом Ивана Грозного.

Находясь юго-западнее Твери, этот уголок Волжского края подкупает непосредственным обаянием и особенностями православной архитектуры Древней Руси.

Посещение Музея фарфора, стекла и керамики. В музее представлен русский, советский и европейский фарфор, керамические изразцы, изделия из стекла. Коллекция представлена в трех тематических залах: на первом этаже – столовая посуда, на втором – керамика и стекло.

Здесь собрана продукция не какого-либо конкретного завода, а изделия из разных европейских стран: Германия, Польша, Нидерланды, Франция.

Кроме того, представлена продукция первого в России государственного Императорского фарфорового завода, а также крупных частных предприятий — фарфоровых заводов Гарднера, братьев Корниловых, Кузнецова, Храпунова-Нового и других: декоративные вазы, посуда, мелкая пластика.

Посещение Музея пекарского дела. Музей пекарского дела посвящен истории, культуре и традициям выпечки: от печенья и вафель до куличей и хлеба. Музей наполнен самыми разными приспособлениями для пекарских кулинарных изысков.

Здесь размещены экспонаты различных эпох, в том числе, самодельные предметы, бывшие в обиходе у наших предков. Некоторые из них подлинные, старинные, истёртые руками не одного поколения крестьян, другие сделаны в наше время по старой технологии.

Возвращение в Ржев.

20:00 Размещение в гостинице.

Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).

