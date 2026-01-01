Вы заглянете в «Чёртов дом», услышите тайны авантюриста, надувшего саму Екатерину II, и
Программа тура по дням
Ржев, Старица
02:00 Сбор туристов во Владимире: автобусная остановка, просп. Ленина, 36 «Круглый Сбербанк», в сторону Москвы.
07:00-07:15 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ». По умолчанию место посадки/высадки - г. Москва.
При отправлении туристов из других городов необходимо указывать место посадки/высадки менеджеру при заказе.
Отъезд в Ржев (~230 км, 3,5 часа). Путевая информация.
Обзорная экскурсия по Ржеву – старинному городу, который все знают по строчкам Твардовского «Ржев – первый город на Волге». От ржаных полей, обрамляющих посад, от ржавой железистой воды в лесах произошло название города, впервые упомянутое в Новгородской летописи в 1216 году.
Ржев был лакомым кусочком – его дважды завоёвывали литовцы. Но сохранил самобытность. «… Здесь не только женский пол, но и мужчины имеют необыкновенную белизну и живой румянец на лицах.
Отсюда начинаются прямо русские края. Здесь говорят чисто по-русски, одеваются по-русски: ферези, жемчужные кокошники и русые косы прелестны!» – писал русский поэт и публицист Фёдор Глинка 200 лет назад.
Во время обзорной экскурсии мы побываем на Князь-Дмитровской (Красноармейская) стороне – правом берегу Волги, где хозяйничали старообрядцы. Колоритные особнячки с мансардами в три окошка не смогла снести даже война.
Увидим самое старое здание Ржева (конец XVIII века) – особняк купцов Поганкиных, в нём сейчас краеведческий музей, усадьбу Акима Немилова, дом Берсеневых – настоящий дворец с лепниной.
Услышим легенды про авантюриста Астафия Долгополова, который обманул и императрицу Екатерину II, и Емельяна Пугачёва, взяв и с бунтовщика, и с государыни кругленькие суммы золотом.
Узнаем про «Чёртов дом», из которого доносился жуткий вой, – обманутые мастера при строительстве закатали в печные трубы горлышки бутылок.
Зайдём в Оковецкий собор с чудотворной иконой, к которой приходят молиться женщины.
Посещение грандиозного Ржевского Мемориала Памяти – Монумента Советскому Солдату. В 2020 году под Ржевом на месте кровопролитных боев был возведен Мемориальный комплекс в память обо всех солдатах Великой Отечественной войны.
Бронзовый советский солдат, стоящий на 30-метровом насыпном кургане является самым масштабным монументов в истории современной России.
Обед с дегустацией ржевского пряника (при покупке тура на полу- /полном пансионе).
Свободное время, около 45 мин (для туристов с выбранным типом питания «завтраки»).
Даже традиционные русские лакомства к чаю здесь особенные. А пряники во Ржеве выпекали только на меду. Первые упоминания о медовых ржевских пряниках известны с XV века. Они считаются ароматнее и вкуснее тульских.
После революции о пряниках забыли, но в 1980 году к Олимпиаде местные кондитеры возродили старинный рецепт, чтобы удивить иностранных гостей ржевскими деликатесами.
Переезд в Старицу (~50 км, 1 час).
Старица – маленький и неприметный городок на Волге, в 65 километрах от Твери, хранит в себе большую историю и много тайн.
Ее нельзя пропустить по пути из Твери во Ржев, ведь это кладезь многочисленных церквей и соборов с неповторимой архитектурой: Успенский монастырь времен Ивана Грозного, церковь Параскевы Пятницы, Ильинская церковь и Борисоглебский собор (образцы барокко и классицизма).
Название города происходит от речки Старицы, впадающей здесь в Волгу, и означает «старое русло реки».
Вы узнаете историю возникновения города, как он пережил период феодальной раздробленности и период правления Ивана IV — как его большая любовь отразилась на облике города.
Осмотр Старицкого Свято-Успенского мужского монастыря. На его территории сохранились старинные церкви и соборы, датируемые 16-19 вв., которые помнят, как некогда он был фаворитом Ивана Грозного.
Находясь юго-западнее Твери, этот уголок Волжского края подкупает непосредственным обаянием и особенностями православной архитектуры Древней Руси.
Посещение Музея фарфора, стекла и керамики. В музее представлен русский, советский и европейский фарфор, керамические изразцы, изделия из стекла. Коллекция представлена в трех тематических залах: на первом этаже – столовая посуда, на втором – керамика и стекло.
Здесь собрана продукция не какого-либо конкретного завода, а изделия из разных европейских стран: Германия, Польша, Нидерланды, Франция.
Кроме того, представлена продукция первого в России государственного Императорского фарфорового завода, а также крупных частных предприятий — фарфоровых заводов Гарднера, братьев Корниловых, Кузнецова, Храпунова-Нового и других: декоративные вазы, посуда, мелкая пластика.
Посещение Музея пекарского дела. Музей пекарского дела посвящен истории, культуре и традициям выпечки: от печенья и вафель до куличей и хлеба. Музей наполнен самыми разными приспособлениями для пекарских кулинарных изысков.
Здесь размещены экспонаты различных эпох, в том числе, самодельные предметы, бывшие в обиходе у наших предков. Некоторые из них подлинные, старинные, истёртые руками не одного поколения крестьян, другие сделаны в наше время по старой технологии.
Возвращение в Ржев.
20:00 Размещение в гостинице.
Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).
Торопец, Полибино
Завтрак в ресторане отеля. Освобождение номеров.
09:00 Переезд в Торопец (~190 км, 2,5 часа).
Торопец – чудесный маленький город, который является одним из самых древних городов Тверской области. В окружении озёр и лесов, он сумел сохранить свою особенную атмосферу, архитектуру и ритм жизни.
В Торопец нужно приехать, чтобы насладиться тишиной и размеренным темпом жизни города, познакомиться с его очаровательной архитектурой.
ТорОпец. Так, с ударением на втором слоге, называют свой город местные жители.
В Торопце сохранились три городища – Новое (XVI века), Малое (XI века) и Старое, чья древность не установлена.
Есть версия, что Старое городище – это остатки города Кривича, древней столицы славянского племени кривичей. Вид с валов городищ просто завораживающий, а сам город как будто вышел из позапрошлого столетия: старинные торговые ряды, дома и храмы.
В ходе обзорной экскурсии вы увидите памятник Учителю в России, хорошо сохранившиеся 800-летние валы, где располагалось первое поселение будущего города.
Вы посетите собор Корсунской иконы Божией Матери – один из самых красивых барочных храмов в Тверской области.
Обед в кафе города (при покупке тура на полу- /полном пансионе).
Свободное время, около 45 мин. (для туристов с выбранным типом питания «завтраки»).
Переезд в Полибино (~30 км, 0,5 часа).
Полибино — деревня, расположившаяся на правом берегу реки Ловать, впервые упоминается в 1774 году, как владение Ивана Михельсона. Однако сегодня Полибино известно благодаря музею-усадьбе С. В. Ковалевской.
Экскурсия по музею-усадьбе С. В. Ковалевской. Мемориальный музей–усадьба С. В. Ковалевской – единственный музей в мире, посвящённый этой удивительной женщине, признанному математику и общественному деятелю.
Первая русская женщина-математик провела в этом доме большую часть своего детства, и именно здесь, в Полибино, в ней открылись способности к точным наукам. Здесь вы сможете ощутить дух тёплой семейной обстановки и узнать о том, как формировались её выдающиеся способности.
Переезд в Великий Луки (~85 км, 1,5 часа).
19:00 Размещение в гостинице.
Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).
Великие Луки
Завтрак в ресторане отеля. Освобождение номеров.
«Город Великие Луки — красивый местоположением, богатый и торговый, ключ древних южных владений Новгородской державы» — пишет Н. М. Карамзин в книге «История государства Российского».
Есть города-спутники, города-сады и т. д. Великие Луки всегда был городом-воином, городом-щитом Северо-Западных границ государства Российского. Эту роль он выполнял более 8 веков и неоднократно разрушался войсками неприятеля.
Главная достопримечательность города — крепость бастионного типа (внешний осмотр) с земляными валами (уменьшенная копия Петропавловской крепости города Санкт-Петербург), построенная по указу императора Петра I.
Крепость расположена на берегу реки Ловать, по которой в древние времена проходил «путь из варяг в греки».
На ее набережной находится могила и памятник Александру Матросову — Герою СССР, который совершил свой бессмертный бросок на амбразуру вражеского дота во время Великой Отечественной Войны.
09:00 Во время обзорной экскурсии по городу вы сможете полюбоваться Казанской церковью постройки 1821 года и посмотреть на Свято-Тихоновский собор, возведенный в 2015 году на Гражданской улице.
Одним из старейших храмов города является Свято-Вознесенский собор, расположенный на месте бывшего Ильинского монастыря.
Экскурсия в музей академика Виноградова. Одной из главных достопримечательностей Великих Лук является дом-музей академика И. М. Виноградова. Сегодня это единственный музей в России, посвящённый великому учёному.
Внутри вы сможете увидеть настоящий образец великолукской дореволюционной городской усадьбы, рассмотреть вещи, принадлежавшие Виноградову и его семье, и подробнее узнать о самом великом математике, его жизни и карьере.
Обед в кафе города (при покупке тура на полу- /полном пансионе).
Свободное время, около 45 мин. (для туристов с выбранным типом питания «завтраки»).
Переезд в Наумово (~50 км, 1 час).
Мемориальный музей-усадьба М. П. Мусоргского является единственным в мире музеем композитора. В рамках экскурсии гости посетят экспозиции музея, каждая из которых раскрывает определенную тему.
Это «Жизнь и творчество М. П. Мусоргского», «Постановка опер М. П. Мусоргского», «Быт крестьян XIX века», «Зимний сад».
Посетители узнают, как прошло детство композитора на Псковской земле, а также увидят уникальный экспонат — ноты первого произведения Мусоргского, созданного им в 13 лет.
Помимо этого, гости посетят Белую залу — самую красивую и нарядную комнату усадьбы, где собирались гости, проходили балы и семейные торжества, а в Кабинете познакомятся с историей создания опер М. П. Мусоргского «Борис Годунов» и «Хованщина».
Переезд в Старую Руссу (~245 км, 4 часа).
21:00 Размещение в гостинице.
Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).
Старая Русса
Завтрак в ресторане отеля. Освобождение номеров.
Старая Русса – один из древнейших русских городов, единственный в России, сохранивший в своем названии наименование племени руссов, возник в 1167 году на Великом водном пути «Из варяг в греки».
Вы проедете мимо Путевого дворца, расположенного в д. Коростынь, которая является старинным славянским поселением на берегу озера Ильмень.
На территории д. Коростынь находится Успенская церковь (построенная по проекту итальянского архитектора Гаэтано Киавери, по велению Екатерины I). Представляет собой ценный образец архитектуры петровского барокко, в ней хранятся иконы 16-17 века.
Еще одно уникальное место в д. Коростынь-это Ильменьский глинт, памятник природы, расположенный на юго-западном берегу озера Ильмень, является самым протяженным обнажением Девонского щита на Русской равнине.
09:00 Обзорная экскурсия по городу: посещение церкви Святого Георгия Победоносца (15 в), где хранится чудотворный список Старорусской иконы Божьей матери (19 в); знакомство с историей странных храмов, в том числе с памятником архитектуры 12 века – Спасо-Преображенским монастырем.
Пешеходная прогулка по старейшей здравнице северо-запада России курорту «Старая Русса», на территории которого находится девять минеральных источников, семь из них образуют минеральные озера, создающие в курортном парке зоны повышенной ионизации воздуха.
Осмотр знаменитого Муравьевского фонтана, представляющего собой самый высокий в Европе столб минеральной воды, бьющий из-под земли.
Посещение дома-музея Ф. М. Достоевского. Скромный двухэтажный дом на берегу реки Порусьи некогда служил дачей великому русскому писателю Ф. М. Достоевскому, здесь были написаны одни из лучших работ автора.
В доме полностью воссоздана обстановка комнат, в которых жила семья писателя, благодаря чему здесь сохранился дух дореволюционной провинции, которая так часто просматривается на страницах его книг.
Обед в кафе города (при покупке тура на полу- /полном пансионе).
Свободное время, около 45 мин (для туристов с выбранным типом питания «завтраки»).
Посещение музея «Усадьба средневекового рушанина». Окунуться в атмосферу жизни древних солеваров поможет экскурсия по музею под открытым небом – «Усадьба рушанина».
Музей является реконструкцией типичной усадьбы XII века. Здесь восстановили такие сооружения, как скотный двор, дровник, баня по черному, частокол, мостовые и хоромы. Главной частью этого места является солеварня.
В музее можно не только получить информацию, но и прикоснуться к предметам, взаимодействовать с выставкой. Ну и конечно же, у вас будет возможность посетить сувенирную часть усадьбы и приобрести настоящее соляное мыло – верх роскоши Средневековья.
~16:00 Отправление домой.
~23:30 Ориентировочное время прибытия в Москву: ст. м. ВДНХ
~03:30 Ориентировочное время прибытия во Владимир.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах по маршруту: «Ржев 2*, г. Ржев, «Юбилейная», г. Великие Луки, «АМАКС Старая Русса», г. Старая Русса или аналог гостиниц по решению Туроператора.
Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере, руб:
|завтрак
|завтрак, обед
|завтрак, обед, ужин
|31500 рублей
|34900 рублей
|37900 рублей
Доплата за одноместное размещение – 9900 рублей.
Скидка на дополнительном месте для всех категорий – 1000 рублей (3 человека в номере).
Варианты проживания
Отель «Ржев»
Путешествовать экономно — легко. Отель «Ржев» находится в Ржеве. Этот отель располагается в центре города. Перед сном есть возможность прогуляться вдоль главных достопримечательностей. Рядом с отелем можно прогуляться. Неподалёку: Старицкий Свято-Успенский мужской монастырь, Музей А. С. Пушкина и Памятник самолёту Су-9.
Wi-Fi на территории поможет всегда оставаться на связи. Также для гостей в отеле: сауна. Удобно для гостей с ограниченными возможностями: на верхние этажи гостей поднимает лифт. А ещё в распоряжении гостей прачечная.
Гостиница "Ржев" находится в Ржеве. Отличительной особенностью данного варианта размещения является его близость с церквями, Волгой. Расстояние до ЖД вокзала составляет 2,2 км, до автовокзала – 3,5 км. Отель идеально подходит для семейного и корпоративного отдыха. В номерах: кровать, телевизор, чайник. Для проведения конференций гостиница предлагает прекрасный конференц-зал, который способен вместить до 25 человек Для гостей в отеле есть отличное кафе с огромным выбором блюд.
Что есть в номерах: В номере вы найдёте душ. Оснащение зависит от выбранной категории номера..
Для прекрасного отдыха в Ржев есть Сауна.
Гостиница «Юбилейная»
Гостиница «Юбилейная» – это уютное и комфортабельное место для остановки в историческом центре города Великие Луки. Для гостей подготовлены уютные номера в самом центре города по доступным ценам и с качественным обслуживанием.
Номерной фонд включает в себя 130 номеров различных категорий: от Эконома до Люкса. Каждый из них оснащен необходимой мебелью и техникой для проживания.
Питание для гостей организовано в ресторане «Ловать», расположенного на территории, где подаются завтраки по системе «шведский стол». Поблизости расположены рестораны, кафе и магазины.
Гостиница располагает современным конференц-залом вместимостью до 30 человек для проведения различных деловых мероприятий и встреч.
Рядом находятся такие достопримечательности и интересные места, как Драматический театр, Центральный парк культуры и отдыха, который вы можете посетить в свободное время. Расстояние до железнодорожного вокзала — 2,9 км.
Амакс «Старая Русса»
Санаторий «Старая Русса» — это уникальное лечебное место, где есть различные лечебные минеральные воды и иловая грязь. Он расположен в одноименном городе Новгородской области. Природа здесь очень красивая, завораживает своей необычайной красотой, а мягкий климат только подталкивает к великолепному отдыху. Отдыхающих ждет современная лечебная программа, облагороженная зеленая территория для прогулок, бассейн, множество услуг для оздоровления и отдыха.
В номерах установлена современная техника и удобная мебель.
Гости могут посетить ресторан в гостинице или прогуляться до одного из кафе, расположенного рядом.
На территории курорта находится галерея питьевой воды, грязевая лечебница, водная лечебница, кабинет косметологии, бассейн, сауна, зеленый парк и многое многое другое.
Курорт «Старая Русса» один из старейших отличных курортов России, располагается в живописном уголке Новгородской области. Рядом с гостиницей множество достопримечательностей города.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание по выбранному тарифу
- Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати, ванная комната
- Экскурсионное обслуживание согласно программе, включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи
- Услуги сопровождающего гида
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы / Владимира и обратно
- Выбор места в автобусе - 1600 руб
- Питание, не предусмотренное тарифом
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какую важную информацию нужно знать?
- Все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении - для детей до 14 лет).
- Время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества.
- При количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка.
- Туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора.
- Схема автобуса отражает последовательность заполнения мест в автобусе.
- Туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест.
- Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.
- Для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает Туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает Туроператор.
Какие скидки есть в туре?
Скидка на дополнительном месте для всех категорий – 1000 рублей (3 человека в номере).