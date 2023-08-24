2 день

Экскурсия «Заручевские кружева». Зимний вечер в Центральной библиотеке

12:00 Обед в ресторане гостиницы

Экскурсия «Заручевские кружева» (авто + пешеходная прогулка): история и знакомство с деревней и архитектурой, посещение храма Иоанна Предтечи, удивительные легенды от сказочной ведуньи и возможность загадать новогоднее желание на подвесном мосту «Любви и удачи».

Возвращение в Вельск.

Зимний вечер за чашечкой иван-чая «Слова воздушные узоры» в Центральной библиотеке: экскурсия в зал редкой книги, мастер-класс по верховой набойке, запись аудиопослания «Оставь свой след» в настоящей аудио-капсуле.

Купеческий тематический ужин в ресторане «Бульвар».

Возвращение в отель. Свободное время.