Новый год в уездном городе Вельске

4.7
3 отзыва
Программа по дням
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Ответы на вопросы
Хотите встретить Новый год в настоящем северном уездном городке, среди заснеженных лесов и старинных купеческих домов? Познакомиться с удивительной северной росписью — «важской».

Промчаться в санях, запряженных орловским рысаками? Тогда это предложение для вас — встречаем Новый год в уездном городе Вельске!
Новый год в уездном городе Вельске
Новый год в уездном городе Вельске
Новый год в уездном городе Вельске
Новый год в уездном городе Вельске
Новый год в уездном городе Вельске
Новый год в уездном городе Вельске
Новый год в уездном городе Вельске
Новый год в уездном городе Вельске
Новый год в уездном городе Вельске
Новый год в уездном городе Вельске
Новый год в уездном городе Вельске
Новый год в уездном городе Вельске
Ближайшие даты:
31
дек

Что вас ожидает:

Встреча с орловскими рысаками
Встреча с орловскими рысаками
Посетим музей Вельского коневодства, конюшни племенных рысаков и покормим лошадей
Гастрономические удовольствия
Гастрономические удовольствия
Насладимся блюдами традиционной северной кухни
Увлекательный мастер-класс
Увлекательный мастер-класс
Создадим новогодний шар в стилистике свободно-кистевых росписей Поважья

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Вельск. Новый год

11:24 Прибытие в Вельск. Встреча на вокзале.

Рекомендуемый поезд из Москвы 042В (отправление 30.12.2023 в 21:50, прибытие 31.12.2023 в 11:24).

Трансфер в гостиницу «Юрьево подворье». Вещи в камеру хранения.

Пешеходная прогулка-знакомство с городом «Вельск: непридуманные истории».

Обед «Важские кушания» в ресторане «Вагарден».

Экскурсия и мастер-класс в Центре традиционной народной культуры «Берендей» — «Узорочье Поважья». Создание новогоднего сувенира на память — расписного шара в стилистике свободно-кистевых росписей Поважья). Посещение сувенирной лавки.

Возвращение в отель. Заселение.

Свободное время.

Ужин «Провожаем Старый год».

Свободное время для прогулки по городу, самостоятельное посещение праздничных объектов, покупка сувениров.

Подготовка к встрече Нового года.

Праздничный Новогодний банкет в ресторане гостиницы (заказывается и оплачивается дополнительно).

Прибытие в Вельск. Новый годПрибытие в Вельск. Новый годПрибытие в Вельск. Новый год
2 день

Экскурсия «Заручевские кружева». Зимний вечер в Центральной библиотеке

12:00 Обед в ресторане гостиницы

Экскурсия «Заручевские кружева» (авто + пешеходная прогулка): история и знакомство с деревней и архитектурой, посещение храма Иоанна Предтечи, удивительные легенды от сказочной ведуньи и возможность загадать новогоднее желание на подвесном мосту «Любви и удачи».

Возвращение в Вельск.

Зимний вечер за чашечкой иван-чая «Слова воздушные узоры» в Центральной библиотеке: экскурсия в зал редкой книги, мастер-класс по верховой набойке, запись аудиопослания «Оставь свой след» в настоящей аудио-капсуле.

Купеческий тематический ужин в ресторане «Бульвар».

Возвращение в отель. Свободное время.

Экскурсия «Заручевские кружева». Зимний вечер в Центральной библиотекеЭкскурсия «Заручевские кружева». Зимний вечер в Центральной библиотекеЭкскурсия «Заручевские кружева». Зимний вечер в Центральной библиотеке
3 день

Экскурсия в конный комплекс. Завершение тура

Завтрак в гостинице.

09:00 Экскурсия на Хорошевский коневодческий комплекс «Здесь русский дух»: посещение музея Вельского коневодства, конюшен племенных Орловских рысаков, кормление лошадей.

Катание верхом или на санях на русской тройке оплачивается дополнительно.

Посещение туристического комплекса «НовоКрылово» и знакомство с фермерским хозяйством. Зимние забавы: катание с самой длинной природной горки в Вельском районе.

Настоящий деревенский обед.

Возвращение в Вельск.

Знакомство с Вельской картинной галереей и посещение музея фотоаппаратов.

Ужин в ресторане «Юрьево Подворье».

19:30 Трансфер на вокзал.

Отправление поездом 041М в Москву в 20:13, прибытие в Москву 09:27.

Экскурсия в конный комплекс. Завершение тураЭкскурсия в конный комплекс. Завершение тураЭкскурсия в конный комплекс. Завершение тура

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Юрьево подворье» 3*, номера «стандарт» (завтрак «континентальный»).

Стоимость тура на 1 человека — 24 600 руб.

Доплата за одноместное размещение — 4 000 руб.

Дополнительное место (раскладушка) — 19 600 руб.

Варианты проживания

Гостиница «Юрьево подворье» 3

2 ночи

К услугам гостей дизайн-отеля «Юрьево подворье» бесплатный Wi-Fi и оборудованные кондиционером номера с ярким декором. Завтрак подается ежедневно в ресторане, где также сервируют блюда интернациональной кухни.

Интерьеры отеля «Юрьево подворье» красочно оформлены цветочными узорами. В светлых номерах есть кабельное телевидение, кондиционер и тапочки, а также собственная ванная комната с бесплатными туалетными принадлежностями.

Отель разместился в традиционном деревянном здании, на 1 этаже которого работают бар и ресторан, сервирующие блюда традиционной русской, европейской и японской кухни. Имеется также бесплатная парковка и круглосуточная стойка регистрации.

Гостиница «Юрьево подворье» 3Гостиница «Юрьево подворье» 3Гостиница «Юрьево подворье» 3Гостиница «Юрьево подворье» 3Гостиница «Юрьево подворье» 3Гостиница «Юрьево подворье» 3

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице (2 ночи)
  • Питание, указанное в программе (1 завтрак, 3 обеда, 3 ужина)
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
  • Мастер-классы и входные билеты
Что не входит
  • Ж/д билеты до г. Вельска и обратно
  • Новогодний праздничный банкет — от 3 000 руб.
  • Питание, экскурсии и услуги, указанные как «самостоятельно» или «за дополнительную плату»
  • Доплата за ранее прибытие
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Архангельская область, Вельск
Возможно ли приехать раньше?

Да, доплата за ранее прибытие для прибывающих 31 декабря поездами:

  • 31.12 из Санкт-Петербурга в 03:41;
  • 31.12 из Москвы в 04:23;
  • 31.12 из Архангельска в 05:30.

Доплата при двухместном размещении — 3 300 руб /чел.
Доплата при одноместном размещении — 3 800 руб/чел.

В стоимость доплаты включено:встреча на вокзале, трансфер и раннее размещение в отеле с завтраком.

Какие вещи лучше взять с собой?

Программа предполагает продолжительное (до 2 часов) пребывание на открытом воздухе.

Необходимо наличие теплой одежды и удобной теплой обуви.

Входят ли ж/д билеты в стоимость тура?

Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какова стоимость Новогоднего банкета?

Стоимость банкета на 1 человека — от 3 000 руб.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
С
24 авг 2023
Хотелось бы в 3-й день не "свободное время", а тоже что-то с познавательной экскурсией.
Т
12 авг 2023
Пользуюсь регулярно услугами туроператора Большая Страна. Всегда всё по высшему классу! Спасибо за чёткость, своевременность и удобство. Так держать!
П
15 июля 2023
Организация тура проходила в соответствии с намеченным планом. Все, что обещали, было предоставлено четко по времени. Спасибо.

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