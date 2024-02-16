Авторский тур
3 дня
Путешествие в уездный город Вельск
Россия, Архангельская область, Вельск
23 июня
14 июля
11 авг
21 300₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новый год в уездном городе Вельске
Россия, Архангельская область, Вельск
31 дек
от 24 600₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Архангельский уездный город Вельск
Россия, Архангельская область, Вельск
4 мая
22 июня
20 июля
17 авг
20 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ДДарья16 февраля 2024Организовано на высшем уровне, когда все предусмотрено: экскурсии, трансфер, обед, свободное время. Насыщенная программа, но именно не перегруженная.
- ББартева5 февраля 2024Организаторы приготовили этот тур безупречно. Нашим экскурсоводом была Марина Титова.
- ООльга18 января 2024Спасибо большое. Все было отлично! Собираемся к Вам летом.
- ООльга18 января 2024Замечательный Новогодний тур. Я в восторге! Было очень уютно и весело, и даже мороз минус 32 нас не испугал. Пешие прогулки по уютным улочкам, забавные лавочки в сквере, весёлые расписные остановки и дома, очень интересный рассказ нашего гида Жанны Дементьевой. А ещё знакомство с удивительными людьми, весёлые мастер классы, уютный отель «Юрьево подворье», удобные теплые автомобили, которые нас сопровождали и вкуснейшие обеды, завтраки и ужины! А также знакомство с удивительными северными храмами и теплый прием в Ново Крылово, весёлое катание на ватрушках, удивительная северная природа. Большое спасибо организатору наших новогодних приключений Жанне Дементьевой и принимающей стороне, и всем, кто помогал в организации нашего отдыха!
- ТТатьяна9 января 2024Замечательная программа. Вроде все просто, но настолько мило, интересно.
Ответы на вопросы от путешественников по Вельску
Самые популярные туры в Вельске
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Вельске в апреле 2024
Сейчас в Вельске можно забронировать 3 тура от 20 000 ₽ до 24 600 ₽. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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