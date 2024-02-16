Авторские туры в Вельске

Туры по городам России
Путешествие в уездный город Вельск
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Путешествие в уездный город Вельск
Россия, Архангельская область, Вельск
23 июня
14 июля
11 авг
21 300 за человека
Новый год в уездном городе Вельске
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новый год в уездном городе Вельске
Россия, Архангельская область, Вельск
31 дек
от 24 600 за человека
Архангельский уездный город Вельск
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Архангельский уездный город Вельск
Россия, Архангельская область, Вельск
4 мая
22 июня
20 июля
17 авг
20 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Д
    Дарья
    16 февраля 2024
    Путешествие в уездный город Вельск
    Организовано на высшем уровне, когда все предусмотрено: экскурсии, трансфер, обед, свободное время. Насыщенная программа, но именно не перегруженная.
  • Б
    Бартева
    5 февраля 2024
    Путешествие в уездный город Вельск
    Организаторы приготовили этот тур безупречно. Нашим экскурсоводом была Марина Титова.
  • О
    Ольга
    18 января 2024
    Путешествие в уездный город Вельск
    Спасибо большое. Все было отлично! Собираемся к Вам летом.
    Спасибо большое. Все было отлично! Собираемся к Вам летом
  • О
    Ольга
    18 января 2024
    Новый год в уездном городе Вельске
    Замечательный Новогодний тур. Я в восторге! Было очень уютно и весело, и даже мороз минус 32 нас не испугал. Пешие прогулки по уютным улочкам, забавные лавочки в сквере, весёлые расписные остановки и дома, очень интересный рассказ нашего гида Жанны Дементьевой. А ещё знакомство с удивительными людьми, весёлые мастер классы, уютный отель «Юрьево подворье», удобные теплые автомобили, которые нас сопровождали и вкуснейшие обеды, завтраки и ужины! А также знакомство с удивительными северными храмами и теплый прием в Ново Крылово, весёлое катание на ватрушках, удивительная северная природа. Большое спасибо организатору наших новогодних приключений Жанне Дементьевой и принимающей стороне, и всем, кто помогал в организации нашего отдыха!
    Замечательный Новогодний тур. Я в восторге! Было очень уютно и весело, и даже мороз минус 32
  • Т
    Татьяна
    9 января 2024
    Новый год в уездном городе Вельске
    Замечательная программа. Вроде все просто, но настолько мило, интересно.

Ответы на вопросы от путешественников по Вельску

Самые популярные туры в Вельске
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
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Сколько стоит тур в Вельске в апреле 2024
Сейчас в Вельске можно забронировать 3 тура от 20 000 ₽ до 24 600 ₽. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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