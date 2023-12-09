1 день

Встреча, обзорная экскурсия по Владикавказу

Встречаемся в аэропорту Владикавказа или на ж/д вокзале: рекомендуем рейсы и поезда с прибытием до 13:00.

Далее отправимся в гостевой дом «Фазенда», куда и заселимся. Гостевой дом находится в тихом, уютном месте, в 10 минутах езды от центра Владикавказа. Недалеко находятся ресторан Дендрариум, парк Нартон, мемориал Славы.

Следом поедем на обед в осетинскую пивоварню: вы отведаете фыдджин, цахтон, продегустируете местное пиво.

Познавательная часть нашего первого дня — это обзорная экскурсия по г. Владикавказу.

Мы прогуляемся по центральной части города: побываем в Пушкинском сквере, площади Свободы и Штыба, осетинской церкви Рождества Пресвятой Богородицы, Армянской церкви Григория Просветителя, Суннитской мечети, посетим мемориальный комплекс.

После возвращения в гостевой дом нас будет ждать приветственный ужин и знакомство с семьей гидов.

Вы попробуете шашлык-ассорти, осетинские пироги, овощи, ассорти кавказских сыров, соусы, вино, араку и т. д.