Экскурсионный тур «Экскурсионный тур по Чечне и Северной Осетии» на 3 дня
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даты
Что вас ожидает:
Описание
Прокатимся на внедорожнике по двум горным ущельям Северной Осетии, погуляем по столице республики – Владикавказу, отведаем осетинских пирогов и продегустируем местное пиво. Узнаем об истории и легендах края и даже заглянем в таинственный город мертвых.
Одним днем отправимся в другую самобытную республику — Чечню, где посмотрим с высоты птичьего полета на город-феникс Грозный и увидим многочисленные мечети, в том числе — самую большую в Европе!
Программа тура по дням
Встреча, обзорная экскурсия по Владикавказу
Встречаемся в аэропорту Владикавказа или на ж/д вокзале: рекомендуем рейсы и поезда с прибытием до 13:00.
Далее отправимся в гостевой дом «Фазенда», куда и заселимся. Гостевой дом находится в тихом, уютном месте, в 10 минутах езды от центра Владикавказа. Недалеко находятся ресторан Дендрариум, парк Нартон, мемориал Славы.
Следом поедем на обед в осетинскую пивоварню: вы отведаете фыдджин, цахтон, продегустируете местное пиво.
Познавательная часть нашего первого дня — это обзорная экскурсия по г. Владикавказу.
Мы прогуляемся по центральной части города: побываем в Пушкинском сквере, площади Свободы и Штыба, осетинской церкви Рождества Пресвятой Богородицы, Армянской церкви Григория Просветителя, Суннитской мечети, посетим мемориальный комплекс.
После возвращения в гостевой дом нас будет ждать приветственный ужин и знакомство с семьей гидов.
Вы попробуете шашлык-ассорти, осетинские пироги, овощи, ассорти кавказских сыров, соусы, вино, араку и т. д.
Чечня: Грозный, Аргун, Шали
Завтракаем в гостевом доме.
Садимся в наш транспорт и отправляемся на экскурсию «Чечня – гордость мусульман».
Путь в одну сторону займет у нас примерно 2,5 часа, и мы окажемся в столице Чечни — городе Грозном. Грозный – город Феникс, возрожденный из пепла уже такой далекой войны.
Мы посетим храм Архангела Михаила. Разрушенный войной храм восстановили, здесь регулярно проходят службы.
Обязательно поднимемся на одну из высоток комплекса зданий Грозный Сити. Со смотровой площадки, с высоты птичьего полета, город виден как на ладони.
Осмотрим духовное сердце Грозного – мечеть «Сердце Чечни». Мечеть издали напоминает хрупкий цветок, а вблизи восхищает величием архитектуры.
Пообедаем в кафе, где отведаем блюда с элементами национальной кухни.
Далее нас ждет переезд в город Аргун, где осмотрим необычную мечеть «Сердце Матери».
Следом отправимся в город Шали, где посмотрим на самую большую мечеть Европы — «Гордость мусульман». Здание имеет купол высотой 43 метра и минареты высотой 63 метра. Оно покрыто белоснежным мрамором с греческого острова Тасос.
Поздним вечером мы вернемся во Владикавказ, где в гостевом доме нас будет ждать домашний ужин.
Куртатинское ущелье, Даргавс
Завтракаем в гостевом доме.
Сегодня нас ждет насыщенная поездка по двум ущельям Северной Осетии.
Мы посетим Куртатинское ущелье, вдоль которого протекает река Фиагдон. Именно здесь находится огромное количество архитектурных и исторических памятников Северной Осетии.
Пройдемся по «тропе чудес» каньона Кадаргаван, вы услышите легенды, связанные с этим местом.
Далее увидим необычную скальную крепость Дзивгис, возведенную предположительно в XIII–XIV веках.
Потом посетим руины древнего осетинского селения Цмыти — архитектурного памятника средневековья.
Отправимся в Аланский мужской монастырь, который считается самым высокогорным в России: он возвышается на 1500 метров над уровнем моря.
Обязательно пообедаем в красивом месте в горах.
Остановимся на смотровой площадке у башни Курта и узнаем о легенде, связанной с этой башней.
Далее проедем по Какадурскому перевалу, который соединяет Куртатинское ущелье и села Даргавсской котловины. Увидим здесь арт-объект — букву АЕ.
Обязательно увидим селение Даргавс — город мертвых, самый крупный некрополь Северного Кавказа, который находится под охраной ЮНЕСКО.
Затем мы преодолеем скалистый перевал Кахтисар и узнаем, почему этот путь называли дорогой жизни. А еще увидим Гизельдонскую ГЭС.
Следом возвращаемся во Владикавказ, мы отправимся в аэропорт или на ж/д вокзал к рейсам и поездам, отправляющимся после 18:00.
А еще обязательно пообещаем вернуться в Северную Осетию и Чечню:)
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме «Фазенда». Размещение в 2-местных номерах со всеми удобствами.
Варианты проживания
Фазенда
Гостевой дом находится в тихом, уютном месте, в 10 минутах езды от центра Владикавказа. Недалеко находятся ресторан Дендрариум, парк Нартон, мемориал Славы.
В гостевом доме 3 номера на 6 мест: кровати-трансформеры (можно сделать 2 кровати или одну двухспальную).
Вы можете пользоваться всей инфраструктурой: wi-fi, смарт-TV, караоке, кальян, мангал, PS4.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер аэропорт Беслан — Владикавказ — аэропорт (или трансфер с ж/д вокзала)
- Питание: 2 завтрака, 3 обеда, 2 ужина
- Транспортное сопровождение на маршруте — внедорожники / минивен
- Услуги гида-экскурсовода
- Проживание в 2-местных номерах со всеми удобствами — стоимость тура указана при двухместном размещении
- Пользование инфраструктурой гостевого дома (wi-fi, смарт-TV, караоке, кальян, мангал, PS4)
- Что не входит
- Билеты к месту начала тура и обратно
- Одноместное размещение (доплата — 4000 руб.)
- Входные билеты: Даргавс — 100 руб. / чел., подъем на Грозный-Сити — 150 руб. /чел
- Место начала и завершения?
- Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- спортивная обувь (идеально — треккинговую);
- дождевик (на случай дождя);
- платок на голову и накидная юбка (для посещения церквей и монастырей).
- Какую ещё важную информацию о туре мне нужно знать?
Очередность экскурсий может меняться. Тур состоится от 2 участников. Максимальное количество участников — 6 человек (столько вмещает гостевой дом). Другие даты — запрашивайте!
Важно! Мы — за безопасность, поэтому в случае неблагоприятных погодных условий и сложностей с преодолением перевалов оставляем право за собой изменять маршрут.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору