Объять Кавказ: Ингушетия, Осетия, Чечня и Дагестан

Погулять по трём столицам, сравнить кухню республик и узнать, что скрывают горы

Приглашаем познакомиться с 4 республиками и прожить целую насыщенную жизнь всего за 6 дней! Мы покажем вам равнинную и горную части Ингушетии, проведём по горам Северной Осетии-Алании и природным достопримечательностям Дагестана. Вы побываете в 3 столицах — Магасе, Владикавказе и Грозном.

История и культура, легендарное гостеприимство и незабываемые виды, яркие эмоции и кавказская кухня — всё это подарит вам ощущение полной перезагрузки.
Объять Кавказ: Ингушетия, Осетия, Чечня и Дагестан
Объять Кавказ: Ингушетия, Осетия, Чечня и Дагестан
Объять Кавказ: Ингушетия, Осетия, Чечня и Дагестан
Объять Кавказ: Ингушетия, Осетия, Чечня и Дагестан
Объять Кавказ: Ингушетия, Осетия, Чечня и Дагестан
Объять Кавказ: Ингушетия, Осетия, Чечня и Дагестан
Объять Кавказ: Ингушетия, Осетия, Чечня и Дагестан
Ближайшие даты:
20
янв
27
янв
3
фев
10
фев
17
фев
23
фев
3
мар
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 5 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
Завершение: Грозный, аэропорт, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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