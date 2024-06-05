1 чел.
По популярности
Групповая
8 часов
Исследование Горной Ингушетии: Групповая экскурсия из Владикавказа
Путешествие по Горной Ингушетии в группе до 20 человек. В программе: башни Эрзи, Таргимская котловина, Тхаба-Ерды и многое другое
Начало: В центре города
«На комфортабельном автобусе или минивене в группе до 20 человек»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 300₽ за человека
Групповая
12 часов
В тренде
Из Владикавказа - в Грозный и Аргунское ущелье. Групповая экскурсия
Отправиться за новыми впечатлениями в столицу Чечни и горную долину реки Аргун
Начало: В центре Владикавказа
«Поездка проходит на комфортабельном автобусе или минивэне в зависимости от размера группы»
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
2 700₽ за человека
Групповая
8 часов
В тренде
Групповая экскурсия к сердцу Цейского ущелья
Открыть один из красивейших горных районов Осетии и познакомиться с аланской культурой
Начало: У гостиницы «Владикавказ»
«На комфортабельном автобусе или минивэне в группе до 20 человек»
Сегодня в 08:30
11 июня в 08:30
2 200₽ за человека
Индивидуальная
7.5 часов
Все краски Северной Осетии
«Город мертвых», древние башни, ущелья, каньоны и монастыри на насыщенной автомобильной экскурсии
Начало: По желанию гостей (в пределах Владикавказа бесплат...
«Из Владикавказа мы отправимся на комфортабельном минивэне в таинственную Северную Осетию»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия5 июня 2024Интересно составлен маршрут, сначала по красивейшему ущелью. Ближе к вечеру в город, жаль что ещё не стемнело, когда нам надо было уезжать домой. Не увидели город в сиянии огней.
- ЕЕлена3 июня 2024Очень интересный ая экскурсия, прекрасный гид, Ингушетия поразила красотой гор и башен
- ИИрина2 июня 2024Была на экскурсии 23 мая 2024. Организатор экскурсии - фирма BALTSON. Гид - Вадим (Владимир). Имя гида, к сожалению, плохо
- ААнтон1 июня 2024Прекрасная экскурсия и великолепный гид. Было очень интересно! Всем советую, стоит своих денег.
- TTo31 мая 2024Поставил бы 4,5 - в целом необычный маршрут, который затрагивает много локаций, вкусный обед и эрудированный гид. Единственный момент, который не
- TTo31 мая 2024Всё понравилось - много интересных локаций, хороший рассказ гида, а также обед в горах.
- ООксана29 мая 2024В целом экскурсия на 4 из 5 баллов. Экскурсовод и водитель на 5 из 5 баллов Хотелось бы либо побольше времени на Цей, ну хотя бы 2 часа, чтоб успеть до льда подняться. Либо добавить еще какую то локацию интересную.
- ТТатьяна29 мая 2024Были на экскурсии в апреле, очень понравилось, особенно г. Грозный 😻 рекомендую!
- ННаталия14 мая 2024Спасибо за экскурсию! Познавательно! Интересно! Красиво! Единственное дороги разбиты, поэтому путь утомил, но на это организаторы не могут, к сожалению, повлиять, и рекомендация сменить обеденное кафе на пути (было не вкусно). В целом всё понравилось!
- ККамаля8 октября 2023За время экскурсии мы действительно увидели все краски Осетии, а так же послушали интересные факты истории и особенности местного быта.
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «На микроавтобусе»
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Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 4 экскурсии от 2 200 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 293 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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