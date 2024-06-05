Экскурсии на микроавтобусе во Владикавказе с гидом по низким ценам

Найдено 4 экскурсии в категории «На микроавтобусе» во Владикавказе, цены от 2 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая экскурсия в Горную Ингушетию
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
159 отзывов
Исследование Горной Ингушетии: Групповая экскурсия из Владикавказа
Путешествие по Горной Ингушетии в группе до 20 человек. В программе: башни Эрзи, Таргимская котловина, Тхаба-Ерды и многое другое
Начало: В центре города
«На комфортабельном автобусе или минивене в группе до 20 человек»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 300 за человека
Из Владикавказа - в Грозный и Аргунское ущелье. Групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
28 отзывов
В тренде
Из Владикавказа - в Грозный и Аргунское ущелье. Групповая экскурсия
Отправиться за новыми впечатлениями в столицу Чечни и горную долину реки Аргун
Начало: В центре Владикавказа
«Поездка проходит на комфортабельном автобусе или минивэне в зависимости от размера группы»
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
2 700 за человека
Групповая экскурсия к сердцу Цейского ущелья
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
80 отзывов
В тренде
Групповая экскурсия к сердцу Цейского ущелья
Открыть один из красивейших горных районов Осетии и познакомиться с аланской культурой
Начало: У гостиницы «Владикавказ»
«На комфортабельном автобусе или минивэне в группе до 20 человек»
Сегодня в 08:30
11 июня в 08:30
2 200 за человека
Все краски Северной Осетии
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
7.5 часов
26 отзывов
Все краски Северной Осетии
«Город мертвых», древние башни, ущелья, каньоны и монастыри на насыщенной автомобильной экскурсии
Начало: По желанию гостей (в пределах Владикавказа бесплат...
«Из Владикавказа мы отправимся на комфортабельном минивэне в таинственную Северную Осетию»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Из Владикавказа - в Грозный и Аргунское ущелье. Групповая экскурсия
    Интересно составлен маршрут, сначала по красивейшему ущелью. Ближе к вечеру в город, жаль что ещё не стемнело, когда нам надо было уезжать домой. Не увидели город в сиянии огней.
  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Групповая экскурсия в Горную Ингушетию
    Очень интересный ая экскурсия, прекрасный гид, Ингушетия поразила красотой гор и башен
  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Групповая экскурсия к сердцу Цейского ущелья
    Была на экскурсии 23 мая 2024. Организатор экскурсии - фирма BALTSON. Гид - Вадим (Владимир). Имя гида, к сожалению, плохо
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    запомнила. Я давно слышала от своих знакомых про красоту природы во Владикавказе. В этом году решила посмотреть на неё своими глазами. На следующий же день после прилета во Владикавказ я поехала на экскурсию в Цейское ущелье, т. к. не терпелось увидеть горы! До этого я была на Кавказе, в Альпах, но эта экскурсия произвела на меня большое впечатление. Ледники, горный воздух, теплая майская погода, солнце, мощь гор - все это сложно описать словами. К моему удивлению, на канатную дорогу не было очередей. Возможно, организаторы экскурсии рассчитывают время, чтобы группы не мешали друг другу. В середине экскурсии наша группа остановилась на обед в кафе. Обед был сытный и вкусный. Особенно все хвалили говяжий суп, вроде, он называется Лывжа. После обеда мы поехали в село Нар, где расположены мемориальный дом-музей и памятник Коста Хегатурова. Наш гид рассказал про то, кто такой Коста Хегатуров, и почему мемориал расположен в этом месте. В конце экскурсии мы посетили мемориальный комплекс "Журавли". Около памятника братьям Газдановым, установлены стенды, на которых написаны биографии героев Осетии и самих братьев Газдановых. На обратном пути наша группа попросила сделать остановку около сероводородного источника. Подводя итог, могу сказать, что я бы хотела съездить на эту экскурсию еще раз. На экскурсии можно услышать про народный эпос, историю, культуру, боевой дух воинов Осетии, увидеть изумительную природу. Большое спасибо гиду Вадиму (Владимиру) за его оптимизм, энергичность, общительность и увлеченность работой! Интересно было узнать, чем осетинский ежик отличается от русского. Экскурсию советую к посещению, не смотря на то, были ли Вы уже до этого во Владикавказе или не были.

    Была на экскурсии 23 мая 2024. Организатор экскурсии - фирма BALTSON. Гид - Вадим (Владимир). Имя гида, к сожалению, плохо запомнилаБыла на экскурсии 23 мая 2024. Организатор экскурсии - фирма BALTSON. Гид - Вадим (Владимир). Имя гида, к сожалению, плохо запомнилаБыла на экскурсии 23 мая 2024. Организатор экскурсии - фирма BALTSON. Гид - Вадим (Владимир). Имя гида, к сожалению, плохо запомнилаБыла на экскурсии 23 мая 2024. Организатор экскурсии - фирма BALTSON. Гид - Вадим (Владимир). Имя гида, к сожалению, плохо запомнилаБыла на экскурсии 23 мая 2024. Организатор экскурсии - фирма BALTSON. Гид - Вадим (Владимир). Имя гида, к сожалению, плохо запомнилаБыла на экскурсии 23 мая 2024. Организатор экскурсии - фирма BALTSON. Гид - Вадим (Владимир). Имя гида, к сожалению, плохо запомнилаБыла на экскурсии 23 мая 2024. Организатор экскурсии - фирма BALTSON. Гид - Вадим (Владимир). Имя гида, к сожалению, плохо запомнилаБыла на экскурсии 23 мая 2024. Организатор экскурсии - фирма BALTSON. Гид - Вадим (Владимир). Имя гида, к сожалению, плохо запомнилаБыла на экскурсии 23 мая 2024. Организатор экскурсии - фирма BALTSON. Гид - Вадим (Владимир). Имя гида, к сожалению, плохо запомнила
  • А
    Антон
    1 июня 2024
    Групповая экскурсия в Горную Ингушетию
    Прекрасная экскурсия и великолепный гид. Было очень интересно! Всем советую, стоит своих денег.
  • T
    To
    31 мая 2024
    Из Владикавказа - в Грозный и Аргунское ущелье. Групповая экскурсия
    Поставил бы 4,5 - в целом необычный маршрут, который затрагивает много локаций, вкусный обед и эрудированный гид. Единственный момент, который не
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    очень понравился: слишком много времени в рассказе гида было уделено вопросу депортации (понимаю, что тема для народа болезненная). Но уделять столько времени подробностям о том, кто и как кого расстреливал, кто и как умирал - это чересчур. Учитывая, что люди находятся в отпуске и время у нас и так не самое простое и хочется от такого отдохнуть. Думаю, достаточно обойтись сухими фактами и порекомендовать почитать источники тем, кто заинтересуется.

  • T
    To
    31 мая 2024
    Групповая экскурсия в Горную Ингушетию
    Всё понравилось - много интересных локаций, хороший рассказ гида, а также обед в горах.
  • О
    Оксана
    29 мая 2024
    Групповая экскурсия к сердцу Цейского ущелья
    В целом экскурсия на 4 из 5 баллов. Экскурсовод и водитель на 5 из 5 баллов Хотелось бы либо побольше времени на Цей, ну хотя бы 2 часа, чтоб успеть до льда подняться. Либо добавить еще какую то локацию интересную.
  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Из Владикавказа - в Грозный и Аргунское ущелье. Групповая экскурсия
    Были на экскурсии в апреле, очень понравилось, особенно г. Грозный 😻 рекомендую!
    Были на экскурсии в апреле, очень понравилось, особенно г. Грозный 😻 рекомендую!Были на экскурсии в апреле, очень понравилось, особенно г. Грозный 😻 рекомендую!Были на экскурсии в апреле, очень понравилось, особенно г. Грозный 😻 рекомендую!Были на экскурсии в апреле, очень понравилось, особенно г. Грозный 😻 рекомендую!Были на экскурсии в апреле, очень понравилось, особенно г. Грозный 😻 рекомендую!Были на экскурсии в апреле, очень понравилось, особенно г. Грозный 😻 рекомендую!Были на экскурсии в апреле, очень понравилось, особенно г. Грозный 😻 рекомендую!Были на экскурсии в апреле, очень понравилось, особенно г. Грозный 😻 рекомендую!Были на экскурсии в апреле, очень понравилось, особенно г. Грозный 😻 рекомендую!
  • Н
    Наталия
    14 мая 2024
    Все краски Северной Осетии
    Спасибо за экскурсию! Познавательно! Интересно! Красиво! Единственное дороги разбиты, поэтому путь утомил, но на это организаторы не могут, к сожалению, повлиять, и рекомендация сменить обеденное кафе на пути (было не вкусно). В целом всё понравилось!
    Спасибо за экскурсию! Познавательно! Интересно! Красиво! Единственное дороги разбиты, поэтому путь утомил, но на это организаторыСпасибо за экскурсию! Познавательно! Интересно! Красиво! Единственное дороги разбиты, поэтому путь утомил, но на это организаторы
  • К
    Камаля
    8 октября 2023
    Все краски Северной Осетии
    За время экскурсии мы действительно увидели все краски Осетии, а так же послушали интересные факты истории и особенности местного быта.
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    Природа восхищает!! Спасибо большое Алану за комфорт, дружелюбие и терпеливость (с нами были дети))) надеемся еще вернуться и ждем вас в гости в Дагестан ☺️

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «На микроавтобусе»

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  1. Групповая экскурсия в Горную Ингушетию
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  4. Все краски Северной Осетии
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Кадаргаванский каньон
  6. Крепость Дзивгис
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Фиагдон
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 4 экскурсии от 2 200 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 293 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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